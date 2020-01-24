 "Справа Золотого мандарина": САП вважає главою злочинного угруповання екснардепа Логвинського, Бабін дав свідчення прокуратурі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє із зали засідання суду кореспондент Цензор.НЕТ.

Вранці колишній урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Борис Бабін дав свідчення прокуратурі. На підставі отриманої від нього інформації, САП змінила клопотання з приводу запобіжного заходу - з взяття під варту на домашній нічний арешт. Бабіна звинувачують в участі в злочинному угрупованні, яке організувало крадіжку бюджетних коштів під прикриттям рішення ЄСПЛ.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, а також екснардеп Сергій Висоцький, адвокат Богдан Устименко і глава правління Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв готові взяти Бабіна на поруки.

За версією САП, главою злочинного угруповання був колишній нардеп Георгій Логвинський. Також в ньому брала участь колишній перший заступник міністра юстиції України Наталія Бернацька (Севостьянова).

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Як зазначив прокурор, за свідченнями Бабіна, Логвинський і Севостьянова чинили на нього тиск, при цьому приховавши низку обставин справи. Координація злочинного угруповання, на думку прокуратури, здійснювалася з фірми брата Логвинського.

Борис Бабін заявив, що не вважає себе членом злочинного угруповання. Він зазначив, що вважав, що діє в інтересах держави України на підставі інформації та документів, отриманих від Севостьянової і Логвинського.

Зокрема, він підписав декларацію про виділення кількох справ з великої кількості, які проходять через Уповноваженого, в окрему групу для розгляду в ЄСПЛ.

Нагадаємо, що 22 січня ексурядовий уповноважений у справах ЄСПЛ Борис Бабін повідомив про спробу САП вручити йому підозру.

У НАБУ повідомили, що вручили шість підозр у так званій справі "Золотого мандарина". Серед підозрюваних - колишній уповноважений Кабінету Міністрів у справах ЄСПЛ (цю посаду обіймав Борис Бабін), колишній перший заступник міністра юстиції (це була Наталія Бернацька), три людини з оточення колишнього народного депутата (компанію "Золотий мандарин" пов'язують з Георгієм Логвинським, в матеріалах НАБУ вказаний як "депутат Л.") і бенефіціар приватної компанії.

У 2000-х роках компанія "Золотий мандарин ойл" передала "Київенерго" на зберігання 41 тис. тонн мазуту, та пізніше його повернути відмовилася. Компанія "Золотий мандарин" не звернулася до виконавчої служби, а пішла до Європейського суду з прав людини.

Слідство вважає, що позивач приховав від ЄСПЛ частину обставин справи, і в результаті компанія отримала рішення про компенсацію 54,179 млн гривень. Мін'юст розглянув цю ситуацію, а в 2015 році уповноважений Кабінету Міністрів у справах ЄСПЛ Борис Бабін підписав документ про врегулювання спору.

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ЄСПЛ затвердив цей документ і зняв необхідність виплати Україною додаткової компенсації компанії "Золотий мандарин", зобов'язавши Україну виконати тільки рішення судів щодо повернення компанії вартості мазуту. Україна виплатила компенсацію з держбюджету, а потім в 2017 році Мін'юст подав позов до "Київенерго" з повернення цих коштів.

Тобто фактично борг замість приватної компанії виплатила держава, що призвело до збитків у розмірі 54,179 млн гривень.