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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:тварини (151) Мінздоров'я (1048) Євросоюз (2753) косметика (4)

 Заборона тестування косметики на тваринах: МОЗ виніс на повторне громадське обговорення проєкт постанови

Міністерство охорони здоров'я винесло на повторне громадське обговорення доопрацьований проєкт постанови Кабінету міністрів про введення нового технічного регламенту на косметичну продукцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Вимоги до косметичної продукції на українському ринку мають бути такими, як і на європейському. Виробники зможуть використовувати лише безпечні барвники, консерванти, УФ-фільтри, а кількість заборонених інгредієнтів втричі збільшиться порівняно з попередніми нормами. Тестування косметики на тваринах буде заборонено" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці зміни - важлива складова євроінтеграції України і виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Нові вимоги до косметики гарантують її якість та безпеку. Новий технічний регламент розширює перелік заборонених інгредієнтів з 400 до 1383 позицій. Також новий регламент передбачає використання лише дозволених барвників, консервантів, УФ-фільтрів.

Один із важливих аспектів нового регламенту – заборона випробування косметики на тваринах. Замість цього іноземні та національні компанії мають запровадити та використовувати новітні технологічні розробки, зокрема, альтернативні методи тестування косметичної продукції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171721
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно...на зебилах надо испытывать...им уже ничто не повредит... Запрет тестирования косметики на животных: Минздрав вынес на повторное общественное обсуждение проект постановления - Цензор.НЕТ 6241
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Зачем проводить эхксперементы на животных если существуют ЗеДятлы самостоятельно желающие, что бы эксперементировали на них?
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Привет Здай бобіка в лабораторію і отримай в подарунок шампунь.
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Правильно...на зебилах надо испытывать...им уже ничто не повредит... Запрет тестирования косметики на животных: Минздрав вынес на повторное общественное обсуждение проект постановления - Цензор.НЕТ 6241
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Привет Здай бобіка в лабораторію і отримай в подарунок шампунь.
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Ты лошица тупорылая, мне не в уровень отвечать такому чму, попробуй напрячь #опу- кто был Сергей Григорьевич осенью-весной 13-14, и что вообще рядовой полковник мог знать о планах ГШ, куда не мог входить, и не вхож сегодня, которые под грифом "особой важности", и к которым имеет доступ 3-5 человек в стране.
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Зачем проводить эхксперементы на животных если существуют ЗеДятлы самостоятельно желающие, что бы эксперементировали на них?
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Значить будуть тестувати на українцях.Та й українцям не звикати.
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запреты - эт карашо... однако контролировать кто будет?...
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...эти изменения - косметическая составляющая евроинтеграции Украины...
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Лишнехромосомное, я тебе благодарен за твои посты, т.к. я узнаю про дураков и тех, кого удалить из друзей.
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ви ж хочете мати косметику? тоді будьте чесними із собою: не можна хотіти косметику і вимагати заборони її випробування на тваринах
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мне косметика не нужна. но идею прав животных считаю крайне опасной. у нас животные с избирательным правом... Заборона тестування косметики на тваринах: МОЗ виніс на повторне громадське обговорення проєкт постанови - Цензор.НЕТ 3194
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косметикою користуються майже всі
засоби для гоління, після гоління, і т.і. і т.п.
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у строгому сенсі -ні, але до якої категорії його ще віднести?
а якщо до мила додані якісь пом'якшуючі шкіру засоби - то це вже 100% косметика
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мылом пользуюсь. состав не читаю. просто беру с запахом лаванды.
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ну, господарське мило, звісно, не є косметикою
а от туалетні мила, як правило, містять косметичні засоби
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вы причисляете к косметике средства ухода за кожей...
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Тварин можна замінити піддослідними кацапами, якщо під рукою є один-два зайвих раби.
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Обожаю таких защитников животных.
Большинство из них не гнушаются употреблять мясо, носить кожаную обувь и одежду.
И никто не скажет, что это двойные стандарты...

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Обожаю таких защитников животных.
--
Они вкусные? Заборона тестування косметики на тваринах: МОЗ виніс на повторне громадське обговорення проєкт постанови - Цензор.НЕТ 3713
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Нет.
Они лицемеры, если не все, то большинство.
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по-моему, у них большие проблемы в налаживании коммуникации с людьми, а со скотиной кое-что получается... просто не любят людей.
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Лицеміри, причому виголені й помиті перевіреною косметикою
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Не плутай мясобійню де тварини швидко гинуть і тривале випробування препаратів на тваринах.
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Конечно, конечно, там все чисто и гуманно, сплошная забота...
Хочешь быть последовательным, тогда отказывайся от мяса, лекарственных препаратов и вообще, любых продуктов ради изготовления которых убивают животных.
А если нет, то ты просто лицемер.
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Не тупи - читай пост, якого ляда я повинен із за тебе відмовлятись від мяса?

А препарати вже можно досліджувати і без тварин, це прогрес називається.
Не в курсі як випробовують цигарки на концернах вроді "Філіп Морісс"? Там їх не люди курять, а є спеціальний автомат для куріння.
Розвивайся якось.
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Треба відмінити тестування над тваринами - зараз вже є *********** обладнання для тестації всіх препараті в і виробів і без участі тварин.
Міркую так - як що проводять досліди над тваринами, це означає що можуть проводити досліди і над людиною Заборона тестування косметики на тваринах: МОЗ виніс на повторне громадське обговорення проєкт постанови - Цензор.НЕТ 5949
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угу...
или всю эту бузу затеяли, чтоб втюхать нам эти замечательные методы. это примерно как Англия развернула в 19-м веке борьбу с работорговлей.
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Скоро, дядьку, Ваші кролі встануть з з-за столу і підуть обирати депутатів. А ви підете до себе у загородку.
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такие как ты не сильно отличаются от животных. Разве что тем - что прямоходящий?..

Ты заботишься о себе подобных?
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"...як що проводять досліди над тваринами, це означає що можуть проводити досліди і над людиною..."

якщо ти їси тварин, то це означає що ти скоро будеш їсти людей?..

те що ти зжереш кроля - то це, по твоєму, добре.
якщо кроля помиють шампунем перед використанням для людей - то це погано?

дебільне, звідки ти вилізло?
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Якщо ти відрізняєш що таке людина, а що тварина, то чому ставиш в один ранг їх?

Ці закони і це "піклування" про тварин має за мету зрівняти людей і тварин. Саме для цього "царі світу цього" ініціюють ці питання, жадібні гниди, розпилюючи під ці питання гроші, їх впроваджують. А тупе бидло своє ж обидлячення підтримує...

Я думаю що ти, раз пишеш на цьому формі, то ні до одної категорії не відносишся...

То ж чи є питання іспиту косметики на тваринах питанням здорового глузду. Якщо ти б хотів обговорити це, то друге питання - чи є це нагальним на часі?
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подивись нижче моє риторичне питання до тебе...
(PS: я не хотів особисто тебе ображати - різкі вислови більше до ініціаторів непотребу...)
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Роман Григоров 63b79507 Немає ще таких технологій,щоб повністю замінити.А на людях вже давно все тестують.Ви де живете,що таке не знаєте?
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Вже є такі технології і давненько. А на людях не треба тестувати, бо сьогодні на них, завтра на вас, воно вам треба?
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Эта косметика что, в ЕС экспортироваться будет?
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Вы думаете, что только в Украине живут идиоты?
Чего стоит директива ЕС "...компании должны ввести и использовать ...альтернативные методы тестирования косметической продукции".
Легко написать.
Да чтобы придумать химический тестер миллиона нежелательных веществ в продукции (не только косметической) - легче к Марсу слетать. Я серьёзно. В миллион раз дешевле провести тест на кроликах, которые всё равно попадут на бойню (их для того их и выращивали). Слёзы защитников животных непонятны в свете того, что что животные (крысы, кролики) в небольшом количестве и в дальнейшем будут использоваться в той же Европе для тестирования вредности пестицидов, гербицидов, инсектицидов и т. п. Эти яды - это вам не косметика, там ищут по принятой методике дозу, вызывающую смерть 50% животных. И это абсолютно нормально с точки зрения науки - другой путь придумают ещё не скоро.
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