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Все про:Київ (6852) прокуратура (2041) Росія (15117) вбивство (2041)

 Суд у Києві взяв під варту 25-річного українця, підозрюваного у вбивстві, який переховувався в Росії

Прокуратура Києва направила до Солом'янського районного суду обвинувальний акт стосовно 25-річного уродженця Черкаської області, який, вчинивши ще в жовтні 2017 умисне вбивство киянина, тривалий час переховувався від слідства на території Російської Федерації. За результатами підготовчого судового засідання, підозрюваного взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ

"Під час досудового розслідування підозрюваного було оголошено в міжнародний розшук. У січні 2019 року чоловіка затримали в місті Санкт-Петербург і пізніше в рамках процедури екстрадиції передали компетентним органам України для притягнення до кримінальної відповідальності", - повідомляє прокуратура.

Наразі за результатами підготовчого судового засідання обвинувальний акт відносно підозрюваного за п. 6 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 289 КК України, призначено до розгляду та йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Як встановлено в ході слідства, у жовтні 2017 року підозрюваний через всесвітню мережу інтернет познайомився з чоловіком, який працював фінансовим директором у компанії з фармацевтичної сфери. Перебуваючи вдома у нового знайомого, підозрюваний задушив потерпілого, після чого заволодів його грошима, телефонами й автомобілем.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171774
 
 
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Суд в Киеве взял под стражу 25-летнего подозреваемого в убийстве украинца, который скрывался в России
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25-лєтній убіл українця, которий скривался на москальщині
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Дивно, що росіяни його віддали. Мабуть не хотів воювати на Донбасі.
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русня ўся па паняццям «ауе» жыве, і таму ім западло за пеўня падпісвацца
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то фінансовий дірєктар пілюльной мануфактури знакомілся в сєті с мальчікамі і пріглашал іх к сєбє домой
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