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Все про:законопроект (910) Стефанчук Руслан (112)

 У Раді підготували законопроєкт про всеукраїнський референдум, але він потребує доопрацювання, - Стефанчук

У Верховній Раді України підготували проєкт закону України "Про всеукраїнський референдуму", однак він ще потребує доопрацювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook заступника голови парламенту Руслана Стефанчука, сьогодні відбулося чергове засідання робочої групи з розробки законопроєктів з питань народовладдя і прямої демократії.

"Сьогодні під головуванням першого заступника голови Верховної Ради України відбулося чергове засідання робочої групи з розробки законопроєктів з питань народовладдя і прямої демократії, на якому обговорювався підготовлений проєкт Закону України "Про всеукраїнський референдум", - сказано в повідомленні.

Законопроєкт не є остаточною редакцією, він ще потребує суттєвого доопрацювання.

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"Під час його розробки вже було досягнуто згоди між учасниками групи щодо таких суттєвих і дискусійних питань, як предмет референдуму і участь всеукраїнських громадських організацій у проведенні референдуму, а також термінологічно наведено норми законопроєкту у відповідність з Виборчим кодексом України", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуга народу" пропонує Раді розвивати п'ять ключових напрямків народовладдя.

У Раді підготували законопроєкт про всеукраїнський референдум, але він потребує доопрацювання, - Стефанчук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171765
 
 
 Топ коментарі
 
А результат такого референдуму відомий наперед... В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1795

В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6300

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Первый надо провести по вопросу ликвидации ОПГ "Слуги народа" !
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народ сам начисляет миллионные зарплаты вам и себе минималку и живет припеваючи, народовластвуя,
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Вы за стать субьектом россфедерации? Или
Вы поддерживаете идею стать частью росии?
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А результат такого референдуму відомий наперед...

В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6300

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Первый надо провести по вопросу ликвидации ОПГ "Слуги народа" !
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В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3971 AbOriginal_UA
Первый надо провести по вопросу ликвидации ОПГ "Слуги народа" !

А вони мають план на керування Україною на 100 років... В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6294

В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9078
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Никаких референдумов!!!
Пусть нынешняя власть не снимает с себя ответственность.
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нет, не хитрые, а умные: развести лоха, ограбить его и ещё потом сделать виноватым. Не забывайте, вся ЦВК принадлежит зеленскому, считать будут так, как нужно Бене.
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Проведіть референдум щоб зарплати депутатам України та іншим чиновникам зрівняти із звичайними громадянами.
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какой к ибеням референдум во время войны?
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Что-то говенцом запахло так, зелёненьким.
То в ГБР неизвестные сидят в форме, то референдум зебилам захотелось во время войны....🤔🤔🤔
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с таким наридом только референдумы и проводить...
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Этот правдоруб уже с тещиной квартиры съехал и деньги в бюджет вернул?.
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Підготують,щоб населення проголосувало проти ЄС і НАТО.Зараз будь-то більшість за.Але після референдумів все буде навпаки.
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если будет референдум...та даже просто опрос - поддерживаете ли вы физическое устранение (через повешение) коррупционеров и взяточников - явка будет 100 процентной...
более того - 99 процентов будут настаивать на личном участии..(1 процент - крови боятся))))
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А ДАВАЙТЕ ПРОВЕДЁМ РИФИРЕНДУМ!

На тему: какую зарплату платить чиновникам?
Варианты ответов:
1. Минималку.
2. Они сами должны доплачивать.
3. Уволить всех нахрен!

КАК РЕШЫТ НАРОД - ТАК И БУДЕТ!
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народу низзя 3 вопроса...ниасилит.максимум 2
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Там всё ясно: 4млрда грн выделенные на перепись стырили, а Дубилет посчитал по кол-ву номеров операторов моб. сетей... но у многих по два три номера....
Это что по потреблению муки в Украине где то было 29 млн человек...
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Про 73% вже наслухались. Тепер будуть бити референдумами.
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первый вопрос референдума нужны ли Украине слуги каломыйского? второй - нужен ли Украине лугандон?
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"У Раді підготували законопроєкт про всеукраїнський референдум, але він потребує доопрацювання, - Стефанчук" -***** самі згідні приїхати на "доопрацювання"? У Раді підготували законопроєкт про всеукраїнський референдум, але він потребує доопрацювання, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1965 У Раді підготували законопроєкт про всеукраїнський референдум, але він потребує доопрацювання, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1965 У Раді підготували законопроєкт про всеукраїнський референдум, але він потребує доопрацювання, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1965
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Наглая свинячья морда тёщиного угодника и спонсора Стефанчука излучает надежду, что ему забудут «детскую шалость на ЗЕлёной лужайке», когда он великодушно пристроил старушку-матушку благоверной к живительному источнику депутатской компенсации за наём жилья.
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Скоро закон про землю сделают чувствую охухеють все.
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