EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  19764  91
Все про:Новіков (98) Порошенко (8132) ДБР (808) Європейська Солідарність (225)

 Сьогоднішній допит в ДБР був одним із найабсурдніших за всю мою кар'єру, - адвокат Порошенка Новіков

Допит слідчими Державного бюро розслідувань п’ятого Президента України Петра Порошенка був абсурдним, тому що слідчі явно демонстрували свою незацікавленість у його свідченнях.

Про це заявив адвокат п’ятого Президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка Ілля Новіков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЄС.

"Я не можу поскаржитися, що в моїй кар’єрі було мало абсурдних допитів, але цей був один з найбільш абсурдних", – сказав адвокат.

"За сьогоднішні 4 години я кілька сотень разів почув від слідчого Корецького фразу: "це ваша точка зору". На будь-яке заперечення з боку адвокатів, на будь-яке зауваження, що порушуються закони і відбувається щось непередбачене кодексом, ми чули тільки одне: "це ваша точка зору", ми слідчі – нам видніше", – додав він.

Новіков підкреслив, що допити потрібні ДБР для створення ефекту шоу, а не проведення слідчих дій.

"Я здивований, що немає ніякої зацікавленості у ДБР в отриманні саме показань, тобто позиції і свідчень Петра Порошенка. Ці виклики на допити взагалі не про це. Ми неодноразово пропонували в будь-яку дату організувати повноцінну бесіду, щоб ми не переривалися на довільні терміни. Щоб нам в кінці одного допиту не вручали повістки на наступний допит з довільною датою. Але це їх не влаштовує.

Їм треба, щоб раз в декілька днів відбувалося те, що відбувається зараз: щоб був натовп перед входом, щоб були крики, щоб потім ми проходили в будівлю ДБР і протягом декількох годин відповідали на абсурдні запитання", – зауважив адвокат.

Він констатував, що зміна керівника Державного бюро розслідувань не вплинула на встановлення принципу верховенства права і законності в цьому правоохоронному органі.

"Хочу зазначити, що зі звільненням Труби лінія поведінки ДБР не змінилася. Ті 16 проваджень, які існують і були заведені за заявами Портнова, і які, як ми зараз достовірно знаємо, узгоджувались Трубою з Офісом президента. Після звільнення Труби ставлення до них і спосіб дії не змінився. Все в силі, ті установки, які були озвучені на плівках влітку, зараз – в січні 2020 року – залишаються незмінними. З приходом Ірини Венедіктової до керівництва ДБР нічого не змінило в цьому питанні. І ті хто вважають, що нове керівництво щось поміняло в цьому питанні, помиляються. Це не так", – підкреслив Новіков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171771
 
 
 Топ коментарі
 
творческий кризис 95-го квартала...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
А шо не так, кацапский адвокат. На кого петя работает, те его и защищают.
 показати весь коментар
 
 
Он мне так нравился в «Что? Где? Когда?» Его "бывшая" - Потанина до сих пор в передаче позирует на камеру)). Прям даже не верится, что он сейчас адвокат самогО!!)
 показати весь коментар
 
 
Это точно, только воровал, других чмарил. Ручки то в крови.
 показати весь коментар
 
Звичайно, що це шоу. Тому все логічно і абсурду немає.
 показати весь коментар
 
 
Я хвилююсь за одну криворіжанку. С серпня не бачу.
 показати весь коментар
 
 
Точно, давно её не видно. Может землячок её в свою команду взял?...
 показати весь коментар
 
изматывают...как портняжка приказал.а обвинять они не будут-слишком много процессуальных нарушений выплывет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
шо робицця! Петю обіжають )))
 показати весь коментар
 
 
Не пэтю, а бубочку та його бюро переслідувнь.
 показати весь коментар
 
 
Собирай аудиторию, но не исчезай незаметно! Сегодняшний допрос в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру, - адвокат Порошенко Новиков - Цензор.НЕТ 4442
 показати весь коментар
 
 
Ідоте, пофік Петя. Над державою знущаються і тобі, зебілу, межи очі сцуть.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
так знущаються що аж бензин на 4 гр подешевшав )
 показати весь коментар
 
А зе-бидло знущання/ незнущання продовжує вимірювати в баблі. Коритні жалюгідні істоти.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
відкрию тобі велику таємницю - VOG не єдина мережа заправок
 показати весь коментар
 
Ну так на тех заправках, о которых вы говорите, всегда был дешевле чем на VOG, SHELL, OKKO b и именно на 4 гр. Но бензин там, только для заправки вазов и лад, дерьмо одним словом.
 показати весь коментар
 
 
І все? А молоко, сметана, м`ясо, макарони, крупи... продукти харчування, якщо коротко, на скільки "подешевшали"? А тарифи, комунальні, транспортні і т.п.? А ліки? А промислові товари?

Бензин подешевшав. А за рахунок чого, ідіоте? За рахунок МММ з курсом долара? І на довго то? Ну і, якщо вже точно, то ціни на паливо КОЖНОГО РОКУ в січні-лютому падають, а от що з ними в березні буде, зебіле?
До ще, тобі, придурку для порівняння:
пакет молока (1л) торік коштував 18-20 грн, сьогодні 22-24. Пакет сметани (400гр) рік тому коштував 24 грн, сьогодні 30 грн. Пачка масла (200гр) торік 32, сьогодні 42. Ну і так далі, тварюко.
 показати весь коментар
 
 
У твоє село завезли бадягу на 4 грн дешевшу? Ціни на АЗС - для лохів і янелохів.
А справжні не лохи і так знають як заправлятися литовським преміумом на 4 грн дешевше.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
шо робицця! Петю обіжають )))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
твій дім - Донецьк? то що в штатах робиш?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Чому панамський злодій не в тюрмі?
 показати весь коментар
 
 
Чим думати? У нього шапку поцупили разом з головою.
 показати весь коментар
 
 
Панамський злодій засуджений у США.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
якщо адвокат кіпішує - значить щось нарили
 показати весь коментар
 
00-Аль Капучіно

якщо адвокат кіпішує - значить щось нарили

Ну звісно... Сегодняшний допрос в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру, - адвокат Порошенко Новиков - Цензор.НЕТ 421

Сегодняшний допрос в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру, - адвокат Порошенко Новиков - Цензор.НЕТ 9770
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
**** і зеле-ватна мразь відчувають спеціальне задоволення від приниження Президента України Петра Порошенка. Очевидно що все то не для розслідування а лише для виконнання вказівки портянки : зробити життя Порошенка нестерпним. А для зе-скота то є єдина "перемога" в їхньому жалюгідному, нікчемному і обсраному по всіх напрямках існуванні.
 показати весь коментар
 
 
и получают удовольствие... Сегодняшний допрос в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру, - адвокат Порошенко Новиков - Цензор.НЕТ 4173
я весной много раз писал, что в Древнем Китае тех, у кого в роду были актёры, к гос. службе не допускали. ибо продажны по сути своей
 показати весь коментар
 
 
Зю - пародия на яныка: хочет сделать, как он, но ссыт... в баночку... Сегодняшний допрос в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру, - адвокат Порошенко Новиков - Цензор.НЕТ 6591
 показати весь коментар
 
 
Нет, он даже боится в баночку посцать.
 показати весь коментар
 
 
по-моему, если на чашу весов положить то, что Порошенко сделал для страны, то среди прочего будет и то обстоятельство , что эти следователи сидят сегодня в тёплых киевских кабинетах ГБР, а не в холодных окопах на подступах к полуразрушенному Киеву… хотя я, честно говоря очень сомневаюсь , что они в 2014 году были бы в окопах… да с украинской стороны))) а что сделали для страны следователи ГБР???
 показати весь коментар
 
 
Може й сиділи б у окопах.
А командиром у них був би Моторола.
 показати весь коментар
 
 
Безвіз - то не Порошенко: то все мудрий нарід;
Армія - то не Порошенко: то все мудрий нарід;
Томос - то не Порошенко: то все мудрий нарід;
Нові підприємства - то не Порошенко: то все мудрий нарід;
Слугi нарiду, і де зараз той мудрий нарід?
Чому ні чого не робить?
Шо сі стало?
 показати весь коментар
 
 
если на чашу весов положить то, что Порошенко сделал для страны

Оставил населению 1/3 зарплат и пенсий и сделал Украину самой бедной страной Европы.
 показати весь коментар
 
 
У мене багато притензій до Поршенка. Але те,що більша частина України, хоч і бідно- живе нормальним життям, а не ховається по підвалах рятуючи своє життя - є головним досягненням Порошенка. А хто не цінує цього, то накликає біду, і на свою голову, і на нашу.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
від культу особистості Порошенка треба позбавлятись
 показати весь коментар
 
 
Культ особи, а не особистості існує лише для тих, хто при владі. Вчи мову.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Для культа личности необходима массовость. А порохоботов с гулькин нос. Они больше подходят под определение тоталитарная секта.))
 показати весь коментар
 
Група "осіб" та "особистостей" з кодом "73" вважає що вона "позбавилася".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
чому цей брехливий боягуз ще не нарах, а, Вова?
 показати весь коментар
 
Почему лживый боягуз Вова еще не на нарах? Нах его на нары, его каштан ждет.
 показати весь коментар
 
В Офисе Президента даже не знают где была их МоникаЯнеЛОХ в отпуске или командировке летая в Оман и все не знают. ни какого отчета..Вот это культ личности ...Сегодняшний допрос в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру, - адвокат Порошенко Новиков - Цензор.НЕТ 7498
 показати весь коментар
 
 
ЗУ Про доступ до публічної інформації
Стаття 22.
2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
 показати весь коментар
 
Ми тільки що отримали відповідь на офіційний запит:
1. Зеленський літав, і проживав в Омані на чиїсь приватні кошти.
2. Це означає, що він порушив закон про Запобігання корупції (з високою долею імовірності):

3. Якщо кошти були його, він мав їх задекларувати протягом 10 днів (сума перевищила 50 прожиткових мінімумів, тобто ~100 тис гривень)
4. Якщо кошти - чужі, то він також мав їх задекларувати протягом 10 днів (сума перевищила 5 прожиткових мінімумів, тобто ~10 тис гривень)
5. Єдиний варіант - що за неофіційний відпочинок з офіційними зустрічами в Омані заплатив хтось із близьких родичів, наприклад дружина. Однак підтверджень цього також поки що немає. ( Теж повина деклорация)
 показати весь коментар
 
 
так там одні кацапи сидять чи про кацапська гидота!!
 показати весь коментар
 
"Отольются кошке мышкины слезки"© - с этими словами новоназначенный заместитель директора ГБР, он же - экс-адвокат Януковича, огроменной колотухой дубасил по металлическому шкафу для хранения документов, куда предварительно запихнули пришедшего на допрос Порохатого Барыгу.
 показати весь коментар
 
 
Ещё как скучаю. Батю надобно мудохать ещё большей колотухой, но без сейфа, а непосредственно по кумполу, горбу и прочим частям Легитимного организма - пока не обоссытся и не обосрётся.
 показати весь коментар
 
Пояркову сегодня пришла повестка от СБУ. Зеленая плесень повторяет ошибки Вити Легитимного, а значит их ждет такая же судьба.
 показати весь коментар
 
 
4 чачи это мощно. После четырех я бы тоже "тупил" 😁😁😁
 показати весь коментар
 
Скоро ціх зебілов на Смереці підвісимо!!!!
 показати весь коментар
 
про сою тільки пітарки кацапські риголетять...
 показати весь коментар
 
 
"У випадку Петра Порошенко є велика кількість порушень, які носять кримінальний характер з боку функціонерів ДБР. Йому задавали питання, які не можуть бути задані будь-якій особі у будь-якому процесуальному статусі, крім експерта, якого допитують за зовсім іншою процедурою", - сказав Чорновіл.
 показати весь коментар
 
"заявил адвокат...Петра Порошенко"________________дальше можно не читать!
 показати весь коментар
 
вот это свиновизг устроила секта ПЕСоголовых, усі всралися Сегодняшний допрос в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру, - адвокат Порошенко Новиков - Цензор.НЕТ 7412 Сегодняшний допрос в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру, - адвокат Порошенко Новиков - Цензор.НЕТ 4811
 показати весь коментар
 
 
Кремлєботи в порівнянні з порохоботами просто пацанва. Порошенко своїм цинізмом і нахабністю даже Кучму перевершив не менш як у десять разів.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору