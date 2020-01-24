 Заборона тестування косметики на тваринах: МОЗ виніс на повторне громадське обговорення проєкт постанови

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Вимоги до косметичної продукції на українському ринку мають бути такими, як і на європейському. Виробники зможуть використовувати лише безпечні барвники, консерванти, УФ-фільтри, а кількість заборонених інгредієнтів втричі збільшиться порівняно з попередніми нормами. Тестування косметики на тваринах буде заборонено" , - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ці зміни - важлива складова євроінтеграції України і виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Нові вимоги до косметики гарантують її якість та безпеку. Новий технічний регламент розширює перелік заборонених інгредієнтів з 400 до 1383 позицій. Також новий регламент передбачає використання лише дозволених барвників, консервантів, УФ-фільтрів.
Один із важливих аспектів нового регламенту – заборона випробування косметики на тваринах. Замість цього іноземні та національні компанії мають запровадити та використовувати новітні технологічні розробки, зокрема, альтернативні методи тестування косметичної продукції.
засоби для гоління, після гоління, і т.і. і т.п.
а якщо до мила додані якісь пом'якшуючі шкіру засоби - то це вже 100% косметика
а от туалетні мила, як правило, містять косметичні засоби
Большинство из них не гнушаются употреблять мясо, носить кожаную обувь и одежду.
И никто не скажет, что это двойные стандарты...
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Они вкусные?
Они лицемеры, если не все, то большинство.
Хочешь быть последовательным, тогда отказывайся от мяса, лекарственных препаратов и вообще, любых продуктов ради изготовления которых убивают животных.
А если нет, то ты просто лицемер.
А препарати вже можно досліджувати і без тварин, це прогрес називається.
Не в курсі як випробовують цигарки на концернах вроді "Філіп Морісс"? Там їх не люди курять, а є спеціальний автомат для куріння.
Розвивайся якось.
Міркую так - як що проводять досліди над тваринами, це означає що можуть проводити досліди і над людиною
или всю эту бузу затеяли, чтоб втюхать нам эти замечательные методы. это примерно как Англия развернула в 19-м веке борьбу с работорговлей.
Ты заботишься о себе подобных?
якщо ти їси тварин, то це означає що ти скоро будеш їсти людей?..
те що ти зжереш кроля - то це, по твоєму, добре.
якщо кроля помиють шампунем перед використанням для людей - то це погано?
дебільне, звідки ти вилізло?
Ці закони і це "піклування" про тварин має за мету зрівняти людей і тварин. Саме для цього "царі світу цього" ініціюють ці питання, жадібні гниди, розпилюючи під ці питання гроші, їх впроваджують. А тупе бидло своє ж обидлячення підтримує...
Я думаю що ти, раз пишеш на цьому формі, то ні до одної категорії не відносишся...
То ж чи є питання іспиту косметики на тваринах питанням здорового глузду. Якщо ти б хотів обговорити це, то друге питання - чи є це нагальним на часі?
(PS: я не хотів особисто тебе ображати - різкі вислови більше до ініціаторів непотребу...)
Чего стоит директива ЕС "...компании должны ввести и использовать ...альтернативные методы тестирования косметической продукции".
Легко написать.
Да чтобы придумать химический тестер миллиона нежелательных веществ в продукции (не только косметической) - легче к Марсу слетать. Я серьёзно. В миллион раз дешевле провести тест на кроликах, которые всё равно попадут на бойню (их для того их и выращивали). Слёзы защитников животных непонятны в свете того, что что животные (крысы, кролики) в небольшом количестве и в дальнейшем будут использоваться в той же Европе для тестирования вредности пестицидов, гербицидов, инсектицидов и т. п. Эти яды - это вам не косметика, там ищут по принятой методике дозу, вызывающую смерть 50% животных. И это абсолютно нормально с точки зрения науки - другой путь придумают ещё не скоро.