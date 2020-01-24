 Спроба нардепів проникнути в приміщення Держбюро є прямим порушенням норми закону, - ДБР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві ДБР.
"Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом. Відповідно до частини 2 статті 4 Закону України "Про Державне бюро розслідувань", забороняється незаконне втручання державних органів, їхніх посадових і службових осіб у діяльність Державного бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.
У Держбюро зауважили, що намагання народних депутатів України нині проникнути в приміщення Державного бюро розслідувань Бюро розцінює як пряме порушення вищезазначеної норми Закону.
Нагадаємо, раніше народні депутати від фракції "Європейська Солідарність" прийшли в Державне бюро розслідувань, щоб заявити керівництву ДБР про неприпустимість призначення першим заступником ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова, а також про неприпустимість політичних переслідувань, які були ініційовані ексдиректором ДБР Романом Трубою за наказом Офісу Президента.
Мнения 24-янв, 02:429 1 332 0
После фразы руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что Украина должна приостановить синхронизацию законов с ЕС, я увидел, что его стали защищать несколько человек, к которым я испытываю искреннее уважение и симпатию.
Поэтому я решил объяснить почему я считаю, что Арахамия ляпнул чушь. Абсолютную.
Если бы Польша в 90-ых годах вместо реформ и евроинтеграционных процессов сделала то, что вчера в Давосе предложил Арахамия, то поляки были бы сегодня в таком же положении, в каком и мы сейчас.
Но они тогда пошли тем путем, что мы идем сейчас.
Не надо оправдывать его слова. Это дело зряшнее. И не надо говорить, что все дело в различии системы права и надо все же сберечь свою систему. Потому что эта система права не работает, как должна.
Кто из нас не знает украинскую систему права, которая скорее называется бесправием. То, что она не совпадает с европейскими стандартами верховенства права, я не сомневаюсь. А я хочу чтоб совпадала.
Я хочу чтоб законодательство соответствовало не российской поговорке «закон, как дышло - куда повернул - туда и вышло», а древнеримской «Dura lex sed lex» - : «закон суров, но это закон».
Потому что наша система не работает, а европейская показывает свою эффективность.
Но почему-то во власти находятся те, кто готовы защищать наш бардак и оправдывать его особенностями, вместо того чтоб следовать успешному примеру, каким может быть Польша. Тут вопрос не видения, а фактажа.
И то, что есть олигархат, которому совсем не выгодны процессы синхронизации законов с европейскими, я тоже помню.
И то, что сказал Арахамия будет аплодисментами встреченно именно олигархами, судьями украинских судов и всеми теми, кто использует законы Украины для своего обогащения.
Кстати, заметьте, что в Украине олигархи есть. А в Британии и Польше нет.
Это тоже оправдывается особым способом мышления?
Или все же не стоит это оправдывать, а надо сделать все возможное, чтоб олигархат исчез, как факт?
Синхронизация же украинского законодательства с европейским этому помогает.
Поэтому не надо оправдывать Арахамию и выступать адвокатами дьявола.
Не тот случай. И человек не тот.
БОРИСЛАВ БЕРЕЗА
Народний депутат діючого скликання при пред'явленні посвідчення народного депутата України користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також правом безперешкодного доступу на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності. Вимоги про пред'явлення чи оформлення інших документів, а також особистий огляд народного депутата, огляд та перевірка його речей забороняються, якщо інше не встановлено законом.
А є ще і "ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Державне бюро розслідувань".
Так що йдуть ці депутати лісом.
Бачили ми вже таких "діячів" під час "майдану". І бачили та бачимо нині наслідки всього того......
А теперь статью прочти о каких депутатах речь в статье.
Согласно части 2 статьи 4 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований"
не назвав своє прізвище,
не володіє державною мовою,
відмовився назвати своє звання чи посаду.
Стаття 18. Основні обов'язки поліцейського ЗУ "Про Національну поліцію"
"...3. Звертаючись до особи, або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук."
А потім плавно перейдемо злочинно-корупційних дій Труби і теперішнього політичного переслідування портновською дамочкою.
Нардеп користується правом БЕЗПЕРЕШКОДНО відвідувати органи державної влади, а також правом безперешкодного доступу на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на території України.
эта экспертиза в том числе и потому проводилась экспертами Канады, что в руках Пороха при рассмотрении его исков против этой власти в международных судах это будет признано однозначно.
А иски будут. Поверьте. Отказ ДБР? Еще один пункт иска
Глава ГБР ховается от них.
Но депутаты вовсе у не собирались вмешиваться в текущую работу этой организации !
Они пришли выразить протест против кадрового назначения. Любой гражданин страны имеет право выразить несогласие с решением назначить того или иного чиновника; а уж граждане, наделённые народным мандатом - тем более, имеют право публично выразить свой протест, и так чтобы это все услышали.
Источник: https://censor.net.ua/n317168
Це все, що потрібно знати про ******* бубочкіну владу.
а вот невыполнение пукта 2 и 3 статьи 17 закона о депутатах налицо...и задокументированно.
а также нарушение закона о милиции
они полиция, но не та полиция, которая полиция.
А теперь открываем вики и....
Но, судя по заявлению полиции, эти тела можно сдать на "мусор", потому что они "не те"
чи не пупы земли.
Говорите, борьба с коррупцией, зебилы? Как же, держите карман шире. Ситуация вокруг ГБР - это сплошная политическая и должностная коррупция, а по индексу восприятия коррупции от Transparency International Украина за последний год (зе-твари пришли к власти) впервые за пять лет пошла вниз, а до этого шла вверх. Теперь дно, зе-дно, зе-днище.
Уточните, что обозначает "вмешательство в деятельность"!
Про це кореспондентам заявив народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, трансляцію ввів "Прямий"
"Керівництво ДБР не тільки не прийняло народних депутатів, не тільки не пішло на зустріч представникам родин героям Небесної Сотні, а й тим більше, вони видали цілу офіційну заяву, про те, що був мало не штурм ДБР сьогодні. І найбільше цьому здивувалися журналісти, які посекундно знімали все, що тут відбувається і представники поліції, які були тут присутні підтвердили, що жодних порушень громадського порядку в цьому приміщені сьогодні не було, єдине, що тут було - це грубе порушення закону України з боку керівництва ДБР, але це вже стиль команди, яка сьогодні при владі" - заявив нардеп.