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 Політика України
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Все про:КС (375) пенсійна реформа (337) пенсійний вік (71) пенсія (531)

 КС визнав неконституційним підвищення пенсійного віку для працюючих у шкідливих умовах

Конституційний суд України визнав неконституційними положення, якими передбачено поетапне збільшення пенсійного віку для осіб, які працюють у шкідливих умовах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Конституційний суд визнав неконституційними положення, що передбачають підвищення пенсійного віку для окремих категорій осіб. Йдеться про поетапне збільшення на 5 років віку для виходу на пенсію на пільгових умовах з урахуванням відповідного стажу роботи і на пенсію за вислугу років для осіб, які працюють на шкідливих підприємствах.

Суд виходить з того, що працівники, які працювали у шкідливих умовах, і погоджувалися на таку роботу через можливість отримання окремих пільг, мали об'єктивні очікування, що у них є право виходу на пенсію на пільгових умовах, визначених законом України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року № 1788-XII.

Також читайте: КС визнав неконституційною норму про мінімальний вік виходу на пенсію за вислугу років

"Після внесення змін законом №213, їхнє право виходу на пенсію на певних умовах звужене. Це Конституційний суд України розцінив як погіршення їхнього юридичного положення про право призначення пенсії. Крім того, Суд вирішив закрити конституційне провадження у справі в частині, що стосується твердження народних депутатів про неконституційність інших оспорюваних положень у зв'язку з їхньою невідповідністю вимогам закону України "Про Конституційний суд України", - сказано в рішенні суду.

Рішення КС є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.

Читайте також: Україні необхідне плавне підвищення пенсійного віку, - нардепка від "Слуги народу" Третьякова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171790
 
   
 Топ коментарі
 
УСТАЛ ! 8 РАЗ В ОТПУСК ЗА 8 МЕСЯЦЕВ !
КС признал неконституционными повышение пенсионного возраста для работающих во вредных условиях - Цензор.НЕТ 5143

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Так після квітня 2019, а особливо після серпня того ж року вся країна працює в шкідливих умовах...
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вообще то ЭТО решение КСУ на 100% полностью перечеркивает Постанову и Закон о том что с 1 января стаж страховой увеличился на 15 лет в одну Новогоднюю ночку...
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нет, только тем, кто имеет вредный стаж, который есть
на самом деле полный трудовой, получаемый умножением вредного на
коэффициент 2 или 2.5 в зависимости от списка,
те человек отработал 10*2.5=25 - полный трудовой стаж в случае первой сетки -
но в связи с повышением необходимого общего трудового стажа
некоторым надо доработать ещё где то, чтобы уйти в 50 на пенсию,
так как это противоречит конституции, то что то отменили,
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Так після квітня 2019, а особливо після серпня того ж року вся країна працює в шкідливих умовах...
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Та ну.. Епоха бідності скінчилась, а Ви про якісь шкідливі умови. Всьо зашибісь, "хуженєстала".
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А після скінчення "епохи бідності" в одних настала "епоха розквіту" (сотен 5 душ, не більше: СН, міністри, Бєня и Ко), а у решти населення наближається "епоха зубожіння"
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а у решти населення наближається "епоха зубожіння" КС признал неконституционными повышение пенсионного возраста для работающих во вредных условиях - Цензор.НЕТ 8101

Барыги это не касается.Он даже в военное время на Мальдивах отдыхал...
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То є так! Клятий барига намародьорив за 5 років на Мальдіви ("ніщєброд"), зате бубочка за півроку чесно заробив і на Буковель, і на Туреччину, і на Оман...
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Це мабуть вони працюють в шкідливих умовах.
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КС признал неконституционными повышение пенсионного возраста для работающих во вредных условиях
А остальные значит не люди, им повышать пенсионный возраст можно.
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Каждому народному избраннику голосовавший за повышение пенсионного возраста-сделать на лбу тату с решением КС!
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Судячи по зарплатах тільки в Кабміні і Верховній Раді шкідливі умови праці.
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Ни стыда ни совести нету у тех, кто повышает пенсионный возраст, особенно тем, у кого вредная работа. Это вы в своей Раде можете "работать", пока ласты не откинете, ведь что у вас за "труд", только языками трепать, да цены на всё повышать.
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