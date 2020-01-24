 Кабмін планує залучити 26 млн євро допомоги ЄС для проведення земельної реформи та покращення управління сільгоспресурсами, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Зазначається, що в разі підписання Угоди планується допомога Україні за напрямками:

- інституційна та секторальна реформа в сільському господарстві та сільській місцевості;

- підтримка малих фермерських господарств;

- підтримка земельної реформи.

Нагадаємо, раніше Рада ухвалила за основу законопроєкт про ринок землі.

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