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Все про:Білорусь (868) Лукашенко (322) незалежність (62) Росія (15117)

 Не хочу бути останнім президентом Білорусі, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підкреслив незламність суверенітету і незалежності країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це він заявив, спілкуючись з представниками трудового колективу РУП "Завод газетного паперу" в Шклові.

"У нас є своя країна. Ми суверенні і незалежні. Ми своїми мізками і руками, що змогли, заробили, будуємо свою країну. І ми не можемо бути частиною будь-якої країни. Я не можу вас зрадити і розчинити Білорусь, нехай навіть у нашій братській Росії", - підкреслив Лукашенко.

За його словами, в переговорах з Путіним "чітко й однозначно півтора-два роки тому сказав: цього в Білорусі не може зробити ніхто. Навіть якщо я на це піду, то білоруси мене з'їдять протягом одного року після ухвалення подібного рішення".

Читайте: Коли РФ почала "собачитися" з Україною через газ, я сказав, що ще "невідомо, що буде далі", - Лукашенко пригрозив Путіну пошуком альтернативних постачальників

"Я не хочу бути останнім президентом Білорусі. Почесно бути першим, але останнім бути не хочу. Я хочу, щоб діти наші жили на цьому клаптику землі в мирі, злагоді. В обіймах з російською людиною, росіянами. Вони нам не чужі. Росіяни - це наші люди. Від них, правда, мало що залежить зараз", - підкреслив Лукашенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171678
 
   
 Топ коментарі
 
Білорусі вже нема,як незалежної країни,це автономна область у складі північно захудного федерального округу.
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Хочет чтобы Беларусь была независима,но "жить в обнимку с россиянами". Похоже что у усатого придурка когнитивный диссонанс.
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тогда Миколка твой будет???)))
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Білорусі вже нема,як незалежної країни,це автономна область у складі північно захудного федерального округу.
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Она никогда и не была не зависимой от расии
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И это говорит зебил на коленях перед куйло стоя))
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Вы его речи о плечом к плечу с братским росс.народом первый раз за 25 лет услышали? Он на этих слюнтявках и доит рос. корову все годы.Тут ничего нового нет.Говорить и женится-разное.А сейчас хвост прищемили.Но это же не значит,что он должен поменять кресло царька на губернатора.
Лукашенко: о «русском мире» забудьте - YouTube

https://www.youtube.com › watch
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... ну а мешканці країни слухають його та розслабляють булки.
Хіба це стратегія? Йому треба думати як вискочити з ОДКБ
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"Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым

... до смерти.
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до коли спрашивают онные - до Коли отвечаю онные Не хочу бути останнім президентом Білорусі, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3695....демократия
Не хочу бути останнім президентом Білорусі, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5417
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Коля з пілотки вже виріс Не хочу бути останнім президентом Білорусі, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4590
Треба картуза надівати Не хочу бути останнім президентом Білорусі, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2989
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Раньше надо было думать. А теперь поздно пить Боржоми...
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Хочет чтобы Беларусь была независима,но "жить в обнимку с россиянами". Похоже что у усатого придурка когнитивный диссонанс.
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КОЛХОЗНИК , ты не первый !!! Ты второй !!! Шушкевич первый , так напомню на всяк. случай !!!
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Шушкевич не был президентом. Так, совковый академик.
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почаще повторяй про "братскую" парашу, дядя... эти живодеры под песни про "братские народы" ограбят, задушат, разбомбят... никого не пожалеют
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бацька подслащайєт горькую для бєларусов пілюлю
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От россиян правда ничего не зависит))) и тут батько подосрал)))
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Почетным будешь губернатором одной из губерний паРаши...а по нечетным будешь рыбу ловить...
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При ***** у него все дни будут нечётными.Там свой губернатор будет
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Ой хітруе падступны Лука! Ой хлусіць, бацька.
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Скасуй "Слов'янський базар", станеш президентом Бєларусі. Припини маячню про братні народи, станеш Президентом Бєларусі. Почнеш публічно вживати винятково бєларуську мову, станеш Президентом Бєларусі. А поки що ти губернатор. Підножка, грязь москви.
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Я так зрозумів, що все вже готово, залишились тільки юридичні формальності.
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Жопа становится всё меньше, а стулья начинают разъезжаться ! 😁
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Скажи хто твій друг,і я скажу хто ти. ПУЙЛІВСЬКІ ПРИХВОСТНІ.
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Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами.Источник: https://censor.net.ua/n3171678

они вас обнимут скоро.., тупой ты колхозник... Не хочу бути останнім президентом Білорусі, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7145

если это случится по грубому, то ты первый и получишь пулю в затылок... - не успеешь и понять почему погас свет...
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Будешь почетным гимнастом, а по нечетным - секретуткой )))
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чюет ушлый лис что кремль крепко взялся за белоруские осенние выборы....
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"Лука" "лукавит"..... Он НИКОГДА не был президентом "БЕЛАРУСИ"... Он был " Смотрящим" за БССР.... Теперь вопрос - "территория БССР станет "Западным федеральным округом РФ", или, реально, "Беларусью"?....
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Народ выбирал. Кстати и в Украине уважаем на 66%. Эх, такой бы рейтинг Порошенке.
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У Порошенко рейтинг тот что даже был в 2014 году был на волне майданного подъема и обещания закончить АТО за считанные часы. Порошенко никогда не был популярен в народных массах. Реальный его рейтинг 5-8% и выше уже никогда не будет.
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Лукашенко, це білоруський Жиріновський.
І ставлення до нього Путіна, і Россіі, саме таке.
Свій клоун.
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Лука в своєму репертуарі.

Двє шагі налєво, двє шагі направо
Шаг впірьод і шаг назад.
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Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - подчеркнул Лукашенко.
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А этого что - никто не заметил?
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Лука все зробив щоб добити білоруську національну ідентичність, тому розчинення в московщині ніхто і не помітить.
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Батька с ****** в обнимку поосторожнее он гомик.
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если хитрый цыган так начал блеять то точно уже все готово для поглащения болотного микромордора.
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Білорусь є лише наживкою для України на гачку х.ла...тіпа - вот відіті как харашо живьоцца тєм хто дружит с Рассієй!
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А ты, дядька, бы на засРашке хоть раз в жизни? Дальше, чем 200 км от границы с Украиной, и не в мацкве и питраграде? Как можно жить лучше в Белоруссии, если там в самой рашке жопа жопная, и полный пиз...ц!
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Ти не бачив людей, що щиро вірять у лукашенківський білий русскій рай??...десь приблизно 73% вірить...
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Дайте мне пульт от телевизора, и через полгода я сделаю президентом табуретку. Б.Березовский
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Ну а если серьезно, тут не только от россиян мало что зависит, но и от усатого.
Все зависит от упоротой беларруской ватьі и засланньіх казаков ***** типа гиркиньіх и козицьіньіх.
Дальше все по любимому кацапскому сценарию, беларусские нацианалистьі и патриотьі будут метелится с адептами рускаго мира.
А ******* будут типа с боку стоять, подливать бензинчик и делать вид, что они здесь не причем.
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"Не хочу быть президентом с последним сроком"- Путин... как-то так...
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Тоді об'єднуйся з Україною в Київську Русь
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Скажу словами Лукашенко. Власти Беларуси допустили очень много ошибок и сами подставились. Зачем было, придя к власти, кооперировался с Россией, зачем надо было подсаживать всю промышленность на дешевый российский газ. Разве было не понятно, что в замен они потребуют независимость. Говорят, что Россия претендует теперь на Беларусь. Так вы, политики, не подставляйтесь. Россия увидела, что творится в Беларуси, что вся промышленность уже не может работать без дешевого российского топлива (газа, нефти). Кроме того здесь в Беларуси 1,5 млн русских и Россия вмешается, то есть оккупирует Беларусь. Это теперь вопрос только времени. Беларусь сегодня - это часть территории России. Можно признавать или не признавать, от этого ничего не изменится. Ситуация будет развиваться де-факто. Станет ли она де-юре, не важно. Украина в эти дебри сейчас не лезет
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15 % в русские , только воссоединится с РФ хотят не более 7% . Если среди восоединителей есть и свои беларусы-ренегаты , то напрашивается вывод , русские в Беларуси будут ее защищать , даже с оружием . Украина пример .
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Он забыл добавить что от белорусов также мало что зависит.Погонят в стойло русского мира и никто спрашивать не будет.
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В обнимку с русским человеком, россиянами. - аха, одни уже жили в обнимку, только вот братик ножик держал в руке и потом подло в спину, да, кстати, тот же родной начал Украинцов украми, хохлами и бандерами называть, при том с негативным оттенком.
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Поверю в искренность слов Лукерьи когда он НЕ приедет на парад победобесия.
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Так его и не было там 9 мая. Он был на нашем празднике Победы. А победобесием у нас, кстати, никто не мыслит, это вы уже у себя считайте, как желаете, мы вам не указ, как и вы нам.
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В основной массе люди прсекли, что братские народы на самом деле очень разные, так и в обычных семьях бывает. потому не хотят ни с кем обьединяться.
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там правильно написанно?! не приедит !! или это прям палево выглядит.
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Ну все уже, тему всяческих интеграций с повестки дня сняли, пожизненное правление в РФ и без Беларуси состоялось.
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Типа єто что то меняет?)))
Империям нужньі победьі и захват новьіх территории, только так они могут обьяснить своему бьідлу, почему они сидят в жопу, а плебс будет терпеть, похваливать и переизберать, гордится на своем засцаном диване и на гавно исходить в инетах за своего царя)
Иначе єти пауки в банке начнут потихоньку пожирать друг друга, что собственно и наблюдается.
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Ну как раз этим РФ и занимается в Украине.
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не кажіть "гоп"...
ПРОГНОЗ ПРОФЕССОРА СОЛОВЬЯ НА 2022 ГОД
иди и смотри
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"Не хочу быть последним президентом Беларуси, - Лукашенко".. ещё один болезный, который пытается пукина разжалобить
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Не бзди, григорыч, ты не будешь последним, ты будешь единственным.
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ага, ломается как первый раз замужем, а сам же хочет, хочет...
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не надо было оппозицию садить и издеваться.
поздно каяться
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Гоплык папеколи, ишь как заметался, ну прямо таракан на сковородке.
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