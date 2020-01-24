 В Ізраїлі задоволені тим, як Зеленський вшанував жертв Голокосту, - посол Надоленко

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко.
"Президент Зеленський сьогодні був у "Яд Вашемі" і сам поклав вінок і квіти до меморіалу. Тут (в Ізраїлі. – Ред.) це було сприйнято дуже позитивно", - сказав дипломат.
Він також запевнив, що ізраїльські політики з повним розумінням поставилися до рішення української делегації поступитися своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.
За словами Надоленка, місцеві політики вважають, що цей вчинок "був геніальним рішенням Президента", а з приводу негативних коментарів щодо цього порадив "не читати ворожі ЗМІ".
Дипломат також нагадав, що Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з вищим керівництвом Ізраїлю – президентом Реувеном Рівліном, прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і спікером Кнесету Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном та ізраїльським бізнесменами.
На переконання посла України, це доводить "повний позитив у відносинах між нашими країнами".
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською відвідав сьогодні Меморіальний комплекс "Яд Вашем" у Єрусалимі.
Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон показав Зеленському та його дружині місце пам'яті знищеної єврейської громади Кривого Рога у Меморіальному комплексі "Яд Вашем"
Президент і перша леді поклали квіти до ділянок монумента "Долина знищених громад", присвячених пам’яті єврейських громад України та Польщі, частково або повністю знищених під час Голокосту.
сейчас грузины с радостью, но без гордости принимают на отдых руських оккупантов...
ими забиты все дома отдыха и санатории...
Как будто Зеленский сдавал какой то экзамен и вообще, израильтяне, принимая его, делают большое одолжение.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·1 ч
23.01 на церемонии, организованной кремлёвским агентом Кантором, Нетаньяху короновал Путина в спасители еврейского народа.
Путин - военный преступник.
И одно из тягчайших совершаемых им преступлений - крышевание фашистского режима аятолл, открыто готовящего уничтожение Израиля.
жалкостало у меня
Поїздки Зеленського спеціально розроблені так, щоб виставити його в максимально негативному світлі - Омелян
Землетрясение в Израиле: волна подземных толчков дошла из Турции
Моника постаралась и обиделась
Дивіться, що зробили росіяни. Дуже цікаво. Вперше прозвучала риторика, що ми отримали запит української сторони про двосторонню зустріч - ми подумаємо, чи у нас буде можливість, бо графік Путіна дуже тісний. Згадайте, ще пів року чи рік тому назад, а два роки тому так точно, Путін просив по всіх західних лідерах зустрітися - але всі відмовляли. А зараз український лідер просить свого вбивцю про зустріч, а вбивця каже, що, ти знаєш, мабуть, її не буде…
Путін відновлює свій авторитет на міжнародній арені і на жаль Зеленський бездарно або зумисне своєю командою з Єрмаком йому в цьому підігрує".
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EwA1-qk801Y&feature=emb_logo
«Світові лідери, схоже, вже зрозуміли, що Зеленський не представляє нічого як політик і є вкрай обмеженим людиною».