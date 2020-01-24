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Все про:Київ (6852) Метрополітен (407) мінування (519)

 5 центральних станцій київського метро закрили через повідомлення про мінування

Перевірку проводять на станціях "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота" та "Театральна".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку КП "Київметрополітен" у Facebook.

"Увага! У зв'язку з анонімним дзвінком про замінування станцій правоохоронці проводять по черзі перевірку станцій "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота", "Театральна" з тимчасовим закриттям станцій", - сказано в повідомленні.

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5 центральних станцій київського метро закрили через повідомлення про мінування 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171781
 
 
 Топ коментарі
 
Це ж явно дзвінки або з педрації або з неконтрольованих територій...
А чому немає таких повідомлень з педерації - в нас немає кому їм віддячити такою ж монетою? 5 центральных станций киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании - Цензор.НЕТ 2827
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а начхать на анонимные звонки никак? 5 центральных станций киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании - Цензор.НЕТ 9042
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Не викликали, а визвали? Вчи мову, зеприхильник.
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Тільки законом про довічне ув"язнення можна зупинити цей терор і сажать всіх кого зловили і довели провину. 5 центральных станций киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании - Цензор.НЕТ 8353
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Це ж явно дзвінки або з ******** або з неконтрольованих територій...
А чому немає таких повідомлень з ********* - в нас немає кому їм віддячити такою ж монетою? 5 центральных станций киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании - Цензор.НЕТ 2827
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як тільки Петю на допит визвали - зразу мінують
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Не викликали, а визвали? Вчи мову, зеприхильник.
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Я не прихильник Зе. От чому розумово обмежені люди рахують, що якщо проти Петі - то обов'язково за Зе? Ти як інфузорія туфелька
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Не "рахують", а вважають. Вчи мову зэкацап.
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5 центральных станций киевского метро закрыли из-за сообщения о минировании

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да коли вже тих зебілів пересаджають? Ловлять,садять ,а вони звідкись все лізуть і лізуть! 5 центральних станцій київського метро закрили через повідомлення про мінування - Цензор.НЕТ 8464
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Я заметил прямую зависимость - Порро на допросе в ГБР - станции метро заминированы, а на Донбассе военное обострение. Я бы сказал - здесь просматривается причинно-следственная связь.
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голос анонима был, часом, не гундосый с хрипотцой? (такое у кокаинщиков часто)

если гундосый с хрипотцов - то есть смысл проверить одного врага народа...
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