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Все про:вірус (61) Китай (233) лікування (295)

 У Китаї вдалося вилікувати першого пацієнта з коронавірусом

Лікарям вдалося вилікувати пацієнтку, якій було поставлено діагноз пневмонія, спровокований коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформагентство "Sina" з посиланням на Національну комісію охорони здоров'я Китаю.

Пацієнтка, 56-річна жінка 10 січня відчула жар і нездужання, увечері 15 січня її госпіталізували.

Огляд і тестування, проведене Національною комісією з охорони здоров'я і ​​експертна оцінка підтвердили, що це був перший підтверджений випадок пневмонії в місті з новим типом коронавірусної інфекції.

Медичний персонал ретельно діагностував і лікував захворювання. Стан поступово покращувався, і температура тіла була в межах норми впродовж 6 днів. Значно поліпшилися респіраторні симптоми. Дослідження показало, що запалення було повністю усунуто, і два нові типи тестів на нуклеїнову кислоту і коронавірус були негативними.

Дивіться також: Китай побудує за 6 днів в Ухані лікарню на 1000 місць для пацієнтів з коронавірусом. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, наразі кількість інфікованих новим коронавірусом у Китаї становить 876 осіб. Число загиблих досягло 26.

Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай) - місті, населення якого становить понад 11 млн осіб. Станом на 23 січня кількість загиблих від нового коронавірусу в КНР становило 18 осіб, хворих - 644. По одному випадку захворювання підтверджено в Південній Кореї, Тайвані, США, Сінгапурі та Саудівської Аравії, по два - в Японії і В'єтнамі. Кількість хворих у Таїланді досягло трьох, два випадки інфікування підтвердили в Макао і Гонконгу.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коронавірус у Китаї: 876 інфікованих, 26 - загиблих, 8 міст із населенням у 25 млн осіб закрито

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171746
 
   
 Топ коментарі
 
Ну и слава Богу. В Китае уже вылечили, а самокатчик только штаб создал. В Китае удалось вылечить первого пациента с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6258
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Часнику дали? А взагалі це добра новина.
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Ну и слава Богу. В Китае уже вылечили, а самокатчик только штаб создал. В Китае удалось вылечить первого пациента с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6258
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Оце i є торгова вiйна, довбана пiндосня попереджувала
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do not resuscitate

@Nat_anest9 окт. 2019 г.

В продолжение треда про грипп.
Японцы лекарство разработали-балоксавир - марбоксил, против гриппа. 1 доза - и вроде как за пару дней на ноги можно встать. Учитывая как он снизил вирусную нагрузку то очень даже ничего, но клинически был на уровне Тамифлю.
https://www.xofluza.com/hcp/why-xofluza/efficacy.html
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do not resuscitate@Nat_anest





ТАМИФЛЮ: история взлета и падения
Это тред о всем: и как FDA, CDC, EMA закрыли глаза на некоторые моменты, и как Рош заработал на панике с гриппом 2009, и как Кокрейновские исследователи недоглядели, и как японский педиатр фактически запустил кампанию которая похоронит Тамифлю
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Часнику дали? А взагалі це добра новина.
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Тихо ти! А то знову часник в ціні виросте, як в 2009-му - буде дорожче золота.В Китае удалось вылечить первого пациента с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6136
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Смаженою рибою в карамельному сиропі.
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Це не китайський рецепт. Правильно: в курячій бульйон кидається свіже яйце і свіжий огірок.
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А я написав рецепт,який я їв у китайському ресторані.
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Говорят, что относительно полное руководство по китайской кухне - это 200 томов.
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Мабуть знайшли антибіотик, який вбиває цей короновірус.
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не існує антибіотиків, які би вбивали вірус.
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Тоді підняли імунітет до рівня, який допомагає сам пригнічувати короновірус. Яка Ваша версія лікування?
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Та не можна підняти імунітет.
Симтоматично лікували, як і стандартну застуду.
Певно пацієнтка міцна попалась.
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Підняти імунітет воно можливо. Я так сам себе вилікував від двостороннього запалення легенів.
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Дивіть, в нас є вакцини, які тренують імунітет, тобто в організмі утворюються антитела, що потім реагують на антиген. Це і є імунітет. Як його можна підняти ? Змусити продукувати інтерферон ? А толку ?
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Справжня настоянка воскової молі, тобто хітин.
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"Дивіть, в нас є вакцини, які тренують імунітет, тобто в організмі утворюються антитела, що потім реагують на антиген. Це і є імунітет. Як його можна підняти ?" Цікаво як ще 100 років тому (ще не було вакцин) цивілізація вижила? Як "антитела" в організмах утворювались?
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Просто імунітет не був "просаджений" отруйною їжею ,цукрами та їншими факторами навколишнього середовища,важкими металами ,вакцинами ,і т.і
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Почитайте про настоянку воскової молі в Інтернеті та з'ясуйте коли її винайшли.
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Прочитав. Якщо прочитати про прополіс , мед,мумійо -симптоматика та сама.
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А що таке імунітет, які види імунітету існують ?
До чого тут цукати ?
В моєї прабабусі було 8 дітей. Лише двом пощастило вижити.
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"А що таке імунітет, які види імунітету існують ?" -кваліфіковану відповідь може дати тільки Творець,Господь Бог. Всі інші "винаходи" чортів у білих халатах це тільки способи ослабити імунітет на догоду фарммафії.
"До чого тут цукати ?" -поняття не маю! У Китаї вдалося вилікувати першого пацієнта з коронавірусом - Цензор.НЕТ 807
"В моєї прабабусі було 8 дітей. Лише двом пощастило вижити."- у моєї троє ,вижили усі ,а от до пенсії не дожили двоє (знову факівці у білих халатах),хоча сама вона прожила 87 років і померла від інсульту.
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Може в китаців є секретні рецепти народної медицини.
Хто їх знає, що вони там бадяжать.
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тепер на основі її "матеріалу" можно проводить тести і іспити для виготовлення (спочатку лабораторного зразку) препарату для щеплення, суто від цього короновірусу...
лікарі - інфекціоністи чекали саме такого "подарунку"
і ще ж є записи, як і чим її лікували - то ця методика вже "полетіла" по шпиталям
(це моя думка...може в чомусь і не прав)
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десь читав - що для початку цієї роботи потрен перший вилікуваний або хоч той, хто методично і прогнозовано йде на поправку...
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читніть отут про механізми вірусних грипів



do not resuscitate

@Nat_anest4 окт. 2019 г.

Грипп vs люди.
В этом столетии выделяют от 3 до 5 пандемий гриппа, последняя была в 2009 году. Почему были пандемии? Защищает ли вакцина? Почему от гриппа умирают? Почему новая пандемия это лишь вопрос времени?
Поехали разбираться. Ретвит приветствуется.
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побродил по " веткам"... впечатляет... но всеобщая паника и скоропалительные выводы только усугубляют тревогу... (дай Боже чтоб Украину минуло сие)
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на жаль, Україна не контролює власний кордон напрямку Лугандон... звідти, через ОРДЛО, певно, і занесуть у ближчі 7-10 днів (на ре фе вже є перші занощики)
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та да...что еще хорошего они могут...занести)))))
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Ото після таких як ви а світі і зростає кількість стійких БАКТЕРІЙ до антибіотиків. Бо біжите ви по простуді за антибіотиками які принципово діють тільки на бактерії, а не віруси. На віруси діють антивірусні препарати.
Талдичать вам талдичать це, а все без толку.

А хворого оксигенаціею вилікували. https://podrobnosti.ua/2335394-koronavirus-v-kitae-vrachi-nashli-sposob-lechenija.html

Одні прохфесора медики блін в коментах.
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пеніциліну шуганули - і нема віруса ))
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Какой антибиотик?
Руки помыл и всё, как рукой сняло!
Вам же тут на медне "медицинские светилы" из Мин. здрава Зе про это рассказывали.
Вот и сбылось!
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Когда посчитают убытки Китая от вируса, окажется что они превысили ВВП Украины в несколько раз, и на пару лет посадили ряд отраслей экономики. В любом случае тот, кому было выгодно, добился результата.
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Добра новина.Значить ще врятують багато людей
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Это они больницу только начали строить...а представляете что будет когда построят.... У Китаї вдалося вилікувати першого пацієнта з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3843
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та! они за 6 дней построят...за три разберут - то для них ваще не проблема
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Незачёт. К семейному врачу сначала надо было записаться.
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Да, и по дороге к нему посеять вирус всем, кто был рядом в транспорте и очереди перед кабинетом.
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Китай сможет, вот где супердержава.
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Вже 36 вилікували
https://bykvu.com/ru/bukvy/v-kitae-vylechili-36-pacientov-inficirovannyh-novym-koronavirusom/
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Шляються по тих клоаках і розносять всяку заразу по світі !!! Заразилися від зміїного мяса !!!! Ще би лайна зміїного наїлися гидота якась !!! У Китаї вдалося вилікувати першого пацієнта з коронавірусом - Цензор.НЕТ 6403 У Китаї вдалося вилікувати першого пацієнта з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3865
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do not resuscitate

@Nat_anest 18 ч

Новый коронавирус на 79% совпадает с SARSr-CoV *тот который вызвал пневмонии 2003. Также nCoV-2019 на 96% идентичен на всем уровне генома коронавирусу летучей мыши - понятно теперь откуда он.
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але є одне "але"...



do not resuscitate@Nat_anest 6 ч

Есть еще одна версия: В Ухань после SARS построили единственную в Китае биологическую лабораторию с максимальным уровнем опасности BSL-4 для изучения высокопатогенных вирусов (SARS, Эбола ). И она в 20 км от того рынка морепродуктов.
Может и совпадение...
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