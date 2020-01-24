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 "Справа Золотого мандарина": САП вважає главою злочинного угруповання екснардепа Логвинського, Бабін дав свідчення прокуратурі. ФОТОрепортаж

За інформацією Національного антикорупційного бюро, ще в 2015-2016 роках Георгій Логвинський зі спільниками за допомогою топчиновників Мін'юсту вкрав у держави 54 мільйони гривень. Для реалізації злочинної схеми ввели в оману Європейський суд з прав людини.

Про це повідомляє із зали засідання суду кореспондент Цензор.НЕТ.

Вранці колишній урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Борис Бабін дав свідчення прокуратурі. На підставі отриманої від нього інформації, САП змінила клопотання з приводу запобіжного заходу - з взяття під варту на домашній нічний арешт. Бабіна звинувачують в участі в злочинному угрупованні, яке організувало крадіжку бюджетних коштів під прикриттям рішення ЄСПЛ.

Справа Золотого мандарина: САП вважає главою злочинного угруповання екснардепа Логвинського, Бабін дав свідчення прокуратурі 01

Народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, а також екснардеп Сергій Висоцький, адвокат Богдан Устименко і глава правління Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв готові взяти Бабіна на поруки.

За версією САП, главою злочинного угруповання був колишній нардеп Георгій Логвинський. Також в ньому брала участь колишній перший заступник міністра юстиції України Наталія Бернацька (Севостьянова).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": САП: Ексуповноважений у справах ЄСПЛ, експерший заступник міністра юстиції та ще 4 особи підозрюються в заволодінні 54 млн грн. ВIДЕО

Як зазначив прокурор, за свідченнями Бабіна, Логвинський і Севостьянова чинили на нього тиск, при цьому приховавши низку обставин справи. Координація злочинного угруповання, на думку прокуратури, здійснювалася з фірми брата Логвинського.

Справа Золотого мандарина: САП вважає главою злочинного угруповання екснардепа Логвинського, Бабін дав свідчення прокуратурі 02

Борис Бабін заявив, що не вважає себе членом злочинного угруповання. Він зазначив, що вважав, що діє в інтересах держави України на підставі інформації та документів, отриманих від Севостьянової і Логвинського.

Зокрема, він підписав декларацію про виділення кількох справ з великої кількості, які проходять через Уповноваженого, в окрему групу для розгляду в ЄСПЛ.

Справа Золотого мандарина: САП вважає главою злочинного угруповання екснардепа Логвинського, Бабін дав свідчення прокуратурі 03

Нагадаємо, що 22 січня ексурядовий уповноважений у справах ЄСПЛ Борис Бабін повідомив про спробу САП вручити йому підозру.

У НАБУ повідомили, що вручили шість підозр у так званій справі "Золотого мандарина". Серед підозрюваних - колишній уповноважений Кабінету Міністрів у справах ЄСПЛ (цю посаду обіймав Борис Бабін), колишній перший заступник міністра юстиції (це була Наталія Бернацька), три людини з оточення колишнього народного депутата (компанію "Золотий мандарин" пов'язують з Георгієм Логвинським, в матеріалах НАБУ вказаний як "депутат Л.") і бенефіціар приватної компанії.

У 2000-х роках компанія "Золотий мандарин ойл" передала "Київенерго" на зберігання 41 тис. тонн мазуту, та пізніше його повернути відмовилася. Компанія "Золотий мандарин" не звернулася до виконавчої служби, а пішла до Європейського суду з прав людини.

Слідство вважає, що позивач приховав від ЄСПЛ частину обставин справи, і в результаті компанія отримала рішення про компенсацію 54,179 млн гривень. Мін'юст розглянув цю ситуацію, а в 2015 році уповноважений Кабінету Міністрів у справах ЄСПЛ Борис Бабін підписав документ про врегулювання спору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ і САП намагалися вручити мені підозру, - експредставник президента в окупованому Криму Бабін (оновлено)

ЄСПЛ затвердив цей документ і зняв необхідність виплати Україною додаткової компенсації компанії "Золотий мандарин", зобов'язавши Україну виконати тільки рішення судів щодо повернення компанії вартості мазуту. Україна виплатила компенсацію з держбюджету, а потім в 2017 році Мін'юст подав позов до "Київенерго" з повернення цих коштів.

Тобто фактично борг замість приватної компанії виплатила держава, що призвело до збитків у розмірі 54,179 млн гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171749
 
 
 Топ коментарі
 
Отак подивитися на оте все, то й дійсно, Зеленський виявиться найчеснішим. Тут явно якась селекція - відбір у державні структури лише особливо безчесних і віроломних, щоб без користі, й більше шкоди державі.
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3 января 2017 года Георгий Логвинский был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это наивысшая занимаемая должность на международной парламентской арене, за всю историю Украины.

"Дело Золотого мандарина": САП считает главой преступной группировки экс-нардепа Логвинского, Бабин дал показания прокуратуре - Цензор.НЕТ 406
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Страна не пуганых идиотов. Украдено десятки миллионов народных денег е ему присудили наночь домой приходить. А ниче что все работяги страны так же пожизненно осуждены приходить ночевать домой? Или для чинуш ето самое суровое наказание не шляться ночами по ночным клубам и проституткам. Так Кива вон и днем дрочит на глазах миллионов "Дело Золотого мандарина": САП считает главой преступной группировки экс-нардепа Логвинского, Бабин дал показания прокуратуре - Цензор.НЕТ 399
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3 января 2017 года Георгий Логвинский был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это наивысшая занимаемая должность на международной парламентской арене, за всю историю Украины.

"Дело Золотого мандарина": САП считает главой преступной группировки экс-нардепа Логвинского, Бабин дал показания прокуратуре - Цензор.НЕТ 406
 показати весь коментар
 
 
Страна не пуганых идиотов. Украдено десятки миллионов народных денег е ему присудили наночь домой приходить. А ниче что все работяги страны так же пожизненно осуждены приходить ночевать домой? Или для чинуш ето самое суровое наказание не шляться ночами по ночным клубам и проституткам. Так Кива вон и днем дрочит на глазах миллионов "Дело Золотого мандарина": САП считает главой преступной группировки экс-нардепа Логвинского, Бабин дал показания прокуратуре - Цензор.НЕТ 399
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Крали всі разом, усім Мін'юстом, так, що не те, що нікого посадити, а й нікому садити.
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Работник Минюста.
Рябошапкин-жена и дети граждане Франции. С 2010 вечный борец с коррупцией - Директор Бюро з питань антикорупційної політикиСекретаріату Кабінету Міністрів України; -керівник Департаменту аналізу антикорупційної політики; 2014- є заступником міністра з питань боротьби з корупцією; координує та контролює діяльність Департаменту антикорупційної політики; З травня 2019 - заступник Глави Адміністрації Зеленського, член делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції. З червня 2019 року - Голова Національної ради з питань антикорупційної політики.
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Отак подивитися на оте все, то й дійсно, Зеленський виявиться найчеснішим. Тут явно якась селекція - відбір у державні структури лише особливо безчесних і віроломних, щоб без користі, й більше шкоди державі.
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******** дал мазут, "Киевэнерго" его использовало, но деньги не заплатило, ******** получил их по решению суда. Логично и правильно. В чем прикол?
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ну, так читай! То вже проблеми держави в стосунках з олігархом!
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У нас олигархическое государство и оно во всех делах покрывает олигархов, даже тогда когда они воруют.
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Если бы сейчас олигархи отдали все долги государству, а они все залазили в казну Украины и брали оттуда по несколько миллардов гривен, то Украина рассчиталась бы со всеми долгами с МВФ. Взаймы не брал у государства только олигарх Порошенко, и не потому. что он честный, а потому что он имел достаточно дохода на выпуске военной продукции. покапателем которой была Украина.
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Нихрена некому не будет. Хоть 520 лямов украли.
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Логвинский выступал против уничтожения комиссии по морали в 2015 году. Надо понимать некоторая часть религиозных ортодоксов мешает либерастам.
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Т.е. событие вписывается в парадигму иерусалимские против вавилонских.
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Вот это Боря полыхнул... не по-децки...
В споре двух предприятий умудрился отдать долг одного-другому государственными деньгами!
Недоглядел типа...
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Я не поняв, якщо "в 2017 году Минюст подал иск к "Киевэнерго" по возврату этих средств. То есть фактически долг вместо частной компании выплатило государство, что привело к убытку в размере 54,179 млн гривен" - правда, то де збиток держави? Хіба що ахметівське Київенерго не виплачує кошти... але: є ж афльовані структури, повно таких, зокрема Бурштинська ТЕЦ та інші подібні!
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логвнский-пашинский это хорошо....с главарём не затягивайте
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Не давайте Чубаке никого на поруки. Бо анал будет не табу!!!
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ело Золотого *********": САП считает главой преступной группировки экс-нардепа Логвинского, Бабин дал показания прокуратуре" - боже мой, ты посмотри, из украинских евреев остался не запачканным один Лицедей", держись Вовчик, я на тебя поставил, не подведи.
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Откуда появляется такая наволчь Кто ее продвигает Кто за ее голосует ГОСПОДИ покарай их !!!
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