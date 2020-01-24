 5 центральних станцій київського метро закрили через повідомлення про мінування

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку КП "Київметрополітен" у Facebook.
"Увага! У зв'язку з анонімним дзвінком про замінування станцій правоохоронці проводять по черзі перевірку станцій "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота", "Театральна" з тимчасовим закриттям станцій", - сказано в повідомленні.
А чому немає таких повідомлень з ********* - в нас немає кому їм віддячити такою ж монетою?
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да коли вже тих зебілів пересаджають? Ловлять,садять ,а вони звідкись все лізуть і лізуть!
если гундосый с хрипотцов - то есть смысл проверить одного врага народа...