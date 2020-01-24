 Не хочу бути останнім президентом Білорусі, - Лукашенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це він заявив, спілкуючись з представниками трудового колективу РУП "Завод газетного паперу" в Шклові.
"У нас є своя країна. Ми суверенні і незалежні. Ми своїми мізками і руками, що змогли, заробили, будуємо свою країну. І ми не можемо бути частиною будь-якої країни. Я не можу вас зрадити і розчинити Білорусь, нехай навіть у нашій братській Росії", - підкреслив Лукашенко.
За його словами, в переговорах з Путіним "чітко й однозначно півтора-два роки тому сказав: цього в Білорусі не може зробити ніхто. Навіть якщо я на це піду, то білоруси мене з'їдять протягом одного року після ухвалення подібного рішення".
"Я не хочу бути останнім президентом Білорусі. Почесно бути першим, але останнім бути не хочу. Я хочу, щоб діти наші жили на цьому клаптику землі в мирі, злагоді. В обіймах з російською людиною, росіянами. Вони нам не чужі. Росіяни - це наші люди. Від них, правда, мало що залежить зараз", - підкреслив Лукашенко.
Лукашенко: о «русском мире» забудьте - YouTube
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Хіба це стратегія? Йому треба думати як вискочити з ОДКБ
... до смерти.
Треба картуза надівати
они вас обнимут скоро.., тупой ты колхозник...
если это случится по грубому, то ты первый и получишь пулю в затылок... - не успеешь и понять почему погас свет...
І ставлення до нього Путіна, і Россіі, саме таке.
Свій клоун.
Двє шагі налєво, двє шагі направо
Шаг впірьод і шаг назад.
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А этого что - никто не заметил?
Все зависит от упоротой беларруской ватьі и засланньіх казаков ***** типа гиркиньіх и козицьіньіх.
Дальше все по любимому кацапскому сценарию, беларусские нацианалистьі и патриотьі будут метелится с адептами рускаго мира.
А ******* будут типа с боку стоять, подливать бензинчик и делать вид, что они здесь не причем.
Империям нужньі победьі и захват новьіх территории, только так они могут обьяснить своему бьідлу, почему они сидят в жопу, а плебс будет терпеть, похваливать и переизберать, гордится на своем засцаном диване и на гавно исходить в инетах за своего царя)
Иначе єти пауки в банке начнут потихоньку пожирать друг друга, что собственно и наблюдается.
ПРОГНОЗ ПРОФЕССОРА СОЛОВЬЯ НА 2022 ГОД
иди и смотри
поздно каяться