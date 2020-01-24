 Київський бронетанковий завод відвантажив партію з 15 відремонтованих танків Т-72. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук командування Сил логістики ЗСУ.
Передачу техніки організував Об'єднаний центр забезпечення військово-технічним майном.
До кінця січня, у війська буде відправлено другу партію танків з 10 одиниць після капітального ремонту, яким доопрацьована оптика, стабілізаційна система гармати, поліпшено загальні ходові характеристики.
У лютому танкісти отримають ще шість одиниць Т-72 з поліпшеними характеристиками, якими буде укомплектовано танковий батальйон.