 Мити руки, кашляти в серветки й уникати контакту з тваринами, - ВООЗ розповіла, як уберегтися від нового коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

Відповідна інфографіка опублікована на сайті Центру громадської охорони здоров'я МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
"Було б доцільно знизити загальний ризик виникнення ГРВІ під час подорожі в райони уражених районів (або зараз з міста Ухань) шляхом:
- уникання тісного контакту з людьми, які страждають на ГРВІ;
- частого миття рук, особливо після безпосереднього контакту з хворими людьми або їх оточенням;
- уникати тісного контакту з живими чи мертвими фермами чи дикими тваринами;
- мандрівникам із симптомами гострої респіраторної інфекції слід дотримуватися етикету кашлю (підтримувати відстань, прикривати кашель та чхання одноразовими тканинами чи одягом та мити руки)", - сказано в повідомленні.
У ВООЗ зазначили, що новий коронавірус викликає пневмонію, кожен четвертий випадок захворювання є важким, а потенціал і способи передачі вірусу поки неясні.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.
Посольство України в Китаї випустило рекомендації для тих, хто збирається відвідати цю країну. Їм радять уникати контактів з людьми з ознаками ГРВІ та тваринами і мити руки з милом.
23 січня в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що санітарно-карантинні підрозділи України будуть питати про самопочуття у пасажирів літаків, які прилетіли з Китаю. Це потрібно, щоб уникнути потрапляння на територію нашої країни нового коронавірусу.
шо тa новое... ето даже не стоя в гамаке...хм
10 апреля
@buch1004
Коммунисты, вперед! Более 30 медицинских работников больницы "Сехэ" организовали ударную бригаду по противодействию пневмонии. Медики отправятся работать в больницу Уханьского общества Красного Креста. Надпись на флаге: Партком терапевтического отделения. via daokedao
Наверно тайные соратники Супрун решили всех малороссов уничтожить...
«Это первая новая антивирусная терапия гриппа с новым механизмом действия, одобренная FDA почти за 20 лет… Этот новый препарат предоставляет важный дополнительный вариант лечения», - отметил комиссар FDA Скотт Готлиб (Scott Gottlieb), доктор медицинских наук. По его словам, несмотря на то что для лечения гриппа существует несколько противовирусных препаратов, одобренных FDA, они не заменяют ежегодную вакцинацию. «Сезон гриппа уже начался, и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention) рекомендуют вакцинироваться до конца октября, так как вакцинация против сезонного гриппа является одним из наиболее эффективных и безопасных способов защитить себя, свою семью и сообщество от гриппа и серьезных осложнений, связанных с гриппом, что может привести к госпитализации», - подчеркнул он.
Грипп является инфекционным заболеванием органов дыхания, вызванным вирусами гриппа. «Когда лечение начнется в течение 48 ч после того, как пациент заболел гриппом, противовирусные препараты могут уменьшить выраженность симптомов и сократить время протекания болезни», - отметила Дебра Бирнкрант (Debra Birnkrant), директор отдела антивирусных препаратов в Центре по оценке и исследованию лекарственных средств (Center for Drug Evaluation and Research) FDA.
Безопасность и эффективность балоксавир марбоксила, противовирусного препарата в виде единой пероральной дозы, были продемонстрированы в ходе 2 рандомизированных контролируемых клинических исследований, в которых приняли участие 1832 пациента. Участникам было назначено применять препарат исследования, плацебо либо другую противовирусную терапию гриппа в течение 48 ч после выявления гриппа. В обоих исследованиях пациентам, получавшим балоксавир марбоксил, понадобилось меньше времени для облегчения симптомов по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Во втором исследовании не было никакой разницы во времени для облегчения симптомов между пациентами, которые принимали балоксавир марбоксил и получавшими альтернативную терапию.
Наиболее частыми побочными реакциями у пациентов, принимавших балоксавир марбоксил, были диарея и бронхит.
Xofluza был удостоен приоритетного рассмотрения, согласно которому целью FDA является принятие мер по заявке в ускоренные сроки, когда управление определяет, что в случае одобрения препарат значительно улучшит безопасность или эффективность лечения, диагностики или профилактики серьезного заболевания. - https://www.apteka.ua/article/477477
від однійєї назви грип відступайєпоганяло всі віруси проганяло
Яна Супоровська
@YanaSuporovska41 мин
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