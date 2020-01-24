 Такого ніколи не повинно статися знову, - Зеленський про обстріл найманцями РФ Маріуполя з "Градів" у 2015 р

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Офісу президента в Фейсбук.

"Жертвами війни стали мирні люди в мирному місті - у своїх будинках чи на рідних вулицях. Такого ніколи не повинно статися знову", - сказав Зеленський.

В ОП нагадали, що цього дня в 2015 році незаконні збройні формування обстріляли житловий мікрорайон у Маріуполі. Цей жахливий злочин забрав життя близько 30 осіб, зокрема двох дітей, ще близько ста громадян зазнали поранень.

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