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 У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять результати Давосу, зарплати чиновників і контроль інформації в Україні

У п'ятницю, 24 січня, о 21:00 в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" з теми "Кінець епохи жадібності, бідності і брехні?" експерти обговорять результати економічного форуму в Давосі, зарплати чиновників і контроль інформації в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" або на Youtube-каналі @shusteronline.

Участь у дискусії візьмуть:
Олексій Гончарук, Прем'єр-міністр України,
Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013),
Оксана Маркарова, Міністерка фінансів України,
Тимофій Милованов, Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України,
Владислав Криклій, Міністр інфраструктури України,
Володимир Бородянський, Міністр культури, молоді та спорту України,

Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина",
Юрій Бойко, Співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя",
Микита Потураєв, Народний депутат, "Слуга народу", Заступник Голови комітету ВРУ з інформаційної політики,

Михайло Бродський, Політичний діяч, бізнесмен,
Дмитро Бондаренко, Генеральний директор Групи компаній "ЛІГА",
Олеся Бацман, Головна редакторка інтернет-видання "ГОРДОН",
Тетяна Котюжинська, Президентка Асоціації медіаюристів України,
Тетяна Попова, Член Ради з питань свободи слова при Президентові України,
Ангеліна Карякіна, Головна редакторка "Громадського телебачення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171702
 
 
 Топ коментарі
 
Кто выйдет? Хочу видеть все это количество имбецилов на улицах...

В новом выпуске "Свободы Слова Савика Шустера" обсудят результаты Давоса, зарплаты чиновников и контроль информации в Украине - Цензор.НЕТ 4883
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Арахамія закликає прибічників опущеного клована оманського вийти на вулицю у знак підтримки.
Пряме включення:

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять результати Давосу, зарплати чиновників і контроль інформації в Україні - Цензор.НЕТ 1164
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А почему ты лицо Порошенко не приделал, ведь ты а Зелемойскгого голосовал?
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Ну все, тепер ІТ-шники ФОПи швидко перереєструються в найманих працівників.
Податок на доходи фіз осіб хочуть підвищити з 18% до 18%/ 36% / 54%
Мама любит скорость

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження справедливої прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб)

Кінець епохи бідності,початок епохи зубожіння
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интересно, а УВЕЛИЧЕНИЕ количества министерств для "новых морд" и махинации с газом - обсудят?))
(с)Эдуард Федоненко
....Эпоха бедности закончилась !.....
Должникам начислят двойной тариф за каждый день просрочки…
Всё что ниже это весело, уверяю вас !
....С 1 января операторы газораспределительных систем (облгазы/газсбыты) выставляют стоимость за газ в двух платежках. Отдельно - за потребленный газ и отдельно - за его распределение (доставку) потребителю.
К слову о птичках, с января тарифы на распределение газа, которые ранее закладывались в общую платежку, выросли на 46%.
С 1 июля последует еще одно подорожание - на 20%.
,,1,,
...Тариф за распределение газа определяется в зависимости от потребления за предыдущий «газовый год» .
ЗЕбобы развивайте память !
,,2,,
...Платежка за доставку газа будет приходить на месяц ранее платежки за его потребление. Например, в феврале придут платежка за потребленный газ в январе (без доставки) и платежка за его доставку в феврале.
ЗЕбобы это специально для вас, чтобы мозги у вас полностью набекрень съехали...!!!
,,3,,
...Сумма платежа за доставку газа не будет меняться в течение года, поэтому есть смысл оплатить ее наперед, чтобы не переплачивать за банковскую комиссию.
Спасибо за рекомендацию, ЗЕбилоиды...!!!
,,4,,
...При стоимости услуги распределения газа, например, 15 грн в месяц, банковская комиссия в местном отделении за разовый платеж может составить те же 15 грн (а при монопольном положении и дороже). Поэтому имеет смысл услугу доставки газа оплатить сразу за несколько месяцев.
Спасибо за подсказку, ЗЕбилоиды....!!!
,,5,,
...Однако важно помнить, что с 1 июля тариф на распределение дорожает, то есть увеличится и плата за месяц. То есть в платежке за доставку газа, которая придет в июле, будет другая сумма. Поэтому лучше или дождаться счета от распределительной компании в июле, или кинуть аванс, а потом учесть его в будущей оплате. Это позволит избежать штрафной пени.
ЗЕбилоиды, я уже запутался, честно !!!
,,6,,
...Оплата за доставку газа производится всегда, независимо от того, потребляется ли газ по факту или нет. Счетчик же фиксирует только объем потребленного газа, то есть имеет отношение только к одной из платежек.
Поэтому тем, кто газ по факту не потребляет, например, уехал на несколько месяцев или лет, чтобы не получать счета за распределение газа и долг не накапливался, имеет смысл оформить себе отключение услуги, то есть полностью отрезаться от системы газораспределения.
ЗЕбилоиды а полностью ,,прирезаться,, к системе это как ?! И сколько это будет стоить ?!!
Ну и теперь ЗЕбобы самое интересное и весёлое что я прочитал !
,, 7 ,,
...За каждый день просрочки оплаты после этого срока продавец вправе начислить штраф - компенсацию в сумме, равной тарифу за каждый просроченный день. То есть по факту за каждый просроченный день придется оплатить двойной тариф за день доставки (его стоимость высчитывается по конкретному месяцу). Например, при неуплате счета за доставку газа в 200 грн через месяц платеж с учетом компенсации может составить уже 400 грн. Распределительная компания имеет право начислить такую пеню, но может этого и не делать на СВОЁ УСМОТРЕНИЕ .
В новом выпуске "Свободы Слова Савика Шустера" обсудят результаты Давоса, зарплаты чиновников и контроль информации в Украине - Цензор.НЕТ 785 )))
...на ,,своё усмотрение,, это как понять вообще ?!
Это у нас теперь законы такие, хочу посажу в тюрьму а может сегодня я добрый ?!!
Я уже догадываюсь кто к кому будет добрый !
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п.с. на всякий случай, чтобы не упали рейтинги - участие в "дискуссии" - примут ТОЛЬКО адепты рузького мира и сами "новые морды"... В новом выпуске "Свободы Слова Савика Шустера" обсудят результаты Давоса, зарплаты чиновников и контроль информации в Украине - Цензор.НЕТ 2110
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Посмотрел список участников, что можно сказать? СДД! (сожрите друг лруга)
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А коли ж його «Сватов» сматрєть ???
Караул !!!
Порошенко, ШО ТИ НАРОБИВ !!!!!
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Кто выйдет? Хочу видеть все это количество имбецилов на улицах...

В новом выпуске "Свободы Слова Савика Шустера" обсудят результаты Давоса, зарплаты чиновников и контроль информации в Украине - Цензор.НЕТ 4883
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Арахамія закликає прибічників опущеного клована оманського вийти на вулицю у знак підтримки.
Пряме включення:

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять результати Давосу, зарплати чиновників і контроль інформації в Україні - Цензор.НЕТ 1164
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Мордор В цей день 1874 року російські солдати розстріляли 13 мирян УГКЦ села Пратулин за відмову передати сільську церкву РПЦ. Крім 13 загиблих було поранено 180 людей, на Сибір було вивезено 580 осіб. Після вбивств попи РПЦ церкву "переосвятили", але люди туди вже не ходили.В новом выпуске "Свободы Слова Савика Шустера" обсудят результаты Давоса, зарплаты чиновников и контроль информации в Украине - Цензор.НЕТ 6301
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А от ще з історії, як анпіпєратор хєрр Підор І, вбивав священників:
«Русский историк Сергей Соловьев сообщает, что ярость царя усилил отказ викария пропустить Петра в алтарь ( «История России» т. XV, гл. III). Некоторые немецкие историки сообщают и такие подробности. В Софийский храм царь привел и своего породистого английского дога. Собаку натравливали на монахов. Пес громко лаял и рвал одежду на несчастных. Это очень развеселило пьяных царских офицеров.

Известно также, что в порыве гнева Петр Первый Петр все-таки ворвался в алтарь, где расшвырял святые Дары. Утварь стал собирать другой иеромонах. Ему царь отрубил саблей уши и затем велел повесить жертву на дереве.
Пытки священников продолжались в лагере русской армии за городской чертой Полоцка. Драгуны били палашами архимандрита Якуба Кизиковского, у которого палачи хотели выведать место захоронения соборной казны. Зайковского и Кизиковского, так и не выдавшего места кладов, к утру повесили.»
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поведінка ************ за 300 років не змінилися
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Сегодня многим украинцам, принимавшим участие в выборах в 2019-м году, начинает понемногу становится ясно, что проблема была все-таки не в Порошенко.
На выборах многие голосовали за мир. Путин просто не воспринимает Порошенко, думали избиратели. Пока у власти Порошенко, война будет продолжаться, потому что Путин не будет с ним договариваться, рассуждали они. А вот выберем Зеленского, который никогда ничего плохого про Путина не говорил, Зеленский встретится с Путиным и сойдутся где-то посередине. Война закончится. Путин уйдет с Донбасса. А вопрос Крыма пусть так и висит себе в воздухе. Такой был план.
Порошенко у власти больше нет. В январе 2020 года потери ВСУ уже вдвое больше, чем были при Порошенко в январе 2019-го, а январь ведь еще даже не закончился. Логично, что возникает у многих вопрос: почему снова смерти? Почему не сработал этот «замечательный» план примирения с Путиным через нового президента? Ведь в Давосе Зеленский не называл Россию оккупантом, как Порошенко, а стыдливо упоминал о неких «сторонах», которые могут прекратить «конфликт». Глава фракции «Слуга народа» Арахамия говорил об отказе от евроинтеграции.
Путин мог бы гордиться таким сговорчивым новым партнером. Вместо этого он организовал Зеленскому позорный скандал в Израиле. Правда в том, что Путину без разницы, кто президент: Порошенко, Зеленский или красивый Нефьодов. Любого президента Украины Путин будет публично унижать, делать слабым, втаптывать в грязь.

По словам блогера, можно вспомнить Оманские гастроли президента Зеленского. Не сложно догадаться, кто рассекретил «слугу» народа в дорогущем отеле? Не Бигус и не Радио Свобода, а Страна.юа друзей Путина.
Интерес Путина к любому президенту Украины один: максимально ослабить и лишить поддержки, чтобы на коленях приполз и покровительства просил. Так что нет, с избранием Зеленского война с Россией не закончится. Она или продолжится, или мы капитулируем, возместим России ущерб от нашего сопротивления.
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ну, надо заметить, что порошенка начал называть россию агрессором только через три года своего правления, когда замаячили выборы и он решил сделать ставку на ура-патриотизм, до этого он говорил только о каком то загадочном "агрессивном соседе", то ли Польшу имел ввиду, то ли Молдову У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять результати Давосу, зарплати чиновників і контроль інформації в Україні - Цензор.НЕТ 7039
А погнали его не потому, что с кацапами мириться не захотел(может, это и было мотивом избирателей на юге и востоке, но не всей Украины), а потому, что барыжить на войне не нужно было.
Олигархат на выборах спас зеленский, с помощью которого большинству народа забили мозги сказками про голобородька, и который, надеюсь, на этом посту долго не протянет.
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На выборах многие голосовали за мир.
На мой взгляд изначально неверный посыл. На этих выборах голосовали против засилия воровства и коррупции, неадыкватного завышения цен на газ и т.д.

За мир, а точнее за быстрое окончание АТО голосовали в 2014 году.
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А сейчас "адЫкватное завышение цен? И воруют также А "сватовство" куда как круче кумовства.
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Про команду и говорить нечего.Сплошь проффесионалы - юзики -сивохи.
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Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду з "дірою" в 172 мільярди гривень

Вот что надо решать и лапу ЗЕ сосать будут у путинахлу
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Короче, судячи з запрошених, ВОЗМОЖНО, Савік з Бєнєй уклали мирову.

А дивитись, це ну його...
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Еврей Шустер будет отмазывать еврея Зеленского
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может и топить...
мы не знаем пока...
все зависит от звонка с Тель-Авива... В новом выпуске "Свободы Слова Савика Шустера" обсудят результаты Давоса, зарплаты чиновников и контроль информации в Украине - Цензор.НЕТ 8616
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В любом случае главное что БУДЕТ. Будет эта передача, которая была даже при Овоще. И только Порошенко ее закрыл.
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А при Зюзе оно опять вылезло. Пусть жужжит.
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Вылезло, не вылезло у каждого мнение свое. Мое мнение такое что данная паблик площадка должна существать. На ней мы видим политиков и их мнения. И что нужно а что нет в плане информации о политической жизни в стране - не президенту своею властью решать.
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национальная идея стара как мир: " Кто не ворует, тот не ест!"
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«хорошая» компашка соберется..........
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Спонсором мероприятий в Израиле выступил олигарх Кантор, друг Коломойского
Главным организатором и спонсором Всемирного форума памяти жертв Холокоста в Израиле, и мероприятий, связанных с ним, стал российский миллиардер и президент Европейского еврейского конгресса, а также товарищ украинского олигарха Игоря Коломойского, Вячеслав Кантор.
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Израильский телеканал Arutz 7 заявил, что украинский президент Владимир Зеленский ограниченный человек и потерпел фиаско на Всемирном форуме в Давосе.
Канал рассказал, что в Давосе президент Украины выступал практически перед пустым залом, так как мировые лидеры якобы поняли, что он «является крайне ограниченным человеком».
«Зеленский не представляет собой ничего», - говорится в статье.
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Румунія обурилася через слова Зеленського про "окупацію Буковини": що про це відомо
https://24tv.ua/rumuniya_oburilasya_cherez_slova_zelenskogo_pro_okupatsiyu_bukovini_shho_pro_tse_vidomo_n1269109
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А поездку осла в Оман...этот шустрый славик не желает обсудить?
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А конвертики в Раде, а прорванного Трубу?
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Эту прожидовленную агитку, для поклонников оманского мародера, по моему не смотрят уже даже самые упоротые ЗЕбилы!
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Головне, що на камеру виступати будуть лише професіонали.
Мабуть найпрофесіональніший професіонал серед них - це Шустер. Якщо б у мартишки,
осла, козла і косолапого мішки був Шустер - то квартет би у них точно грав.
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Нужно закрыть информационные каналы агентов Путина - Ахметова, Медведчука, Мураева. и т.д.
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все Г+Г смотреть будем, или наичеснейшие Кривой и 5?
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Пусть работают все. А что вам смотреть , решаете вы сами
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Что там обсуждать! На Майдан и гнать эту Зелёную шушару в Ростов!
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Шустик приехал на запах денег...
Теперь будет разжигать и сталкивать, пока он всем не надоест и его снова не вышибут с Украины..
Возможно в следующем или этом году вместе с Зелей..., а может и сам Зеля если Шустика перекупит кто с опозиции....
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Иногда включаю 112 и тащусь как сепарьё кроет херами зелебобиков.Вчера была вобще пироженка---Червонец абсолютно трезвый(!) наваливал за воротник какому-то клоуну заму по поездам за "Киев-Одесса за полторачаса".Клянусь,уже дней 7 так не ржала!!
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Савик? если хочеш президента обсуждать, надо заранее билеты купить. с первого раза не понял?
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Ізраїльський телеканал Arutz 7:
«Світові лідери, схоже, вже зрозуміли, що Зеленський не представляє нічого як політик і є вкрай обмеженим людиною».
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У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять результати Давосу, зарплати чиновників і контроль інформації в Україні - Цензор.НЕТ 4905

Интересно: когда это же признают его избиратели?
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ТССС! Я тут вчора навів цитату з Rusjew - накинулися як шакали.
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може про Давос не надо, а то с етим законом о дезинформации - та ну його до біса...

можно же обсудить цены на кедровые орехи в канадии в 1963 году,
столько же актуальных тем...
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Родителям на заметку: У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять результати Давосу, зарплати чиновників і контроль інформації в Україні - Цензор.НЕТ 306 (пардон, не по теме)

Это сэкономит много CO2 )

«…Наша пятнадцатилетняя дочь была тронута до слез вчерашней речью Греты Тунберг по телевизору, и разозлилась на наше поколение, «ничего не делавшее в течение 30 лет».
Так что мы решили помочь ей предотвратить «массовое вымирание и исчезновение целых экосистем».

Мы собираемся дать нашей дочери будущее, и охладить планету на четыре градуса, следующим образом:

Теперь она будет ездить в школу на велосипеде, потому что машина сжигает ископаемое топливо.
Конечно, скоро начнётся зима, и ей захочется ездить на автобусе, но автобус ездит на дизеле. А это, по нашему мнению, не способствует Климату. Конечно, она хочет электрический велосипед. Но мы продемонстрировали ей опустошение природы, вызванное добычей лития, так что придется крутить педали.
Это будет хорошо для нее, мы тоже ездили в школу на велосипеде.

Чтобы начать привыкать к «избавлению от природного газа» мы отключили радиатор в ее комнате. Сейчас температура опускается вечером до двенадцати градусов, но иногда зимой и до нуля.
В этом случае она получит дополнительный свитер, шапку, колготки и перчатки.

По той же причине мы договорились, что отныне она принимает только холодный душ и стирает одежду сама на стиральной доске, так как стиральная машина и сушка для белья мощные потребители электроэнергии.

Вся её одежда синтетическая, то есть из нефти. Поэтому в понедельник мы отнесём её в комиссионку.
Мы нашли эко-магазин, торгующий одеждой из некрашеных и небеленых льна, шерсти и джута. Мы не думаем, что она будет хорошо выглядеть в ней, возможно над ней даже будут смеяться, но это цена, которую мы готовы заплатить ради Климата.
О хлопке, не может быть и речи - его привозят издалека, и выращивают с использованием пестицидов.

Мы только что видели в ее Instagram, что она злится на нас, хотя это довольно бессмысленно. Так что после 7 вечера мы выключим WiFi, и он снова включится только завтра ненадолго после ужина. Таким образом мы сэкономим электроэнергию, её не будет беспокоить электростресс, и она будет полностью изолирована от внешнего мира, так что сможет сконцентрироваться на своей домашней работе. В одиннадцать часов вечера мы полностью обесточим дом, чтобы тёмное время суток было по-настоящему тёмным.
Это сэкономит много CO2.

Она больше не будет заниматься зимними видами спорта. Она вообще не поедет никуда на каникулы, так как наши обычные места для отдыха практически недоступны на велосипеде.
Возвращение к уровню выброса CO2 как во времена наших прабабушек и прадедушек означает, что вы должны жить, как ваши прадедушки и прабабушки. А у них, никогда не было отпуска или велосипеда.

Теперь поговорим о еде.
Отсутствие выбросов CO2 означает отсутствие в рационе мяса, рыбы, птицы и заменителей мяса на основе сои (в конце концов, она растет там, где раньше были тропические леса). Также никаких импортных продуктов питания, поскольку их перевозка оказывает отрицательный экологический эффект. И абсолютно никакого шоколада из Африки, кофе из Южной Америки, чая из Азии.

Только голландский картофель, овощи и фрукты. И только из открытого грунта, потому что теплицы искусственно отапливаются и освещаются. Это плохо для Климата. Всё ещё можно есть хлеб.
Но для получения масла, молока и яиц, сыра и йогурта, творога и сливок нужны куры и коровы, а они выделяют CO2.
Никакого мороженого. Никакого вина, пива и шипучек, эти пузырьки - CO2. Она как раз хотела похудеть.

Мы выбросим весь пластик, потому что его изготавливают на химических заводах.
Все предметы из стали и алюминия также будут выброшены.
Вы знаете, сколько энергии потребляет домна или алюминиевый завод?
Вот то-то.
И, наконец, она больше не получит косметики, мыла, шампуня, крема, лосьона, кондиционера, зубной пасты и лекарств, а гигиенические прокладки - сделает из льна сама.
Прямо как раньше.

Таким образом, мы предотвратим для неё массовое вымирание и исчезновение целых экосистем…»

(с) Александр Горбов.
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Верховна Рада не знає про відставку Прем`єр Міністра;
Google не знає про відкриття власного R&D центра в Україні;
CRCC не знає про мільярдний контракт на колії в Україні;
Deutsche Bahn не знає про угоду з реформування УкрЗаліниці....
хтось знає авторів всіх цих креативів???

Може шустрый знаэ
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щось не дуже гарне у тому, що Шустер опанував канал рінатлєонідича
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Полагаю, что нам должно быть давно видно, кто есть кто в украинской политике. И поэтому знать за кого голосовать на следующих выборах, которые необходимо добиться в этом году. И не смотреть это дерьмо в постановках Шустера и подобных. Они только пытаются нам заморачивать головы. И зомбировать нас на голосование за тех или иных. Все участники в этом шоу это мусор, который должен как можно раньше исчезнуть из политики и не заслуживают, чтобы их слушать.
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Когда представители ВЛАСТИ (хоть бывшей, хоть нынешней), при решении вопроса "о зарплате чиновников" пытаются "привязать" их к доходам бизнесменов, то это и есть КОРЕННАЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОШИБКА! Это как в детстве - кто сильнее тигр или акула? Для детей - простительно... А вот взрослые попадают в ситуацию когда они, по сути, пытаются делать проблему из общепонятной ситуации : "Почему Роналду получает в тысячи раз больше, чем боковой арбитр?" Это - та же категория спора... В нормальной, не бандитско/мородерской экономике, понятно, что "арбитр/чиновник" не может ПО СУТИ равняться в доходах с футболистом, так как люди смотрят прежде всего на футболистов, а судья чем неприметнее, тем лучше!
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Один из результатов Давоса:

Вы будете смеяться, но Deutsche Bahn, которой власть хочет отдать «Укрзализныцю» - планово убыточная
Во всех развитых странах «со свободной рыночной экономикой» в ЕС железные дороги и другие объекты критической инфраструктуры находятся под полным контролем государства.
Возможно многие не знают, но Deutsche Bahn, которую нам сватают тоже государственная компания на 100%. При этом планово убыточная. Каждый год дотации около 10 млрд евро в год. Пора уже задуматься, почему те же немцы и французы не отдают в руки «частному» собственнику свои стратегические предприятия? Ответ прост: потому, что это дешевле, чем платить астрономические дотации частному собственнику. Как себя ведет частный собственник монополист? Он поднимает тарифы на перевозку до астрономических величин, максимально сокращает инвестиции в обновление подвижного состава, ведь их интересует прибыль здесь и сейчас.
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Юля и жопоблок.
Ни от Пети, ни от Славика....
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У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять результати Давосу, зарплати чиновників і контроль інформації в Україні - Цензор.НЕТ 2133 Каждый раз Шустерман оглашает список тех, кого он приглашал в студию и кто не согласился. Но упоротому подбарыжнику хоть кол на голове теши.
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