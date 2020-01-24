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Все про:електроенергія (243) НКРЕКП (156) Електрика (319) Тарасюк Валерій (1)

 Заяви про те, що побутові споживачі платять меншу ціну за електроенергію, - самообман, - глава НКРЕКП Тарасюк

Глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП) Валерій Тарасюк вважає, що обмеження імпорту електроенергії призведе до підвищення ціни або до неконтрольованості формування ціни і до того, що споживачі й економіка постраждають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "ExPro".

"Навіть якщо ми дійдемо висновку, що треба обмежувати імпорт шляхом зниження пропускної спроможності на місячних або денних аукціонах, не можна нічого не зробити для регулювання ціни. Тому що, обмеживши імпорт, ми знижуємо конкуренцію на ринку, це беззаперечно призводить до підвищення ціни або до неконтрольованості формування ціни і до того, що страждають наші споживачі, наша економіка. Я маю на увазі насамперед непобутових споживачів, але побутові споживачі теж страждають", - заявив він.

За його словами, коли кажуть, що побутові споживачі платять меншу ціну за електроенергію, - це самообман, адже вони платять ціну побутових споживачів також, оскільки купують товари у непобутових споживачів.

"Останні мають закладати вартість електроенергії в ціну своїх товарів, яку сплачує населення. Це впливає на конкурентоздатність на зовнішніх ринках, запускається маховик інфляції. Ми не можемо це зробити просто так. Тому, навіть якщо ми це зробимо, ми, наприклад, будемо обмежувати верхні price caps. Я це кажу для того, щоб генерація не думала, що комісія може виключити імпорт і все. Ми не можемо так зробити, ми маємо думати про всі зацікавлені сторони", - пояснив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171728
 
 
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ты прости глупый.. суть НКРЕКП устами Главы в том- что пока будет дешевый свет с России или Европы увы пока с Европы рынок МОНОПОЛИСТЫ АХМЕТОВ и вся банда Коломойский тот же не хотят реэкспорта из Европы.. то реально аппетиты внутри Украины вынуждены быть более менее вменяемыми а как только уйдет дешевый товар как часть рынка все эти сразу сыграют в рыночный картельный сговор единственное что НКРЕКП установит ПОТОЛОК.. чтобы мошонку не рвали в мечтаниях... а БЫТОВЫЕ потребители НАСЕЛЕНИЕ по сути платит свет не только в своих домах и квартирах по нехилому тарифу но еще второй раз с повышением платит этот же тариф как скрытая составляющая в любой цене ЛЮБОГО товара, услуги, продукции...
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сосед писал, что с февраля ждут квитанции по комуналке в 12 формулярах
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Ах, как мы захотели контролируемости цены (в сторону повышения, разумеется). А как же эадекларированный рынок?
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если не закупать альтернативную электроэнергию, то ахметов вапасности! Обеднеет, не приведи бог.
ПЫ.СЫ. Для тех, кто кричит о покупке электрики у агрессора - будьте последовательны - перестаньте у него и газ покупать и границы, наконец, закройте.
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мы должны думать о всех заинтересованных сторон", - объяснил он.

Да уж, в основном о Бене мысли. Любопытно, а он отслюнявливает и НКРЭКУ ? Или только с Зёсликом расчеты ведет. По схеме бартера
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Исключить крававый импорт хотят тепловые станции Ахмета со товарищи!
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Що знову брехнули?А як обіцяли, а як обіцяли. Такі гарні, нові, все розуміють, все вміють, тільки не можуть, бо тупі.
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