 Ми закликаємо опозиційні фракції підтримати запит про фінансування ДБР та зміни до закону про Бюро, - Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

"Ми зараз готуємо депутатський запит щодо обсягів фінансування Державного бюро розслідувань з Державного бюджету. Це не нормально, що насправді охоронці ДБР отримують більше, ніж хлопці на фронті. І ми бачимо як вони виконують свої обов’язки – вони прислужують, а не служать державі", – зазначила вона.

Крім того, Геращенко наголосила, що Венедіктова була призначена з порушеннями виконуючою обов’язки директора ДБР, місяць суміщала обов’язки, а також з порушенням призначила на два дні конкурс на заступника керівника ДБР.

Вона висловила здивування тим, що з цими порушеннями борються тільки депутати від "Європейської Солідарності", бо такій ганьбі мають протистояти всі опозиціонери.

"Перше – запит щодо фінансування ДБР; друге – невідповідність пані Венедіктової навіть посаді виконуючої обов’язки керівництва ДБР; третє – зміни до закону "Про ДБР", які мають відповідати рішенням Конституційного суду про незаконність призначення виключно президентом України керівництва незалежних органів; четверте – вимагати створення конкурсної комісії, куди мають увійти незалежні експерти та іноземці. Ми готові підтримати в цю комісію і пані Закревську, і інших потужних, незалежних юристів. Туди також мають увійти міжнародні експерти, щоб повернути довіру до цієї інституції", – розповіла Геращенко.

Геращенко підкреслила, що "Європейська Солідарність" вимагає зустрічі з Венедіктовою.

Пізніше вона повідомила, що депутати від "Європейської Солідарності" викликали поліцію з метою змусити Державне бюро розслідувань виконати норми законодавства і забезпечити доступ парламентаріїв у приміщення ДБР і право на невідкладний прийом главою ДБР Іриною Венедіктовою.

Вона зазначила, що відповідно до закону "Про статус народного депутата України" парламентарії мають право на невідкладний прийом посадовими особами, і представники "Європейської Солідарності" намагаються скористатися своїм законодавчим правом.

Зазначимо, що сьогодні на допит у ДБР прийшов П'ятий президент України Петро Порошенко. Відомо, що на допит Порошенка викликали у справі щодо підписання Мінських домовленостей.

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