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Все про:Зеленський (4244) Ізраїль (365) Голокост (76)

 В Ізраїлі задоволені тим, як Зеленський вшанував жертв Голокосту, - посол Надоленко

Ізраїльське суспільство та політикум позитивно сприйняли те, як президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв Голокосту в Єрусалимі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко.

"Президент Зеленський сьогодні був у "Яд Вашемі" і сам поклав вінок і квіти до меморіалу. Тут (в Ізраїлі. – Ред.) це було сприйнято дуже позитивно", - сказав дипломат.

Він також запевнив, що ізраїльські політики з повним розумінням поставилися до рішення української делегації поступитися своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.

За словами Надоленка, місцеві політики вважають, що цей вчинок "був геніальним рішенням Президента", а з приводу негативних коментарів щодо цього порадив "не читати ворожі ЗМІ".

Читайте також: Зеленський - Нетаньяху: Український народ як ніхто розуміє трагедію євреїв під час Другої світової війни. ВIДЕО

Дипломат також нагадав, що Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з вищим керівництвом Ізраїлю – президентом Реувеном Рівліном, прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і спікером Кнесету Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном та ізраїльським бізнесменами.

На переконання посла України, це доводить "повний позитив у відносинах між нашими країнами".

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською відвідав сьогодні Меморіальний комплекс "Яд Вашем" у Єрусалимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Загадкове рішення", - меморіальний центр жертв Голокосту про рішення Зеленського віддати місця на урочистостях людям, які пережили геноцид

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон показав Зеленському та його дружині місце пам'яті знищеної єврейської громади Кривого Рога у Меморіальному комплексі "Яд Вашем"

Президент і перша леді поклали квіти до ділянок монумента "Долина знищених громад", присвячених пам’яті єврейських громад України та Польщі, частково або повністю знищених під час Голокосту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс "Яд Вашем" у Єрусалимі. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171808
 
   
 Топ коментарі
 
В стіні плача зєбіль оставив писюльку зі саоїм бажанням, боже верни мене знову в 95 квартал.
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Зелю про головке погладили, почтил память евреев. А наших солдат каждый день убивают. Он хоть на одном похороне был? Все в Оманах и обманах.
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было дело....- и прошло...
сейчас грузины с радостью, но без гордости принимают на отдых руських оккупантов...
ими забиты все дома отдыха и санатории...
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Посол не думает, что сама эта формулировка, звучит довольно унизительно?
Как будто Зеленский сдавал какой то экзамен и вообще, израильтяне, принимая его, делают большое одолжение.
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Все просто Зе обиделся на путинахла, что тот его откровенно послал его за отказ в омане вступить в СССР, не присутствовал на церемонии из за этого и не выступил как еврей президент Украины и не поднял имидж Украины в лице евреев на их земле.
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А в Ізраїлі задоволені що він профан в політиці??? і має уряд профанів, теж задоволені??? Ви там в опЕ чим займаєтесь, лізанням ...опи недомєрку, профану у всьому???Ще гіршої влади в Україні не було, крім янека, а опА сама найгірша за всю історію України!!! Яке позорисько!!!
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Ждем Нетаньяху, почтившего Голодомор.
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В Ізраїлі задоволені тим, як Зеленський вшанував жертв Голокосту, - посол Надоленко - Цензор.НЕТ 4116 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·1 ч

23.01 на церемонии, организованной кремлёвским агентом Кантором, Нетаньяху короновал Путина в спасители еврейского народа.
Путин - военный преступник.
И одно из тягчайших совершаемых им преступлений - крышевание фашистского режима аятолл, открыто готовящего уничтожение Израиля.
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Убийца путинхло стал спасителем земли обетованной в лице натанбяха и всех евреев соответственно.
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Не знаю звідки той жополиз взяв, що в Ізраїлі втішені візитом Віслюка. А от те що після від'їзду Вовкі Членограя в Ізраїлі аномально понизилася температура повітря і випав сніг місцева преса напряму пов'язує це з візитом в країну цього ходячого лиха ...
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Так-так, місцева преса саме так і написала. Клянусь Томосом і Святою Соєю.
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Вони йому ще й в штани...ну, ви зрозумiли
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Прахоботи, як діти малі. Самі придумали - самі тішаться.
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Шукаєш своїх побратимів? Тоді тобі до стецьків.
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Температуру в себе ще не міряв? Бо схоже , що в тебе вже перші симптоми пєтушиного грипу з Китаю 😷
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Він чіпляється лише до педрофільських пєтухів. Так що добре ти зробив, що начепив пов'язку. Так і ходи.
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Погані твої справи ... Від високої температури марення почалися . А там судоми, легенево-серцева недостатність , кома і... екзітус. І буде в тебе вдома грати тиха музика, але ти її вже не почуєш 😷
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та це є свідок святого луноликого зейлонелохароялевича!!!!
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Володимир Омелян вважає, що Президент звів нанівець усі можливості в Ізраїлі, які він міг використати для України.
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Даже жалко стало у меня
Поїздки Зеленського спеціально розроблені так, щоб виставити його в максимально негативному світлі - Омелян
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Вы не поверите...
Землетрясение в Израиле: волна подземных толчков дошла из Турции

Моника постаралась и обиделась
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"найгірше, що ще сталося, і ми насправді цього не обговорюємо, - що він їхав в Ізраїль заради Путіна. І коли ця зустріч була скасована, він відповідно діяв як дитина, реагуючи на всі інші речі. Бо в нього була ідея, що він має домовитися з Путіним ще про щось.
Дивіться, що зробили росіяни. Дуже цікаво. Вперше прозвучала риторика, що ми отримали запит української сторони про двосторонню зустріч - ми подумаємо, чи у нас буде можливість, бо графік Путіна дуже тісний. Згадайте, ще пів року чи рік тому назад, а два роки тому так точно, Путін просив по всіх західних лідерах зустрітися - але всі відмовляли. А зараз український лідер просить свого вбивцю про зустріч, а вбивця каже, що, ти знаєш, мабуть, її не буде…
Путін відновлює свій авторитет на міжнародній арені і на жаль Зеленський бездарно або зумисне своєю командою з Єрмаком йому в цьому підігрує".
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EwA1-qk801Y&feature=emb_logo
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Так что, нам следует гордиться нашим президентом? Он почтил жертв холокоста не столько как президент Украины, как еврей. Это было в основном внутриеврейское событие.
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зейло бубочка вдовільнив Ізраїль...???)))
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А українці незадоволені. Чому цей так званий президент не вимагав в Ізраїля визнання Голодомору геноцидом, як було обіцяно Кнесетом ?!!
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А потом говорят где берутся антисемити....
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Ізраїльський телеканал Arutz 7:
«Світові лідери, схоже, вже зрозуміли, що Зеленський не представляє нічого як політик і є вкрай обмеженим людиною».
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Скоро прямим текстом будуть писати; президент в такі то країні,не наробив дурниць і скандалів,ура товаріщі
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