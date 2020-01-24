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Все про:Одеська область (1142) пожежа (2001) Національна гвардія (654)

 Автобус Нацгвардії згорів в Одеській області, водій встиг висадити солдатів. ВIДЕО

Автобус зайнявся лише за декілька метрів від пожежного підрозділу, всіх пасажирів вдалося вчасно евакуювати.

Інцидент стався в м. Рені Одеської області. Першим про нього повідомило місцеве видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.

"У центрі міста згорів автобус Нацгвардії. Водій оперативно встиг висадити солдатів, коли почав диміти салон. У результаті автобус згорів повністю, незважаючи на те, що пожежний підрозділ був за декілька метрів від події", - повідомило видання.

Пізніше ситуацію прокоментували в пресслужбі Південного оперативно-територіального управління Нацгвардії.

Там пояснили, що особовий склад прибув у Рені з Ізмаїла для участі в забезпеченні громадського порядку під час профілактичних заходів "Розшук".

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"Близько 16:00 години несподівано сталося займання в моторному відділенні автобуса ПАЗ, в якому їхав особовий склад. Старший автобуса негайно евакуював усіх присутніх, після чого військові взялися до гасіння штатними засобами пожежогасіння (вогнегасником) і викликали місцевий підрозділ ДСНС. Близько 16:20 спільними зусиллями пожежу було локалізовано", - сказано в повідомленні Нацгвардії.

Ніхто з військовослужбовців і цивільних не постраждав. Причини займання в моторному відсіку зараз з'ясовують.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171796
 
 
 Топ коментарі
 
ДРГ обстреляло
В Новочеркасске, Ростов. обл., рф, на ГРЭС, один энергоблок отключён из-за повреждений. Пошёл выброс паров угля. Дышите глубже там на рф. Лидер катастроф в мире - рф )
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Мало там що горить: їх же не викликали!
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это нормально. бравые пожарники не прерываясь добивали козла.
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Ні, це кацаби влаштовують диверсії Авакову
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ПАВЛОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД..... РОССИЯ.... что то еще надо комментировать и не понял а чего это военных возит вражеская техника...
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Мусорские автобусы горят очень символично...
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это нормально. бравые пожарники не прерываясь добивали козла.
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Мало там що горить: їх же не викликали!
 показати весь коментар
 
 
ДРГ обстреляло
В Новочеркасске, Ростов. обл., рф, на ГРЭС, один энергоблок отключён из-за повреждений. Пошёл выброс паров угля. Дышите глубже там на рф. Лидер катастроф в мире - рф )
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При виникненні пожежі водію спочатку потрібно було передзвонити на 101 і дочекатися приїзду пожежної команди. Адже МВС попереджає - Самостійне гасіння пожежі може зашкодити вашому здоров'ю (с)
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Цікаво, а скільки беркутня заплатила Зєлєнському, щоб потрапити в списки на обмін із нашого боку?!

Полонений українець заплатив бойовикам "лнр" 32 тисячі доларів, щоб потрапити в список на обмін
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Там ні одного скла не залишилось,видно з рамами на шиї виплигували.
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Та вони вийшли, ще тільки задиміло. Невже вони дебіли, як деякі писаки.
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Одеса проклята, після того, як рашисти спалили своїх в травні 2014-го, горять всі підряд, діти,відпочиваючі, студенти, військові...
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автобуса ПАЗ - ну и что хотели, ветош, масло, чуть топливо протекает, вот результат. Кстати, это же донбасяу чуть перекрасив надпись, своим детёнишём назвали, ещё сельдмаршал рулил по просторам даунбасии.
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Читаю на сайте АИС : На украинский рынок вернулся автобус ПАЗ 32054! https://paz.ais.ua/news/na-ua-rinok-vernulsya-paz-32054?year=2019 ... Производство отброссии... Как это понимать ?
Автобус Нацгвардії згорів в Одеській області, водій встиг висадити солдатів - Цензор.НЕТ 5296
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