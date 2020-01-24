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Все про:Болгарія (131) Росія (15117) дипломати (236) persona non grata (1)

 Болгарія висилає з країни двох російських дипломатів, - посольство РФ

Болгарія повідомила Російській Федерації про оголошення двох російських дипломатів persona non grata.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство РФ в Болгарії.

Зазначається, що МЗС Болгарії оголосив персонами нон грата дипломата російського посольства і співробітника торгового представництва Росії. Відповідні ноти було вручено послу РФ в Болгарії, якого 24 січня викликали в міністерство.

"Співробітники залишать країну перебування в зазначені в нотах терміни", - повідомили в посольстві РФ.

Як повідомлялося раніше, болгарська прокуратура виявила двох дипломатів із РФ, які займалися шпигунством.

Читайте також: Російський дипломат шпигував у Болгарії: вивідував секрети ЄС і НАТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171762
 
   
 Топ коментарі
 
всі росіскіні дипломати є шпигунами та ворожими агентами.
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Нащо їм той швейцарський трубоукладчик, такий повільний.
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патамушта шо там водки больше не дают
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тоже почему то вспомнил. Руский водки нет иди домой.
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Тобто росіяни достали навіть своїх прихильників з Болгарії.
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всі росіскіні дипломати є шпигунами та ворожими агентами.
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Але у Болгарії росіяни усіх переконали, що Україна почала війну на Донбасі. А тут самі кацапів виганяють.
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Мы, болгары, не дураки, и сами знаем кто начал все в Донецке, Луганске и Славянске. Сами знаем, что российская войска и тогда и сейчас находится на территории Украины.
Поэтому даже те которые "любят" рашку за членство Болгарии в НАТО (свыше 50%) и за членство в ЕС (близко к 70%).
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Болгария поймала шпионов РФ, которые подрабатывали дипломатией(например наркотики в диппочте возили))
Из любого посольства Рашки можно высылать взад на Рашку всех "дипломатов" - не прогадаешь.
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