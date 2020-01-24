 З 1 лютого в Україні відновлюється державне кредитування, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"З 1 лютого, шановні, дорогі українці, які мають бажання започаткувати власну справу, у вас нарешті з'явиться дешевий нормальний ресурс. Не оці відсотки – 20%. 5, 7 або 9 відсотків на суму до 1,5 млн гривень для того, щоб започаткувати власну справу — кафе, автомийку, можливо, якийсь інший бізнес, який ви хочете почати", — сказав він.
За слова Гончарука, через півтора тижні, коли програма запрацює, це буде "тільки початок".
Прем'єр-міністр підкреслив, що для зростання і розвитку української економіки потрібні дешеві ресурси.
"Коли кожен українець, який хоче почати власну справу, зможе прийти в банк і на нормальних людських умовах отримати нормальних кредит, за який він може розраховуватися спокійно, не боячись втратити останнє — у нас економіка почне зростати. Тому що ми маємо талановитий, крутий, класний народ з величезною енергією, який може зробити з цієї країни найкращу країну, як сказав президент", — додав він.
заглядає під стіл. Другий не витримує - підходить до
першого і дивиться: у того на колінах лежить маа-аленький
тенісний корт розміром з коробку цукерок і МАА-аленькие
тенісисти рубаються в теніс. Маа-аленькие глядачі вболівають,
в загальному, обалдеть.
(2): - Братуха! Де ти взяв таку крутота!
(1): - Так, розумієш, у мене друг є - джин. Так він
бажання виконує.
(2): - А можна я чогось загадаю?
(1): - Можна. Тільки він трохи глухуватий.
(2): - Да ладно ... Хочу, щоб на мене падали бакси !!!
Тут на нього починають падати факси, бити його по голові, в загальному,
закидало його цими самими факсами. Мужик вилазить з-під купи
факсів ...
(2): - @ # я! Так на фіга такий джин потрібен!
(1): - А ти думаєш, я у нього просив 30-сантиметровий теніс?
Особливо з текстом про 5%
объявления об инструкции раздачи кредитов аферистам без опыта где читать ?
на ближайших остановках троллейбуса ?
Где деньги получать ?
У тебя какое число в календаре?
Кардинал SoF
@sofnesk
Рада хоче ввести податок 54% на ЗП від 3к у.о., 36% від 2к у.о.
Хочу нагадати, що ІТ не підпадає під це поки що, а це означає що лютий пздц ще попереду.
Як там покращення?
один дамбасский пересерец так рвал глотку мне доказывал что его чуть инсульт не хватил, какой дядя Беня честных правил!!!
а в Украине одни лодыри остались, которые на работу еще не пришли уже кохве пьют, обед еще не начался опять кохве, пол часа до конца работы может так получится что уже никого и не найдешь!
Поставте прем'єром головного бухгалтера агрофірми Світанок з села Запопинці, тьотю Оксану, буде набагато краще.