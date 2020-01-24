 Прикордонні служби зберуться для обговорення протидії потрапляння коронавірусу на територію України, - Гончарук

Про це він сказав під час брифінгу за результатами засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Гончарук зазначив, що зараз створено оперативний штаб з цього питання на рівні Міністерства охорони здоров'я. Також уряд активно спілкується з ВООЗ.

"На сьогодні ніяких підстав для переживання немає, немає жодного зафіксованого випадку цього захворювання на території України", - сказав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус у Китаї: 876 інфікованих, 26 - загиблих, 8 міст із населенням у 25 млн осіб закрито

"Сьогодні відбудеться координаційна нарада між усіма службами, які забезпечують контроль над перетином кордону для того, щоб простежити, щоб вірус не потрапив на територію України. Я говорю про прикордонну, митну служби, органи санітарно-епідеміологічного напрямку", - додав він.

Нагадаємо, на цей момент число інфікованих новим коронавірусом у Китаї становить 876 осіб. Кількість загиблих досягла 26.

Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай) - місті, населення якого становить понад 11 млн осіб. Станом на 23 січня кількість загиблих від нового коронавірусу в КНР становила 18 осіб, хворих - 644. По одному випадку захворювання підтверджено в Південній Кореї, Тайвані, США, Сінгапурі та Саудівській Аравії, по два - в Японії і В'єтнамі. Кількість хворих у Таїланді досягла трьох, два випадки інфікування підтвердили в Макао і Гонконгу.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель.