 У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять результати Давосу, зарплати чиновників і контроль інформації в Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі "Україна" або на Youtube-каналі @shusteronline.
Участь у дискусії візьмуть:
Олексій Гончарук, Прем'єр-міністр України,
Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004 - 2013),
Оксана Маркарова, Міністерка фінансів України,
Тимофій Милованов, Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України,
Владислав Криклій, Міністр інфраструктури України,
Володимир Бородянський, Міністр культури, молоді та спорту України,
Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина",
Юрій Бойко, Співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя",
Микита Потураєв, Народний депутат, "Слуга народу", Заступник Голови комітету ВРУ з інформаційної політики,
Михайло Бродський, Політичний діяч, бізнесмен,
Дмитро Бондаренко, Генеральний директор Групи компаній "ЛІГА",
Олеся Бацман, Головна редакторка інтернет-видання "ГОРДОН",
Тетяна Котюжинська, Президентка Асоціації медіаюристів України,
Тетяна Попова, Член Ради з питань свободи слова при Президентові України,
Ангеліна Карякіна, Головна редакторка "Громадського телебачення".
Податок на доходи фіз осіб хочуть підвищити з 18% до 18%/ 36% / 54%
Мама любит скорость
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запровадження справедливої прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб)
Кінець епохи бідності,початок епохи зубожіння
(с)Эдуард Федоненко
....Эпоха бедности закончилась !.....
Должникам начислят двойной тариф за каждый день просрочки…
Всё что ниже это весело, уверяю вас !
....С 1 января операторы газораспределительных систем (облгазы/газсбыты) выставляют стоимость за газ в двух платежках. Отдельно - за потребленный газ и отдельно - за его распределение (доставку) потребителю.
К слову о птичках, с января тарифы на распределение газа, которые ранее закладывались в общую платежку, выросли на 46%.
С 1 июля последует еще одно подорожание - на 20%.
,,1,,
...Тариф за распределение газа определяется в зависимости от потребления за предыдущий «газовый год» .
ЗЕбобы развивайте память !
,,2,,
...Платежка за доставку газа будет приходить на месяц ранее платежки за его потребление. Например, в феврале придут платежка за потребленный газ в январе (без доставки) и платежка за его доставку в феврале.
ЗЕбобы это специально для вас, чтобы мозги у вас полностью набекрень съехали...!!!
,,3,,
...Сумма платежа за доставку газа не будет меняться в течение года, поэтому есть смысл оплатить ее наперед, чтобы не переплачивать за банковскую комиссию.
Спасибо за рекомендацию, ЗЕбилоиды...!!!
,,4,,
...При стоимости услуги распределения газа, например, 15 грн в месяц, банковская комиссия в местном отделении за разовый платеж может составить те же 15 грн (а при монопольном положении и дороже). Поэтому имеет смысл услугу доставки газа оплатить сразу за несколько месяцев.
Спасибо за подсказку, ЗЕбилоиды....!!!
,,5,,
...Однако важно помнить, что с 1 июля тариф на распределение дорожает, то есть увеличится и плата за месяц. То есть в платежке за доставку газа, которая придет в июле, будет другая сумма. Поэтому лучше или дождаться счета от распределительной компании в июле, или кинуть аванс, а потом учесть его в будущей оплате. Это позволит избежать штрафной пени.
ЗЕбилоиды, я уже запутался, честно !!!
,,6,,
...Оплата за доставку газа производится всегда, независимо от того, потребляется ли газ по факту или нет. Счетчик же фиксирует только объем потребленного газа, то есть имеет отношение только к одной из платежек.
Поэтому тем, кто газ по факту не потребляет, например, уехал на несколько месяцев или лет, чтобы не получать счета за распределение газа и долг не накапливался, имеет смысл оформить себе отключение услуги, то есть полностью отрезаться от системы газораспределения.
ЗЕбилоиды а полностью ,,прирезаться,, к системе это как ?! И сколько это будет стоить ?!!
Ну и теперь ЗЕбобы самое интересное и весёлое что я прочитал !
,, 7 ,,
...За каждый день просрочки оплаты после этого срока продавец вправе начислить штраф - компенсацию в сумме, равной тарифу за каждый просроченный день. То есть по факту за каждый просроченный день придется оплатить двойной тариф за день доставки (его стоимость высчитывается по конкретному месяцу). Например, при неуплате счета за доставку газа в 200 грн через месяц платеж с учетом компенсации может составить уже 400 грн. Распределительная компания имеет право начислить такую пеню, но может этого и не делать на СВОЁ УСМОТРЕНИЕ .
)))
...на ,,своё усмотрение,, это как понять вообще ?!
Это у нас теперь законы такие, хочу посажу в тюрьму а может сегодня я добрый ?!!
Я уже догадываюсь кто к кому будет добрый !
Караул !!!
Порошенко, ШО ТИ НАРОБИВ !!!!!
Пряме включення:
«Русский историк Сергей Соловьев сообщает, что ярость царя усилил отказ викария пропустить Петра в алтарь ( «История России» т. XV, гл. III). Некоторые немецкие историки сообщают и такие подробности. В Софийский храм царь привел и своего породистого английского дога. Собаку натравливали на монахов. Пес громко лаял и рвал одежду на несчастных. Это очень развеселило пьяных царских офицеров.
Известно также, что в порыве гнева Петр Первый Петр все-таки ворвался в алтарь, где расшвырял святые Дары. Утварь стал собирать другой иеромонах. Ему царь отрубил саблей уши и затем велел повесить жертву на дереве.
Пытки священников продолжались в лагере русской армии за городской чертой Полоцка. Драгуны били палашами архимандрита Якуба Кизиковского, у которого палачи хотели выведать место захоронения соборной казны. Зайковского и Кизиковского, так и не выдавшего места кладов, к утру повесили.»
На выборах многие голосовали за мир. Путин просто не воспринимает Порошенко, думали избиратели. Пока у власти Порошенко, война будет продолжаться, потому что Путин не будет с ним договариваться, рассуждали они. А вот выберем Зеленского, который никогда ничего плохого про Путина не говорил, Зеленский встретится с Путиным и сойдутся где-то посередине. Война закончится. Путин уйдет с Донбасса. А вопрос Крыма пусть так и висит себе в воздухе. Такой был план.
Порошенко у власти больше нет. В январе 2020 года потери ВСУ уже вдвое больше, чем были при Порошенко в январе 2019-го, а январь ведь еще даже не закончился. Логично, что возникает у многих вопрос: почему снова смерти? Почему не сработал этот «замечательный» план примирения с Путиным через нового президента? Ведь в Давосе Зеленский не называл Россию оккупантом, как Порошенко, а стыдливо упоминал о неких «сторонах», которые могут прекратить «конфликт». Глава фракции «Слуга народа» Арахамия говорил об отказе от евроинтеграции.
Путин мог бы гордиться таким сговорчивым новым партнером. Вместо этого он организовал Зеленскому позорный скандал в Израиле. Правда в том, что Путину без разницы, кто президент: Порошенко, Зеленский или красивый Нефьодов. Любого президента Украины Путин будет публично унижать, делать слабым, втаптывать в грязь.
По словам блогера, можно вспомнить Оманские гастроли президента Зеленского. Не сложно догадаться, кто рассекретил «слугу» народа в дорогущем отеле? Не Бигус и не Радио Свобода, а Страна.юа друзей Путина.
Интерес Путина к любому президенту Украины один: максимально ослабить и лишить поддержки, чтобы на коленях приполз и покровительства просил. Так что нет, с избранием Зеленского война с Россией не закончится. Она или продолжится, или мы капитулируем, возместим России ущерб от нашего сопротивления.
А погнали его не потому, что с кацапами мириться не захотел(может, это и было мотивом избирателей на юге и востоке, но не всей Украины), а потому, что барыжить на войне не нужно было.
Олигархат на выборах спас зеленский, с помощью которого большинству народа забили мозги сказками про голобородька, и который, надеюсь, на этом посту долго не протянет.
На мой взгляд изначально неверный посыл. На этих выборах голосовали против засилия воровства и коррупции, неадыкватного завышения цен на газ и т.д.
За мир, а точнее за быстрое окончание АТО голосовали в 2014 году.
Вот что надо решать и лапу ЗЕ сосать будут у путинахлу
А дивитись, це ну його...
мы не знаем пока...
все зависит от звонка с Тель-Авива...
Главным организатором и спонсором Всемирного форума памяти жертв Холокоста в Израиле, и мероприятий, связанных с ним, стал российский миллиардер и президент Европейского еврейского конгресса, а также товарищ украинского олигарха Игоря Коломойского, Вячеслав Кантор.
Канал рассказал, что в Давосе президент Украины выступал практически перед пустым залом, так как мировые лидеры якобы поняли, что он «является крайне ограниченным человеком».
«Зеленский не представляет собой ничего», - говорится в статье.
https://24tv.ua/rumuniya_oburilasya_cherez_slova_zelenskogo_pro_okupatsiyu_bukovini_shho_pro_tse_vidomo_n1269109
Мабуть найпрофесіональніший професіонал серед них - це Шустер. Якщо б у мартишки,
осла, козла і косолапого мішки був Шустер - то квартет би у них точно грав.
Теперь будет разжигать и сталкивать, пока он всем не надоест и его снова не вышибут с Украины..
Возможно в следующем или этом году вместе с Зелей..., а может и сам Зеля если Шустика перекупит кто с опозиции....
«Світові лідери, схоже, вже зрозуміли, що Зеленський не представляє нічого як політик і є вкрай обмеженим людиною».
Интересно: когда это же признают его избиратели?
Так интересно же!
можно же обсудить цены на кедровые орехи в канадии в 1963 году,
столько же актуальных тем...
Это сэкономит много CO2 )
«…Наша пятнадцатилетняя дочь была тронута до слез вчерашней речью Греты Тунберг по телевизору, и разозлилась на наше поколение, «ничего не делавшее в течение 30 лет».
Так что мы решили помочь ей предотвратить «массовое вымирание и исчезновение целых экосистем».
Мы собираемся дать нашей дочери будущее, и охладить планету на четыре градуса, следующим образом:
Теперь она будет ездить в школу на велосипеде, потому что машина сжигает ископаемое топливо.
Конечно, скоро начнётся зима, и ей захочется ездить на автобусе, но автобус ездит на дизеле. А это, по нашему мнению, не способствует Климату. Конечно, она хочет электрический велосипед. Но мы продемонстрировали ей опустошение природы, вызванное добычей лития, так что придется крутить педали.
Это будет хорошо для нее, мы тоже ездили в школу на велосипеде.
Чтобы начать привыкать к «избавлению от природного газа» мы отключили радиатор в ее комнате. Сейчас температура опускается вечером до двенадцати градусов, но иногда зимой и до нуля.
В этом случае она получит дополнительный свитер, шапку, колготки и перчатки.
По той же причине мы договорились, что отныне она принимает только холодный душ и стирает одежду сама на стиральной доске, так как стиральная машина и сушка для белья мощные потребители электроэнергии.
Вся её одежда синтетическая, то есть из нефти. Поэтому в понедельник мы отнесём её в комиссионку.
Мы нашли эко-магазин, торгующий одеждой из некрашеных и небеленых льна, шерсти и джута. Мы не думаем, что она будет хорошо выглядеть в ней, возможно над ней даже будут смеяться, но это цена, которую мы готовы заплатить ради Климата.
О хлопке, не может быть и речи - его привозят издалека, и выращивают с использованием пестицидов.
Мы только что видели в ее Instagram, что она злится на нас, хотя это довольно бессмысленно. Так что после 7 вечера мы выключим WiFi, и он снова включится только завтра ненадолго после ужина. Таким образом мы сэкономим электроэнергию, её не будет беспокоить электростресс, и она будет полностью изолирована от внешнего мира, так что сможет сконцентрироваться на своей домашней работе. В одиннадцать часов вечера мы полностью обесточим дом, чтобы тёмное время суток было по-настоящему тёмным.
Это сэкономит много CO2.
Она больше не будет заниматься зимними видами спорта. Она вообще не поедет никуда на каникулы, так как наши обычные места для отдыха практически недоступны на велосипеде.
Возвращение к уровню выброса CO2 как во времена наших прабабушек и прадедушек означает, что вы должны жить, как ваши прадедушки и прабабушки. А у них, никогда не было отпуска или велосипеда.
Теперь поговорим о еде.
Отсутствие выбросов CO2 означает отсутствие в рационе мяса, рыбы, птицы и заменителей мяса на основе сои (в конце концов, она растет там, где раньше были тропические леса). Также никаких импортных продуктов питания, поскольку их перевозка оказывает отрицательный экологический эффект. И абсолютно никакого шоколада из Африки, кофе из Южной Америки, чая из Азии.
Только голландский картофель, овощи и фрукты. И только из открытого грунта, потому что теплицы искусственно отапливаются и освещаются. Это плохо для Климата. Всё ещё можно есть хлеб.
Но для получения масла, молока и яиц, сыра и йогурта, творога и сливок нужны куры и коровы, а они выделяют CO2.
Никакого мороженого. Никакого вина, пива и шипучек, эти пузырьки - CO2. Она как раз хотела похудеть.
Мы выбросим весь пластик, потому что его изготавливают на химических заводах.
Все предметы из стали и алюминия также будут выброшены.
Вы знаете, сколько энергии потребляет домна или алюминиевый завод?
Вот то-то.
И, наконец, она больше не получит косметики, мыла, шампуня, крема, лосьона, кондиционера, зубной пасты и лекарств, а гигиенические прокладки - сделает из льна сама.
Прямо как раньше.
Таким образом, мы предотвратим для неё массовое вымирание и исчезновение целых экосистем…»
(с) Александр Горбов.
Google не знає про відкриття власного R&D центра в Україні;
CRCC не знає про мільярдний контракт на колії в Україні;
Deutsche Bahn не знає про угоду з реформування УкрЗаліниці....
хтось знає авторів всіх цих креативів???
Може шустрый знаэ
Вы будете смеяться, но Deutsche Bahn, которой власть хочет отдать «Укрзализныцю» - планово убыточная
Во всех развитых странах «со свободной рыночной экономикой» в ЕС железные дороги и другие объекты критической инфраструктуры находятся под полным контролем государства.
Возможно многие не знают, но Deutsche Bahn, которую нам сватают тоже государственная компания на 100%. При этом планово убыточная. Каждый год дотации около 10 млрд евро в год. Пора уже задуматься, почему те же немцы и французы не отдают в руки «частному» собственнику свои стратегические предприятия? Ответ прост: потому, что это дешевле, чем платить астрономические дотации частному собственнику. Как себя ведет частный собственник монополист? Он поднимает тарифы на перевозку до астрономических величин, максимально сокращает инвестиции в обновление подвижного состава, ведь их интересует прибыль здесь и сейчас.
https://mind.ua/news/20183944-ukrzaliznicya-u-2017-roci-otrimala-pributok-u-100-mln-grn
https://mind.ua/news/20184284-chistij-pributok-ukrzaliznici-za-i-kvartal-2018-u-21-raz-perevishchiv-analogichnij-pokaznik-2017-go
https://hromadske.ua/posts/ukrzaliznicya-zarobila-ponad-1-mlrd-grn-pributok-za-pivroku
Ни от Пети, ни от Славика....