 На 5 лютого заплановано підписання дорожньої карти з Deutsche Bahn, - Гончарук

Про це він повідомив під час брифінгу за результатами засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"З цієї великою компанією ми ведемо переговори про укладення стратегічної партнерської угоди. Вона може бути наповнена багатьма сенсами. На 5 лютого заплановано підписання дорожньої карти щодо того, що відбуватиметься цього року (щодо питання "Укрзалізниці". - Ред.)", - сказав Гончарук.

Відповідаючи на запитання, чого хоче українська сторона від Deutsche Bahn, Гончарук сказав: "Ми хочемо інвестицій, ми хочемо партнерства з глобальною компанією, в якій є довіра, яка має унікальний досвід управління подібними проєктами, яка є фактично синонімом ефективності в Європі. Ми хочемо, щоб українська залізниця стала також зразком ефективності".

У четвер, 23 січня, на "Українському сніданку" в Давосі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію "Укрзалізниця" (УЗ) в управління Deutsche Bahn. "Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - зазначив Гончарук.

У Deutsche Bahn заявили, що консультуватимуть "Укрзалізницю", а не керуватимуть нею.

Раніше Гончарук заявив, що співпраця "Укрзалізниці" з німецьким оператором Deutsche Bahn не означатиме втрату контролю України над компанією або її продаж.

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