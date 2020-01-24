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Все про:Бондар (19) операція Об'єднаних сил (1992) розведення сил (114)

 Гнутове, міст у Станиці Луганській і Новоселівка Друга, - в штабі ООС розповіли про нові точки розведення сил

Україна пропонує для другого етапу розведення сил і засобів на Донбасі три точки: контрольний пункт в'їзду і виїзду "Гнутове", залізничний міст у Станиці Луганській і Новоселівка Друга (в районі Авдіївки). Там немає населення, яке могло б опинитися в "сірій зоні".

Про це "Радіо Свобода" розповів заступник командувача Операцією об'єднаних сил Богдан Бондар, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці ділянки обиралися з урахуванням завдань, які були визначені "нормандським форматом", щоб вони давали додаткові гуманітарні можливості для місцевого населення. Можливості додаткових розгортань і роботи КПВВ, а також із варіантом у районі залізничного моста в районі Станиці Луганської - це можливість в подальшому відновлення залізничного сполучення. Зокрема для перевезення як пасажирів, так і різного роду гуманітарних вантажів", - розповів Бондар.

За його словами, на ділянках, запропонованих Україною, немає цивільного населення, яке могло б після розведення сил опинитися в так званій "сірій зоні".

"Все це відбуватиметься або на дорожніх коридорах, або з урахуванням того, щоб населені пункти, вулиці не потрапляли на ділянки розведення", - зазначив Бондар.

Читайте також: Розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі призведе до заморожування конфлікту, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171806
 
 
 Топ коментарі
 
Ударим по обстрелам новым разведением!
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Все рівно ж відводити до кордону з Польщею будуть...
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А трупы посчитали за январь, придурки? Как оно, меньше стрелять стали?
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Все рівно ж відводити до кордону з Польщею будуть...
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Это все дебилизм. Разводят, а толк? Каждый день убитые на фронте.
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Так убивают украинцев, а не жидов вы же себе власть жидо-кацапскую избрали 73% маргиналов, вот и наслаждайтесь разведением Вас как лохов
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Звісно, що так! Розведення лохів завжди допомагає тим, хто розводить
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А що ж ви хочете, 73% зебілів в Україні. Its zebil time!
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Кацапам - так. Це все, що потрібно знати про впертість Зєлєнского у питвюанрі розведення. Тепер запитання: чиї інтереси лобіює Зєлєнскій?
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Для мене вже давно це не є питанням...
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Так я ж не Вам пишу. 😏 Хочу достукатись до зебілів. Тих, хто "тільки не Порошенко".
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Ударим по обстрелам новым разведением!
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А трупы посчитали за январь, придурки? Как оно, меньше стрелять стали?
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лайкону тобі, зебіл, за самокритичну самооцінку...
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дядьйо, ті щас лайкнул паприколу, впрочем так же как і голосовал.
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Украина предлагает

==
Это же враньё. Народ против раз-введения.
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***
- не ходи туда...там тебя ждут неприятности..
- ну как же туда не ходить?...если они ждут...
м/ф "котенок гав"
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ЗЕБЕня и шобла реально ответят за держзраду !
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Не будь наивным, Янукович уже ответил вместе с беркутом. Они бабки на дурных хохлах заработают и уедут в Израиль к стене плачо
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Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). Там нет населения, которое могло бы оказаться в "серой зоне".Источник: https://censor.net.ua/n3171806

А рядом Вехнеторецкое....рядом Красногоровка....в которых полно людей живет.... там расстояния мизерные....куда вы собрались отступать....??
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На вокзалі в селищі Верхньоторецьке, розташованому на лінії розмежування на Донбасі, поліція виявила вибуховий пристрій. Вибух вдалося попередити.

У п'ятницю, 24 січня, бійці полку патрульної служби поліції особливого призначення "Київ", які з 2014 року несуть службу в зоні проведення ООС, виявили вибуховий пристрій на привокзальній території в селищі Верхньоторецьке.
"Під час патрулювання на залізничній станції селища Верхньоторецьке, що в Донецькій області, працівники полку виявили підозрілий пристрій з декількох металевих модулів. Невстановлені контейнери з речовиною, схожою на пластид, лежали неподалік від головного входу на вокзал", - йдеться в повідомленні.
Поліціянти огородили та взяли під охорону місце події, а для знешкодження небезпечної знахідки викликали співробітників державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Після ретельного вивчення предметів працівники державної служби з надзвичайних ситуацій провели розмінування, під час якого під модулями додатково виявили 30-мм артилерійський снаряд, після чого все вилучили для подальшого знешкодження", - повідомив командир полку Віталій Сатаренко.Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

Зазначимо, 30 грудня "Укрзалізниця" пустила електричку в прифронтовій селище Верхньоторецьке. Приміський рух на ділянці між станціями "Фенольна" (Новгородське) та "Скотовате" (Верхньоторецьке) було відновлено вперше з початку війни. Раніше повідомлялося, що незважаючи на ряд ініціатив Володимира Зеленського щодо припинення війни на сході України, там продовжують гинути наші бійці. У 2019 безповоротні втрати Збройних сил України склали 100 чоловік, поранення і травми отримали 507.

https://bykvu.com/ua/bukvy/na-vokzale-v-prifrontovom-poselke-verhnetoreckoe-obnaruzhili-vzryvchatku/
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ЗЕлені спеціально деморалізують армію,підривають боєготовність і боєвий дух для нового вторгнення ***** і зливу тереторій,щоб потім сказати-ну бачете ми програємо потрібно здаватись
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А что класно приехал в Украину пограбил и поубивал и вечерним поездом в бандустан!
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Іде здача України. Планомірно, все по плану *****.
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Ronin

@ligovs

·23 янв.

Ета фсьо фотошоп....вифсьоврьоті парахаботи...патаму шта ви і ваш барига мешают работать лутчєму прізідєнту всєх врємьон...ставітє єму палкі в кальоса...

Гнутово, мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая, - в штабе ООС рассказали о новых точках разведения сил - Цензор.НЕТ 8790
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До речі, ота школа- давно ліквідована. Нема такої школи.
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1. Обмін "Всіх на всіх". 2. Повне припиненни вогню. Ці два пунута повинні були бути виконані до Нового року. Ну шо виконали? Чи какаяразница? Почнемо з того, що приємно фуйлу і сепарні. Пункт 3. "Розведення" сил.
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Це державна зрада, зрада Народа України!!!
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Народ выбрал нелоха, так что никакой зрады. Яке їхало, таке й здибало.
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А с первых мест отведения кацарылые уже ушли?
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Конечно ушли...на запад.
Что бы не терять нас из виду, так сказать...

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Розведення лоха продовжується, і такі Бл-ді як Штепа радіють
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Вони справді не розуміють що роблять ,чи свідомо підіграють ворогу? Яке розведення кожен день обстріли наших військових ,майже кожен день є загиблі і поранені ,попередній розвід до чого привів, що наші військові залишили укріплені позиції ,а ворог не відводить.Мало того що нова влада некомпетентна ,вона здає національні інтереси України .
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облиште сумніви - вони все роблять свідомо.
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Зачем мелочится! Давайте деморкацию по Днепру! Шо такого, главное жы не барыга и ни вайна жы!
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А шо мир уже настал? Бондарь мандуй в окопы на участок разведения и сиди гарантируй пере имирие,Хомчака с собой возьми, и говнокомандующего,он ща с инсвестициями вернется
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Хомчака нельзя Он ещё после иловайска штаны не отстирал
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В Золотому, там де бубочка відвів війська, фєдєрасти #уярять не зупиняясь... навіть блідий вошдь вже про це розповідає... й тим не меньш блазень вперто намагається все більше території України віддати вороргу...
нащо зє дятли владу ворогу подарували??? може вже якусь пред'яву своєму гумовому ідолу викажете???
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Ну зашибись! Гнутово. Серьезно? Там потом Талаковка, затем Сартана, а это уже пригород Мариуполя. Это что получается приближают серую зону к нашему городу? Так с таким разведением проснемся однажды, а у нас под окнами дыровцы бегают(((
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Так а дыровцы почти все из ихтамнетов состоят. Местная алкашня, которая туда пролезла уже давно подохла. Естественно, что почти вся так называемая "армия днр" это запоребриковые туристы((
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"Новоселовка Вторая" - это ж с высоток отойти !? И дать ************ перебраться к нам и закрепиться через Кальмиус ?!
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пусть Зе війдет к народу и послушает его мнение про усиление обстрелов, 12 убитіх за месяц и "новіе точки развведения". Такое ощущения что страной рулят паціенті дурдома, а им пересічні хлопают в ладоши.
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