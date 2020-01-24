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Все про:вірус (61) Мінздоров'я (1048) Зоряна Скалецька (62)

 В Україні зафіксували 3 підозри на коронавірус, 2 з них не підтвердилися, - Скалецька

Дослідження третього випадку підозри тривають.

Про це міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила під час наради з питань поширення коронавірусі в МОЗ у Києві в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В Україні ми вивчали три випадки підозри на коронавірус, із них два випадки не підтвердилися. Ще один випадок вивчається з залученням найкращих українських фахівців", - сказала вона.

Скалецька зазначила, що на підтвердження діагнозу в лабораторіях на рівні областей необхідно два-три дні, для підтвердження діагнозу референс-лабораторії в Берліні - два-три тижні.

Вона зазначила, що про дослідження кожного з випадків проінформують населення.

Дивіться також: Мити руки, кашляти в серветки й уникати контакту з тваринами, - ВООЗ розповіла, як уберегтися від нового коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

"До населення прохання: вживати звичайні заходи при будь-яких епідеміологічних ситуаціях: мити руки, звертатися до лікаря за будь-яких ознак, щоб лікар встановлював діагноз і призначав необхідне лікування", - зазначила міністр.

Скалецька також пообіцяла, що Міністерство охорони здоров'я проводитиме щотижневі брифінги для інформування населення про ситуацію з коронавірусом.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.

Також читайте: Прикордонні служби зберуться для обговорення протидії потрапляння коронавірусу на територію України, - Гончарук

Посольство України в Китаї випустило рекомендації для тих, хто збирається відвідати цю країну. Їм радять уникати контактів з людьми з ознаками ГРВІ та тваринами і мити руки з милом.

23 січня в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що санітарно-карантинні підрозділи України будуть питати про самопочуття у пасажирів літаків, які прилетіли з Китаю. Це потрібно, щоб уникнути потрапляння на територію нашої країни нового коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171791
 
 
 Топ коментарі
 
А Скалецька має медичну освіту?
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Коронавірус випалює легені, а Г+Г- мізки...
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...вылечат только 73% заболевших В Украине зафиксировали 3 подозрения на коронавирус, 2 из них не подтвердились, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 2137
В Украине зафиксировали 3 подозрения на коронавирус, 2 из них не подтвердились, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8101
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ну а газ летит из дупла
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Ясна рі,. дятле. Тебе же заспамили, ото сиди у дуплі і не смерди.
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1997 року закінчила львівську гімназію «Євшан» та вступила на факультет правничих наук НаУКМА.. 2002 року здобула кваліфікацію спеціалістки права.
У 2002-2007 роках була аспіранткою факультету права та адміністрації Університету в Любліні. Захистила дисертацію на ступінь доктора права на тему «Правовий статус пацієнта в Польщі та Україні. Порівняльний аналіз».
У 2011-2012 роках навчалася на річній Розширеній сертифікатній програмі для країн Центральної та Східної Європи «Дослідницька етика»
Викладала дисципліни «Права людини і біомедицина» та «Медичне право».
Також є директоркою програми «Етико-правові питання біоетики, фармацевтичного та медичного права» Центру міжнародного захисту прав людини НаУКМА.
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То то я слушал брехунец в Черновицкой области, там сообщили о бунте населения, кажись в путыле.
На конкурс главврача поликлиники принимали документы только у юристов.
Пролетели замглавврача, начальник станции скорой помощи и главврач санатория.
А победила мадам адвокат
Народ начал сильно возбухать по этому поводу.
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Коронавірус випалює легені, а Г+Г- мізки...
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do not resuscitate

@Nat_anest 3 ч

Ведущий вирусолог из Гонконга, который принимал участие в ответе на SARS, говорит, что он посетил Ухань, Китай, и считает, что коронавирус «вышел из-под контроля» "Я так много пережил и никогда раньше не боялся, но на этот раз я напуган."
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как раз перечиываю... брожу по "веткам" и за аспирин.. и за др
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В сети появилась новость о том, что народного депутата от "Слуги народа" Павла Павлиша подловили на переписке с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом.

Полный текст переписки:
Павлиш: Привет, как дела?
Семиволос: Так себе
Павлиш: А что случилось?
Семиволос: Миша за***** до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды
Павлиш: Так не выполняй, включай дурака
Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))
Павлиш: понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с Мишей пойдем, они хорошие


Миша -нардеп, глава Комитета Верховной рады Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
30 июля, 2019 Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником своего старого друга, основателя сети частных клиник "Борис", Михаила Радуцкого, которого называют одним из претендентов на пост главы Министерства здравоохранения Украины.

В Украине зафиксировали 3 подозрения на коронавирус, 2 из них не подтвердились, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 5434
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Стерненко по этому поводу

https://youtu.be/z493zvXBiw8
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do not resuscitate

@Nat_anest18 ч

Страны с подтвержденными случаями инфицирования 2019 nCoV

В Украине зафиксировали 3 подозрения на коронавирус, 2 из них не подтвердились, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 4962
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do not resuscitate

@Nat_anest 2 ч

Тут наткнулся на эпидимологическое исследование, в котором прогнозируется азвитие эпидемии на основании уже полученных эпид.данных. По их оценке начала года, по 21 января было инфицировано примерно 11 000 человек, те которые были выявлены - это только 5%.И если распространение вируса продолжится в таком же формате, как и шло до этого, то они на 4 февраля прогнозируют 190 000 инфицированных. По мнению авторов, даже сокращение на 99% перемещения людей уменьшит масштаб распространение вируса только на 25%.
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Ехидные твиты‏ @_U_R_I_c 1 ч.1 час назад

Ну и по совершенно случайному совпадению в Ухани находится Институт вирусологии и сверхсовременная лаборатория по изучению штаммов опасных вирусов.

В Украине зафиксировали 3 подозрения на коронавирус, 2 из них не подтвердились, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 3859
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Спробуй заячий помёт!
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают
- Те до старости живут!..
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do not resuscitate

@Nat_anest 4 ч

В 13 городах уже прекращено любое транспортное сообщение:
Ухань, Эчжоу, Сянтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанган, Чиби, Цзинмэнь, Сяньнин, Хуанши, Данъян, Эньши, Сяоган.
800 инфированных говорите и 26 умерших? Не пора ли всю провинцию Хубей закрыть с населением 60 млн?
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Я жутко извиняюсь а Бубочка в Китай не хочет съездить?!
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Коронавирус - это вирус, который заставляет заболевшего верить, что он король?
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РадуцькоСкалецькоСемиволосий Крадовірус В Україні зафіксували 3 підозри на коронавірус, 2 з них не підтвердилися, - Скалецька - Цензор.НЕТ 6139
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....Есть еще одна версия: В Ухань после SARS построили единственную в Китае биологическую лабораторию с максимальным уровнем опасности BSL-4 для изучения высокопатогенных вирусов (SARS, Эбола ). И она в 20 км от того рынка морепродуктов. Может и совпадение.
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пущай внимательно присмотрится, это же птицесвинячий грипп переходящий в лихорадку ******
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