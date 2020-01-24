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Все про:ВОЗ (35) Мінздоров'я (1048) медреформа (6)

 Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила українську медреформу

Загальна структура реформи фінансування системи охорони здоров'я в Україні відповідає провідним міжнародним практикам поліпшення доступності, якості та ефективності медичних послуг.

Про це сказано у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і Світового банку про процеси трансформації фінансування системи охорони здоров'я України за 2016-2019 роки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У документі наголошується, що створення Національної служби здоров'я (НСЗУ) як єдиного закупника і визначення пріоритетних пакетів медпослуг дозволить максимізувати ефективність використання держкоштів. Позитивним фактором є і те, що реформа передбачає можливість залучення приватного сектора.

ВООЗ рекомендує продовжувати застосування діючої моделі фінансування системи охорони здоров'я, оскільки вона приноситиме відчутні переваги для населення найближчими роками.

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Міжнародні експерти також наголошують, що ключовою причиною успішного впровадження реформи є стійкі політичні зобов'язання і якісні міжвідомчі відносини між Кабінетом міністрів, Міністерством охорони здоров'я, НСЗУ і Міністерством фінансів. Зазначається також, що для досягнення стійкості реформи важливо забезпечити розподіл відповідальності за її проведення між основними зацікавленими сторонами: місцевою владою, постачальниками медичних послуг і населенням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171775
 
 
 Топ коментарі
 
шо Супрунша наробила!
чого вона досі не сидить?
якось так, зебіли?
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ага...и платежку за газ или отопление за январь тоже покажи Всемирная организация здравоохранения одобрила украинскую медреформу - Цензор.НЕТ 5657
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шо Супрунша наробила!
чого вона досі не сидить?
якось так, зебіли?
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ты когда в последний раз в больнице был? тебе показать чек об оплате анализа крови за 23 января 2020???
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ага...и платежку за газ или отопление за январь тоже покажи
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22 января. Рентген легких - 58 грн за пленку, пункция легких - за перчатки, шприц и тд - до 50 грн. анализы крови и пр - бесплатно. Киевская обл.
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я у 2018-2019 роках лікував перелом ноги, платив за кожен знімок 32грн
операція коштувала значно дорожче, але то вже інша справа
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"комунальный заклад" анализ крови: мочевина-24.00, креалетинин-27.00, биллирубин-32.00,глюкоза крови-18.00,АЛТ,АСТ-48.00,коалулография-30.00,амилаза-15.00 итого - 194 гривны. это только ОДИН и НЕ ПОСЛЕДНИЙ анализ крови. обязательный анализ на группу крови - 80 гривен. анализ крови на реакцию вассермана - 78 гривен. еще нужно сдать кровь на станции переливания крови - 2 донора(150 гривен -1 "донор") и прочая и прочая. когда все анализы будут сданы и пациента поместят в стационар, ему принесут здоровенную простыню с перечнем лекарств которыми его будут "лечить" включая стерильные и не стерильные перчатки и несколько одноразовых халатов для хирурга. особенно пикантно - в "списке" обязательно будет присутствовать...пачка стирального порошка и пара брусков мыла! такая вот "реформа" малята...
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194 грн за полный анализ крови по десятку показателей? Это КОПЕЙКИ. в хорошей частной лаборатории отдали бы полторы тысячи.
отличная реклама рефомы Супрун, кроме шуток.
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а зразу і все тільки в казках-завжди тяжко починати,тепер головне не зупинятись.Супрун зробила все саме тяжче-початок.
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а если серьезно - пока что реформа прошла только на первичке. Вторичку будут внедрять только в апреле этого года. О госпитальных услугах речь пойдет через год-два.
Но дебилам конечно это непонятно.
Среди анализов не увидел теста на уровень интеллекта. Но судя по высеру, он будет не выше размера вашей ноги.
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"реформа прошла только на первичке"_________это от порохоботов я слышу последние два года. p.s. "мерить" интеллект других, любимое занятие субъектов страдающих шизотипическим расстройством.
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"это от порохоботов я слышу последние два года."

учитывая что реформу запустили только в конце 18-го , то твой высер кончно звучит очень правдоподобно, зелахта ))))
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Зебильчик, а если я озчвучу тебе стоимость анализов крови и т.д. в частной клинике - в Синево например - тебя кондратий не схватит? ))

Зато никто тебе не скажет больше что нет чего-то там, платите "взнос" и т.д. - по льготным ценам государство тебе дает возможность сдать анализы, чо тебе еще надо в такой нищей стране как наша? "Полностью бесплатной" медицины при которой снова башлять надо неофициально?
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Жизнь становится лучше, жизнь становится веселей (с) )))))))))))))
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Я думал что для качества и успешности реформы важна доступность медиуслуг пациентам ан нет специалисты (фиг знает какие) считают что главное "ключевой причиной успешного внедрения реформы являются устойчивые политические обязательства и качественные межведомственные отношения между Кабинетом министров, Министерством здравоохранения, НСЗУ и Министерством финансовИсточник: https://censor.net.ua/n3171775"

т.е. главное бабло посчитать и распилить, а что будет с пациентами то кого это волнует!!
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до специалистов реформа еще не дошла.
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та немає вже ніякої реформи)) зелені кізяки радуцькі вже всілися на бюджет, зараз почнуть пиляти) а зебілам взагалі медицина не потрібна, у них і так щоденна уринотерапія, тільки й обтікають
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"заслуга" супрур и прошлой власти заключается в том, что они НЕЗАКОННО, нарушая Конституцию Украины легалезировали поборы в медицине с людей.
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подлее и кацапистее порохобота в Украине нет существа!
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вах,опять зелебобики с грязными коричневыми штанами...
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ВОЗ одобрило ту работу, которую проводило Супрун. На следующий год мы узнаем, что наделали люди из СН.
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Чтобы каждый день зелень текла кому-то в карман, вместо казны, надо делать, создавать, или восстанавливать разрушенные Супрун схемы. Этим Богатырёва и ряд други бывших функционеров вместе с СН сейчас занимаются.
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Faberum

@Faber_33 23 ч

Чому повернулась Богатирьова? Думали, гадали... Блін знов непрохідна мафія і корупція всюди і без будь-якої надії на краще, без навіть малесеньких кроків до зламу цієї системи. Зелені вбили наше/ваше майбутнє.
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Владимир Сухов e5dee246

ВОЗ одобрило ту работу, которую проводило Супрун. На следующий год мы узнаем, что наделали люди из СН.

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила українську медреформу - Цензор.НЕТ 8319
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Что по этому поводу думает Моника Оманская ? Помнится перед выборами он критиковал Пороха ,а теперь себе поставит в заслугу
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Лишається скоріше розлучатися з цією організацією Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила українську медреформу - Цензор.НЕТ 2168
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Це заслуга команди Супрун а не Зебілів. СУПРУН В ПРЕЗИДЕНТИ!!!! БУДЕ УСПІХ
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На счёт доступности только хуже.На счёт качества,был свидетелем в прошлом году знакомому в Европе (легально,медстраховка) нерв простуженным,шо-то типа семейного доктора,полтора месяца лечила,скотина,мазями и таблетками.Полтора месяца здоровый мужик засыпал и чуть не плакал по пол.ночи.Шо-то лучше находилось в 80км,но прием только с разрешения этой семейной недоучки.Правда действительно,благодаря страховке,все это было недорого...По приезде в Украину парень за неделю вылечился курсом диклофенака в райбольнице..Честно говоря зачем такое внедрять в Украине,и почему оно лучше от того шо есть не понимаю.
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