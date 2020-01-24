 Деякі українські бізнесмени підтримали партнерство між Deutsche Bahn і "Укрзалізницею", - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку про партнерство УЗ і DB висловили виданню Liga.net представники українського бізнесу.

"Мультинаціональні компанії приводять із собою стандарти, правильний, чистий лобізм, тиск посольств, адекватно працюючі наглядові ради. Якщо такі компанії порушують антикорупційні стандарти, їх переслідують по всьому світу. Співпраця з іноземцями - шлях очищення від корупції, і нам треба йти ним набагато швидше, ніж ми робимо досі. Думаю, будь-яка взаємодія з міжнародним, високоефективним оператором буде корисною для УЗ", - вважає співвласник і головний виконавчий директор порту TIS Андрій Ставніцер.

На його думку, "Укрзалізниця" довгий час була "розмінною монетою" в політичних переговорах, що вело до частої зміни не тільки керівництва, а й регіональних керівників. Все це, вважає Ставніцер, негативно позначалося на ефективності роботи компанії.

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Засновник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа також погодився з цією думкою. За його словами, зовнішній незалежний консультант або менеджер міг би допомогти компанії вирішити проблеми з ефективністю компанії набагато швидше.

"Основна допомога від німецьких фахівців для УЗ може полягати в тому, що вони зможуть переконати уряд перетворити "Укрзалізницю" в орієнтовану на прибуток компанію. Якщо наші залізничники і чиновники прислухатимуться до рекомендацій німецьких фахівців, позитивний ефект для компанії може становити близько 10 млрд грн на рік", - зазначив Мазепа.

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