 Гнутове, міст у Станиці Луганській і Новоселівка Друга, - в штабі ООС розповіли про нові точки розведення сил

Про це "Радіо Свобода" розповів заступник командувача Операцією об'єднаних сил Богдан Бондар, інформує Цензор.НЕТ.
"Ці ділянки обиралися з урахуванням завдань, які були визначені "нормандським форматом", щоб вони давали додаткові гуманітарні можливості для місцевого населення. Можливості додаткових розгортань і роботи КПВВ, а також із варіантом у районі залізничного моста в районі Станиці Луганської - це можливість в подальшому відновлення залізничного сполучення. Зокрема для перевезення як пасажирів, так і різного роду гуманітарних вантажів", - розповів Бондар.
За його словами, на ділянках, запропонованих Україною, немає цивільного населення, яке могло б після розведення сил опинитися в так званій "сірій зоні".
"Все це відбуватиметься або на дорожніх коридорах, або з урахуванням того, щоб населені пункти, вулиці не потрапляли на ділянки розведення", - зазначив Бондар.
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Это же враньё. Народ против раз-введения.
- не ходи туда...там тебя ждут неприятности..
- ну как же туда не ходить?...если они ждут...
м/ф "котенок гав"
А рядом Вехнеторецкое....рядом Красногоровка....в которых полно людей живет.... там расстояния мизерные....куда вы собрались отступать....??
У п'ятницю, 24 січня, бійці полку патрульної служби поліції особливого призначення "Київ", які з 2014 року несуть службу в зоні проведення ООС, виявили вибуховий пристрій на привокзальній території в селищі Верхньоторецьке.
"Під час патрулювання на залізничній станції селища Верхньоторецьке, що в Донецькій області, працівники полку виявили підозрілий пристрій з декількох металевих модулів. Невстановлені контейнери з речовиною, схожою на пластид, лежали неподалік від головного входу на вокзал", - йдеться в повідомленні.
Поліціянти огородили та взяли під охорону місце події, а для знешкодження небезпечної знахідки викликали співробітників державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Після ретельного вивчення предметів працівники державної служби з надзвичайних ситуацій провели розмінування, під час якого під модулями додатково виявили 30-мм артилерійський снаряд, після чого все вилучили для подальшого знешкодження", - повідомив командир полку Віталій Сатаренко.Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.
Зазначимо, 30 грудня "Укрзалізниця" пустила електричку в прифронтовій селище Верхньоторецьке. Приміський рух на ділянці між станціями "Фенольна" (Новгородське) та "Скотовате" (Верхньоторецьке) було відновлено вперше з початку війни. Раніше повідомлялося, що незважаючи на ряд ініціатив Володимира Зеленського щодо припинення війни на сході України, там продовжують гинути наші бійці. У 2019 безповоротні втрати Збройних сил України склали 100 чоловік, поранення і травми отримали 507.
https://bykvu.com/ua/bukvy/na-vokzale-v-prifrontovom-poselke-verhnetoreckoe-obnaruzhili-vzryvchatku/
Ronin
@ligovs
·23 янв.
Ета фсьо фотошоп....вифсьоврьоті парахаботи...патаму шта ви і ваш барига мешают работать лутчєму прізідєнту всєх врємьон...ставітє єму палкі в кальоса...
Что бы не терять нас из виду, так сказать...
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нащо зє дятли владу ворогу подарували??? може вже якусь пред'яву своєму гумовому ідолу викажете???