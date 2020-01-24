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Все про:НАБУ (2224) хабар (2864) Львівщина (1022) Правоохоронні органи (679) суддя (1010)

 В.о. голови одного з районних судів Львівщини знову спіймали на хабарі, - НАБУ. ФОТО

Детективи НАБУ спіймали на хабарі в.о. голови одного з районних судів Львівської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

В.о. голови одного з районних судів Львівщини знову спіймали на хабарі, - НАБУ 01

Як встановило слідство, суддя вимагав хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності. Зараз вирішується питання про повідомлення йому підозри.

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В.о. голови одного з районних судів Львівщини знову спіймали на хабарі, - НАБУ 02

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з грудня 2019 року.

Зауважимо, що вже вдруге правоохоронці викривають цього суддю. Попереднього разу це сталося наприкінці 2018 року. Тоді служителя Феміди викрили в отриманні 1 тис. євро за непритягнення особи до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Розслідування цього епізоду закінчено, справа слухається в суді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171798
 
   
 Топ коментарі
 
"Знову взяли на хабарі", звучить як знущання над всіма.
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Судьи у нас вымогатели и взяточники -- пока не изменится судейский корпус так и будут судить ( кто больше дал тот и прав )
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більше того навіть ті підораси у мантіях що мають сотні тисяч зп на місяць виносять такі рішення щоб ідіоти і далі мали змогу судитись і заносити гроші.
ну але що поробиш, судді ж не вимагають хабарі, їм їх через адвокатів пропонують самі чесні і праведні громадяни UA
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Тобто як вдруге? А як же садить корупціонерів? Зєля, бігом на Львівщину (по дорозі шаурми поїси і відосік знімеш) і негайно розкажи як діяти НАБУ! Та Баканову не забудь зателефонувати з приводу цього "чорта"! Ти ж саме так починав! Продовжуй, не зупиняйся! И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ - Цензор.НЕТ 658
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Тут Зеля не при справах, чому суддя не відсторонений в 2018 р.
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Так то ж при клятому Пороху було! Він же всі суди контролював! А тут вже нова влада, "новьіє ліца", то пора щось робить! Тим більш, що тре навести порядок в цьому "порохоботському" регіоні! Най виїзждає НЕГАЙНО! И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ - Цензор.НЕТ 754
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Бот, москалі навіть російської не знають, тому засунь ту методу, з якої строчиш, або собі, або пану майору, що тебе курує в те місце, яким "ізвєргаєш мьіслі", а нормальні люди на ньому сидять
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"Знову взяли на хабарі", звучить як знущання над всіма.
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да нет!!эт больше похоже на ,,знущання"над бедным судьёй!!он всё берёт да берёт!!а они его всё ловят!!да ловят!!(вобщем не по джентельменски как то!!)словом похожу у них игра такая!!
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і Коляда як би скінчилась)))) - видно щирий українець ...., трдиціїї це все И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1699
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Прочтите статью до конца. Дело по первой взятке слушается в суде. Другое, что его должны были отстранить от должности , но дали возможность ещё 'поработать' .
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Ну так это-же совсем другое дело!!!! У нас самая лучшая судебная система в мире и судьи кристально честные люди!!!!!
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Он первый? А кого из низ посадили? Больше того, даже отстраненных от кормушки их же коллеги восстанавливают в должностях - рука руку моет и своих не сдают. Сажать надо всех! А то люди начнут вешать! ( в благодарность за "честность и неподкупность!)
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В цій історії одне не зрозуміло - Яким мав бути розмір адміністративної відповідальності, якщо "судді" підігнали цілу торбу халявного бабла? І чи не дешевше тоді було просто сплатити штраф 😕
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"И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке"
У гражданина Канады, США, или другой нормальной страны завис бы мозг от такой новости. Для Украины это же норма. И не удивляйтесь, почему Украина самая бедная страна Европы. Ответ очевиден.
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одно мурло разводило лохов 10 лет назад, второе - 5 лет назад.. теперь третье пришествие
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Кто же по твоему достоин сидеть в кресле президента Украины? Имя сестра, имя!
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тебе какое дело до нас?.. выбирай себе короля и радуйся И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4274
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кому кто нравится.. пусть королем твоей страны будет Шарий..
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Ну что "новые лица", если б при первой взятке посадили бы его, то второй уже не было бы, а так в том же духе и третья будет и четвёртая, до тех пор будет продолжаться, пока не окажется эта сволочь на нарах.
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Бог любит троицу. Дайте мужику еще одну попытку
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Брали, берут и брать будут. Пока у нас такое братство есть в отдельно взятом украинском регионе.
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не бачив вашого коменту та додав свій такий самий, зара видалю...
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Мужик "залетів",а колеги дали можливість "відбити бабки"
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Тоді йму помахали пальчиком, тепер помахають кулаком, а він їм скрутить дулю і продовжуватиме своє.
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Как говорил великий рехворматор судебной рехвормы, если выгнать всех коррумпированных судей и прокуроров то в судах некому будет работать. Так что по мнению Пети лучше пускай в судах работают коррупционеры и бандиты чем никто.
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Поэтому Зебил, полносью поддерживает Петин тезис. Браво зебилы! Вы обосрались В.о. голови одного з районних судів Львівщини знову спіймали на хабарі, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8426! В.о. голови одного з районних судів Львівщини знову спіймали на хабарі, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2342
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сажать с конфискацией суку ! Никакие зарплаты не помогут , что -бы не крали , только лишения ( тюрьма . побои . пытки , расстрелы )
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"Брал!.. Бру! и буду брать!" - на двери кабинета этого судьи..
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Зiмбабве ...плять.., навiть не здивувався..
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и ети люди будут решать, шо есть ложь, а шо нет, если примут закон о дезинформации - лихо....
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С 2018 года по первому эпизоду до сих пор дело " СЛУШАЕТСЯ В СУДЕ!". КОГДА ЭТИМ С..М установят сроки всех этих " CЛУШАНИЙ"? СРОК МЕСЯЦ! ИЛИ САДИТЬ ИЛИ ОПРАВДАТЬ,тогда это БЛ...ВО СУДЕЙСКОЕ ПРЕКРАТИТЬСЯ!
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может тварь обнищала на маленькой зарплате ?
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A< chto sudam v UA malo platjt esli by platili oni by dorozhili svoim mestom.
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справа у суді, а він продовжує судити та брати хабарі! Навіть не відсторонений! Запобіжний захід, мабуть, також - особисте зобовьязання, бо требаж на роботу за хабарями ходити та ще й зарплатню отримувати! А судить його, мабуть, такий же .....Тепер будуть розслідувати роками, а потім - угода та штраф....І пенсія у 100 000 гривень, до приговору...
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Попросіть Дубілета нехай напише програму, яка замінить всю цю безнадійно корумповану і наскрізь прогнилу судову систему. Ото і буде справжня діджиталізація. А всіх отих недоторканих вельмож після перевірки і конфіскації відправити до бісової матері на мінімальну пенсію, заслужили.
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Хабар у суддів це постійно, гарантована стаття доходів. Я не кровожер, але поки всіх суддів до единого не посадять до в'язниці пожиттєво-вцій країні ладу не буде. Це ЛДКучма зі своїм шоблом створив таку (чудову) систему і поки її не зламано ладу в країні не буде.
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это же надо так обосраться перед иностранцами....
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И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ. ФОТО
СУД ЛИНЧА И ,ТОЛЬКО, СУД ЛИНЧА ВОССТАНОВИТ В СТРАНЕ ПРАВОСУДИЕ
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Дайте ему миллион зарплаты , как Гордон говорит .Стрелять ****** ,только стрелять .
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НАБУ знову схопило на хабарі. Зараз стало зрозумілим навіщо то НАБУ створювали, щоб не забували ділитися.
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От такої! Ніколи такого не було ,а тут знову! В.о. голови одного з районних судів Львівщини знову спіймали на хабарі, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5406 В.о. голови одного з районних судів Львівщини знову спіймали на хабарі, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5406 В.о. голови одного з районних судів Львівщини знову спіймали на хабарі, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5406 В.о. голови одного з районних судів Львівщини знову спіймали на хабарі, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5406
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Ну простите снова этого ****** - коррупционера или поменяйте его на его сынка,внука или племянника ,эти Гляди криминально-падлючие неискоренимы без замены на прикоммандировочных немецких,польских,британских,мериканских и любых других кроме татаромордовских судей...
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Ну, це вже своєрідна форма клептоманії на фоні біполярного розладу. В дурдом хворого, пожиттєво!
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надо отпускать, Бог троицу любит, на двух разах точно научился...
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