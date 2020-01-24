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Все про:Укрзалізниця (889) Deutsche Bahn (1)

 Деякі українські бізнесмени підтримали партнерство між Deutsche Bahn і "Укрзалізницею", - ЗМІ

Співпраця "Укрзалізниці" з німецьким оператором Deutsche Bahn, анонсована прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком у Давосі, допоможе держкомпанії стати на шлях очищення від корупції і позитивно позначиться на її прибутковості.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку про партнерство УЗ і DB висловили виданню Liga.net представники українського бізнесу.

"Мультинаціональні компанії приводять із собою стандарти, правильний, чистий лобізм, тиск посольств, адекватно працюючі наглядові ради. Якщо такі компанії порушують антикорупційні стандарти, їх переслідують по всьому світу. Співпраця з іноземцями - шлях очищення від корупції, і нам треба йти ним набагато швидше, ніж ми робимо досі. Думаю, будь-яка взаємодія з міжнародним, високоефективним оператором буде корисною для УЗ", - вважає співвласник і головний виконавчий директор порту TIS Андрій Ставніцер.

На його думку, "Укрзалізниця" довгий час була "розмінною монетою" в політичних переговорах, що вело до частої зміни не тільки керівництва, а й регіональних керівників. Все це, вважає Ставніцер, негативно позначалося на ефективності роботи компанії.

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Засновник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа також погодився з цією думкою. За його словами, зовнішній незалежний консультант або менеджер міг би допомогти компанії вирішити проблеми з ефективністю компанії набагато швидше.

"Основна допомога від німецьких фахівців для УЗ може полягати в тому, що вони зможуть переконати уряд перетворити "Укрзалізницю" в орієнтовану на прибуток компанію. Якщо наші залізничники і чиновники прислухатимуться до рекомендацій німецьких фахівців, позитивний ефект для компанії може становити близько 10 млрд грн на рік", - зазначив Мазепа.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171760
 
   
 Топ коментарі
 
Правительство не хочет тратить государственные деньги на модернизацию этой компании. Потому наняло для консультаций Deutsche Bahn. И вероятно, это подготовка к приватизации с надеждой, что немцы купят УЗ и сами понесут эти затраты.

В то время, когда Deutsche Bahn сам испытывает финансовые трудности и у себя дома в Германии не может профинансировать модернизацию. Потому правительству Германии пришлось ввести 10 лётную программу модернизации железной дороги. И на эти цели будет потрачено 50 млрд евро государственных средств. Cсылка на новость: https://www.dw.com/en/germany-to-inject-extra-50-billion-into-deutsche-bahn-rail-network-reports/a-48043781

Deutsche Bahn не может инвестировать в железные дороги дома. Так с чего вы взяли, что он это будет делать у нас? Или каким другим магическим способом эта компания может помочь Украине?
Вернивский
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Ранее на такие грабли наступила Великобритания. В свое время даже большая поклонница приватизации не рискнула приватизировать железную дорогу. И на все вопросы отвечала: «Приватизация железных дорог станет нашим Ватерлоо.».

Тетчер не рискнула, но рискнул ее приемник Мейджор. Правительство устало бесконечно субсидировать убыточное направление и хотело побыстрее от него избавиться. Потому железную дорогу приватизировали, а правительство начало снижать субсидии на железные дороги.

Через несколько лет после приватизации произошло несколько крупных аварий. В 1997 авария в Саутхоле, погибло 7 человек, пострадало 139. В 1999 в Лэдброк Гроув, погиб 31 человек, пострадало 417. И в 2000 в Хатфилде, погибло 3, пострадало 70. Эти катастрофы подорвали доверие к приватизации. И после последней аварии было проведено расследование, которое показало, что причиной аварии была изношенность инфраструктуры, которую почему-то частная компания не спешила менять.

В конечном итоге, ситуация закончилась тем, что государство увидело нежелание частного сектора инвестировать и ему пришлось снова увеличить субсидирование железных дорог. Компания частная, но не расходы все равно оплачивает налогоплательщик.
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Особливо заяви про «нянєк для інвєстарав» -це просто як магнітом для інвесторів із Німеччини.
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Виявляється все робиться дуже просто -

"Основная помощь от немецких специалистов для УЗ может заключаться в том, что они смогут убедить правительство превратить "Укрзализныцю" в компанию ориентированную на прибыль... ", - отметил Мазепа. Источник: https://censor.net.ua/n3171760
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Ого, какая мудрость, и как мы до этого сами не дошли? И что, теперь народ перестанет в электричках ездить без билетов, и бить проводников?
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Гончарука уже явно недостаточно, чтобы кого-то в чем-то убедить.
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Пока каждый Украинец не изменится, не почувствует личную ответственность за судьбу Родины, за собственные решения и действия, ничего не изменится. А пока все как в совке, или при царе, все надежды на "мудрость" начальника, а когда уже вообще труба, а с дивана слазить не хочется, зовут варягов, иноземцев...
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вот только Deutsche Bahn не поддержал гончарука в его отрывах от реальности.
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Правительство не хочет тратить государственные деньги на модернизацию этой компании. Потому наняло для консультаций Deutsche Bahn. И вероятно, это подготовка к приватизации с надеждой, что немцы купят УЗ и сами понесут эти затраты.

В то время, когда Deutsche Bahn сам испытывает финансовые трудности и у себя дома в Германии не может профинансировать модернизацию. Потому правительству Германии пришлось ввести 10 лётную программу модернизации железной дороги. И на эти цели будет потрачено 50 млрд евро государственных средств. Cсылка на новость: https://www.dw.com/en/germany-to-inject-extra-50-billion-into-deutsche-bahn-rail-network-reports/a-48043781

Deutsche Bahn не может инвестировать в железные дороги дома. Так с чего вы взяли, что он это будет делать у нас? Или каким другим магическим способом эта компания может помочь Украине?
Вернивский
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Ранее на такие грабли наступила Великобритания. В свое время даже большая поклонница приватизации не рискнула приватизировать железную дорогу. И на все вопросы отвечала: «Приватизация железных дорог станет нашим Ватерлоо.».

Тетчер не рискнула, но рискнул ее приемник Мейджор. Правительство устало бесконечно субсидировать убыточное направление и хотело побыстрее от него избавиться. Потому железную дорогу приватизировали, а правительство начало снижать субсидии на железные дороги.

Через несколько лет после приватизации произошло несколько крупных аварий. В 1997 авария в Саутхоле, погибло 7 человек, пострадало 139. В 1999 в Лэдброк Гроув, погиб 31 человек, пострадало 417. И в 2000 в Хатфилде, погибло 3, пострадало 70. Эти катастрофы подорвали доверие к приватизации. И после последней аварии было проведено расследование, которое показало, что причиной аварии была изношенность инфраструктуры, которую почему-то частная компания не спешила менять.

В конечном итоге, ситуация закончилась тем, что государство увидело нежелание частного сектора инвестировать и ему пришлось снова увеличить субсидирование железных дорог. Компания частная, но не расходы все равно оплачивает налогоплательщик.
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Лишились дрібниці - якось вмовити німців Ряд украинских бизнесменов поддержали партнерство между Deutsche Bahn и "Укрзализныцей", - СМИ - Цензор.НЕТ 6383
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не понял. а при чем здесь "украинские бизнесмены" к госпредприятию? кто они такие чтобы чтото потдерживать?
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А наших чиновників Укрзалізниці направити до німців,тільки там їх посадять,бо в нас випустять як Охендовського.
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