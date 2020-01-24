 Ми закликаємо опозиційні фракції підтримати запит про фінансування ДБР та зміни до закону про Бюро, - Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.
"Ми зараз готуємо депутатський запит щодо обсягів фінансування Державного бюро розслідувань з Державного бюджету. Це не нормально, що насправді охоронці ДБР отримують більше, ніж хлопці на фронті. І ми бачимо як вони виконують свої обов’язки – вони прислужують, а не служать державі", – зазначила вона.
Крім того, Геращенко наголосила, що Венедіктова була призначена з порушеннями виконуючою обов’язки директора ДБР, місяць суміщала обов’язки, а також з порушенням призначила на два дні конкурс на заступника керівника ДБР.
Вона висловила здивування тим, що з цими порушеннями борються тільки депутати від "Європейської Солідарності", бо такій ганьбі мають протистояти всі опозиціонери.
"Перше – запит щодо фінансування ДБР; друге – невідповідність пані Венедіктової навіть посаді виконуючої обов’язки керівництва ДБР; третє – зміни до закону "Про ДБР", які мають відповідати рішенням Конституційного суду про незаконність призначення виключно президентом України керівництва незалежних органів; четверте – вимагати створення конкурсної комісії, куди мають увійти незалежні експерти та іноземці. Ми готові підтримати в цю комісію і пані Закревську, і інших потужних, незалежних юристів. Туди також мають увійти міжнародні експерти, щоб повернути довіру до цієї інституції", – розповіла Геращенко.
Геращенко підкреслила, що "Європейська Солідарність" вимагає зустрічі з Венедіктовою.
Пізніше вона повідомила, що депутати від "Європейської Солідарності" викликали поліцію з метою змусити Державне бюро розслідувань виконати норми законодавства і забезпечити доступ парламентаріїв у приміщення ДБР і право на невідкладний прийом главою ДБР Іриною Венедіктовою.
Вона зазначила, що відповідно до закону "Про статус народного депутата України" парламентарії мають право на невідкладний прийом посадовими особами, і представники "Європейської Солідарності" намагаються скористатися своїм законодавчим правом.
Зазначимо, що сьогодні на допит у ДБР прийшов П'ятий президент України Петро Порошенко. Відомо, що на допит Порошенка викликали у справі щодо підписання Мінських домовленостей.
Чем она отличается от Оманского, когда появляется только после того, как отследит тенденцию в оценке события лохторатом?
Впєрьод таварісчі !
Всі сядете разом із своїм баригою.
-демократичні реформи можуть бути успішними лише тоді, коли більшість виборців хоча би визнають їх необхідність, попри їх невідворотню болючість. Але, якщо вони своїм наступним голосуванням висловлюють недовіру лідерам, що проголошують демократичні цінності; і одночасно голосують за "срать-ржать-поржать" - то реформи зупинятимуться раз за разом і в наступну каденцію їх потрібно розпочинати знову з куди гірщих стартових позицій.
До речі, розмова тут, в цьому відгалуженні - не за кримінал, не за корупцію, а про реформи.
Хочете про те, хто що вкрав, і скільки - вище є і таке.
Нужно их пощипать.