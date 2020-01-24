 У Китаї вдалося вилікувати першого пацієнта з коронавірусом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформагентство "Sina" з посиланням на Національну комісію охорони здоров'я Китаю.
Пацієнтка, 56-річна жінка 10 січня відчула жар і нездужання, увечері 15 січня її госпіталізували.
Огляд і тестування, проведене Національною комісією з охорони здоров'я і експертна оцінка підтвердили, що це був перший підтверджений випадок пневмонії в місті з новим типом коронавірусної інфекції.
Медичний персонал ретельно діагностував і лікував захворювання. Стан поступово покращувався, і температура тіла була в межах норми впродовж 6 днів. Значно поліпшилися респіраторні симптоми. Дослідження показало, що запалення було повністю усунуто, і два нові типи тестів на нуклеїнову кислоту і коронавірус були негативними.
Нагадаємо, наразі кількість інфікованих новим коронавірусом у Китаї становить 876 осіб. Число загиблих досягло 26.
Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай) - місті, населення якого становить понад 11 млн осіб. Станом на 23 січня кількість загиблих від нового коронавірусу в КНР становило 18 осіб, хворих - 644. По одному випадку захворювання підтверджено в Південній Кореї, Тайвані, США, Сінгапурі та Саудівської Аравії, по два - в Японії і В'єтнамі. Кількість хворих у Таїланді досягло трьох, два випадки інфікування підтвердили в Макао і Гонконгу.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель.
do not resuscitate
@Nat_anest9 окт. 2019 г.
В продолжение треда про грипп.
Японцы лекарство разработали-балоксавир - марбоксил, против гриппа. 1 доза - и вроде как за пару дней на ноги можно встать. Учитывая как он снизил вирусную нагрузку то очень даже ничего, но клинически был на уровне Тамифлю.
https://www.xofluza.com/hcp/why-xofluza/efficacy.html
do not resuscitate@Nat_anest
ТАМИФЛЮ: история взлета и падения
Это тред о всем: и как FDA, CDC, EMA закрыли глаза на некоторые моменты, и как Рош заработал на панике с гриппом 2009, и как Кокрейновские исследователи недоглядели, и как японский педиатр фактически запустил кампанию которая похоронит Тамифлю
Симтоматично лікували, як і стандартну застуду.
Певно пацієнтка міцна попалась.
До чого тут цукати ?
В моєї прабабусі було 8 дітей. Лише двом пощастило вижити.
"До чого тут цукати ?" -поняття не маю!
"В моєї прабабусі було 8 дітей. Лише двом пощастило вижити."- у моєї троє ,вижили усі ,а от до пенсії не дожили двоє (знову факівці у білих халатах),хоча сама вона прожила 87 років і померла від інсульту.
Хто їх знає, що вони там бадяжать.
лікарі - інфекціоністи чекали саме такого "подарунку"
і ще ж є записи, як і чим її лікували - то ця методика вже "полетіла" по шпиталям
(це моя думка...може в чомусь і не прав)
do not resuscitate
@Nat_anest4 окт. 2019 г.
Грипп vs люди.
В этом столетии выделяют от 3 до 5 пандемий гриппа, последняя была в 2009 году. Почему были пандемии? Защищает ли вакцина? Почему от гриппа умирают? Почему новая пандемия это лишь вопрос времени?
Поехали разбираться. Ретвит приветствуется.
Талдичать вам талдичать це, а все без толку.
А хворого оксигенаціею вилікували. https://podrobnosti.ua/2335394-koronavirus-v-kitae-vrachi-nashli-sposob-lechenija.html
Одні прохфесора медики блін в коментах.
Руки помыл и всё, как рукой сняло!
Вам же тут на медне "медицинские светилы" из Мин. здрава Зе про это рассказывали.
Вот и сбылось!
https://bykvu.com/ru/bukvy/v-kitae-vylechili-36-pacientov-inficirovannyh-novym-koronavirusom/
do not resuscitate
@Nat_anest 18 ч
Новый коронавирус на 79% совпадает с SARSr-CoV *тот который вызвал пневмонии 2003. Также nCoV-2019 на 96% идентичен на всем уровне генома коронавирусу летучей мыши - понятно теперь откуда он.
do not resuscitate@Nat_anest 6 ч
Есть еще одна версия: В Ухань после SARS построили единственную в Китае биологическую лабораторию с максимальным уровнем опасности BSL-4 для изучения высокопатогенных вирусов (SARS, Эбола ). И она в 20 км от того рынка морепродуктов.
Может и совпадение...