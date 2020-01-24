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 Політика України
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Все про:Кабмін (3254) клімат (24) екологія (502)

 Кабмін створив міжвідомчу робочу групу з питань подолання наслідків зміни клімату

Уряд створив міжвідомчу робочу групу, яка опікуватиметься питаннями подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської комісії "Європейська зелена угода".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Разом із ЄС ми будемо напрацьовувати порядок денний для зменшення рівня викидів у рамках Паризької угоди. Україна хоче долучитися до Угоди на етапі формування завдань як повноцінний гравець", — сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Він додав, що наступного вівторка, під час шостого засідання Ради асоціації "Україна — Європейський Союз", будуть обговорюватись, зокрема, і питання співпраці за Європейською зеленою угодою.

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Робоча група буде тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України. Її очолив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171745
 
 
 Топ коментарі
 
Краще би створили комісію з ліквідації надзвичайних наслідків правління некомпетентних урядовців.
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Вулканьі вьібрасьівают больше, чем вся промьішленность за годьі. Єто тема для распила бабла - не более. Не говорите єто Грете Тумберг.
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Полагаю, что новая структура по преодолеванию последствий от изменений климата будет столь же полезна, как прокуратура АР Крым, Уполномоченные по Крыму при президенте Украины и т.д.
Да какая разница? Лишь бы зарплату во время платили...
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Краще би створили комісію з ліквідації надзвичайних наслідків правління некомпетентних урядовців.
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В Китае за 2 месяца успели заиметь новый вирус и антивирус уже, а эти "урядовців" еще только собираются принимать меры по этому поводу. О чем речь?
И потом, разве они не собрались отказаться от унифицирования законов Украины с ЗАКОНАМИ ЕС, и разве не хотят прекратить таможенный договор с ЕС?
"Какая разница, что там решил ЕС?" (с)
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а місця тепленькі, робота "без шума и пыли"...і грошики не мінімалка )))
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Питання модернізації вітчизняних заводів, що належать "Ах, какому чєловєку", з метою зменшення викидів теж будуть підійматись? Чи це аби тілько побалакать і створити нову сцену шоу з зеленими зірками?
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а комиссии по высадке человека на Юпитер не будет?...
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Будет. В свое время. Потом и по забиранию назад комиссия появится.
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Вулканьі вьібрасьівают больше, чем вся промьішленность за годьі. Єто тема для распила бабла - не более. Не говорите єто Грете Тумберг.
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Полагаю, что новая структура по преодолеванию последствий от изменений климата будет столь же полезна, как прокуратура АР Крым, Уполномоченные по Крыму при президенте Украины и т.д.
Да какая разница? Лишь бы зарплату во время платили...
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Я думаю, що це тільки данина моді, а ці безтолкові нічого насправді робити не будуть. Їх завдання - обанкротити державу і місцеві еліти перед скупкою землі і попутно зменшити ще населення України
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Леса садить надо, а не вырубывать. Прекратить осушение болот которое было актульно при СССР 60 лет назад и которое вредно уже.
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Наши новые "урядовці", прям БОГИ какие-то, чес слово.
И сказали Они: "Да будет свет! и стал свет. И за 7 ден сотворят они землю, заново."
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Ух..тельная деятельность - ничего не делать, а деньги капают. Спрашивается - почему у нас страна бедная. Потому что половина охраняет природу, а вторая родину любит.
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