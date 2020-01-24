 У Раді підготували законопроєкт про всеукраїнський референдум, але він потребує доопрацювання, - Стефанчук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook заступника голови парламенту Руслана Стефанчука, сьогодні відбулося чергове засідання робочої групи з розробки законопроєктів з питань народовладдя і прямої демократії.

"Сьогодні під головуванням першого заступника голови Верховної Ради України відбулося чергове засідання робочої групи з розробки законопроєктів з питань народовладдя і прямої демократії, на якому обговорювався підготовлений проєкт Закону України "Про всеукраїнський референдум", - сказано в повідомленні.

Законопроєкт не є остаточною редакцією, він ще потребує суттєвого доопрацювання.

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"Під час його розробки вже було досягнуто згоди між учасниками групи щодо таких суттєвих і дискусійних питань, як предмет референдуму і участь всеукраїнських громадських організацій у проведенні референдуму, а також термінологічно наведено норми законопроєкту у відповідність з Виборчим кодексом України", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуга народу" пропонує Раді розвивати п'ять ключових напрямків народовладдя.