 У Китаї вдалося вилікувати першого пацієнта з коронавірусом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформагентство "Sina" з посиланням на Національну комісію охорони здоров'я Китаю.

Пацієнтка, 56-річна жінка 10 січня відчула жар і нездужання, увечері 15 січня її госпіталізували.

Огляд і тестування, проведене Національною комісією з охорони здоров'я і ​​експертна оцінка підтвердили, що це був перший підтверджений випадок пневмонії в місті з новим типом коронавірусної інфекції.

Медичний персонал ретельно діагностував і лікував захворювання. Стан поступово покращувався, і температура тіла була в межах норми впродовж 6 днів. Значно поліпшилися респіраторні симптоми. Дослідження показало, що запалення було повністю усунуто, і два нові типи тестів на нуклеїнову кислоту і коронавірус були негативними.

Дивіться також: Китай побудує за 6 днів в Ухані лікарню на 1000 місць для пацієнтів з коронавірусом. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, наразі кількість інфікованих новим коронавірусом у Китаї становить 876 осіб. Число загиблих досягло 26.

Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай) - місті, населення якого становить понад 11 млн осіб. Станом на 23 січня кількість загиблих від нового коронавірусу в КНР становило 18 осіб, хворих - 644. По одному випадку захворювання підтверджено в Південній Кореї, Тайвані, США, Сінгапурі та Саудівської Аравії, по два - в Японії і В'єтнамі. Кількість хворих у Таїланді досягло трьох, два випадки інфікування підтвердили в Макао і Гонконгу.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коронавірус у Китаї: 876 інфікованих, 26 - загиблих, 8 міст із населенням у 25 млн осіб закрито