 Жителі 30 міст з усіх регіонів України можуть з 1 лютого залишитися без тепла, - "Нафтогаз". ПЕРЕЛІК

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

"Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів у 30 містах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків, щоб уникнути припинення газопостачання", - сказано в повідомленні.

У "Нафтогазі" нагадали, що, згідно з постановою уряду, виробники мають або дотримуватися рівня розрахунків не нижче 90%, або укласти договір про реструктуризацію заборгованості. Також вони можуть узгодити графік погашення боргів до 2021 року.

"У всіх інших випадках Нафтогаз не має правових підстав для поставки газу тепловиробникам і укладення з ними актів передачі-приймання газу на пільгових умовах", - підсумували в "Нафтогазі".

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Перелік компаній-боржників опубліковано в таблиці.

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