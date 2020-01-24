 У справі одеського "Краяна" пред'явлено підозру ще чотирьом учасникам схеми, - НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Дії нової черги підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Йдеться про:

фізичну особу, як здійснювала фактичний нагляд за ТОВ "Девелопмент Еліт" у схемі;

двох фізичних осіб, які координували взаємодією учасників схеми;

фізичну особу-пособницю, представницю групи осіб, які мають вплив на низку посадовців Одеської міської ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у справі одеського заводу "Краян", після винесення виправдувального вироку Труханову, провів ще одне засідання, - САП

Як встановило слідство, Одеський міський голова у період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими посадовцями Одеської мерії та представниками приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі 92 млн грн. Корупційну схему, на переконання детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завідомо завищеною вартістю. В подальшому сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області.

Детективи НАБУ та прокурори САП стали на заваді цим планам, ініціювавши у грудні 2016 року накладення арешту на кошти, сплачені із місцевого бюджету Одеси.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із листопада 2016 року.

В жовтні 2018 року до Малиновського районного суду міста Одеси скеровано обвинувальний акт стосовно восьми осіб – виконавців схеми, серед яких — чинний міський голова Одеси. Суд розглядав справу безпрецедентними темпами для української правосудної системи, та врешті-решт майже всі докази, надані стороною обвинувачення, судом не були враховані під час винесення виправдувального вироку, посилаючись на їх недопустимість.

Наразі справу розглядає Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.