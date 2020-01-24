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Все про:смерть (3784) операція Об'єднаних сил (1992)

 Від початку доби 24 січня ворог 10 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС.

Шість обстрілів по наших позиціях були в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • неподалік Талаківки зі станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів, а також з великокаліберного кулемета;
  • двічі поруч з Пісками - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • поблизу Павлополя - зі станкового протитанкового гранатомета - 3 постріли, а також снайперської гвинтівки і іншої стрілецької зброї;
  • двічі в районі населеного пункту Опитне - 1 постріл з протитанкового ракетного комплексу і з міномета 120 мм калібру - 14 мін.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • неподалік Новолуганського - зі станкового протитанкового гранатомета - 4 постріли і з великокаліберного кулемета;
  • двічі поблизу населеного пункту Луганське - з міномета калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
  • поруч з Оріховим - з артилерійської системи 122 калібру - 9 снарядів.

Сьогодні, 24 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".

Читайте також: Найманці РФ від початку доби тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171803
 
 
 Топ коментарі
 
Та яке в бісовій матері "перемир'я " , якщо постійно йдуть рашистські обстріли ? Ото нічого говнокамандущєму Вовкє Сцикуну бомки по закордонах бити, а нехай іде на передок і там свої байки про Хуйло всім розповідає .
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть клятой расії та путін - хуйло!!!!
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Видите ли, Танечка, когда оторванная нога, это тоже раненный, Если вовремя будет наложен жгут и дезинфицирована рана, то он обязательно выздоровеет, это правда ....
Конечно же мать сына или жена мужа - не потеряют, но для вооруженных сил - это потеря однозначно.
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Раненый не потеря....у наркоманов с банковой..
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Видите ли, Танечка, когда оторванная нога, это тоже раненный, Если вовремя будет наложен жгут и дезинфицирована рана, то он обязательно выздоровеет, это правда ....
Конечно же мать сына или жена мужа - не потеряют, но для вооруженных сил - это потеря однозначно.
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Меня интересуют и потери врага. Почему не говорят о той стороне? Или там нет потерь и они спокойно наших убивают каждый день? Зеля позаграницам шарится,за фронт забыл, что происходит?
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Меня интересуют и потери врага. Почему не говорят о той стороне? Или там нет потерь и они спокойно наших убивают каждый день?

https://www.youtube.com/watch?v=j-49yjNnoRo
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Это не информация. Нет статистики, у нас такие похороны почти каэжый день.
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ты поинтересуйся, сколько в Украине умышленных убийств за год и поймешь, что война везде! не только на фронте!
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нові участки
де будуть гинуть наші вояки
во славу Зеленого Цісаря!!!
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Та яке в бісовій матері "перемир'я " , якщо постійно йдуть рашистські обстріли ? Ото нічого говнокамандущєму Вовкє Сцикуну бомки по закордонах бити, а нехай іде на передок і там свої байки про ***** всім розповідає .
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який зараз презЕдент, такі і перемир'я. ((
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть клятой расії та путін - *****!!!!
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Каждый день обстрелы
потери
а по приказу Верховного Гланокомандующего поцЗедента
это называется перемирие!!!!!
Цирк! т е 95 квартал
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а бубочка так хотіла "на ногах" з ****** побазікати в Ізраїлі.. А ***** нас з забороненої зброї криє.. Отака вона зелена "політика" ((
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