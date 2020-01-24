 Заборона тестування косметики на тваринах: МОЗ виніс на повторне громадське обговорення проєкт постанови

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Вимоги до косметичної продукції на українському ринку мають бути такими, як і на європейському. Виробники зможуть використовувати лише безпечні барвники, консерванти, УФ-фільтри, а кількість заборонених інгредієнтів втричі збільшиться порівняно з попередніми нормами. Тестування косметики на тваринах буде заборонено" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці зміни - важлива складова євроінтеграції України і виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Нові вимоги до косметики гарантують її якість та безпеку. Новий технічний регламент розширює перелік заборонених інгредієнтів з 400 до 1383 позицій. Також новий регламент передбачає використання лише дозволених барвників, консервантів, УФ-фільтрів.

Один із важливих аспектів нового регламенту – заборона випробування косметики на тваринах. Замість цього іноземні та національні компанії мають запровадити та використовувати новітні технологічні розробки, зокрема, альтернативні методи тестування косметичної продукції.

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