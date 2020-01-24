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 Мити руки, кашляти в серветки й уникати контакту з тваринами, - ВООЗ розповіла, як уберегтися від нового коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

Всесвітня організація охорони здоров'я випустила рекомендації, що дозволяють знизити ризик захворювання на новий коронавірус nCoV.

Відповідна інфографіка опублікована на сайті Центру громадської охорони здоров'я МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Було б доцільно знизити загальний ризик виникнення ГРВІ під час подорожі в райони уражених районів (або зараз з міста Ухань) шляхом:

  • уникання тісного контакту з людьми, які страждають на ГРВІ;
  • частого миття рук, особливо після безпосереднього контакту з хворими людьми або їх оточенням;
  • уникати тісного контакту з живими чи мертвими фермами чи дикими тваринами;
  • мандрівникам із симптомами гострої респіраторної інфекції слід дотримуватися етикету кашлю (підтримувати відстань, прикривати кашель та чхання одноразовими тканинами чи одягом та мити руки)", - сказано в повідомленні.

Також читайте: У Китаї вдалося вилікувати першого пацієнта з коронавірусом

Мити руки, кашляти в серветки й уникати контакту з тваринами, - ВООЗ розповіла, як уберегтися від нового коронавірусу 01

У ВООЗ зазначили, що новий коронавірус викликає пневмонію, кожен четвертий випадок захворювання є важким, а потенціал і способи передачі вірусу поки неясні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України попередило Держприкордонслужбу про ситуацію з поширенням вірусу і закликало українців, які відвідують Китай, частіше мити руки і не контактувати з хворими.

Також читайте: Прикордонні служби зберуться для обговорення протидії потрапляння коронавірусу на територію України, - Гончарук

Посольство України в Китаї випустило рекомендації для тих, хто збирається відвідати цю країну. Їм радять уникати контактів з людьми з ознаками ГРВІ та тваринами і мити руки з милом.

23 січня в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що санітарно-карантинні підрозділи України будуть питати про самопочуття у пасажирів літаків, які прилетіли з Китаю. Це потрібно, щоб уникнути потрапляння на територію нашої країни нового коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171759
 
 
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Опять чесночным духом в транспорте будет витать.
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шо тa новое... ето даже не стоя в гамаке...хм Мити руки, кашляти в серветки й уникати контакту з тваринами, - ВООЗ розповіла, як уберегтися від нового коронавірусу - Цензор.НЕТ 8900
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Загорнешся в презерватив від голови до п'ят і все буде нормальок 😃
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ВОЗ рекомендует позу семейную - спина к спине. Мити руки, кашляти в серветки й уникати контакту з тваринами, - ВООЗ розповіла, як уберегтися від нового коронавірусу - Цензор.НЕТ 7998
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10 апреля

@buch1004


Коммунисты, вперед! Более 30 медицинских работников больницы "Сехэ" организовали ударную бригаду по противодействию пневмонии. Медики отправятся работать в больницу Уханьского общества Красного Креста. Надпись на флаге: Партком терапевтического отделения. via daokedao

Мыть руки, кашлять в салфетки и избегать контакта с животными, - ВОЗ рассказала, как уберечься от нового коронавируса - Цензор.НЕТ 4390
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Интересно, что рекомендации на украинском...
Наверно тайные соратники Супрун решили всех малороссов уничтожить...
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От скажіть - Який зебіл написав ці "рекомендації"??? Це нагадуює часи совка, коли рекомендували при ядерному вибуху тримати автомат на витягнутих руках щоб розплавлений метал не пропалив чоботи
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Китай на весь остальной мир чхать хотел. Мити руки, кашляти в серветки й уникати контакту з тваринами, - ВООЗ розповіла, як уберегтися від нового коронавірусу - Цензор.НЕТ 860
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это ж чтож имеется ввиду- избегать контакта с животными?
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Супрун - дура, то же и о нынешней ! Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать и исследования не финансировать
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Собак бродячих треба владі прибрать із вулиць населених пунктів в Україні, а то розвели псярню в державі і хочемо щоб зарази не було!!!
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Китай-то как раз исследования проводить может
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Кашлять в Тряпочку и Надеяться на Бога , а не на Моз.
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Управление по конт­ролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (U.S. Food and Drug Administration - FDA) одобрило новый препарат против гриппа Ксофлюза (балоксавир марбоксил) для терапии острого неосложненного гриппа у пациентов в возрасте от 12 лет и старше.
«Это первая новая антивирусная терапия гриппа с новым механизмом действия, одобренная FDA почти за 20 лет… Этот новый препарат предоставляет важный дополнительный вариант лечения», - отметил комиссар FDA Скотт Готлиб (Scott Gottlieb), доктор медицинских наук. По его словам, несмотря на то что для лечения гриппа существует несколько противовирусных препаратов, одобренных FDA, они не заменяют ежегодную вакцинацию. «Сезон гриппа уже начался, и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention) рекомендуют вакцинироваться до конца октября, так как вакцинация против сезонного гриппа является одним из наиболее эффективных и без­опасных способов защитить себя, свою семью и сообщество от гриппа и серьезных осложнений, связанных с гриппом, что может привести к госпитализации», - подчеркнул он.
Грипп является инфекционным заболеванием органов дыхания, вызванным вирусами гриппа. «Когда лечение начнется в течение 48 ч после того, как пациент заболел гриппом, противовирусные препараты могут уменьшить выраженность симптомов и сократить время протекания болезни», - отметила Дебра Бирнкрант (Debra Birnkrant), директор отдела антивирусных препаратов в Центре по оценке и исследованию лекарственных средств (Center for Drug Evaluation and Research) FDA.
Безопасность и эффективность балоксавир марбоксила, противовирусного препарата в виде единой пероральной дозы, были продемонстрированы в ходе 2 рандомизированных контролируемых клинических исследований, в которых приняли участие 1832 пациента. Участникам было назначено применять препарат исследования, плацебо либо другую противовирусную терапию гриппа в течение 48 ч после выявления гриппа. В обоих исследованиях пациентам, получавшим балоксавир марбоксил, понадобилось меньше времени для облегчения симптомов по сравнению с теми, кто принимал плацебо. Во втором исследовании не было никакой разницы во времени для облегчения симптомов между пациентами, которые принимали балоксавир марбоксил и получавшими альтернативную терапию.
Наиболее частыми побочными реакциями у пациентов, принимавших балоксавир марбоксил, были диарея и бронхит.
Xofluza был удостоен приоритетного рассмотрения, согласно которому целью FDA является принятие мер по заявке в ускоренные сроки, когда управление определяет, что в случае одобрения препарат значительно улучшит безопасность или эффективность лечения, диагностики или профилактики серьезного заболевания. - https://www.apteka.ua/article/477477
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балоксавір марбоксіла *) - від однійєї назви грип відступайє поганяло всі віруси проганяло
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