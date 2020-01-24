 Кабмін створив міжвідомчу робочу групу з питань подолання наслідків зміни клімату

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Разом із ЄС ми будемо напрацьовувати порядок денний для зменшення рівня викидів у рамках Паризької угоди. Україна хоче долучитися до Угоди на етапі формування завдань як повноцінний гравець", — сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Він додав, що наступного вівторка, під час шостого засідання Ради асоціації "Україна — Європейський Союз", будуть обговорюватись, зокрема, і питання співпраці за Європейською зеленою угодою.
Робоча група буде тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України. Її очолив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.
И потом, разве они не собрались отказаться от унифицирования законов Украины с ЗАКОНАМИ ЕС, и разве не хотят прекратить таможенный договор с ЕС?
"Какая разница, что там решил ЕС?" (с)
Да какая разница? Лишь бы зарплату во время платили...
И сказали Они: "Да будет свет! и стал свет. И за 7 ден сотворят они землю, заново."