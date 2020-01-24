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Все про:вірус (61) Гончарук_Олексій (560)

 Прикордонні служби зберуться для обговорення протидії потрапляння коронавірусу на територію України, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що сьогодні зберуться служби, що відповідають за перетин кордону для обговорення протидії потрапляння коронавірусу на територію України.

Про це він сказав під час брифінгу за результатами засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Гончарук зазначив, що зараз створено оперативний штаб з цього питання на рівні Міністерства охорони здоров'я. Також уряд активно спілкується з ВООЗ.

"На сьогодні ніяких підстав для переживання немає, немає жодного зафіксованого випадку цього захворювання на території України", - сказав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус у Китаї: 876 інфікованих, 26 - загиблих, 8 міст із населенням у 25 млн осіб закрито

"Сьогодні відбудеться координаційна нарада між усіма службами, які забезпечують контроль над перетином кордону для того, щоб простежити, щоб вірус не потрапив на територію України. Я говорю про прикордонну, митну служби, органи санітарно-епідеміологічного напрямку", - додав він.

Нагадаємо, на цей момент число інфікованих новим коронавірусом у Китаї становить 876 осіб. Кількість загиблих досягла 26.

Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію,  підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай) - місті, населення якого становить понад 11 млн осіб. Станом на 23 січня кількість загиблих від нового коронавірусу в КНР становила 18 осіб, хворих - 644. По одному випадку захворювання підтверджено в Південній Кореї, Тайвані, США, Сінгапурі та Саудівській Аравії, по два - в Японії і В'єтнамі. Кількість хворих у Таїланді досягла трьох, два випадки інфікування підтвердили в Макао і Гонконгу.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171713
 
 
 Топ коментарі
 
О!!!!!!
«ТАМІФЛЮ» !!!!!
Помнім, помнім.

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на 2 лимонарда китаез, 26 погибших!!!!!!!!!!!!! да от простого гриппа в Украине больше мрут. Кажется забашляли розеточники , фокстротчики и прочие эльдорадчики, чтоб запретить посылки из Китая! 26:2000000000*100=0,0000013%
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Подходящая тема для запугивания и отвлечения людей.
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а супрун одобряе?
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Хто сволота!?
Гончарук скоріше ідіот, на кордоні можна виявити лише вже клінічно хворих, але оскільки інкубаційний період короновіруса складає до кількох днів то бацилоносії без проблем занесуть інфекцію в Україну! А дальші...
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Гончарук и пограница кацапов не боица, а вируса боица.))
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Подходящая тема для запугивания и отвлечения людей.
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на 2 лимонарда китаез, 26 погибших!!!!!!!!!!!!! да от простого гриппа в Украине больше мрут. Кажется забашляли розеточники , фокстротчики и прочие эльдорадчики, чтоб запретить посылки из Китая! 26:2000000000*100=0,0000013%
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Если вирус передается от человека к человеку, то надо запретить пересылать китайцев)
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Лучше бы они масками озаботились, все свои же продадут за бугор ив аптеках не купишь. Вот увидите.
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маски от вируса не спасают, они от бацилл, маски хорошо продаются, после таких новостей.Когда от птичьего гриппа паниковали, на работе альтернативно одаренные сидели в масках, я заходя к ним в кабинеты, одевал маску кота Прикордонні служби зберуться для обговорення протидії потрапляння коронавірусу на територію України, - Гончарук - Цензор.НЕТ 559, и тролил , что я тоже в маске. Прикордонні служби зберуться для обговорення протидії потрапляння коронавірусу на територію України, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2993
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Прям вижу как руки потирают погранцы, это же новые схемы, кого и за сколько пускать со своими товарами. По факту только данные действия обогатят погранцов, ни каких эффективных мер предпринято не будет.
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шо, опять стену вдоль гряниці будуть строить ?
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