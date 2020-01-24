 У Києві є близько 300 тисяч місць, де можна припаркувати автомобіль, - радник Кличка Бахматов

Про це заявив радник Київського міського голови Максим Бахматов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Тільки за КП "Київтранспарксервіс" закріплено понад тисячу паркувальних майданчиків на майже 50 тисяч паркомісць. Є в столиці і 59 комерційних паркінгів на понад 14,5 тисячі паркомісць. 48 безкоштовних майданчиків біля торговельних центрів та магазинів вміщують понад 24 тисячі автівок. Окрім того, у Києві є приблизно 300 000 місць, де паркування не заборонене Правилами дорожнього руху", - повідомив Бахматов.

На думку Бахматова, місто створило для водіїв достатню кількість можливостей, і виправдань для порушників бути не може.

"Контроль за дотриманням правил паркування і сплатою паркувальних послуг ми посилюватимемо. За минулий тиждень зі столичних вулиць евакуювали 615 автомобілів, інспектори з паркування винесли понад 700 постанов. У нас хороша динаміка, і "географію" очищення вулиць ми поступово розширюємо", - зазначив Бахматов.

У пресслужбі КМДА додали, що на вулицях столиці щодня працюють в середньому 22 евакуатори.

"Із початку роботи у липні 2019 року до 19 січня 2020 року зі столичних вулиць евакуювали 3 803 автівки. Інспектори з паркування наклали 7 625 адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 3 млн 283 тис. 695 грн", — додали в пресслужбі.

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