 Від початку доби 24 січня ворог 10 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС.
Шість обстрілів по наших позиціях були в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- неподалік Талаківки зі станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів, а також з великокаліберного кулемета;
- двічі поруч з Пісками - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Павлополя - зі станкового протитанкового гранатомета - 3 постріли, а також снайперської гвинтівки і іншої стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Опитне - 1 постріл з протитанкового ракетного комплексу і з міномета 120 мм калібру - 14 мін.
Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- неподалік Новолуганського - зі станкового протитанкового гранатомета - 4 постріли і з великокаліберного кулемета;
- двічі поблизу населеного пункту Луганське - з міномета калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поруч з Оріховим - з артилерійської системи 122 калібру - 9 снарядів.
Сьогодні, 24 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".
Конечно же мать сына или жена мужа - не потеряют, но для вооруженных сил - это потеря однозначно.
https://www.youtube.com/watch?v=j-49yjNnoRo
де будуть гинуть наші вояки
во славу Зеленого Цісаря!!!
потери
а по приказу Верховного Гланокомандующего поцЗедента
это называется перемирие!!!!!
Цирк! т е 95 квартал