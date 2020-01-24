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 Політика України, Події
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Все про:Геращенко Ірина (966) ДБР (808) Венедіктова (28) Європейська Солідарність (225)

 Ми закликаємо опозиційні фракції підтримати запит про фінансування ДБР та зміни до закону про Бюро, - Геращенко

"Європейська Солідарність" підготує запит про обсяги фінансування Державного бюро розслідувань і закликає опозиційні фракції підтримати його, а також зміни до закону про бюро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

"Ми зараз готуємо депутатський запит щодо обсягів фінансування Державного бюро розслідувань з Державного бюджету. Це не нормально, що насправді охоронці ДБР отримують більше, ніж хлопці на фронті. І ми бачимо як вони виконують свої обов’язки – вони прислужують, а не служать державі", – зазначила вона.

Крім того, Геращенко наголосила, що Венедіктова була призначена з порушеннями виконуючою обов’язки директора ДБР, місяць суміщала обов’язки, а також з порушенням призначила на два дні конкурс на заступника керівника ДБР.

Вона висловила здивування тим, що з цими порушеннями борються тільки депутати від "Європейської Солідарності", бо такій ганьбі мають протистояти всі опозиціонери.

"Перше – запит щодо фінансування ДБР; друге – невідповідність пані Венедіктової навіть посаді виконуючої обов’язки керівництва ДБР; третє – зміни до закону "Про ДБР", які мають відповідати рішенням Конституційного суду про незаконність призначення виключно президентом України керівництва незалежних органів; четверте – вимагати створення конкурсної комісії, куди мають увійти незалежні експерти та іноземці. Ми готові підтримати в цю комісію і пані Закревську, і інших потужних, незалежних юристів. Туди також мають увійти міжнародні експерти, щоб повернути довіру до цієї інституції", – розповіла Геращенко.

Геращенко підкреслила, що "Європейська Солідарність" вимагає зустрічі з Венедіктовою.

Пізніше вона повідомила, що депутати від "Європейської Солідарності" викликали поліцію з метою змусити Державне бюро розслідувань виконати норми законодавства і забезпечити доступ парламентаріїв у приміщення ДБР і право на невідкладний прийом главою ДБР Іриною Венедіктовою.

Вона зазначила, що відповідно до закону "Про статус народного депутата України" парламентарії мають право на невідкладний прийом посадовими особами, і представники "Європейської Солідарності" намагаються скористатися своїм законодавчим правом.

Зазначимо, що сьогодні на допит у ДБР прийшов П'ятий президент України Петро Порошенко. Відомо, що на допит Порошенка викликали у справі щодо підписання Мінських домовленостей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Влада планує встановити фактичну цензуру в медіа": Нардепи "ЄС" провели зустріч з представниками Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171677
 
   
 Топ коментарі
 
Смотри, как у кремлевско-зеленогнойных приступ истерики на Ирину! Все правильно она говорит, а вы идите в зад к хуйлу, вам там место!
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ты никто и ничтожество, а ЕС единственные кто против российского реванша
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Сколько тут слуг шоколадного ублюдка Ми закликаємо опозиційні фракції підтримати запит про фінансування ДБР та зміни до закону про Бюро, - Геращенко - Цензор.НЕТ 343
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Якщо забув, я тобі нагадаю що вона депутат ВР. Думаю Юлька теж підтримає.
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Не надо спешить с Юлькой, ещё неясно - на чью сторону весы перевесят, а когда она сделает заявление, тогда и будет ясно - на чью сторону весы.
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Я висловив свою думку. Ось сьогодні буде Шустер о 21-00, може щось проясниться.
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А что "ЕС" делает неправильного, если её там нет?
Чем она отличается от Оманского, когда появляется только после того, как отследит тенденцию в оценке события лохторатом?
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ты никто и ничтожество, а ЕС единственные кто против российского реванша
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а-ха-ха.Юлька придёт - порядок наведёт. Не будет панькаться с тем сивим чмом.
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чому з жаб на зебілів смішно і гірко; а з жаб на опозицію гидко і бридко?
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Зараз стара зграя, заточена на Ірину Геращенко, висуне свої щурячі писки.
Впєрьод таварісчі !
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Восьмипроцентні чудять... Мы призываем оппозиционные фракции поддержать запрос о финансировании ГБР и изменения в закон о Бюро, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2013
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що хвоста прищемили пєці?
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Скоріше - той орган, що між ногами.
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а тобі що до того? У Вови взагалі нічого щемити - то ти заздриш?
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Смотри, как у кремлевско-зеленогнойных приступ истерики на Ирину! Все правильно она говорит, а вы идите в зад к *****, вам там место!
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Та вони вже давно з тим жопоблоком злигалися.
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Загалом то вона про гроші говорить. Усі жінки весь час думають про гроші.
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Країну зелена муха доруйновує і зупинити її вже ніхто не зможе. Ось коли все буде зроблено, то муха сама полетить до своїх мух.
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амнезия у херащенок и членов секты 8-процентного гетьмана - законы о ГБР и все, что связано с его деятельностью, в том числе и уровень зарплат, протащили именно они сами и громко били себя при этом между грудями, рассказывая, какой охренительный орган борьбы с коррупцией они создали.
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Сколько тут слуг шоколадного ублюдка Ми закликаємо опозиційні фракції підтримати запит про фінансування ДБР та зміни до закону про Бюро, - Геращенко - Цензор.НЕТ 343
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А фіг вам! Ми закликаємо опозиційні фракції підтримати запит про фінансування ДБР та зміни до закону про Бюро, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9375
Всі сядете разом із своїм баригою.
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Вот наглядный пример политикам. Пока во власти, не занимайтесь иммитацией, делайте реформы не для себя, а для страны.
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-всі демократичні реформи за 5 років ніхто в світі і ніяк не зміг провести. За цей срок можна лише встановрити антидемократичну диктаторську владу аж до диктатури окремої особи. Для демократичних реформ потрібно срок не менше 15-ти років (і те, як показав досвід нйшвидших реформ в Польщі та Чехословаччині - замало і цього сроку).

-демократичні реформи можуть бути успішними лише тоді, коли більшість виборців хоча би визнають їх необхідність, попри їх невідворотню болючість. Але, якщо вони своїм наступним голосуванням висловлюють недовіру лідерам, що проголошують демократичні цінності; і одночасно голосують за "срать-ржать-поржать" - то реформи зупинятимуться раз за разом і в наступну каденцію їх потрібно розпочинати знову з куди гірщих стартових позицій.
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Тобто без того, щоб один приятель крав у енергетиці, а другий в оборонці, обійтися ніяк неможливо?
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безкарно крали? Чи слідство щось встановило?
До речі, розмова тут, в цьому відгалуженні - не за кримінал, не за корупцію, а про реформи.
Хочете про те, хто що вкрав, і скільки - вище є і таке.
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"Мы готовы поддержать в эту комиссию и госпожу Закревскую, и других мощных, независимых юристов" - з якої радості Закревська "мощний юристь", можливо щоб комісії обирали нормальних керівників у комісіях мають бути дійсно хороші, а не фейсбучні юристи
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