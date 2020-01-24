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Все про:кредит (230) Гончарук_Олексій (560)

 З 1 лютого в Україні відновлюється державне кредитування, - Гончарук

Українці, які хочуть почати власний бізнес, зможуть отримати до 1,5 млн гривень під 5%, 7% або 9% річних.

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 лютого, шановні, дорогі українці, які мають бажання започаткувати власну справу, у вас нарешті з'явиться дешевий нормальний ресурс. Не оці відсотки – 20%. 5, 7 або 9 відсотків на суму до 1,5 млн гривень для того, щоб започаткувати власну справу — кафе, автомийку, можливо, якийсь інший бізнес, який ви хочете почати", — сказав він.

За слова Гончарука, через півтора тижні, коли програма запрацює, це буде "тільки початок".

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Прем'єр-міністр підкреслив, що для зростання і розвитку української економіки потрібні дешеві ресурси.

"Коли кожен українець, який хоче почати власну справу, зможе прийти в банк і на нормальних людських умовах отримати нормальних кредит, за який він може розраховуватися спокійно, не боячись втратити останнє — у нас економіка почне зростати. Тому що ми маємо талановитий, крутий, класний народ з величезною енергією, який може зробити з цієї країни найкращу країну, як сказав президент", — додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171809
 
   
 Топ коментарі
 
Они хотят с бюджета гасить разницу в процентах банкам. То есть за счет налогоплательщиков поддержать т.н. бизнесменов. За наш с вами счет.
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"завтра" йду по кредит під 5% ...і зразу кладу на депозит під 12% ...3,14зднесс ...
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А с другой стороны с хера ли нужен опыт? страной успешно управляет клоун. Министры - вооше типиллы с подворотни. И ниче. Я буду новым лицом.
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Чтобы показать, что вы готовы начать свой бизнес, вы должны будете показать, что у вас есть опыт в этом бизнесе
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А с другой стороны с хера ли нужен опыт? страной успешно управляет клоун. Министры - вооше типиллы с подворотни. И ниче. Я буду новым лицом.
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Сидять в шинку два нових російських і їдять. Один весь час
заглядає під стіл. Другий не витримує - підходить до
першого і дивиться: у того на колінах лежить маа-аленький
тенісний корт розміром з коробку цукерок і МАА-аленькие
тенісисти рубаються в теніс. Маа-аленькие глядачі вболівають,
в загальному, обалдеть.
(2): - Братуха! Де ти взяв таку крутота!
(1): - Так, розумієш, у мене друг є - джин. Так він
бажання виконує.
(2): - А можна я чогось загадаю?
(1): - Можна. Тільки він трохи глухуватий.
(2): - Да ладно ... Хочу, щоб на мене падали бакси !!!
Тут на нього починають падати факси, бити його по голові, в загальному,
закидало його цими самими факсами. Мужик вилазить з-під купи
факсів ...
(2): - @ # я! Так на фіга такий джин потрібен!
(1): - А ти думаєш, я у нього просив 30-сантиметровий теніс?
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реприза з 95-го кварталу.
Особливо з текстом про 5%
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завтра пойду за деньгами. Скока там выделили - 2 млрд?
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и я пошел бы.

объявления об инструкции раздачи кредитов аферистам без опыта где читать ?

на ближайших остановках троллейбуса ?
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а я Маска переплюну.

Где деньги получать ?
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Вот таким оленям и раздадут наши налоги З 1 лютого в Україні відновлюється державне кредитування, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9661 З 1 лютого в Україні відновлюється державне кредитування, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9661 З 1 лютого в Україні відновлюється державне кредитування, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9661
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Кардинал SoF

@sofnesk
Рада хоче ввести податок 54% на ЗП від 3к у.о., 36% від 2к у.о.
Хочу нагадати, що ІТ не підпадає під це поки що, а це означає що лютий пздц ще попереду.
Як там покращення?
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Эти кредиты разгребут очень быстро, а потом почти никто возвращать не будет...
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Разгребут? А-ха-ха!! да ты попробуй у Бени взять хоть сотню.
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Та ну... зебилоиды говорили шо Беня по 10тыс уе за сепара давал!
один дамбасский пересерец так рвал глотку мне доказывал что его чуть инсульт не хватил, какой дядя Беня честных правил!!!
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"завтра" йду по кредит під 5% ...і зразу кладу на депозит під 12% ...3,14зднесс ...
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Кстати такая фишка в России была. Кредиты взяли мусорские жены и по вышеуказанной схеме бабло прокрутили!
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Хтось із зеленої шобли гарно прибарахлиться, внукам навіть вистачить.
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Як ти солоденький співаєш!!! Знову брешеш!!! Твоя ціна, це НОЛЬ, ти ж профан!!! Ліпше ти йди, як можно швидше!!!
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Гончарук, конечно, не на шутку испугался- теперь вставляет везде- "как сказал президент... ". Но новость хорошая сама по себе, можно сказать- фантастическая. И что-то даже с трудом верится-инфляция выше, банки в убыток себе работать не будут.
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Они хотят с бюджета гасить разницу в процентах банкам. То есть за счет налогоплательщиков поддержать т.н. бизнесменов. За наш с вами счет.
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Ну от того,что банкам компенсируют за счет "казны" украинцы жить хуже не будут, а вот если "малый" бизнес попрёт, то жизнь любого украинца улучшится в разы. Китай не даст соврать! Только вот попрёт ли? Вообщем, мало деталей в статье и развёрнутой программы по прогнозу этой компании.
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Для того что бы пизнес пёр, надо работать и не так как привыкли украинци (ну или большинство тех что осталися), а работать по 10-15часов в день!!!
а в Украине одни лодыри остались, которые на работу еще не пришли уже кохве пьют, обед еще не начался опять кохве, пол часа до конца работы может так получится что уже никого и не найдешь!
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Помнится была типа епотечное кредитование для строительства, где ето все? Сразу выплатят по защищенным статьям расходов бюджета а то шо останется - пойдет на кредитование. А-ха-ха!!
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А интересно если бизнес прогорит кто будет возвращать кредит?
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деньги будут выделяться под конкретное оборудование, а не наличкой. губы закатайте губошлепы.
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Какое оборудование? Ты не зетипилл часом?
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Да все норм берут налоги из бюджета и дают всем под 5-7-9%, экономисты блин))
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да и на полтора ляма ( 60000 баксов ) не разгуляешься.
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Спакойна. Никто ничего кредитовать не будет. Гончарков бредит. Как с управлением ЖД.
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А как же )) Пришел Вася Пупкин открыть кафе и ему денег дали. Деньги быстро раздеребанят люди со связями и "свои", кто ж не хочет под 5-7% годовых взять взаймы. 2 млдр. это капля в море.
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Банк даст кредит, под залог и 20% годовых. 15% годовых погасят с бюджета.
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Шо творицця? Каравул! Верніть Петра взад! )))
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Зебобик. як це Петро до такого простого подьема економики не додумався? А лошара Гончарук из подворотни такой умняк оказался.
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Диви, як Гончарук заспівав - мовби справжній прем'єр-міністр. А керувати тими проектами теж вручну будуть - через відкати, чи лише своїм, як завжди?
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Ну якщо пан любить танці на граблях, то може повертатися в Україну. Та вважаю, що поки економікою та фінансами країни керують "професіонали", що не розуміють взаємозв'язку між збільшенням вартості робочої сили та збільшенням вартості товару від повернення варто утриматися. Шоу краще дивитися сидячи в зручному кріслі в залі ніж зі сцени.
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пока не будет налоговой реформы ниче не трапится......
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Согласен! Тут старый бизнес под вопросом, а новый открывать атк вообще жесть!
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Единственная надежда зетипиллов - ето продажа земли. И они ето все отлично понимают. Не продадут землю - не будет денег -выгонят зебобиков в Ростов. Самый простой способ. Продать квартиру а деньги пропить.
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Женіть вже до біса цього профана грантоїда. Людина зовсім далека від того, що відбувається в економіці, на підприємствах, як це все працює. Розведуть купу рішал по доступу до цих кредитів, як з молодіжним житлом.

Поставте прем'єром головного бухгалтера агрофірми Світанок з села Запопинці, тьотю Оксану, буде набагато краще.
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