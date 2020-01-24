 Суд у Києві взяв під варту 25-річного українця, підозрюваного у вбивстві, який переховувався в Росії

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ

"Під час досудового розслідування підозрюваного було оголошено в міжнародний розшук. У січні 2019 року чоловіка затримали в місті Санкт-Петербург і пізніше в рамках процедури екстрадиції передали компетентним органам України для притягнення до кримінальної відповідальності", - повідомляє прокуратура.

Наразі за результатами підготовчого судового засідання обвинувальний акт відносно підозрюваного за п. 6 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 289 КК України, призначено до розгляду та йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Як встановлено в ході слідства, у жовтні 2017 року підозрюваний через всесвітню мережу інтернет познайомився з чоловіком, який працював фінансовим директором у компанії з фармацевтичної сфери. Перебуваючи вдома у нового знайомого, підозрюваний задушив потерпілого, після чого заволодів його грошима, телефонами й автомобілем.

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