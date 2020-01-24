 Міноборони призупинило прийом бракованих БТР-4Е

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"На початку січня 2020 року під час виконання заходів вхідного контролю фахівці 85 військового представництва Міністерства оборони України на корпусах бронетранспортерів БТР-4Е виробництва товариства з обмеженою відповідальністю "Лозовський ковальсько-механічний завод" виявили пошкодження "зміцнюючого наплавлення" на зварних з'єднаннях бортів", - сказано в повідомленні.
Міноборони і "Укроборонпром" створили спільну робочу групу для з'ясування причин браку.
"Уже сьогодні, 24 січня, робоча група перевірила наявність пошкоджень зміцнюючого наплавлення на зварних з'єднаннях бортів бронетранспортерів БТР-4Е в місцях постійної дислокації. За попередніми даними пошкодження наплавлення підтверджено на декількох бронетранспортерах", - повідомили в Міноборони.
Міністерство тимчасово призупинило прийом бронетранспортерів БТР-4Е.
"Крім того, оборонне відомство з'ясовує можливі факти неналежного виконання посадових обов'язків посадовими особами, які відповідають за цей процес. У разі встановлення винних у цій ситуації, керівництво Міноборони вживатиме заходи щодо притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством України", - підсумували в міністерстві .
Нагадаємо, 23 січня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член правління "Ліги оборонних підприємств" Сергій Згурець повідомив у блозі на Цензор.НЕТ, що "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив браковані корпуси для БТР-4, які можуть легко пробити ворожі кулі.
Цього ж дня держконцерн "Укроборонпром" зажадав за 24 години перевірити достовірність оприлюдненої в ЗМІ інформації про низьку якість зварювання корпусів БТР-4Е.
а если б не сообщил то что? всем было бы по-уй?
еще интересно
повреждения "упрочняющей наплавки" на сварных соединениях бортов", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3171773
это защита в местах соединения. Думаю что такой косяк можно было бы исправить.
Т.е. в отличие от барыжного режима Порошонко, сейчас выявили барыг которые наживались и думали наживаться дальше на "вопросе жизни и смерти солдат", но не тут то было!При Порошенко не то,чтобы не выявили, а посадили бы скорее тех кто обнаружил это преступление. Потому что петя жадный до денег(какой ценой дело десятое), а на людей ему плевать в т.ч. и на вас.
100 тис баксів за літак в Оман і назад + президентський люкс - за чиї гроші?
Илита! Вы развалили технологию в стране. Вы виноваты. В то время когда нужно было купить квартиру перспективному специалисту, вы покупали себе новую машину или строили новые хоромы. Вместо учебы вы ездили по заграницам (а дипломы покупали). Придет время и все нажитое вами так или иначе отберется. А иногда будет, когда обокранный и угнетенный вами люмпен будет резать с вас ремни. Как на Донбассе с местными илитами, которые вынуждены бросить все, лишь бы остаться в живых.
Жду с нетерпением