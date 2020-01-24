 В Україні зафіксували 3 підозри на коронавірус, 2 з них не підтвердилися, - Скалецька

Про це міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила під час наради з питань поширення коронавірусі в МОЗ у Києві в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"В Україні ми вивчали три випадки підозри на коронавірус, із них два випадки не підтвердилися. Ще один випадок вивчається з залученням найкращих українських фахівців", - сказала вона.
Скалецька зазначила, що на підтвердження діагнозу в лабораторіях на рівні областей необхідно два-три дні, для підтвердження діагнозу референс-лабораторії в Берліні - два-три тижні.
Вона зазначила, що про дослідження кожного з випадків проінформують населення.
"До населення прохання: вживати звичайні заходи при будь-яких епідеміологічних ситуаціях: мити руки, звертатися до лікаря за будь-яких ознак, щоб лікар встановлював діагноз і призначав необхідне лікування", - зазначила міністр.
Скалецька також пообіцяла, що Міністерство охорони здоров'я проводитиме щотижневі брифінги для інформування населення про ситуацію з коронавірусом.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.
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Посольство України в Китаї випустило рекомендації для тих, хто збирається відвідати цю країну. Їм радять уникати контактів з людьми з ознаками ГРВІ та тваринами і мити руки з милом.
23 січня в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що санітарно-карантинні підрозділи України будуть питати про самопочуття у пасажирів літаків, які прилетіли з Китаю. Це потрібно, щоб уникнути потрапляння на територію нашої країни нового коронавірусу.
У 2002-2007 роках була аспіранткою факультету права та адміністрації Університету в Любліні. Захистила дисертацію на ступінь доктора права на тему «Правовий статус пацієнта в Польщі та Україні. Порівняльний аналіз».
У 2011-2012 роках навчалася на річній Розширеній сертифікатній програмі для країн Центральної та Східної Європи «Дослідницька етика»
Викладала дисципліни «Права людини і біомедицина» та «Медичне право».
Також є директоркою програми «Етико-правові питання біоетики, фармацевтичного та медичного права» Центру міжнародного захисту прав людини НаУКМА.
На конкурс главврача поликлиники принимали документы только у юристов.
Пролетели замглавврача, начальник станции скорой помощи и главврач санатория.
А победила мадам адвокат
Народ начал сильно возбухать по этому поводу.
do not resuscitate
@Nat_anest 3 ч
Ведущий вирусолог из Гонконга, который принимал участие в ответе на SARS, говорит, что он посетил Ухань, Китай, и считает, что коронавирус «вышел из-под контроля» "Я так много пережил и никогда раньше не боялся, но на этот раз я напуган."
Полный текст переписки:
Павлиш: Привет, как дела?
Семиволос: Так себе
Павлиш: А что случилось?
Семиволос: Миша за***** до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды
Павлиш: Так не выполняй, включай дурака
Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))
Павлиш: понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с Мишей пойдем, они хорошие
Миша -нардеп, глава Комитета Верховной рады Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
30 июля, 2019 Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником своего старого друга, основателя сети частных клиник "Борис", Михаила Радуцкого, которого называют одним из претендентов на пост главы Министерства здравоохранения Украины.
https://youtu.be/z493zvXBiw8
do not resuscitate
@Nat_anest18 ч
Страны с подтвержденными случаями инфицирования 2019 nCoV
do not resuscitate
@Nat_anest 2 ч
Тут наткнулся на эпидимологическое исследование, в котором прогнозируется азвитие эпидемии на основании уже полученных эпид.данных. По их оценке начала года, по 21 января было инфицировано примерно 11 000 человек, те которые были выявлены - это только 5%.И если распространение вируса продолжится в таком же формате, как и шло до этого, то они на 4 февраля прогнозируют 190 000 инфицированных. По мнению авторов, даже сокращение на 99% перемещения людей уменьшит масштаб распространение вируса только на 25%.
Ну и по совершенно случайному совпадению в Ухани находится Институт вирусологии и сверхсовременная лаборатория по изучению штаммов опасных вирусов.
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают
- Те до старости живут!..
do not resuscitate
@Nat_anest 4 ч
В 13 городах уже прекращено любое транспортное сообщение:
Ухань, Эчжоу, Сянтао, Чжицзян, Цяньцзян, Хуанган, Чиби, Цзинмэнь, Сяньнин, Хуанши, Данъян, Эньши, Сяоган.
800 инфированных говорите и 26 умерших? Не пора ли всю провинцию Хубей закрыть с населением 60 млн?