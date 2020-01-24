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 На 5 лютого заплановано підписання дорожньої карти з Deutsche Bahn, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, заявив, що на 5 лютого заплановано підписання дорожньої карти з німецької залізничною компанією Deutsche Bahn.

Про це він повідомив під час брифінгу за результатами засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"З цієї великою компанією ми ведемо переговори про укладення стратегічної партнерської угоди. Вона може бути наповнена багатьма сенсами. На 5 лютого заплановано підписання дорожньої карти щодо того, що відбуватиметься цього року (щодо питання "Укрзалізниці". - Ред.)", - сказав Гончарук.

Відповідаючи на запитання, чого хоче українська сторона від Deutsche Bahn, Гончарук сказав: "Ми хочемо інвестицій, ми хочемо партнерства з глобальною компанією, в якій є довіра, яка має унікальний досвід управління подібними проєктами, яка є фактично синонімом ефективності в Європі. Ми хочемо, щоб українська залізниця стала також зразком ефективності".

У четвер, 23 січня, на "Українському сніданку" в Давосі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію "Укрзалізниця" (УЗ) в управління Deutsche Bahn. "Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - зазначив Гончарук.

У Deutsche Bahn заявили, що консультуватимуть "Укрзалізницю", а не керуватимуть нею.

Раніше Гончарук заявив, що співпраця "Укрзалізниці" з німецьким оператором Deutsche Bahn не означатиме втрату контролю України над компанією або її продаж.

Читайте також: "Укрзалізниця" залишається під повним контролем держави, - Гончарук про меморандум з Deutsche Bahn

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171703
 
 
 Топ коментарі
 
А этот все никак не угомонится...

Единственный результат поездки - немцы обещали, если будет свободное время и желание поржать, шото посоветовать ЗЕленым идиотам по реформированию УЗ.

Но Профан Гончарукоблудович уже вторые сотки поет соловьем, что Дойче Бан будет теперь вместо него реформировать УЗ, не смотря на то, что немцы уже опровергли эту версию событий.
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/// я ж знал, что пригодиться это высказывание Рыбникова Василевса :
Оглушительный успех команды реформаторов "95 квартала" на инвестиционном форуме в Давосе позволяет президенту Владимиру Зеленскому не только объяснить своим детям, почему он 248 дней не появлялся дома, но и отдать "Укрзализныцю" в управление Дитеру Болену. Дети, конечно, могут спросить, почему именно Дитеру Болену, а Зеленский-старший тогда объяснит им, что Доктор Албан занят, и вообще, прошлого раза ему хватило, Титомир вообще сторчался, а реформировать железную дорогу кому-то надо уже сейчас.
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Вы будете смеяться, но Deutsche Bahn, которой власть хочет отдать «Укрзализныцю» - планово убыточная
Во всех развитых странах «со свободной рыночной экономикой» в ЕС железные дороги и другие объекты критической инфраструктуры находятся под полным контролем государства.
Возможно многие не знают, но Deutsche Bahn, которую нам сватают тоже государственная компания на 100%. При этом планово убыточная. Каждый год дотации около 10 млрд евро в год. Пора уже задуматься, почему те же немцы и французы не отдают в руки «частному» собственнику свои стратегические предприятия? Ответ прост: потому, что это дешевле, чем платить астрономические дотации частному собственнику. Как себя ведет частный собственник монополист? Он поднимает тарифы на перевозку до астрономических величин, максимально сокращает инвестиции в обновление подвижного состава, ведь их интересует прибыль здесь и сейчас.
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)))))) НУ ТЕПЕР ВЖЕ Й ЗАЛIЗНИЦЮ ВIДДАДУТЬ НIМЦЯМ???

Слава Українi!
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Главное, чтоб они Дойчебан с РЖД не перепутали!)
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А этот все никак не угомонится...

Единственный результат поездки - немцы обещали, если будет свободное время и желание поржать, шото посоветовать ЗЕленым идиотам по реформированию УЗ.

Но Профан Гончарукоблудович уже вторые сотки поет соловьем, что Дойче Бан будет теперь вместо него реформировать УЗ, не смотря на то, что немцы уже опровергли эту версию событий.
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А почему не подписали с Уолтом Диснеем? А то с каким то Дойче Баном, да и ещё не понятно что подписали об обмене делегациями или узкоколейку проведут от Рады до офиса осла Оманского.
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Ахах. В Укрзализнице работников заставляют за свои деньги канцелярщину покупать, компьютеры себе на работу. А тут такой пассаж. Вы воровство сначала там искорените. Ибо прое.....м пойдут все инвестиции.
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так пердача в управление на 10 лет было, просто консультационные услуги было - шо, блин в карте?
и бреши уже шо то одно...
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Вы будете смеяться, но Deutsche Bahn, которой власть хочет отдать «Укрзализныцю» - планово убыточная
Во всех развитых странах «со свободной рыночной экономикой» в ЕС железные дороги и другие объекты критической инфраструктуры находятся под полным контролем государства.
Возможно многие не знают, но Deutsche Bahn, которую нам сватают тоже государственная компания на 100%. При этом планово убыточная. Каждый год дотации около 10 млрд евро в год. Пора уже задуматься, почему те же немцы и французы не отдают в руки «частному» собственнику свои стратегические предприятия? Ответ прост: потому, что это дешевле, чем платить астрономические дотации частному собственнику. Как себя ведет частный собственник монополист? Он поднимает тарифы на перевозку до астрономических величин, максимально сокращает инвестиции в обновление подвижного состава, ведь их интересует прибыль здесь и сейчас.
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Не совсем так.
"Железнодорожный транспорт Германии управляется компанией «Deutsche Bahn» (DB), помимо которой на сети работают ещё около 1500 более мелких частных организаций."

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8

Но правда а том, что всех "частников" (дочек DB) дотирует государство, но только государственных
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/// я ж знал, что пригодиться это высказывание Рыбникова Василевса :
Оглушительный успех команды реформаторов "95 квартала" на инвестиционном форуме в Давосе позволяет президенту Владимиру Зеленскому не только объяснить своим детям, почему он 248 дней не появлялся дома, но и отдать "Укрзализныцю" в управление Дитеру Болену. Дети, конечно, могут спросить, почему именно Дитеру Болену, а Зеленский-старший тогда объяснит им, что Доктор Албан занят, и вообще, прошлого раза ему хватило, Титомир вообще сторчался, а реформировать железную дорогу кому-то надо уже сейчас.
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Мощно порохоботов протроллил.
Жаль конечно что ДойчБан не взял Укрзализныцю в концессию.
Вот была бы года через два хохма...
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бла-бла-бла, сплошное "мы хотим".
реальность потом немцы расскажут
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Дивний вибір... Deutsche Bahn не є лідером на цьому ринку і не відноситься до накрутіших компаній. Має безліч власних проблем. Не так давно вони щоби уникнути дефолту суттєво скоротили робочі місця і відмовились від збиткових напрямків, скоротивши їх на 25%... Якщо у цьому їх плюс, то навіщо вони УЗ? Скорочувати робітників і відміняти поїзди, багато розуму не потрібно...
Крім того. як це рішення приймалось? Був якийсь конкурс?
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Нет, конечно. Но кто будет вникать в такие нюансы?
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Сокращение произошло в DB, но все маршруты обслуживаются частными компаниями.
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Я давно пропоную віддати пасажирські перевезення приватним операторам. Натомість, Зелені пропонують якісь віртуальні і абсурдні схеми... Чому б DB просто не зайти, одним із таких операторів?
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У немцев поезда ходят с опозданием ох.еть как. Ни в одной стране Западной Европы с таким бардаком на ЖД не сталкивался. Списываю, конечно, это на бешеную загрузку железных дорог Германии, но легче от этого не становится.
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а на 4 доклад Гончарука Скомороху. В остальном все нормально.
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Е, там - дурниці це все...
Красивіше за Віктора Андрійовича підписатись на дорожній карті ніхто не зуміє!

На 5 лютого заплановано підписання дорожньої карти з Deutsche Bahn, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7670
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