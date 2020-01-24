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Все про:здирство (168) Нацполіція (8871) ДБР (808)

 Патрульний у Києві вимагав 150 тисяч доларів, його затримало ДБР. ФОТОрепортаж

Співробітник Нацполіції обіцяв за ці гроші "вирішити питання" з погрозами, які підприємець отримував у смс-ках. Тепер поліцейському загрожує від 3 до 7 років за ґратами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Наприкінці 2019 року приватному підприємцю почали надходити від невідомих осіб смс з погрозами фізичної розправи. Патрульний і його знайомий запропонували підприємцю нібито вирішити його проблеми з погрозами за грошову винагороду в сумі 150 000 доларів США", - сказано в повідомленні.

Поліцейського і його подільника затримали 23 січня під час одержання від підприємця 40 тисяч доларів.

"Зараз вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу і повідомлення про підозру", - додали в ДБР.

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Провадження розслідують за ст. ч. 2 ст. 189 ККУ (вимагання).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Патрульний у Києві вимагав 150 тисяч доларів, його затримало ДБР 01
Патрульний у Києві вимагав 150 тисяч доларів, його затримало ДБР 02
Патрульний у Києві вимагав 150 тисяч доларів, його затримало ДБР 03
Патрульний у Києві вимагав 150 тисяч доларів, його затримало ДБР 04
Патрульний у Києві вимагав 150 тисяч доларів, його затримало ДБР 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171736
 
 
 Топ коментарі
 
Даже рюкзаков поперхнулся от такой наглости подчиненных)))
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ну нікуя себе ппсники розгулялися ...не по чину вимагають ...ну ні якісь там штука -дві баксів ...але 150 тисч це перебор ...це рівень підполковника як мінімум
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уровень начальника .полковника присвоить и в замы ....
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Бери выше - минимум уровень замминистра
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К этому времени Остап перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное гуляние в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок…(с)
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Панять, прастить, штраф 1650 гривен, через год восстановление в должности через суд присяжніх.
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это нова рюкзачная мусарня- очьень важьно?
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странная сумма, и что сам бизнесмен сдал? а как же угрозы?
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ну нікуя себе ппсники розгулялися ...не по чину вимагають ...ну ні якісь там штука -дві баксів ...але 150 тисч це перебор ...це рівень підполковника як мінімум
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Та не. Просто детей содержать не на что! Как министерка образования! Поэтому - панять и прастить!
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Скорее продолжение!!! Свинорылый начал а ЗЕбобик подхватил эстафету )))
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а при чем здесь свинорылый??????? он всего-навсего вице-спикер парламента. он тут при каких делах??????
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та воно пдраст кацапський... не звертай уваги
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свинорили у нас кацапскіє братушкі... не путай пдрило грішне з праведним!
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Даже рюкзаков поперхнулся от такой наглости подчиненных)))
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150 к бакинских за смс-ки Патрульний у Києві вимагав 150 тисяч доларів, його затримало ДБР - Цензор.НЕТ 1869 ....бизнесмен-нелох Патрульний у Києві вимагав 150 тисяч доларів, його затримало ДБР - Цензор.НЕТ 1673
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Уровень начальника определяет круг его подчиненных..
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Наглядний приклад рівня реформованої поліцїї Авакова
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