 У Раді підготували законопроєкт про всеукраїнський референдум, але він потребує доопрацювання, - Стефанчук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook заступника голови парламенту Руслана Стефанчука, сьогодні відбулося чергове засідання робочої групи з розробки законопроєктів з питань народовладдя і прямої демократії.
"Сьогодні під головуванням першого заступника голови Верховної Ради України відбулося чергове засідання робочої групи з розробки законопроєктів з питань народовладдя і прямої демократії, на якому обговорювався підготовлений проєкт Закону України "Про всеукраїнський референдум", - сказано в повідомленні.
Законопроєкт не є остаточною редакцією, він ще потребує суттєвого доопрацювання.
"Під час його розробки вже було досягнуто згоди між учасниками групи щодо таких суттєвих і дискусійних питань, як предмет референдуму і участь всеукраїнських громадських організацій у проведенні референдуму, а також термінологічно наведено норми законопроєкту у відповідність з Виборчим кодексом України", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуга народу" пропонує Раді розвивати п'ять ключових напрямків народовладдя.
Вы поддерживаете идею стать частью росии?
Первый надо провести по вопросу ликвидации ОПГ "Слуги народа" !
А вони мають план на керування Україною на 100 років...
Пусть нынешняя власть не снимает с себя ответственность.
То в ГБР неизвестные сидят в форме, то референдум зебилам захотелось во время войны....🤔🤔🤔
более того - 99 процентов будут настаивать на личном участии..(1 процент - крови боятся))))
На тему: какую зарплату платить чиновникам?
Варианты ответов:
1. Минималку.
2. Они сами должны доплачивать.
3. Уволить всех нахрен!
КАК РЕШЫТ НАРОД - ТАК И БУДЕТ!
Это что по потреблению муки в Украине где то было 29 млн человек...