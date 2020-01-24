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Все про:Зеленський (4244) Маріуполь (617) обстріл (5912)

 Такого ніколи не повинно статися знову, - Зеленський про обстріл найманцями РФ Маріуполя з "Градів" у 2015 р

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що мирні жителі не повинні стати жертвами війни, як це було п'ять років тому в Маріуполі під час обстрілу найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу президента в Фейсбук.

"Жертвами війни стали мирні люди в мирному місті - у своїх будинках чи на рідних вулицях. Такого ніколи не повинно статися знову", - сказав Зеленський.

В ОП нагадали, що цього дня в 2015 році незаконні збройні формування обстріляли житловий мікрорайон у Маріуполі. Цей жахливий злочин забрав життя близько 30 осіб, зокрема двох дітей, ще близько ста громадян зазнали поранень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні День пам'яті загиблих під час обстрілу найманцями РФ із "Градів" мікрорайону "Східний" у Маріуполі

Такого ніколи не повинно статися знову, - Зеленський про обстріл найманцями РФ Маріуполя з Градів у 2015 р 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171787
 
 
 Топ коментарі
 
Надо просто перестать стрелять!
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надо просто честно сказать, чьи "Грады" стреляли.

А оно попугивается сказать
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Дмитрий Чекалкин‏ @Chekalkin

Стою на курилке, подходит паренёк, хочет стрельнуть сигарету.
Автоматически тянусь за пачкой, залипая в Фейсбук, и тут обращаю внимание на паренька - на лямке рюкзака значок «Зе!Печерск»
Ухмыляюсь и говорю: - Надо просто перестать стрелять!
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Такого никогда не должно случиться снова, - Зеленский про обстрел наемниками РФ Мариуполя из "Градов" в 2015 г. - Цензор.НЕТ 8542
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надо просто перестать переставать...
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надо просто честно сказать, чьи "Грады" стреляли.

А оно попугивается сказать
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Вы считаете он сможет сказать правду: "Да это же Грады моих кураторов из Москвы!!!" ?
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Потери от обстрелов за январь 2020 года уже в два раза превысили потери января 2019 года !!! (6 и 12 защитников). И это еще январь не закончился. А оно сказки вещает., умиротворитель хренов.
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оно не возможное, а четко зафиксированное (той же Юсуповой)
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По вчера тоже вопросы были. Был погибший, а в сводках только ранения.
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https://censor.net.ua/photo_news/3108114/te_chetyre_groba_i_80letniyi_dedushka_kotoryyi_horonil_vsyu_svoyu_semyu_ne_proschu_nikogda_volonter
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В ОП напомнили, что в этот день в 2015 году незаконные вооруженные формирования обстреляли....

Вы там ОПе совсем ОПуели ??? Какие нах нгезаконные, если Грады заехали из засРашки, и туда же выехали!!!!
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Микрорайон «Восточный» в Мариуполе в январе 2015 года обстреливали со стороны России под руководством и контролем кадровых российских военнослужащих. Это установила международная расследовательская группа Bellingcat. Тогда в результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей, около 100 получили ранения. Зачем армия России обстреливала Мариуполь? И какое наказание может понести Россия и высший командный состав соседнего государства? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали журналист, главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов и юрист-международник Антон Кориневич. »
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По данным следствия СБУ, в убийстве мирных жителей участвовали подразделения 200-й Печенгской отдельной мотострелковой бригады и 2-й Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии России.
Корректировщиком огня оказался местный житель, экс-работник ГАИ Валерий Кирсанов. Суд признал его вину, дав 9 лет заключения. Но летом 2019-го Кирсанов вышел из СИЗО по "закону Савченко".https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/24/7238265/
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Можно простить зЕму привычку ИГРАТЬ в роликах-обращениях ( фальшиво ,правда, в роли президента получается), но если сопоставить с делами - так становится объснимым и простительна фальше - ЧУВАК НЕ УМЕЕТ ВРАТЬ
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ну так мирные по определению стрелять не могли(((
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За його логікою - так. Відвести війська за Маріуполь. І в тому таки щось є. Те щось- прокацапська свідомість. Для президента України прокацапська свідомість - ознака державної зради.
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И что ты для этого сделал или сделаешь?!
"Отведешь" Мариуполь от "линии разграничения"?

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Блин и добавить нечего! Что ты лично для этого сделал Осел Оманский?! Или что-бы не стреляли нада сдаться?! Но тогда не факт что перестанут стрелять но ещё начнут и голодом морить. Украина уже это прошла!
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"Отвєдьот" і назве його Бердянськом, потім Херсоном, Миколаєвим та Одесою. Головне щоб не захопився і не назвав Бухарестом, бо ЄС стурбується. Вся надія на Туреччину, вона претендує на Кам'янець-Подільський.
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Це він черговий відосик записав з промовою? Такого никогда не должно случиться снова, - Зеленский про обстрел наемниками РФ Мариуполя из "Градов" в 2015 г. - Цензор.НЕТ 8749
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"Такого никогда не должно случиться снова" сказав і притопнув зеленою ніжкою...
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Лучше бы ты молчало....а то накаркаешь...осел...
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это ты привёл к власти этого Ссыкуна
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Зебобик а на Монику Янелох Оманскую слабо картинку кинуть?!
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Я так и знал что признаться что голосовал за Зеленского через пол года будет равносильно что признаться что переспал с козой!
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Вже сьогодні більшість так і вважає. А через півроку це буде рівнозначно зізнанню що зебіла трахнув цап. Казьол.
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Там у нього разом з Порошенком.
Людина працює.
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Не пости різне лайно у час коли люди вечеряють. Краще вде напиши щось про брудні шкарпетки.
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Отводи войска к Мариуполю и зуб давай..А ***** насыпит .......
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Я думал, он говорит про нынешние обстрелы Золотого. А он вдруг устремился в историю. Не говори гоп, пока не перескочишь.
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конечно не должно случится .. шмакля и сама кацапам всё отдаст ..
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Зелёное чмо должно было туда приезать, а не из Израэля посты постить ,чмошник не умеющий говорить без бумажки
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Дмитрий Чекалкин‏ @Chekalkin

Стою на курилке, подходит паренёк, хочет стрельнуть сигарету.
Автоматически тянусь за пачкой, залипая в Фейсбук, и тут обращаю внимание на паренька - на лямке рюкзака значок «Зе!Печерск»
Ухмыляюсь и говорю: - Надо просто перестать стрелять!
НАКОНЕЦ-ТО МНЕ ПРИГОДИЛАСЬ ЭТА ФРАЗА

Такого никогда не должно случиться снова, - Зеленский про обстрел наемниками РФ Мариуполя из "Градов" в 2015 г. - Цензор.НЕТ 8542
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Єдиний раз мені молоді зебілки намагалися втюхнути агітку перед виборами до ВР. Я їм вказав на "пост" свідків Єгови неподалік і скахав "їм свою ху*ню ********". За 3 метри від них хлопчик-мулат теж автоматично простягнув мені якийсь флаєр, потям якось налякано відвів руку. Придивився - нова кав'ярня-кондитерська. Взяв флаєр і побажав йому гарного дня.
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Да мы до 2014-го вообще не верили, что РФ может напасть на Украину, со словами "По укропскому хутору "Залпом Пли!". А про зеленых человечков и аннексию Крыма и в страшном сне себе приснить не могли. Да, "братский народ"?
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Хм. Обстреляли Мариуполь при Порошенко. Но виноват Зеленскмй
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...а теперь то же самое повтори на голландском Такого никогда не должно случиться снова, - Зеленский про обстрел наемниками РФ Мариуполя из "Градов" в 2015 г. - Цензор.НЕТ 945 Такого никогда не должно случиться снова, - Зеленский про обстрел наемниками РФ Мариуполя из "Градов" в 2015 г. - Цензор.НЕТ 1638
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Значит все что при оманском ишаке уже можно предъявлять.
"16 жовтня 2019 Депутати Ради проголосували у другому читанні за законопроект № 1008 - президентський проект судової реформи. Зеленский подписал закон о судебной реформе."
Так где судебная реформа мародеры?

16.12.19. В Украине продолжается стремительный обвал промышленности
В течение последнего полугодия в Украине продолжают падать объемы промышленного производства. Аналогичное падение наблюдалось в 2015 году.
22.12.19. Промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5%.
25.12.19. Госдолг Украины вырос. С начала 2019 государственный и гарантированный государством долг в иностранной валюте вырос на 5,75%.
06.12.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета получил на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Госказначейства.
З 1 січня 2020 Кабмін дозволив інспекційні перевірки бізнесу без попередження.
08.01.2020, НБУ запретил тратить деньги со счетов ФОП на личные нужды
11 Січ 2020 В Україні планують підвищити податок на землю.
13.01.2020. За 2019 год Украина потеряла почти 50 тыс. новых предпринимателей
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Уже есть свежее:
22.01.20. Промышленное производство в Украине в декабре 2019 года сократилось по сравнению с декабрем 2018 года на 8,3%.

У січні мабудь буде двозначна ціфірь!
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Льова, ти в той день мабуть ягель збирав?
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...откуда ты это знаешь, чмо, четырежды призванное защищать этих самых мирных жителей? Такого никогда не должно случиться снова, - Зеленский про обстрел наемниками РФ Мариуполя из "Градов" в 2015 г. - Цензор.НЕТ 2219
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***
какая разница?
бросится в бой или на месте остаться?
какая разница?
верить и ждать или просто расстаться?
какая разница?
быть безразличным или любить без памяти?
какая разница?
разлиться рекой или цедить по капельке?
какая разница?
холод...тоска...или солнца свечение?
какая разница?
ужас и боль или лечение?
какая разница?
вера, надежда или отчаянье?
какая разница?
друзья и семья или молчание?
какая разница?
выдержать бой...или сдаться на милость?
какая разница?
быть президентом....или просто приснилось??? какая разница...
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Жертвы войны...А "жертвами росийских оккупантов" слабо сказать? Какие-то рептилоиды обстреляли судя по всему.
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В феврале будет пять лет обстрела Краматорска из Горловки, что там со следствием, не бум-бум.
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А за що обстрілювали Краматорськ? Там же не пропускали колони карателів далі.

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А де ти був тоді і в якому батальйоні служив?
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А що не зараз не обстрілюють мирних жителів?
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А ты,"чемберлен",в Золотом(ну там,где войска разведены,где тишина)электроснабжение восстановил? А то злые люди кажуть,что из-за тишины что-то там сломалось-брешуть мабуть?
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раком почаще становись, ишачок.
у врага руки будут заняты твоим курдюком - и он не дотянется до панели управления Града.
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И это всё, на что сподобился "лакей народа"? Простая констатация факта и всё!?! Ни соболезнования или сочувствия пострадавшим, их родным и близким, ни обещания (на большее не способен!) покарать виновных? НИЧЕГО!!! И вот это Глава Державы? Не верю! Есть пословица - "Молодец против овец, а против молодца - сам овца!". Что ни буква, всё в точку!
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Как скажешь бубочка, все же от тебя зависит. Мир уже имеем. Коррупция побеждена. Эпоха бедности и кумовства закончилась. И далее по списку...
Слава величайшему лидеру галактики!!!
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Такое происходит почти каждый день (например сегодня) вблизи оккупированного Донецка. Допустим, летят не градины, но людей убивают!
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а ты отведи войска и обьяви перемирие
глянем на повторение 2015 года
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Первая Мировая война...она не должна павтарицца! Динозавры вымерли....НИКАГДА БОЛЕ !!!
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Зелёный а нафига ты поменял корректировщика что по Марику наводил ракеты Такого ніколи не повинно статися знову, - Зеленський про обстріл найманцями РФ Маріуполя з "Градів" у 2015 р - Цензор.НЕТ 1189
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Всё верно сказал, молодец.
А какао-ботва - проадажные подкацапники.
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У нас тут все знают, что это они, - говорит тихо женщина, придя в Свято-Владимирский храм. Спустя пять лет после трагедии в Мариуполе остается немало людей, которые уверены, что "белое" - там, за украинскими блокпостами, на оккупированной территории. А виновники всех бед - "бандеровцы" и "укропы".

Даже если Путин лично расстреляет их из танка с русским флагом, они придумают тысячу вариантов, почему это был не он.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/24/7238265/
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Головне щоб не сталось того свавілля яке відбулось в 2014 році....
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з тобою, гнида, вже руйнується все, що досягли та побудували! ти- кінець України, як держави, нації, культури, віри...бо ти для України- какаяразніца...і нічєго нє должен...І страшно те, що ти цього не скривав від свого лохторату хохлів(по зєлєному визначенню) і біомасси(від зєлєпапи!)
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