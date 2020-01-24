 "Україна хоче бачити великі інвестиції", - Зеленський на зустрічі з представниками ізраїльського бізнесу. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Сьогодні перед вами Україна – молода, дуже енергійна, яка хоче змінюватися, вивчає технології, хоче бути економічно ліберальною. Україна хоче бачити великі інвестиції", – сказав глава держави, звертаючись до представників ізраїльського бізнесу.
Зеленський наголосив, що в Україні ухвалюють закони, які допомагають бізнесу. Наприклад, закони про деофшоризацію, дерегуляцію та про концесію.
"Щойно ми ухвалюємо закони, одразу бачимо результат. Наприклад, ми розпочали концесію портів. У нас відбулися конкурси, і вже заводять гроші в один з портів. Туди заходять інвестиції в розмірі понад мільярд доларів", – зазначив глава держави.
Крім того президент представив програми, які Україна пропонує інвесторам, і розповів про сучасні проєкти, що полегшать життя бізнесу та людям у країні.
"Ми хочемо бути серед перших у розвитку технологій у світі. Ми розробляємо великий проєкт "Держава у смартфоні". Всі можливі державні послуги будуть у смартфоні", – сказав Зеленський.
Президент показав на прикладі свого телефону, як працюватиме ця система. Зокрема, за допомогою смартфона можна буде отримати водійські права та оформити різні документи.
Учасники зустрічі погодилися, що Україна має поліпшувати податкову систему, зменшувати вплив державної бюрократії на бізнес і захищати інвестиції від корупції.
У зустрічі взяли участь представники цифрового бізнесу, ІТ, власники будівельних, інфраструктурних компаній, фірм, що виготовляють обладнання, керівники венчурних фондів тощо із сукупним бюджетом у мільярди доларів.
Пришлось аж президентом стать,
Немецкую актрису ты обидел,
Но позу ты её решил принять...
это он про это?
Конкурс на концессию порта "Ольвия" выиграла катарская компания QTerminals, которая намеренна вложить 3,4 млрд грн в развитие порта.Как отметил на странице в сети Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, в развитие порта в течение 5 лет будет инвестировано 3,4 млрд грн.
ну там даже близко не миллиард долларов, но позитив конечно
***
хлопці кучеряві ну мо всі до нас
бо мизачекались інвестіцій з вас
хлопці чорнявеньки бирінько біжить
всіх вас поцілуєм, тільки принесіть
(за мотивами української народної пісні )
Тебя давно на "0" умножили. Ты и твое зеленое стадо уже все презирают.
.
Не, вы расскажыте мне про тех, кто НЕ ХОЧЕТ большие инвестиции!
Кучма - визит в Израиль и организация финансово-экономических групп поддержки бизнеса Украины.
Результат.
Все ликвидные предприятия , в основном ВПК, скуплены за бесценок ( за ваучеры) этими групами поддержки -
превращены в металлолом и гешефт вывезен в Израиль .
Пример для ботов ; Премьер министр Украины Ефим Звягльский продал весь стратегический запас авиационного керосина и
300 000 000 млн долларов перевел в Израиль . После сбежал туда и отсиживался 3 (три) года
1996.
"Протокол о консультациях между МИДами Украины и Израиля". Визит в Израиль президента Украины Л.Д. Кучмы 24-26 ноября 1996 г. ознаменовал качественно новый этап в развитии отношений между Израилем и Украиной
В ходе этого визита была достигнута договоренность о придании сотрудничеству между государствами характера "особого партнерства".
Суть заключалась во взаимном предоставлении режима наибольшего содействия
в торгово-экономической и гуманитарной сферах, создании механизма страхования и предоставления государственных гарантий отдельным, особенно важным инвестициям, налаживании военно-технического сотрудничества, координации действий на международной арене, использовании влияния Израиля на еврейскую общину США, а также еврейское лобби в мировых валютно-финансовых учреждениях для активизации международной помощи Украине.. и т. д и т . п .
И потом,в стране война,а гроши любят тишину.Сначала треба обеспечить тишину,давя на Рашку на всех площадках включая Давос.Ось взять Давос и твою речь.Що трудно было сказать,що Раха подрывает экономику Украины,аннексировала 7% территорий,тем самым ударила по ВВП...И какой из стран в Мире такое понравится,когда гопник подрывает вашу экономику,стабильность и в конечном итоге развитие от тех же,недополученных по вине агрессора инвестиций.В таком ключе.