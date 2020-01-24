 Такого ніколи не повинно статися знову, - Зеленський про обстріл найманцями РФ Маріуполя з "Градів" у 2015 р

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу президента в Фейсбук.
"Жертвами війни стали мирні люди в мирному місті - у своїх будинках чи на рідних вулицях. Такого ніколи не повинно статися знову", - сказав Зеленський.
В ОП нагадали, що цього дня в 2015 році незаконні збройні формування обстріляли житловий мікрорайон у Маріуполі. Цей жахливий злочин забрав життя близько 30 осіб, зокрема двох дітей, ще близько ста громадян зазнали поранень.
А оно попугивается сказать
Вы там ОПе совсем ОПуели ??? Какие нах нгезаконные, если Грады заехали из засРашки, и туда же выехали!!!!
Корректировщиком огня оказался местный житель, экс-работник ГАИ Валерий Кирсанов. Суд признал его вину, дав 9 лет заключения. Но летом 2019-го Кирсанов вышел из СИЗО по "закону Савченко".https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/24/7238265/
"Отведешь" Мариуполь от "линии разграничения"?
Людина працює.
Стою на курилке, подходит паренёк, хочет стрельнуть сигарету.
Автоматически тянусь за пачкой, залипая в Фейсбук, и тут обращаю внимание на паренька - на лямке рюкзака значок «Зе!Печерск»
Ухмыляюсь и говорю: - Надо просто перестать стрелять!
НАКОНЕЦ-ТО МНЕ ПРИГОДИЛАСЬ ЭТА ФРАЗА
"16 жовтня 2019 Депутати Ради проголосували у другому читанні за законопроект № 1008 - президентський проект судової реформи. Зеленский подписал закон о судебной реформе."
Так где судебная реформа мародеры?
16.12.19. В Украине продолжается стремительный обвал промышленности
В течение последнего полугодия в Украине продолжают падать объемы промышленного производства. Аналогичное падение наблюдалось в 2015 году.
22.12.19. Промышленное производство в Украине в ноябре 2019 года сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5%.
25.12.19. Госдолг Украины вырос. С начала 2019 государственный и гарантированный государством долг в иностранной валюте вырос на 5,75%.
06.12.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета получил на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Госказначейства.
З 1 січня 2020 Кабмін дозволив інспекційні перевірки бізнесу без попередження.
08.01.2020, НБУ запретил тратить деньги со счетов ФОП на личные нужды
11 Січ 2020 В Україні планують підвищити податок на землю.
13.01.2020. За 2019 год Украина потеряла почти 50 тыс. новых предпринимателей
22.01.20. Промышленное производство в Украине в декабре 2019 года сократилось по сравнению с декабрем 2018 года на 8,3%.
У січні мабудь буде двозначна ціфірь!
какая разница?
бросится в бой или на месте остаться?
какая разница?
верить и ждать или просто расстаться?
какая разница?
быть безразличным или любить без памяти?
какая разница?
разлиться рекой или цедить по капельке?
какая разница?
холод...тоска...или солнца свечение?
какая разница?
ужас и боль или лечение?
какая разница?
вера, надежда или отчаянье?
какая разница?
друзья и семья или молчание?
какая разница?
выдержать бой...или сдаться на милость?
какая разница?
быть президентом....или просто приснилось??? какая разница...
у врага руки будут заняты твоим курдюком - и он не дотянется до панели управления Града.
Слава величайшему лидеру галактики!!!
глянем на повторение 2015 года
А какао-ботва - проадажные подкацапники.
Даже если Путин лично расстреляет их из танка с русским флагом, они придумают тысячу вариантов, почему это был не он.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/24/7238265/