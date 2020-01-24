 Болгарія висилає з країни двох російських дипломатів, - посольство РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство РФ в Болгарії.
Зазначається, що МЗС Болгарії оголосив персонами нон грата дипломата російського посольства і співробітника торгового представництва Росії. Відповідні ноти було вручено послу РФ в Болгарії, якого 24 січня викликали в міністерство.
"Співробітники залишать країну перебування в зазначені в нотах терміни", - повідомили в посольстві РФ.
Як повідомлялося раніше, болгарська прокуратура виявила двох дипломатів із РФ, які займалися шпигунством.
https://www.youtube.com/watch?v=hI04YcnrdAE&feature=youtu.be
Поэтому даже те которые "любят" рашку за членство Болгарии в НАТО (свыше 50%) и за членство в ЕС (близко к 70%).
Из любого посольства Рашки можно высылать взад на Рашку всех "дипломатов" - не прогадаешь.