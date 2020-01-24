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Все про:одруження (35) Міноборони (3032) брак (3) БТР (51)

 Міноборони призупинило прийом бракованих БТР-4Е

Бронетранспортери, в корпусах яких виявили брак, не поставлятимуться армії. Винних у браку притягнуть до відповідальності.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"На початку січня 2020 року під час виконання заходів вхідного контролю фахівці 85 військового представництва Міністерства оборони України на корпусах бронетранспортерів БТР-4Е виробництва товариства з обмеженою відповідальністю "Лозовський ковальсько-механічний завод" виявили пошкодження "зміцнюючого наплавлення" на зварних з'єднаннях бортів", - сказано в повідомленні.

Міноборони і "Укроборонпром" створили спільну робочу групу для з'ясування причин браку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть бути легко пробиті ворожими кулями, - військовий експерт Згурець. ФОТО

"Уже сьогодні, 24 січня, робоча група перевірила наявність пошкоджень зміцнюючого наплавлення на зварних з'єднаннях бортів бронетранспортерів БТР-4Е в місцях постійної дислокації. За попередніми даними пошкодження наплавлення підтверджено на декількох бронетранспортерах", - повідомили в Міноборони.

Міністерство тимчасово призупинило прийом бронетранспортерів БТР-4Е.

"Крім того, оборонне відомство з'ясовує можливі факти неналежного виконання посадових обов'язків посадовими особами, які відповідають за цей процес. У разі встановлення винних у цій ситуації, керівництво Міноборони вживатиме заходи щодо притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством України", - підсумували в міністерстві .

Нагадаємо, 23 січня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член правління "Ліги оборонних підприємств" Сергій Згурець повідомив у блозі на Цензор.НЕТ, що "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть легко пробити ворожі кулі.

Цього ж дня держконцерн "Укроборонпром" зажадав за 24 години перевірити достовірність оприлюдненої в ЗМІ інформації про низьку якість зварювання корпусів БТР-4Е.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171773
 
   
 Топ коментарі
 
вазелин, хватит наживаться на вайне!
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Ты прав брат! Только почему имен этих мародеров не называешь. Стесняешься наверное! Мародер Вова Зеленский и Беня Коломойский!
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За 9 месяцев ишаки просрали все, что с таким усилием создавали потриоты 5 лет, когда навозные черви73 сидели в теплом, и боялись вылезти.
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вазелин, хватит наживаться на вайне!
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Точно! Пора на нары Ослу Оманскому и его погонщику Бене!
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мародерові свині добре нажерлися на цих махінаціях - а страждають досі Герої на передовій
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Ты прав брат! Только почему имен этих мародеров не называешь. Стесняешься наверное! Мародер Вова Зеленский и Беня Коломойский!
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За 9 месяцев ишаки просрали все, что с таким усилием создавали потриоты 5 лет, когда навозные черви73 сидели в теплом, и боялись вылезти.
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Сергей Згурец сообщил в блоге на Цензор.НЕТ, что "Лозовський ковальско-механічний завод" поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями.Источник: https://censor.net.ua/n3171773

а если б не сообщил то что? всем было бы по-уй?

еще интересно
повреждения "упрочняющей наплавки" на сварных соединениях бортов", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3171773
это защита в местах соединения. Думаю что такой косяк можно было бы исправить.
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Там ещё рытвины в корпусе и раковины замазаные шпаклёвкойю Как это исправить? И вобще пусть дружбан Бени Гиршвед исправляет!
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После ноябрьского посещения Моники завода Малышева, финансирование = нулю.
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Кстати, а ведь Найем (зам, или кто он там в "Укроборонпроме") писял кипятком намедни, пытаясь убедить всех, что инфа о бракованных бронекорпусах ложь, звиздежь и провокация. И чего он теперь отзвонит?
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Прийняти, з тих, хто винен в прийнятті браку, створити екіпажі цих броніків і послати на передок.
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Зеленский так кричал про коррупцию в "Укроборонпроме", что забыл посадить Абромавичуса. Хватит, гнусная(или гнусавая?) скотина, наживаться на войне.
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Ну и кто теперь наживается на оборонке и крови???? Найем и абрамавичус?? козлы!1
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Наконец-то начали проверять. По этой же причине Ирак отказался от этих БТР. Но мы 5 лет закупали бракованную продукцию чтобы Петя красиво передавал ширпотреб на камеру. Главное ведь картинка. На очереди Петины МАЗы.
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Порохоботы, читаем внимательно статью и стараемся осилить- "В начале января 2020 года во время выполнения мероприятий входного контроля специалистами 85 военного представительства Министерства обороны Украины на корпусах бронетранспортеров БТР-4Е производства "Лозовский кузнечно-механический завод" были обнаружены повреждения "упрочняющей наплавки".
Т.е. в отличие от барыжного режима Порошонко, сейчас выявили барыг которые наживались и думали наживаться дальше на "вопросе жизни и смерти солдат", но не тут то было!При Порошенко не то,чтобы не выявили, а посадили бы скорее тех кто обнаружил это преступление. Потому что петя жадный до денег(какой ценой дело десятое), а на людей ему плевать в т.ч. и на вас.
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Я что там выявлять? Это на глаз видно! Но смотри при Порохе друг Коломойского боялся халтурить а при Осле Оманском кореш Бени тов. Гиршвильд уже не боится!
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Беня, наживается тоже на Украине, но не на войне. Порох не гнушался мародёрить будучи президентом. Я то не против,чтобы они оба присели, но это слишком оптимистично. Скорее даже фантастично. Реалии таковы, что олигархи правят страной так или иначе. Приходится выбирать из большего зла- меньшее.Вот и весь выбор.
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А кто сейчас наживаеться на кровии на войне? Неужели Порошенко?!
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Уж точно не нынешний президент. Про него можно много чего сказать негативного и даже где-то справедливо. Но то что он "барыга зарабатывающий на войне" язык даже не повернётся. Очевидно же, что "сыроват", "слабоват" местами, но честен.
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ага чєстєн.
100 тис баксів за літак в Оман і назад + президентський люкс - за чиї гроші?
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А за чьи? Я не слышал инфы что за государственные? Знаю,что на форум все депутаты попёрлись за бабки Пинчука, что не допустимо,конечно же.
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вже за бубочки, відмовилися від європейської броні, бо в неї сертифікати не відповідають радянському ГОСТу І чомусь мене не дивує, що у ригоанала, хазяїна лозівського заводу фамілія Гіршфельд
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А, я чекав колективних посадок й переліку стрілочників
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А що, наші славні Укроборонпромторгівці, котрі для військово-злочинних збройних сил М'янми організовують виробництво якісних БТР-4 прямо на місці, для захисників України налагодили в себе виробництво та прийомку бракованих версій? Міноборони призупинило прийом бракованих БТР-4Е - Цензор.НЕТ 9506
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Танки,які не стріляють,браковані бронежилети,браковані БТРи.Де гроші,де звіти використаних коштів виділених з бюджету?? Це млрд гривень.Де кримінальні справи і де вироки??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Самый главный вопрос не кого наказать, а где взять квалифицированных сварщиков и технологов на 10 000грн (наверное, в лучшем случае)?
Илита! Вы развалили технологию в стране. Вы виноваты. В то время когда нужно было купить квартиру перспективному специалисту, вы покупали себе новую машину или строили новые хоромы. Вместо учебы вы ездили по заграницам (а дипломы покупали). Придет время и все нажитое вами так или иначе отберется. А иногда будет, когда обокранный и угнетенный вами люмпен будет резать с вас ремни. Как на Донбассе с местными илитами, которые вынуждены бросить все, лишь бы остаться в живых.
Жду с нетерпением
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