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 Політика України
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Все про:Охендовський (73) ПР (351) Антикорупційна прокуратура (1053) чорна бухгалтерія (38)

 САП закрила провадження проти Охендовського щодо "чорної каси" ПР у зв'язку з невстановленням достатніх доказів, - прокурор Кравченко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження проти колишнього голови Центрвиборчкому Михайла Охендовського, якого підозрювали в хабарі, отриманому з "чорної каси" Партії регіонів.

Про це заявив прокурор, процесуальний керівник у справі Максим Кравченко в коментарі Українській правді, передає Цензор.НЕТ

За його словами, відповідне рішення ухвалено 27 грудня 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальне провадження проти Охендовського зупинено, - Ситник

"У зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи та вичерпанням можливостей їх отримати", - пояснив Кравченко причину.

Як повідомлялося, 9 червня 2017 року САП повідомила про тимчасове призупинення розслідування у справі Охендовського. У САП обіцяли відновити розслідування після виконання запитів відомства про міжнародно-правову допомогу.

Нагадаємо, главу ЦВК Охендовського підозрюють в отриманні коштів із "чорної каси" Партії регіонів. Сам чиновник назвав "нікчемними" докази отримання ним грошей. Пізніше Національне антикорупційне бюро України оприлюднило результати експертизи, яка підтверджує, що підписи в "чорній бухгалтерії" Партії регіонів належать Охендовському. 16 березня в НАБУ повідомили, що підписи голови ЦВК у "чорній бухгалтерії" підтверджені повторною експертизою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171692
 
 
 Топ коментарі
 
Всі риги поступово повертаються до влади. Скоро при підтримці страусів і земляних зайців в Україну повернеться і Чивокуня. Ви зробили це разом.
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Ну кто бы мог такое предположить...
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Еще бы, это по волонтерами добровольцам доказательств хоть отбавляй.
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Все. На Украине можно ставить крест. Ненаказуемое зло становится сильнее в разы.
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Зе-команда дуже швидко перейшла у ранг шобла. традиційно ненаситного, нікчемного, продажного шобла. сумно, адже шобло значно помолодшало, має нібито "европейську" освіту, на шо власне і повівся народ. а за душою..... , а за душою виявилось те ж саме, що і у старого олігархічного шобла, ще й з рашапоїдним ригоублюдочним креном. а ще більш сумно, що нема на кого міняти цю шлоібень, а міняти скоро прийдеться. і знову боротьба за владу в країні, розвернеться між олігархічними кланами і фінансовими групами. якого то вже персонажа підсунуть народу на наступних "демократичних" перевиборах?
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После такого прогнозируемого решения т.н. "суда" кто-то еще будет верить в торжество правосудия в Украине? А это ведь только начало, вступление! Хотя, какая разница,тебя осудят или признают невиновным?
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А оце вже й справді знакова подія, а не якісь слєдствєнно-давосівські маньоври Петра Олексійовича. Знебайдужілим можна ще й про геніального українського Підрахуя нагадати, якому також за п'ять років ніхто з революцйонєрів нічого не зміг довести. Ну, крім почесаної грамоти...
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Мародеру времени не хватило посадить охрендовского ?
Или своих не сажаем ?
"Дотянули кота за хвост"...
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