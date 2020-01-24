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Все про:борг (176) Нафтогаз (690) тепломережа (44)

 Жителі 30 міст з усіх регіонів України можуть з 1 лютого залишитися без тепла, - "Нафтогаз". ПЕРЕЛІК

Виробники тепла заборгували "Нафтогазу" 454,4 млн гривень. Вони мають розрахуватися до 25 січня або реструктуризувати свою заборгованість. Якщо цього не зробити, люди залишаться без тепла.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

"Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів у 30 містах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків, щоб уникнути припинення газопостачання", - сказано в повідомленні.

У "Нафтогазі" нагадали, що, згідно з постановою уряду, виробники мають або дотримуватися рівня розрахунків не нижче 90%, або укласти договір про реструктуризацію заборгованості. Також вони можуть узгодити графік погашення боргів до 2021 року.

"У всіх інших випадках Нафтогаз не має правових підстав для поставки газу тепловиробникам і укладення з ними актів передачі-приймання газу на пільгових умовах", - підсумували в "Нафтогазі".

Читайте також: Відключення водопостачання через борги на Луганщині: у трьох містах досі немає води, в Лисичанську понад 100 об'єктів без тепла, - ДСНС

Перелік компаній-боржників опубліковано в таблиці.

Жителі 30 міст з усіх регіонів України можуть з 1 лютого залишитися без тепла, - Нафтогаз 01Жителі 30 міст з усіх регіонів України можуть з 1 лютого залишитися без тепла, - Нафтогаз 02Жителі 30 міст з усіх регіонів України можуть з 1 лютого залишитися без тепла, - Нафтогаз 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Це не ми відмовилися купувати газ з РФ, а "Газпром" перекрив постачання газу в Україну", - Вітренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171753
 
 
 Топ коментарі
 
Голосували за зебілів? - Тепер грійтеся біля вогнищ на вулиці. Скільки там тої зими залишилося..😕
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Брехня! Скільки їздив у маршрутках, то поминають "сивочолого", а от "зелібобу" ще ні.
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Та не вигадуй, а то ніс в тебе виросте як в Буратіно
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Нічого я не вигадую! Що ваш "сивочолий"не привчив рідних дітей до рідної НАМ мови, що ви не можете українською ні писати ні розмовляти."Срочна новость" це не наші слова, українською буде "термінова новина".Вчить мову "лапті"
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Переклади з російської на українську мову - Где мне бумагу деть?
А тоді подивимося що ти за один 😃
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Як це "поминають сивочолого"?..Сивочолий ще живий,вискочив сьогодні з допиту ДБР...Каже,що запропонував їм дати свідчення по всім десяткам справ відразу...Ті ошизіли і відпустили,навіть заяву не взяли від родичів "сотні"...
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наверное кричали- вернить парашенку и свинярчуков?
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ну да Зеленский виноват, что долги за пять лет!
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А сегодня принесли платежку , абонплату за газ, а кто против тот огенд *******.
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за отопление 1500 грн. за одну комнату, за прошлый месяц... отакое....
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Зато убралі мародьора. Тєпєрь он нє украдьот еті Ваші 1500 грівєн.
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кацапе, пмши вже па-рускі, ми зрозумієм.
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Народ!
Ставьте АО (Автономное Отопление) квартир и домов.
И будет Вам маленькое счастье для семьи и средства для внуков !

Свобода от п а р а з и т о в "
Нефтегаза".
Отключиться от цо (центрального отопления) можно или подъездом ( все стояки)

или домом !

2.Боритеся-поборете!Жителі 30 міст з усіх регіонів України можуть з 1 лютого залишитися без тепла, - "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 5310
3. В своем доме своя правда, и сила, и воля.

Борітеся - поборете!

Вам бог помагає!
За вас правда,

за вас слава
І воля святая!
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Голосували за зебілів? - Тепер грійтеся біля вогнищ на вулиці. Скільки там тої зими залишилося..😕
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З тобою чорт та пуйлостан, тема абонплати за газ теж від зебілів? а Коболева з мамою теж зебіли поставили?
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Шоти ти розскиглівся? За увесь той бедлам в країні відповідає лише Вофка Сопля і слуги урода. І крапка.
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Так эпоха бидности закончилась! Почему они за газ не платят?!
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при этом цена газа стала больше против цены за декабрь
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А ціна за опалення за грудень після "зменьшення" ціни на газ на 30 % стала вище аніж у листопаді. А рік назад ціна на газ була нижчою аніж зараз після так зв зниження ціни. Обпилися дурману зелені потвори ? Оманського курдуплика на гілля !
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Я теж незадоволений, але Ви неправду пишите, листопад 2018-квітень 2019 http://prntscr.com/qsczok
https://104.ua/ua/archive/id/arhiv-cin-na-gaz-dlja-naselennja-21365

січень 2020 http://prntscr.com/qsd1gp
https://104.ua/ua/gas-and-money/how-costs/id/tarifi-dlja-riznih-kategorij-spozhivachiv-7315
рік назад 8,54892 грн за куб. зараз6, 913992
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я виклав скрін з сайту 104 уа,та посилання на нього. Я по цим цінам платив торік, та плачу тепер.Та й довіри в мене більше до офіційної інформації, а не до Ваших слів. Викладіть скріни своїх платіжок, якщо дійсно там більше, то мабуть треба вимагати перерахунку.
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Хіба що зменшилися в форматі і величині бланку 😕
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как они считали,там одно Счастье 550 млн должны!
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Вот бы Украина была в Африке. Кацапам кукиш бы показали с их газом.
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Видишь ли, в Африке они показывают кукиш, но живут в дерьме.
В Европе дорого платят за газ, но живут хорошо.
Так что дело не в "халяве".
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Тогда бы не получали по 3 млрд. баксов каждый год с оккупанта .
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Зими немає, світові ціни на газ падають, оголошено зменьшення ціни на газ на 30 %... а ціна росте ! Економіка від зеленої мавпи
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В переліку є "сюрреалізм" - м. Чугуїв, Нафтогазовидобувна Компанія ДВ ТОВ заборгувала за газ 12 873 437,91 грн
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выход лдин - покупать $ вместо оплаты за отопление,
хотя бы пол года, пусть депутатское шакальё повеселится
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Главное ОРДЛО никто ничего не отключает. Хоть те уже 6-й год не платят ни за свет ни за газ ни за воду. Делайте вывод. Если у вас в руках оружие то вам нечего бояться комунальщиков и все чиновники вам жопу лижут.
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Да *** кто такой этот "На)(уйгаз", что ему вся страна задолжала???
Будет у нас Президент в конце то концов? Есть ли свет в конце квартала?...
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.....а я вот СНЕЖОЧКА так и недождуся ((((( задолбала МЕНЯ поздняя ОСЕНЬ (((( хочу НОВОГО ГОДА , йолку !!!
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Не скиглить зебилы, епоха бидности закинчилась☝️☝️☝️, дайте ему 100 дней и перестать стрелять попой в муку 🤔🤔🤔
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Кривой Рог!!!! - блин, Кривой Рог отключить немедленно!
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У Кам'янського борг в 30 разів більше ніж у Києва...
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В лідерах ДТЕК СХІДЕНЕРГО ТОВ загальна заборгованість-550 млн.грн .
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ.Відсоток права голосу в юридичній особі- 99,99. Тип володіння - опосередкований через юридичну особу - ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В. (DTEK ENERGY B.V.)
PS:Статки найбагатшого українця, олігарха Ріната Ахметова, за січень 2019 року зросли на $830 мільйонів доларів. Наразі їх оцінюють у $6,04 млрд. Про це свідчать дані рейтингу найбагатших людей агентства Bloomberg
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Вас зараз капцями закидають особи нетрадиційної політичної орієнтації, він же "Попутчик Геволюції".
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твари дайте поставить индивидуальное отопление...
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Чим скоріше відключать,тим скоріше владу погонять з України.
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Комуто может и лучше без тепла, чем с платежками "со скидкой" где суммы больша чем год назад
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