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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:грип (181) Дніпропетровськ (1254) Мінздоров'я (1048) смерть (3784)

 У Дніпрі від грипу померла 2-річна дитина

У Дніпрі в лікарні 21 січня від пандемічного грипу померла дитина у віці 2,5 роки.

Про це Укрінформу повідомила завідувачка відділом організації епідеміологічних досліджень державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Олена Кузьменко, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого вівторка від пандемічного грипу А (H1N1) помер хлопчик двох з половиною років. У нього була тяжка миттєва форма хвороби. Дитини не стало через кілька діб після початку захворювання. Наразі обласна вірусологічна лабораторія підтвердила, що причиною смерті дитини став саме штам грипу А", - зазначила Кузьменко.

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За її словами, це перший летальний випадок від грипу в нинішньому сезоні. В минулому сезоні таких випадків в області не було.

Кузьменко також повідомила, що рівень захворюваності на Дніпропетровщині за останній тиждень виріс на 55%. Всього, за епідемічний період (з початку жовтня) на грип в області хворіло понад 200 тис. людей. Пік захворюваності очікується у середині лютого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171699
 
 
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Китай будує лікарню за 7 днів, у нас попередня влада ліквідувала всі СЕС.
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СЕС - суто совковий орган, якого немає в жодній цивілізованій країні світу поза межами колишнього соцтабору [вики]
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А яка роль СЕС у можливому порятунку цієї дитини? Прийти в ЦеПеМСДе за місцем проживання дитини, перевірити карти щеплень дитини та батьків, написати фейковий папірчик про обстеження осередку інфекцйіної хвороби, і перевірити, чи сімейний лікар розповів про провітрювання в квартирі?
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ну і так, Китай крутий у швидкості будівництва, але ось питання - ЩО нового, інноваційного створив Китай? ніколи Китай не стане в один ряд з розвиненими країнами світу, які штовхають прогрес, тому що нічого нового не створює, лише копіює. Америка створила Теслу, СпейсХ, Айфон, Віндовс та Андроїд, Корея - гнучкий телефон, екран Олед, Японія, ЄС, Ізраїль, Канада - всі створюють щось інноваційне, дають розвиток людству, Китай поки що не може приєднатися до цих країн (і що цікаво - можуть в тій чи іншій мірі незалежні від Китаю Гонконг та Тайвань, які Китай намагається придушити). А чому не може? Ну мабуть все-таки через ідеологічну комуністичну надбудову...
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Китай - це друга економіка світу після США.
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Пфффф. Перелік розпіарених брендів - це надбання людства? Apple та інші компанії-гіганти не рухають людство вперед, а придумують все нові і нові методи збільшення продажів їхніх продуктів за завищеною ціною, з метою збагачення та отримання надприбутків. Де тут прогрес?
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прогрес полягає у створенні нового, інноваційного продукту. При суто механічному відтворенні того, що вже створено іншими - прогрес відсутній.
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Медицина на нуле, уже от насморка не могут спасти!
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Больше! Нужно больше паники! Ато, чего доброго, охлос заскучает и начнет чего то от правительства требовать.
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