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Все про:Миколаїв (399) Суднобудівельний завод "Океан" (3)

 Просимо керівництво країни взяти ситуацію під контроль, - директор компанії "Океан-судноремонт" Побережний про банкрутство підприємства. ВIДЕО

Директор компанії "Океан-судноремонт" Олексій Побережний заявив про те, що підприємство, введене в стан банкрутства, доведене туди штучно і має шанси вийти з кризи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму публічному відеозверненні.

Побережний заявив: "На завод "Океан" я прийшов в 1984 р. До 2018 року я працював на заводі "Океан" на різних посадах.

За час мого трудового шляху підприємство пережило різні часи. Доводилося колись здавати металобрухт, ділити буханку хліба і накопичувати заборгованість по заробітній платі. Але підприємство завжди йшло вперед, з великими зусиллями воно піднімалося і розвивалося.

На сьогодні підприємство продано і ситуація далеко не проста. Після ліквідації в 2018 р завод було продано за 122 млн грн. Тільки земельна ділянка за оціночною вартістю становить 400 млн грн. А оціночна вартість підприємства - 6 млрд грн".

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"Дорогі акціонери! Нас сьогодні 12 тисяч осіб та нас обмануто разом з державою. Під час продажу не сплачено податки соціального страхування, пенсійного фонду. Тобто виплачена вам заборгованість по зарплаті. Тобто Ви не отримали можливості перерахувати пенсію. Тобто ви не отримали можливість отримати страховий стаж за ці відпрацьовані роки.

На сьогодні, після продажу підприємства, частину виробничих цехів вивезено і порізано на металобрухт. Частину кранового господарства також порізано на металобрухт і передано.

Лінію середньотоннажного суднобудування повністю знищено. Сухий док також перебуває в катастрофічному стані, затоплений і не виконує свої функції.

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У зв'язку зі сформованою ситуацією, прошу керівництво країни, президента, ГПУ, СБУ взяти під контроль колись найбільше суднобудівне підприємство в Європі.

Мені як людині, як громадянину України, що пропрацювала на підприємстві більшу частину свого життя, дуже прикро в ситуації, що склалася. Мені б хотілось, щоб держава допомогла реальним корабелам відродити суднобудування в Україні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171799
 
 
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Просим руководство страны взять ситуацию под контроль, - директор компании "Океан-судоремонт" Побережный о банкротстве предприятия

Как бы хуже не стало.. Просим руководство страны взять ситуацию под контроль, - директор компании "Океан-судоремонт" Побережный о банкротстве предприятия - Цензор.НЕТ 3619
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А що як перейти на діджіталізоване керівництво?
У 73,22% точно є смартфони.
І хай керують.
Вони знають як.
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на хрена нам заводы????!!!! Жрать и ржать, ржать и жрать!!! Жрать жрачку на пальмовом масле, ржать с 95 квартала! Кайф!!!!!
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уже под контролем. осталось обесценить и выкупить
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І збудувати на місці заводу торгівельно-розважальні комплекси.
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Зелёные подонки разваливают последнее производство в стране. Радуйтесь зебилы.
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Ни хрена там уже давно нет. Четыре года назад я там грузился, так оказалось, что не в порту, а у одного из бывших причальных линий "Океана". Там был кошмар!
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После ликвидации в 2018 г. завод был продан за 122 млн грн. Только земельный участок по оценочной стоимости составляет 400 млн грн. А оценочная стоимость предприятия - 6 млрд. грн. после продажи предприятия, часть производствнных цехов вывезена и порезана н металлолом. Часть кранового хозяйства также порезана на металлолом и передана
Линия среднетоннажного судостроения полностьюю уничтожена. Сухой док также находится в катастрофическом состоянии, затоплен и не выполнят свои функции. Источник: https://censor.net.ua/n3171799Почему %у^ло-порошенковские опарыши не кукарекают "зрадафилы воют значит Парашенка фсе сделал правильна"?
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Ну ты же закукарекал. Больше никому и не нужно...
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ты слуга урода, у нас сегодня президент Порошенко ?
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