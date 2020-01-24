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 Київські новини
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Все про:КМДА (753) паркування (79) Бахматов (3)

 У Києві є близько 300 тисяч місць, де можна припаркувати автомобіль, - радник Кличка Бахматов

У столиці діє понад 1000 тільки муніципальних паркувальних майданчиків. Цього достатньо, щоб водії не отримували штрафи за неправильне паркування або не мали ризику евакуації авто.

Про це заявив радник Київського міського голови Максим Бахматов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Тільки за КП "Київтранспарксервіс" закріплено понад тисячу паркувальних майданчиків на майже 50 тисяч паркомісць. Є в столиці і 59 комерційних паркінгів на понад 14,5 тисячі паркомісць. 48 безкоштовних майданчиків біля торговельних центрів та магазинів вміщують понад 24 тисячі автівок. Окрім того, у Києві є приблизно 300 000 місць, де паркування не заборонене Правилами дорожнього руху", - повідомив Бахматов.

На думку Бахматова, місто створило для водіїв достатню кількість можливостей, і виправдань для порушників бути не може.

"Контроль за дотриманням правил паркування і сплатою паркувальних послуг ми посилюватимемо. За минулий тиждень зі столичних вулиць евакуювали 615 автомобілів, інспектори з паркування винесли понад 700 постанов. У нас хороша динаміка, і "географію" очищення вулиць ми поступово розширюємо", - зазначив Бахматов.

У пресслужбі КМДА додали, що на вулицях столиці щодня працюють в середньому 22 евакуатори.

"Із початку роботи у липні 2019 року до 19 січня 2020 року зі столичних вулиць евакуювали 3 803 автівки. Інспектори з паркування наклали 7 625 адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 3 млн 283 тис. 695 грн", — додали в пресслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вже штраф чекає? Я мать честная! Піду зараз платити", - українця оштрафували на 150 євро за неправильне паркування біля Українського дому в Давосі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171766
 
 
 Топ коментарі
 
Дивлячись де вони, ті парковочні місця.
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Конечно.
Например, на крыше каждого киевского дома, можно припарковать несколько автомобилей.
В Киеве есть около 300 тысяч мест, где можно припарковать автомобиль, - советник Кличко Бахматов - Цензор.НЕТ 3792
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Дивлячись де вони, ті парковочні місця.
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Я Вас умоляю...Попробуйте запарковаться в Филаделфии, будете иметь такие нервы, шо я б не пожелал своей любимой теще.
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даже не пытаюсь, надо в центр Фила?
Septa is the answer - никому етот головняк с парковкой не нужен... слава богу не часто
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Ну так, но я общественный транспорт терпеть ненавижу, собственно, как и саму концепцию большого города. Поэтому и живу в натуральной сельской местности. Woods, cornfields, hillbillies, and 20 min. ride to King of Prussia Mall В Киеве есть около 300 тысяч мест, где можно припарковать автомобиль, - советник Кличко Бахматов - Цензор.НЕТ 4270
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а кто ж его тот общественный любит, но иногда по работе надо, а там уже хлопцы подбирают...
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У меня сейчас большой заказ в работе, Католическая церковь в South Philly,Old City, ( скамейки, 32 штуки по 16 feet,со спинками, резьба, white oak), приходится мотаться туда...
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и как решаешь с парковкой?
не не люблю я центр - день там можно кататься и парковки не найдешь, а если найдешь по счастью, то от нее до куда тебе надо еще вертолетом нужно лететь
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Падре мне и моим аскерам свое место уступает, сам пешком ходит, пока работа не закончится. Плюс тут таки имеется - 4 блока от Italian Market, вчера там свежего осьминога купил, из Atlantic City, там их divers добывают, на old shipwrecks.
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хотя у церкви должен быть свой паркинг лот..
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Та нема. Это ж Old City, у церкви 4 зарегистрированных места, вдоль тротуара.
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не в центре, конечно, Bucks County, churches have big enough parking lots,,,
та шо я тебе рассказываю, ты сам знаешь...
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Интересный момент с католиками...5 лет назад имел заказ, идентичный, в Католический церкви в Bethlehem, Lehigh County, это рядом с Allentown. Через них получил текущий заказ, в Филаделфии. А пару дней назад мной заинтересовалась Saints Peter and Paul Ukrainian Catholic Church in Bridgeport,PA(основанная, на всякий случай, в 1924 году). И находится она в 10 минутах пешком от моего дома. Мы там внучку Софию крестили В Киеве есть около 300 тысяч мест, где можно припарковать автомобиль, - советник Кличко Бахматов - Цензор.НЕТ 3011
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думаю общаются как то святые отцы между собой, а тебе все ближе и ближе к дому which is good В Киеве есть около 300 тысяч мест, где можно припарковать автомобиль, - советник Кличко Бахматов - Цензор.НЕТ 2141
когда то тоже работал в одной фирме, зимой машина не успевала прогреться когда на работу приезжал, настолько было близко...
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Мое домашнее земноводное(жаба) уже начала борьбу с совестью. Заказ будет стоить нехило, а по всем "понятиям" я должен им сделать скидку...Думаю, сначала поторгуюсь, приду к соглашению, а потом сделаю заказ по себестоимости, а разницу нехай внесут в их Фонд Допомоги Украине, открытый в этой церкви с 2014. Как думаешь, справедливо будет?
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если внесут в Фонд Допомоги Украине - конечно будет справедливо.
не забывай тока, шо у них там у каждого своя жаба тоже имеется,
******* какой нехай с фонда принесут, шо жабy побороли
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На ихую Католическую жабу у меня имеется бухгалтер Йося-Танкист, одесский еврей из Израэля. У Києві є близько 300 тисяч місць, де можна припаркувати автомобіль, - радник Кличка Бахматов - Цензор.НЕТ 6554 Так шо тут мой тыл с флангами надежно прикрыты. У Києві є близько 300 тисяч місць, де можна припаркувати автомобіль, - радник Кличка Бахматов - Цензор.НЕТ 3962
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В Києві десь мільйона 2 дорослих. 300 тис. місць на 2 млн. достатньо?
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Более чем. В Европе ситуация не лучше. И никто улучшать не собирается, город - для людей а не для машин.
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Конечно.
Например, на крыше каждого киевского дома, можно припарковать несколько автомобилей.

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Ну почему эти горе советники не пользуются головой по прямому назначению, как то думать? Им головой лишь бы кушать да болтать языком. А ведь говорилось на одном радио - не болтайте ерундой! Так нет, болтают! Машиномест в Киеве явно недостаточно. А оно нас убеждает, извиняюсь, что висячий лучше стоячего!!!
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Без проблем:
Паркуешься на М "Лісова" и едешь на метро "Университет".
х
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ЕСЛИ НА ,,ЛІСОВІЙ" ЕСТЬ ГДЕ ЗАПАРКОВАТЬСЯ, ТО ЄТО ХОРОШО. А КАК БЫТЬ НА ПРАВОМ БЕРЕГУ???? НА ,,АКАДЕМКЕ", НА ,,СЫРЦЕ", НА ,,ГЕРОЇВ ДНІПРА"?????
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ХОДИТЬ ПІШКИ І КОРИСТУВАТЬСЯ ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ.
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Чего то они свою парковку под КМДА не сделали общедоступной
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в центре парковка должна стоить минимум 200 грн, на окраине, на лесной например, должна быть бесплатной
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А в районе Осокорков-Позняков,наверное нужно строить вертолётные площадки.!!этот дебил понастроил друг на друге домов!Что не мер в Киеве то идиот-вор!!!!
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У Києві відсутня патрульна поліція. Машини катаються по тротуарам, і зупиняються прямо на зупинках громадського транспорту. Поліція Авакова ігнорує дзвінки з приводу неправильної парковки, і взагалі не патрулює вулиці. Муніципальна паркополіція відсутня. Незаконні парковки, і парковщики снують по Києву вимагаючи гроші з таких самих аморальних киян як і вони самі. Водії вважають за честь порушувати ПДР і використовують пішохідні переходи для заїзду на огороджені тротуари, у київської адміністрації Кличка немає грошей, навіть звернення самих депутатів ВР виконуються тільки з 3-ї подачі (мається на увазі встановлення стовпчиків біля марінінського парку). Раби кияни вже давно забули, що вони люди і "кланяючись" пропускають заїжджаючих на тротуари панів і панянок на евробляхах. Водії лексусів не мають грошей для встановлення машини на "муніципальні" парковки, бо це занад-то дорого, і полоси для руху громадського транспорту це найкращі місця де вони можуть стати.
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Тепер поради для недолугого Кличка який відсутній в столиці 5 років.
1) В наступні 2 місяці робимо платний в'їзд в центр Києва 500 грн з 7 ранку до 10 вечора, крім водіїв у яких паспорт де стоїть прописка в центрі.
2) Забороняємо паркування на тротуарах де є стовпчики
3) Запускаємо патрульну поліцію на пару з муніціпальною поліцією. В Києві є поліція взагалі?
4) Вводимо нові штрафи від 2500 грн за порушення ПДР таких як паркування на тротуарі, паркування на смузі для громадського транспорту і т. п.
5) звужуємо дороги і робимо кругом велосипедні доріжки
ну і саме головне. Любі раби які проживають в Києві. Коли ви проходите повз порушників ПДР вам не обов'язково кланятись коли вони рухаються по тротуару. Хочаб робіть зауваження!!
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По сьогоднішнім правилам дорожнього руху. Машини можуть тільки заїхати на тротуар з проїжджої частини а не рухатися по ньому, і тільки у випадку коли залишається 2 м для проходу пішоходів! Ясно що заїхати на тротуар де стоїть огоржа або стовпчики вони не мають права! Це грубе порушення ПДР!!!
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300000 машин да по одному рублю в день... это же сумашедшие деньги
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Они профессиональные негодяи. В крупных городах Европы массово построены подземные стоянки. Да, есть тянучки и пробки, но такого идиотизма как в Киеве, где невозможно пройти по тротуару из за припаркованых и едущих на пешеходов авто, нет нигде. А все мэры Киева ,включая Кличко не построили НИ ОДНОГО КОММУНАЛЬНОГО ПОДЗЕМНОГО ПАРКИНГА! Сравнить Елисейские поля-где под землей паркинг а на улицах магазины, в Киеве под майданом - магазин а на улицах запаркованные авто.
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