 Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила українську медреформу

Про це сказано у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і Світового банку про процеси трансформації фінансування системи охорони здоров'я України за 2016-2019 роки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У документі наголошується, що створення Національної служби здоров'я (НСЗУ) як єдиного закупника і визначення пріоритетних пакетів медпослуг дозволить максимізувати ефективність використання держкоштів. Позитивним фактором є і те, що реформа передбачає можливість залучення приватного сектора.
ВООЗ рекомендує продовжувати застосування діючої моделі фінансування системи охорони здоров'я, оскільки вона приноситиме відчутні переваги для населення найближчими роками.
Міжнародні експерти також наголошують, що ключовою причиною успішного впровадження реформи є стійкі політичні зобов'язання і якісні міжвідомчі відносини між Кабінетом міністрів, Міністерством охорони здоров'я, НСЗУ і Міністерством фінансів. Зазначається також, що для досягнення стійкості реформи важливо забезпечити розподіл відповідальності за її проведення між основними зацікавленими сторонами: місцевою владою, постачальниками медичних послуг і населенням.
чого вона досі не сидить?
якось так, зебіли?
операція коштувала значно дорожче, але то вже інша справа
отличная реклама рефомы Супрун, кроме шуток.
Но дебилам конечно это непонятно.
Среди анализов не увидел теста на уровень интеллекта. Но судя по высеру, он будет не выше размера вашей ноги.
учитывая что реформу запустили только в конце 18-го , то твой высер кончно звучит очень правдоподобно, зелахта ))))
Зато никто тебе не скажет больше что нет чего-то там, платите "взнос" и т.д. - по льготным ценам государство тебе дает возможность сдать анализы, чо тебе еще надо в такой нищей стране как наша? "Полностью бесплатной" медицины при которой снова башлять надо неофициально?
т.е. главное бабло посчитать и распилить, а что будет с пациентами то кого это волнует!!
Faberum
@Faber_33 23 ч
Чому повернулась Богатирьова? Думали, гадали... Блін знов непрохідна мафія і корупція всюди і без будь-якої надії на краще, без навіть малесеньких кроків до зламу цієї системи. Зелені вбили наше/ваше майбутнє.
ВОЗ одобрило ту работу, которую проводило Супрун. На следующий год мы узнаем, что наделали люди из СН.
Яна Супоровська
@YanaSuporovska41 мин
Вертайте Супрун