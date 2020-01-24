 На 5 лютого заплановано підписання дорожньої карти з Deutsche Bahn, - Гончарук

Про це він повідомив під час брифінгу за результатами засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"З цієї великою компанією ми ведемо переговори про укладення стратегічної партнерської угоди. Вона може бути наповнена багатьма сенсами. На 5 лютого заплановано підписання дорожньої карти щодо того, що відбуватиметься цього року (щодо питання "Укрзалізниці". - Ред.)", - сказав Гончарук.
Відповідаючи на запитання, чого хоче українська сторона від Deutsche Bahn, Гончарук сказав: "Ми хочемо інвестицій, ми хочемо партнерства з глобальною компанією, в якій є довіра, яка має унікальний досвід управління подібними проєктами, яка є фактично синонімом ефективності в Європі. Ми хочемо, щоб українська залізниця стала також зразком ефективності".
У четвер, 23 січня, на "Українському сніданку" в Давосі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію "Укрзалізниця" (УЗ) в управління Deutsche Bahn. "Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - зазначив Гончарук.
У Deutsche Bahn заявили, що консультуватимуть "Укрзалізницю", а не керуватимуть нею.
Раніше Гончарук заявив, що співпраця "Укрзалізниці" з німецьким оператором Deutsche Bahn не означатиме втрату контролю України над компанією або її продаж.
Слава Українi!
Единственный результат поездки - немцы обещали, если будет свободное время и желание поржать, шото посоветовать ЗЕленым идиотам по реформированию УЗ.
Но Профан Гончарукоблудович уже вторые сотки поет соловьем, что Дойче Бан будет теперь вместо него реформировать УЗ, не смотря на то, что немцы уже опровергли эту версию событий.
и бреши уже шо то одно...
Во всех развитых странах «со свободной рыночной экономикой» в ЕС железные дороги и другие объекты критической инфраструктуры находятся под полным контролем государства.
Возможно многие не знают, но Deutsche Bahn, которую нам сватают тоже государственная компания на 100%. При этом планово убыточная. Каждый год дотации около 10 млрд евро в год. Пора уже задуматься, почему те же немцы и французы не отдают в руки «частному» собственнику свои стратегические предприятия? Ответ прост: потому, что это дешевле, чем платить астрономические дотации частному собственнику. Как себя ведет частный собственник монополист? Он поднимает тарифы на перевозку до астрономических величин, максимально сокращает инвестиции в обновление подвижного состава, ведь их интересует прибыль здесь и сейчас.
"Железнодорожный транспорт Германии управляется компанией «Deutsche Bahn» (DB), помимо которой на сети работают ещё около 1500 более мелких частных организаций."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
Но правда а том, что всех "частников" (дочек DB) дотирует государство, но только государственных
Оглушительный успех команды реформаторов "95 квартала" на инвестиционном форуме в Давосе позволяет президенту Владимиру Зеленскому не только объяснить своим детям, почему он 248 дней не появлялся дома, но и отдать "Укрзализныцю" в управление Дитеру Болену. Дети, конечно, могут спросить, почему именно Дитеру Болену, а Зеленский-старший тогда объяснит им, что Доктор Албан занят, и вообще, прошлого раза ему хватило, Титомир вообще сторчался, а реформировать железную дорогу кому-то надо уже сейчас.
циркачи тупорылые
Жаль конечно что ДойчБан не взял Укрзализныцю в концессию.
Вот была бы года через два хохма...
реальность потом немцы расскажут
Крім того. як це рішення приймалось? Був якийсь конкурс?
Красивіше за Віктора Андрійовича підписатись на дорожній карті ніхто не зуміє!