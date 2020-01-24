 Порошенко після відвідування ДБР: Бюро сьогодні діє на боці Росії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це п'ятий Президент України, лідер партії Петро Порошенко заявив журналістам після того, як відвідав слідчих ДБР.
"Я сьогодні був запрошений після того, як я особисто добровільно сам з’явився 20 січня в приміщенні ДБР, щоб припинити інсинуації щодо повісток і визначити – коли я зможу прийти на допит. Мені наголосили, що дуже важливо прийти сьогодні 24 січня. Я був вимушений скасувати міжнародний візит у Швейцарію в Давос, де були заплановані низка міжнародних зустрічей. Я думаю, що з високою імовірністю вони моніторять моє листування, побачили замовлення квитків і саме в цей день призначили допит як свідка. Тоді я сказав, що якщо я скасовую міжнародний візит, то я офіційно звертаюсь і прошу мене сьогодні допитати у всіх без винятку справах, які завели за незаконним повідомленням від пана Портнова. Усі справи заведені або щодо пана Портнова, або щодо окремих депутатів з путінської п’ятої колони", – повідомив Порошенко.
Він наголосив, що, попри обіцянки, слідчі ДБР відмовилися проводити слідчі дії щодо інших справ.
"Сьогодні понад годину велася дискусія про те, що вони відмовляються мене допитувати. То слідчих немає, то немає часу… Бо їм потрібне шоу, яке пишуть відомі сценаристи "Сватів" чи "95 кварталу". Наголошую, що шоу ми їм робити не дамо", – попередив Порошенко.
Він також зазначив, що у слідчих діях брали участь особи, які фігурують на так званих плівках Труби. Як відомо, канадські експерти визнали автентичним голос ексдиректора ДБР Романа Труби.
"Жахлива обставина, що ті фігуранти, які присутні на аудіозаписах "Трубу прорвало", ті, хто отримували незаконні вказівки з Офісу Президента, сьогодні брали участь у цих слідчих діях", – повідомив Порошенко.
"Було жахливо слухати те, що відбувалося щодо Мінських домовленостей. Я ніколи нічого подібного не чув. Слідчий ховав очі і це було дуже поганою виставою. Наголошую, що і стосовно моряків, де правота України підтверджена Гамбурзьким трибуналом, позицією РадБезу ООН і Генеральною Асамблеєю, рішеннями Ради Європейського Союзу, яка застосувала Азовський пакет санкцій проти Росії; де чітко визначено, що Україна діяла правильно; щодо Мінських домовленостей Україна все виконує, вони допомогли нам зупинити російську навалу і за якими запроваджені санкції проти РФ – у нас на сьогодні ДБР діє на боці Росії", – переконаний Порошенко.
"Безумовно це все має характер політичних переслідувань. Якщо є помста Порошенку з боку керівництва країни або керівництва правоохоронних органів, будь ласка, але вони шкодять Україні", – підсумував п’ятий Президент.
Про це заявив адвокат Ілля Новіков.
"Я не можу поскаржитись, що в моїй кар'єрі було мало абсурдних допитів, але це був один з найабсурдніших. За чотири годину я декілька сот разів почув від слідчого фразу «це ваша точка зору». На будь-які скарги та заперечення щодо порушення закону ми чули тільки одне: це ваша тока зору, ми слідчі і нам видніше. Я переконався у двох речах: у ДБР немає зацікавленності саме у отриманні показів, ці виклики неправильні. Ми не один раз пропонували будь-яку дату та влаштувати повноцінну бесіду, щоб ми не переривались на дозвільні терміни. Це їх не влаштовує. Їм потрібно, щоб раз на кілька днів відбувалось те, що відбувається: толпа перед входом, крики", - заявив він.
https://prm.ua/dopit-petra-poroshenka-u-dbr-buv-nayabsurdnishim-za-moyu-kar-yeru-advokat/
Орган, который за деньги украинцев - работает ПРОТИВ интересов Украины.
Адвокат Илья Новиков -многолетний участник российского телешоу " Что ,где ,когда"?
Сьогодні мали бути дії, які не відбулися по морякам, вони чекають що ми ще прийдемо, наголошую, навмисно це роблять. В нас наприкінці січня має бути Парламентська ассамблея НАТО 27 я маю туди виїжджати, а вони призначають на 31 січня знову допит. Єдине для чого це робиться, щоб перешкоджати міжнародній діяльності.
Безумовно це все носить характер політичних переслідувань. Якщо є помста Порошенку з боку керівництва країни або керівництва правоохоронних органів - будь-ласка, заявіть; але вони шкодять Україні, вони підривають міжнародний авторитет, вони підривають Мінські домовленості, вони підривають право України на самозахист в рамках ротації кораблів і українського статусу Керченської протоки. Ми знайдемо спосіб захиститися від цього шоу, звичайно, що ті хто був причетний до цього злочину, який сьогодні відбувся, ми будемо наголошувати до притягнення цих людей до відповідальності", - заявив Петро Порошенко.
https://prm.ua/politichnimi-peresliduvannyami-dbr-*********-mizhnarodni-pozitsiyi-********-poroshenko/
Вы его переплюнули,мрази.
Читайте дегенераты-вы нарушили закон Украины, не допустив народных депутатов.
Не вам, ручным кроликам, решать, правильный депутат или нет-
О статусе народного депутата Украины
Держзрада
Балалайка
Реванш
молдавского бизнесмена и политика Вячеслава Платон[5], который обвиняется в Молдове в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (190 и 243 статьи УК РМ)[6].
Савпадение ? Не думаю?
Новиков еще Савченко вел...
Соже, прочитаєте фразу хоча би з інфи "Мы сюда пришли не просто по собственному желанию, хотя видим происходящее в последнее время в стране. Мы здесь по просьбе семей Небесной Сотни. Вчера также по их просьбе была встреча. Они возмущены назначением господина Бабикова - адвоката Януковича - первым заместителем председателя ГБР. Возмущенные не случайно, ведь мы видим, что происходит процесс согласно которому хотят доказать, что Майдан это была не революция достоинства, а государственный переворот. И соответственно российская аннексия была оправдана. И все пророссийские силы сейчас, к сожалению, с определенной поддержкой наших некоторых государственных чиновников, реализующих этот сценарий", - отметил нардеп Княжицкий. Источник: https://censor.net.ua/v3171653
???
но адвоката черта НИКОГДА не назначат архиепископом...
а моника назначила... зам гбр )))
но для тебя, подлеца, нет разницы ))))
І саме тому він, російський адвокат, залучений до цієї справи. Тому що проти Порошенка следком ще відкрив "справу". А, відповідно до каспських норм - бути адвокатом може лише особа. що володіє паспортом з куркою-мутантом.
"Знаменитый всезнайка",если кто забыл,ярый украиноненавистник.Публично выступает на телевидении с одобрением анексии Крыма .
Недолго осталось этому зеленому стаду!
Їм затикнули ротяки, але це швидко прибрали.
Вот по кораблям в Керченском проливе у меня, например, вопросов масса. Я их "озвучивал" (как выразились бы новые ревнители русской словесности) сразу после "инцендента" (лень просто по ссылкам на цензоре искать):
У меня, собственно говоря, есть несколько вопросов, на которые никто не может ответить (а те, кто могут - стесняются, наверное). Кто в курсе, может просветите?
1) Кто командовал группой кораблей?
2) Какой приказ он получил?
3) Какой приказ отдал командирам кораблей?
4) Каковы были общие инструкции для похода и боя?
5) Было ли проверено перед походом наличие и исправность вооружения?
6) Кто отдал приказ о сдаче? И был ли такой приказ отдан?
7) Почему, подвергнувшись вооруженному нападению, ни командиром группы, ни командирами кораблей не был отдан приказ об открытии ответного огня?
(Сразу, чтобы не повторяться, для тех, кто будет говорить о неравенстве сил, необходимости не поддаваться на провокации и еще сотнях причин, по которым не следовало открывать огонь, процитирую слова Военной Присяги: "Я, поступаю на военную службу и торжественно клянусь украинскому народу ..., защищать Украину, защищать ее суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность, добросовестно и честно выполнять воинский долг,...", и ст.11 Устава Внутренней службы Украины (общие обязанности военнослужащего):"Добросовестно и честно выполнять воинские обязанности; быть храбрым, инициативным и дисциплинированным; вести боевые действия инициативно, настойчиво, до полного выполнения поставленной задачи".
Кроме того, хотел бы напомнить о существовании таких командиров кораблей как Фиджен, Качарава, Казарский).
8) Нахрена флоту такие военные моряки, которые боятся войны? («О Господи! В третий раз его ловит патруль ополченцев. Посадить сукина сына в карцер немедленно; таких нужно выкидывать из полка, пусть идет в обоз навоз возить. Даже не подрался с ними! Разве это солдат? Улицы ему подметать, а не в солдатах служить. Два дня не давайте ему жрать. Тюфяка не давать. Да суньте его в одиночку и не давать одеяла растяпе этому» (С)).
якщо порох не прийде на якийсь "допит" - обвинуватять в спробі уникнення й намагатимуться заарештувати...
все це тому, що сцуть, й більше за всіх - зелена обдолбана бубочка...
Справа ДБР щодо Мінських угод є фейковою і абсурдною. "Допиту Петра Порошенка, як це визначено процесуальним законодавством, в Державному бюро розслідувань не було, бо немає ані справи, ані події злочину" - так заявив журналістам адвокат п'ятого Президента України Ігор Головань
"Допит здійснював слідчий на прізвище Єгоров. Але, як він нам сказав, він старший групи. Група досить значна, там більше десятка слідчих. Серед них є ймовірний фігурант плівок "Трубу прорвало" Корецький. Корецький теж брав участь у допиті. І було видно, на мою особисту думку, що слідчий Єгоров не був процесуально самостійним у цьому процесі, тому що фактично допитом керував Корецький, весь час поправляючи і змінюючи формулювання питань…", - розповів Головань.
Як зауважив адвокат, справа стосовно Мінських угод є абсолютно фейковою та абсурдною.
"Навіть сам заявник, відомий одіозний пан Портнов у своїх публічних заявах неодноразово говорив, що жодного вироку за цією справою бути не може. Це все виключно організовано для шоу, а також для того, щоб скомпрометувати позицію України в тих же Мінських угодах, і можливо якось допомогти державі-агресору у знятті санкцій…", - додав Головань.
Адвокат наголосив, що всі провадження відкриті ДБР є абсолютно протиправними і не мають під собою події злочину. А також він зауважив, що слідчі ДБР навіть не розглядають рішень суду про закриття цих справ.
https://prm.ua/sprava-dbr-shhodo-minskih-ugod-ye-feykovoyu-i-absurdnoyu-advokat-poroshenka/