 В.о. голови одного з районних судів Львівщини знову спіймали на хабарі, - НАБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Як встановило слідство, суддя вимагав хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності. Зараз вирішується питання про повідомлення йому підозри.
Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з грудня 2019 року.
Зауважимо, що вже вдруге правоохоронці викривають цього суддю. Попереднього разу це сталося наприкінці 2018 року. Тоді служителя Феміди викрили в отриманні 1 тис. євро за непритягнення особи до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Розслідування цього епізоду закінчено, справа слухається в суді.
ну але що поробиш, судді ж не вимагають хабарі, їм їх через адвокатів пропонують самі чесні і праведні громадяни UA
офигеть...
У гражданина Канады, США, или другой нормальной страны завис бы мозг от такой новости. Для Украины это же норма. И не удивляйтесь, почему Украина самая бедная страна Европы. Ответ очевиден.
СУД ЛИНЧА И ,ТОЛЬКО, СУД ЛИНЧА ВОССТАНОВИТ В СТРАНЕ ПРАВОСУДИЕ