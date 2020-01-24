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 Київський бронетанковий завод відвантажив партію з 15 відремонтованих танків Т-72. ФОТО

Сьогодні, 24 січня, перша партія в 2020 році з 15 одиниць відремонтованих танків Т-72 з поліпшеними ТТХ вирушила до війська.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук командування Сил логістики ЗСУ.

Київський бронетанковий завод відвантажив партію з 15 відремонтованих танків Т-72 01

Передачу техніки організував Об'єднаний центр забезпечення військово-технічним майном.

До кінця січня, у війська буде відправлено другу партію танків з 10 одиниць після капітального ремонту, яким доопрацьована оптика, стабілізаційна система гармати, поліпшено загальні ходові характеристики.

Київський бронетанковий завод відвантажив партію з 15 відремонтованих танків Т-72 02

У лютому танкісти отримають ще шість одиниць Т-72 з поліпшеними характеристиками, якими буде укомплектовано танковий батальйон.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171807
 
   
 Топ коментарі
 
Валить свинособак кацапских -- земля что бы горела под ногами Київський бронетанковий завод відвантажив партію з 15 відремонтованих танків Т-72 - Цензор.НЕТ 7079
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Вы что не в курсе??? Барыга жы все щетки украл!!! По Г1+Г1 жы говорили!!!!
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Машина кацапская,тагильская вагонка,но в качестве экспоната для освоения методов борьбы с вражескими танками очень подойдёт. Ходовка лучше чем у нашей 64 серии,а в остальном ничего хорошего.
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А прикиньте, скільки б бізнес міг заробити на нормальних оборонних замовленнях, якщо б вони були. І Донбас би вже звільнили, і Крим. Та нічого тут говорити. Гівнокомандуючі зайняті - гроші шукають весь час, і трублять по дрібничкових досягненнях - то суд у Газпрома виграли, то вагон цигарок на кордоні скрили. Чи молилися цілий день за перемогу. А один навіть рюкзаками торгував, при чому у сімейному колі, за чужі гроші - не будемо тикати пальцями. Дуже роботящі.
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оборонні замовлення оплачує країна, а в технології, інженерів, персонал інвестує власник підприємства. Не так, як в нинішній Україні.
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Це вже як Зеленський. Он казна переповнена. Це перше. А по-друге - є лінія кредитування у виробника. Є станок, в кінці кінців - друкарський. Інша справа, що виробник зацікавлений в легкому прибутку - руди накопати - поплавити, шоколадок наліпити. Супермаркети (найбільші в Єаропі) набудувати. Шахти тримати й на дотаціях жирувати. Вирбники як би й не виробники, а мафія з бездарним поглядом на виробництво й збут продукції. Не можуть самоорганізуваися, можуть лише шахраювати. От кому няня треба, вірніше не няня, а наставник і стратег.
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