 КС визнав неконституційним підвищення пенсійного віку для працюючих у шкідливих умовах

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Конституційний суд визнав неконституційними положення, що передбачають підвищення пенсійного віку для окремих категорій осіб. Йдеться про поетапне збільшення на 5 років віку для виходу на пенсію на пільгових умовах з урахуванням відповідного стажу роботи і на пенсію за вислугу років для осіб, які працюють на шкідливих підприємствах.

Суд виходить з того, що працівники, які працювали у шкідливих умовах, і погоджувалися на таку роботу через можливість отримання окремих пільг, мали об'єктивні очікування, що у них є право виходу на пенсію на пільгових умовах, визначених законом України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року № 1788-XII.

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"Після внесення змін законом №213, їхнє право виходу на пенсію на певних умовах звужене. Це Конституційний суд України розцінив як погіршення їхнього юридичного положення про право призначення пенсії. Крім того, Суд вирішив закрити конституційне провадження у справі в частині, що стосується твердження народних депутатів про неконституційність інших оспорюваних положень у зв'язку з їхньою невідповідністю вимогам закону України "Про Конституційний суд України", - сказано в рішенні суду.

Рішення КС є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.

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