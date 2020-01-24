EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  352  7
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (3032) обстріл (5912) Донбас (13079) операція Об'єднаних сил (1992)

 Найманці РФ від початку доби тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська обстрілюють позиції наших воїнів на Донбасі зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів окупаційні війська обстріляли позиції наших захисників неподалік Талаківки, що на Донецькому напрямку.

З аналогічної зброї противник вів вогонь по українських захисниках поблизу Новолуганського, на Луганському напрямку.

Крім того, з мінометів калібру 82 мм (2 міни), станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районі Луганського.

Також читайте: Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено військовослужбовця, - Міноборони

Бойових втрат з боку наших сил унаслідок обстрілів противника немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171682
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а не боевых? как-то настораживающе написано...
 показати весь коментар
 
Это если Вы упали в грязном окопе и получили увечье - то не боевой, выход типа так
 показати весь коментар
 
Донецк "маяк" минусует тяжёлым 15.10 сторона аэропорта
 показати весь коментар
 
Донецк 15.50 д сторона аэропорта
... чемоданы и рояли летают уже не первый час
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору