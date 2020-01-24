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Все про:Держдепартамент США (540) США (5979) Помпео (192)

 Помпео 30 січня відвідає Київ, де зустрінеться із Зеленським, Пристайком і Загороднюком, - Держдепартамент США

Держсекретар США Майк Помпео відвідає Україну 30 січня.

Про це повідомила в п'ятницю представниця держдепу США Морган Ортагус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Помпео 30 січня відвідає Київ, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, главою МЗС Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком для того, щоб "висловити підтримку США суверенітету і територіальній цілісності України".

Помпео також візьме участь у церемонії вшанування пам'яті про "загиблих на Донбасі".

В рамках турне 29 січня - 4 лютого відвідає Велику Британію, Україну, Білорусь, Казахстан і Узбекистан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я збираюся відвідати Україну незабаром, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171793
 
 
 Топ коментарі
 
...зелюки уже отрепетировали новые репризы? Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 3254
Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 8892
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Зеля судорожно придумывает, что он делал в Омане. С этим американским чуваком версия "семейный отдых во время официального визита и обсуждения инвестиций с полумёртвым султаном" может и не проканать.
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...зелюки уже отрепетировали новые репризы? Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 3254

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Може привезе з собою штучний мозок? Бо двом з трьох він дуже потрібний
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Верховний суд кинув нбу. Може зєлі звіздюлєй привезуть?
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Зеля судорожно придумывает, что он делал в Омане. С этим американским чуваком версия "семейный отдых во время официального визита и обсуждения инвестиций с полумёртвым султаном" может и не проканать.
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в тему - я этого недоразвитого клоуна называю Маугли кремлевских джунглей
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заставьте его там руки мыть почаще с мылом и главное с собаками не общаться - он нам еще здоровенький може на шо понадобится...
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Маю надію , що цього разу в залі буде повний аншлаг. Недарма ж вже по всьому місту розклеєні афіши про виконання всесвітньо відомим тріо роялістів хіта сезону "В траве сидел кузнечик". Соліст - заслужений артист Оману Вольдемар Віслюк 😃
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Соліст - заслужений артист Оману Вольдемар Віслюк 😃

Боюсь что и квартет папаредников участвовали в шоу...
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Ніц ти в світі високого мистецтва молі не лапаєш. Ну де видів, щоб ще хтось окрім Вольдемара Віслюка так граціозно грав на роялі своїм пуцьвірком? 😃
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Скажет-не продаете землю - не дадим кредит.
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Можно простить зЕму привычку ИГРАТЬ в роликах-обращениях, за трибуной Давоса , с Помпео наверняка ( фальшиво ,правда, в роли президента получается), но если сопоставить с делами - так становится объяснимым и простительна фальш - ЧУВАК НЕ УМЕЕТ ВРАТЬ
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