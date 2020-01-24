 Жителі 30 міст з усіх регіонів України можуть з 1 лютого залишитися без тепла, - "Нафтогаз". ПЕРЕЛІК

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".
"Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів у 30 містах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків, щоб уникнути припинення газопостачання", - сказано в повідомленні.
У "Нафтогазі" нагадали, що, згідно з постановою уряду, виробники мають або дотримуватися рівня розрахунків не нижче 90%, або укласти договір про реструктуризацію заборгованості. Також вони можуть узгодити графік погашення боргів до 2021 року.
"У всіх інших випадках Нафтогаз не має правових підстав для поставки газу тепловиробникам і укладення з ними актів передачі-приймання газу на пільгових умовах", - підсумували в "Нафтогазі".
Перелік компаній-боржників опубліковано в таблиці.
А тоді подивимося що ти за один 😃
Ставьте АО (Автономное Отопление) квартир и домов.
И будет Вам маленькое счастье для семьи и средства для внуков !
Свобода от п а р а з и т о в "
Нефтегаза".
Отключиться от цо (центрального отопления) можно или подъездом ( все стояки)
или домом !
2.Боритеся-поборете!
3. В своем доме своя правда, и сила, и воля.
Борітеся - поборете!
Вам бог помагає!
За вас правда,
за вас слава
І воля святая!
https://104.ua/ua/archive/id/arhiv-cin-na-gaz-dlja-naselennja-21365
січень 2020 http://prntscr.com/qsd1gp
https://104.ua/ua/gas-and-money/how-costs/id/tarifi-dlja-riznih-kategorij-spozhivachiv-7315
рік назад 8,54892 грн за куб. зараз6, 913992
В Европе дорого платят за газ, но живут хорошо.
Так что дело не в "халяве".
хотя бы пол года, пусть депутатское шакальё повеселится
Будет у нас Президент в конце то концов? Есть ли свет в конце квартала?...
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ.Відсоток права голосу в юридичній особі- 99,99. Тип володіння - опосередкований через юридичну особу - ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В. (DTEK ENERGY B.V.)
PS:Статки найбагатшого українця, олігарха Ріната Ахметова, за січень 2019 року зросли на $830 мільйонів доларів. Наразі їх оцінюють у $6,04 млрд. Про це свідчать дані рейтингу найбагатших людей агентства Bloomberg
Права - берут .