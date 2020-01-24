 Сьогоднішній допит в ДБР був одним із найабсурдніших за всю мою кар'єру, - адвокат Порошенка Новіков

Про це заявив адвокат п’ятого Президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка Ілля Новіков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЄС.
"Я не можу поскаржитися, що в моїй кар’єрі було мало абсурдних допитів, але цей був один з найбільш абсурдних", – сказав адвокат.
"За сьогоднішні 4 години я кілька сотень разів почув від слідчого Корецького фразу: "це ваша точка зору". На будь-яке заперечення з боку адвокатів, на будь-яке зауваження, що порушуються закони і відбувається щось непередбачене кодексом, ми чули тільки одне: "це ваша точка зору", ми слідчі – нам видніше", – додав він.
Новіков підкреслив, що допити потрібні ДБР для створення ефекту шоу, а не проведення слідчих дій.
"Я здивований, що немає ніякої зацікавленості у ДБР в отриманні саме показань, тобто позиції і свідчень Петра Порошенка. Ці виклики на допити взагалі не про це. Ми неодноразово пропонували в будь-яку дату організувати повноцінну бесіду, щоб ми не переривалися на довільні терміни. Щоб нам в кінці одного допиту не вручали повістки на наступний допит з довільною датою. Але це їх не влаштовує.
Їм треба, щоб раз в декілька днів відбувалося те, що відбувається зараз: щоб був натовп перед входом, щоб були крики, щоб потім ми проходили в будівлю ДБР і протягом декількох годин відповідали на абсурдні запитання", – зауважив адвокат.
Він констатував, що зміна керівника Державного бюро розслідувань не вплинула на встановлення принципу верховенства права і законності в цьому правоохоронному органі.
"Хочу зазначити, що зі звільненням Труби лінія поведінки ДБР не змінилася. Ті 16 проваджень, які існують і були заведені за заявами Портнова, і які, як ми зараз достовірно знаємо, узгоджувались Трубою з Офісом президента. Після звільнення Труби ставлення до них і спосіб дії не змінився. Все в силі, ті установки, які були озвучені на плівках влітку, зараз – в січні 2020 року – залишаються незмінними. З приходом Ірини Венедіктової до керівництва ДБР нічого не змінило в цьому питанні. І ті хто вважають, що нове керівництво щось поміняло в цьому питанні, помиляються. Це не так", – підкреслив Новіков.
СЛУГИ ОБОРЗЕЛИ?
https://www.youtube.com/watch?v=eNWGpnQFlow
Бензин подешевшав. А за рахунок чого, ідіоте? За рахунок МММ з курсом долара? І на довго то? Ну і, якщо вже точно, то ціни на паливо КОЖНОГО РОКУ в січні-лютому падають, а от що з ними в березні буде, зебіле?
До ще, тобі, придурку для порівняння:
пакет молока (1л) торік коштував 18-20 грн, сьогодні 22-24. Пакет сметани (400гр) рік тому коштував 24 грн, сьогодні 30 грн. Пачка масла (200гр) торік 32, сьогодні 42. Ну і так далі, тварюко.
А справжні не лохи і так знають як заправлятися литовським преміумом на 4 грн дешевше.
https://www.youtube.com/watch?v=H9gopScHV0I
«Сватизація» країни: Держкіно розпускає Експертну комісію з питань розповсюдження фільмів.
якщо адвокат кіпішує - значить щось нарили
Ну звісно...
я весной много раз писал, что в Древнем Китае тех, у кого в роду были актёры, к гос. службе не допускали. ибо продажны по сути своей
А командиром у них був би Моторола.
Армія - то не Порошенко: то все мудрий нарід;
Томос - то не Порошенко: то все мудрий нарід;
Нові підприємства - то не Порошенко: то все мудрий нарід;
Слугi нарiду, і де зараз той мудрий нарід?
Чому ні чого не робить?
Шо сі стало?
Оставил населению 1/3 зарплат и пенсий и сделал Украину самой бедной страной Европы.
Стаття 22.
2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
1. Зеленський літав, і проживав в Омані на чиїсь приватні кошти.
2. Це означає, що він порушив закон про Запобігання корупції (з високою долею імовірності):
3. Якщо кошти були його, він мав їх задекларувати протягом 10 днів (сума перевищила 50 прожиткових мінімумів, тобто ~100 тис гривень)
4. Якщо кошти - чужі, то він також мав їх задекларувати протягом 10 днів (сума перевищила 5 прожиткових мінімумів, тобто ~10 тис гривень)
5. Єдиний варіант - що за неофіційний відпочинок з офіційними зустрічами в Омані заплатив хтось із близьких родичів, наприклад дружина. Однак підтверджень цього також поки що немає. ( Теж повина деклорация)