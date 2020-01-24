 У Києві є близько 300 тисяч місць, де можна припаркувати автомобіль, - радник Кличка Бахматов

Про це заявив радник Київського міського голови Максим Бахматов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Тільки за КП "Київтранспарксервіс" закріплено понад тисячу паркувальних майданчиків на майже 50 тисяч паркомісць. Є в столиці і 59 комерційних паркінгів на понад 14,5 тисячі паркомісць. 48 безкоштовних майданчиків біля торговельних центрів та магазинів вміщують понад 24 тисячі автівок. Окрім того, у Києві є приблизно 300 000 місць, де паркування не заборонене Правилами дорожнього руху", - повідомив Бахматов.
На думку Бахматова, місто створило для водіїв достатню кількість можливостей, і виправдань для порушників бути не може.
"Контроль за дотриманням правил паркування і сплатою паркувальних послуг ми посилюватимемо. За минулий тиждень зі столичних вулиць евакуювали 615 автомобілів, інспектори з паркування винесли понад 700 постанов. У нас хороша динаміка, і "географію" очищення вулиць ми поступово розширюємо", - зазначив Бахматов.
У пресслужбі КМДА додали, що на вулицях столиці щодня працюють в середньому 22 евакуатори.
"Із початку роботи у липні 2019 року до 19 січня 2020 року зі столичних вулиць евакуювали 3 803 автівки. Інспектори з паркування наклали 7 625 адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 3 млн 283 тис. 695 грн", — додали в пресслужбі.
Septa is the answer - никому етот головняк с парковкой не нужен... слава богу не часто
не не люблю я центр - день там можно кататься и парковки не найдешь, а если найдешь по счастью, то от нее до куда тебе надо еще вертолетом нужно лететь
та шо я тебе рассказываю, ты сам знаешь...
когда то тоже работал в одной фирме, зимой машина не успевала прогреться когда на работу приезжал, настолько было близко...
не забывай тока, шо у них там у каждого своя жаба тоже имеется,
******* какой нехай с фонда принесут, шо жабy побороли
Например, на крыше каждого киевского дома, можно припарковать несколько автомобилей.
Паркуешься на М "Лісова" и едешь на метро "Университет".
х
1) В наступні 2 місяці робимо платний в'їзд в центр Києва 500 грн з 7 ранку до 10 вечора, крім водіїв у яких паспорт де стоїть прописка в центрі.
2) Забороняємо паркування на тротуарах де є стовпчики
3) Запускаємо патрульну поліцію на пару з муніціпальною поліцією. В Києві є поліція взагалі?
4) Вводимо нові штрафи від 2500 грн за порушення ПДР таких як паркування на тротуарі, паркування на смузі для громадського транспорту і т. п.
5) звужуємо дороги і робимо кругом велосипедні доріжки
ну і саме головне. Любі раби які проживають в Києві. Коли ви проходите повз порушників ПДР вам не обов'язково кланятись коли вони рухаються по тротуару. Хочаб робіть зауваження!!