 КС визнав неконституційним підвищення пенсійного віку для працюючих у шкідливих умовах

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
Конституційний суд визнав неконституційними положення, що передбачають підвищення пенсійного віку для окремих категорій осіб. Йдеться про поетапне збільшення на 5 років віку для виходу на пенсію на пільгових умовах з урахуванням відповідного стажу роботи і на пенсію за вислугу років для осіб, які працюють на шкідливих підприємствах.
Суд виходить з того, що працівники, які працювали у шкідливих умовах, і погоджувалися на таку роботу через можливість отримання окремих пільг, мали об'єктивні очікування, що у них є право виходу на пенсію на пільгових умовах, визначених законом України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року № 1788-XII.
"Після внесення змін законом №213, їхнє право виходу на пенсію на певних умовах звужене. Це Конституційний суд України розцінив як погіршення їхнього юридичного положення про право призначення пенсії. Крім того, Суд вирішив закрити конституційне провадження у справі в частині, що стосується твердження народних депутатів про неконституційність інших оспорюваних положень у зв'язку з їхньою невідповідністю вимогам закону України "Про Конституційний суд України", - сказано в рішенні суду.
Рішення КС є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.
на самом деле полный трудовой, получаемый умножением вредного на
коэффициент 2 или 2.5 в зависимости от списка,
те человек отработал 10*2.5=25 - полный трудовой стаж в случае первой сетки -
но в связи с повышением необходимого общего трудового стажа
некоторым надо доработать ещё где то, чтобы уйти в 50 на пенсию,
так как это противоречит конституции, то что то отменили,
Барыги это не касается.Он даже в военное время на Мальдивах отдыхал...
А остальные значит не люди, им повышать пенсионный возраст можно.