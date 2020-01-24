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Все про:депутат (1002) ДБР (808)

 Спроба нардепів проникнути в приміщення Держбюро є прямим порушенням норми закону, - ДБР

Державне бюро розслідувань заявило, що спроба народних депутатів проникнути в приміщення Держбюро є прямим порушення норми закону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві ДБР.

"Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом. Відповідно до частини 2 статті 4 Закону України "Про Державне бюро розслідувань", забороняється незаконне втручання державних органів, їхніх посадових і службових осіб у діяльність Державного бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.

У Держбюро зауважили, що намагання народних депутатів України нині проникнути в приміщення Державного бюро розслідувань Бюро розцінює як пряме порушення вищезазначеної норми Закону.

Нагадаємо, раніше народні депутати від фракції "Європейська Солідарність" прийшли в Державне бюро розслідувань, щоб заявити керівництву ДБР про неприпустимість призначення першим заступником ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова, а також про неприпустимість політичних переслідувань, які були ініційовані ексдиректором ДБР Романом Трубою за наказом Офісу Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми закликаємо опозиційні фракції підтримати запит про фінансування ДБР та зміни до закону про Бюро, - Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171684
 
   
 Топ коментарі
 
Нарушение закона? А когда ОПУ чуть ли не ежедневно давал прямые указания Трубе, против кого возбуждать уголовные дела и кого допрашивать - это не было прямым нарушением закона. У зебилов закон как дышло. И не надо сейчас про "Пецю" - клоун обещал, что всё будет по-другому, чем у "Пеци". Мы видим, как это "по-другому".
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Вони забули, шо втратили невинність.
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давайте уже сбрасываться ИМ "зеленой плесени" на ГРОБИКИ И ВЕНКИ ЧТО ЛИ... а то стыдоба Бубочка как хвойда дай миллион да миллион в Давосе...
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вона з народження без мізків, з зебілів сама, який розум?
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Може то зелебоба про ДБР, яке втратило цноту після скандалів з прослуховування Труби?
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Закон суров: Почему Арахамия ляпнул чушь
Мнения 24-янв, 02:429 1 332 0

После фразы руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что Украина должна приостановить синхронизацию законов с ЕС, я увидел, что его стали защищать несколько человек, к которым я испытываю искреннее уважение и симпатию.

Поэтому я решил объяснить почему я считаю, что Арахамия ляпнул чушь. Абсолютную.

Если бы Польша в 90-ых годах вместо реформ и евроинтеграционных процессов сделала то, что вчера в Давосе предложил Арахамия, то поляки были бы сегодня в таком же положении, в каком и мы сейчас.

Но они тогда пошли тем путем, что мы идем сейчас.

Не надо оправдывать его слова. Это дело зряшнее. И не надо говорить, что все дело в различии системы права и надо все же сберечь свою систему. Потому что эта система права не работает, как должна.

Кто из нас не знает украинскую систему права, которая скорее называется бесправием. То, что она не совпадает с европейскими стандартами верховенства права, я не сомневаюсь. А я хочу чтоб совпадала.

Я хочу чтоб законодательство соответствовало не российской поговорке «закон, как дышло - куда повернул - туда и вышло», а древнеримской «Dura lex sed lex» - : «закон суров, но это закон».

Потому что наша система не работает, а европейская показывает свою эффективность.

Но почему-то во власти находятся те, кто готовы защищать наш бардак и оправдывать его особенностями, вместо того чтоб следовать успешному примеру, каким может быть Польша. Тут вопрос не видения, а фактажа.

И то, что есть олигархат, которому совсем не выгодны процессы синхронизации законов с европейскими, я тоже помню.

И то, что сказал Арахамия будет аплодисментами встреченно именно олигархами, судьями украинских судов и всеми теми, кто использует законы Украины для своего обогащения.

Кстати, заметьте, что в Украине олигархи есть. А в Британии и Польше нет.

Это тоже оправдывается особым способом мышления?

Или все же не стоит это оправдывать, а надо сделать все возможное, чтоб олигархат исчез, как факт?

Синхронизация же украинского законодательства с европейским этому помогает.

Поэтому не надо оправдывать Арахамию и выступать адвокатами дьявола.

Не тот случай. И человек не тот.

БОРИСЛАВ БЕРЕЗА
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Сколько олигархов осталось в Украине на начало 2019 года?
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пусть бы синхронизировали зарплату и пенсии с ЕС, а не только тарифы и цены на все остальное
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А встановлювали прослушку теж депутати чи якісь чорти згідно статті Закону?
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"Были демоны, мы признаём, но они самоликвидировались" (с)
Попытка нардепов проникнуть в помещение Госбюро прямое нарушение нормы закона, - ГБР - Цензор.НЕТ 3100
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Вони його приптели не до місця. Депутати не впливали і не намагалися впливати на роботу Бюро. Просто вимагали зустрічі З керівництвом. А от хто намагався і далі намагажться впл вати на роботу Бюро, то це ОПа і сам през.
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Розумієте, "Партія і лєнін - блізнєци-братья, кто болєє матері-історії ценєн? Ми гиворім лєнін - подразумєваєм - партія, ми говорім партія, подразумєваєм - лєнін." (В. Маяковскій) 😁 Я вважаю, що саме Портний і керує ОПою. Незаконно.
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Тр-бюро розвішало непрані портянки для відлякування чортів, а В(б)єнєдіктова забула їх зняти.
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Тоді почитай закон:
Народний депутат діючого скликання при пред'явленні посвідчення народного депутата України користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також правом безперешкодного доступу на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності. Вимоги про пред'явлення чи оформлення інших документів, а також особистий огляд народного депутата, огляд та перевірка його речей забороняються, якщо інше не встановлено законом.
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Ото ж бо й воно "...якщо інше не встановлено законом".....
А є ще і "ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Державне бюро розслідувань".
Так що йдуть ці депутати лісом.
Бачили ми вже таких "діячів" під час "майдану". І бачили та бачимо нині наслідки всього того......
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Место андруша.Как человек на этом сайте ты писать не будешь.Только из будки😂🌷
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Виходить що ДБР шо хоче те і тврить і ніхто їм не указ.
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Інтелектуально недорозвинуті депутати? Хто ж їх обрав?
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Попытка нардепов проникнуть в помещение Госбюро прямое нарушение нормы закона, - ГБР - Цензор.НЕТ 2632
А теперь статью прочти о каких депутатах речь в статье.Попытка нардепов проникнуть в помещение Госбюро прямое нарушение нормы закона, - ГБР - Цензор.НЕТ 3676
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ти не видумуй, "інтелектуально недорозвинуті" це вже бренд твоїх слуг)
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якщо не віриш, зроби як учив твій вєлічайшій - вийди на вулицю і спитай людей Спроба нардепів проникнути в приміщення Держбюро є прямим порушенням норми закону, - ДБР - Цензор.НЕТ 1797
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це я про те, хто "інтелектуально недорозвинуті"... хоча це формулювання передбачає все таки наявність якогось інтелекту, тому є певні сумніви Спроба нардепів проникнути в приміщення Держбюро є прямим порушенням норми закону, - ДБР - Цензор.НЕТ 99
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ти сам повний унітаз сумніву. Твій величайший Зеленський - іди поклонися.
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Нарушение закона? А когда ОПУ чуть ли не ежедневно давал прямые указания Трубе, против кого возбуждать уголовные дела и кого допрашивать - это не было прямым нарушением закона. У зебилов закон как дышло. И не надо сейчас про "Пецю" - клоун обещал, что всё будет по-другому, чем у "Пеци". Мы видим, как это "по-другому".
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"Бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы Закона." Ну а дальше то где типа "выражаем обеспокоенность и т.д...."?Источник: https://censor.net.ua/n3171684
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Ну і маразматикі--почитай Закон про депутатів ВР. Які ж ви брехливі і ліцеміри.
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А прямое вмешательство, не намерение!, администрации офиса Президента не нарушает Закон?

Согласно части 2 статьи 4 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований"
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Вмешиваться нельзя, а нардепы имеют право посещать беспрепятственно госорганизации. Детальнее "права депутата вру..." Прописаны в законе о нардепе вру.
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Давайте почнемо з аваківського мєнта ,що:
не назвав своє прізвище,
не володіє державною мовою,
відмовився назвати своє звання чи посаду.
Стаття 18. Основні обов'язки поліцейського ЗУ "Про Національну поліцію"

"...3. Звертаючись до особи, або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук."

А потім плавно перейдемо злочинно-корупційних дій Труби і теперішнього політичного переслідування портновською дамочкою.
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Бред для зеленого лохтората. Статья 19 Закона Украины о статусе нардепа говорит, что они имеют право безпрепятственного доступа на любое преприятие, или в любой госорган, независимо от уровня секретности.
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А в ДБР забули, що вони ДБР, а не філіал злочинної групіровки? Як строго. До бандюків навіть не можна заходити, а їм можна що завгодно. Дожилися.Сама висока каста з*явилася в країні. А вони все так виконують, що написано?
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У ДБР відмовились реагувати на експертизу плівок голосу Романа Труби
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Ось це справжні дії опозиції. Саме такий тиск на владу є ефективним.
Нардеп користується правом БЕЗПЕРЕШКОДНО відвідувати органи державної влади, а також правом безперешкодного доступу на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на території України.
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канадські експерти підтвердили ідентичність голосу Труби - це доводить, що ДБР стало інструментом політичної корупції

эта экспертиза в том числе и потому проводилась экспертами Канады, что в руках Пороха при рассмотрении его исков против этой власти в международных судах это будет признано однозначно.
А иски будут. Поверьте. Отказ ДБР? Еще один пункт иска
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Звісно, родини небесної сотні не пустили до ДБР. Яка манкуртам небесна сотня? Але ж тут трапився Порох, що прийшов на допит. Та й трохи всипав.

Глава ГБР ховается от них.
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В/раде тоже не знают законов и принимает не знаючи их с нарушением регламента т.е. не законные законы..
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апрещается незаконное вмешательство


Но депутаты вовсе у не собирались вмешиваться в текущую работу этой организации !
Они пришли выразить протест против кадрового назначения. Любой гражданин страны имеет право выразить несогласие с решением назначить того или иного чиновника; а уж граждане, наделённые народным мандатом - тем более, имеют право публично выразить свой протест, и так чтобы это все услышали.

Источник: https://censor.net.ua/n317168
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В Госбюро отметили, что попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение Государственного бюро расследований...
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Они обязаны пропустить на прием или ответить на вопросы
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"Джордж Сорос пообещал 1 млрд долларов на борьбу с авторитарными правительствами и изменениями климата"
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Коли Богдан і Смірнов втручаються - це не "незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований".
Це все, що потрібно знати про ******* бубочкіну владу.
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ну,вмешательство должно быть задокументированно и доказано.иначе это не вмешательство.
а вот невыполнение пукта 2 и 3 статьи 17 закона о депутатах налицо...и задокументированно.
а также нарушение закона о милиции
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оказывается не только Зе путает события и слова, но и его служанки. Встреча и указания разные вещи, но откуда знать это стриптизершам и фотографам, а то и безработным партийцам
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Объяснения представителя полиции по поводу действия их сотрудников в ДБР:
они полиция, но не та полиция, которая полиция.
А теперь открываем вики и....
Но, судя по заявлению полиции, эти тела можно сдать на "мусор", потому что они "не те"
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щось я не побачив спроби проникнення ! вони що прийшли в не робочий час ? лізли через вікно? брали штурмом ( без тактичних скарпеток)?а якщо серйозно то як в ДБР може потрапити проста людина ,якщо наміть депутатів не пускають! де вільний доступ до правосуддя?
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венедиктовой скоро очень понятно объяснят кто имеет право проходить через проходную дбр, а кто нет.
чи не пупы земли.
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Це тільки вам можна вночі вдиратись цілими підрозділами, з танками, до жінок з дітьми... Що ж ви сциклі поховались усі??? Жінку злякались??? - вийдіть та прийміть заяву...
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ГБР потновская кацапская помойка!которую ждет ликцидация!
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Депутаты у нас уже прикасаемы ? Почему не применили спецсредства - дубинки ?
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проникновение"зе" депутатов в ВРаду Украины прямое нарушение норм законов Украины-(гбр)
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Вот клоуны! Незаконное вмешательство в деятельность ГБР полных ходом идет как раз из Офиса президента и от того же гов. Портнова - тому уже тысяча свидетельств и доказательств. А вот посетить здание ГБР и пообщаться с его руководством народные депутаты Украины имеют полное право - это не вмешательство, всё открыто и честно.
Говорите, борьба с коррупцией, зебилы? Как же, держите карман шире. Ситуация вокруг ГБР - это сплошная политическая и должностная коррупция, а по индексу восприятия коррупции от Transparency International Украина за последний год (зе-твари пришли к власти) впервые за пять лет пошла вниз, а до этого шла вверх. Теперь дно, зе-дно, зе-днище.
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та таке...це ж тільки портнову можна в дбр двері ногою відчиняти та вимагати "розлідувань" сфальсифікованих справ проти Пороха! А депутатам- зазь!!! Ще й заховалася ця курва новопризначена від родин загиблих майданівців!!!!Отримувати замовлення від буряіта на інших гнид з ОПи преза на те саме,- запраторти Пороха за грати, як "пріорітетне"(по словам труби) завдання у нас в державі!!! Тільки "чрмусь" портнов засцяв поїхати до Панами та пояснити причину своїх завідомо неправдивих свідчень проти Пороха, бо там швиденько запакують за брехню до камери!!!
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Народ, а оцей от "сотрудник" ДБР (який розпатякував про "порушення закону народними депутатами" за решіткою) - часом, не сам Портнов? Може, його синок? Дуже схожа зовнішність...
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Слова имеют смысл!
Уточните, что обозначает "вмешательство в деятельность"!
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Державне бюро розслідувань грубо порушило законодавство не допустивши парламентарів до приміщення.
Про це кореспондентам заявив народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, трансляцію ввів "Прямий"
"Керівництво ДБР не тільки не прийняло народних депутатів, не тільки не пішло на зустріч представникам родин героям Небесної Сотні, а й тим більше, вони видали цілу офіційну заяву, про те, що був мало не штурм ДБР сьогодні. І найбільше цьому здивувалися журналісти, які посекундно знімали все, що тут відбувається і представники поліції, які були тут присутні підтвердили, що жодних порушень громадського порядку в цьому приміщені сьогодні не було, єдине, що тут було - це грубе порушення закону України з боку керівництва ДБР, але це вже стиль команди, яка сьогодні при владі" - заявив нардеп.
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