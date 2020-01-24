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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (4244) Пєсков (581) Путін (5216) нормандська четвірка (967)

 Зустріч Зеленського і Путіна до "нормандського саміту" в квітні не планується, - Пєсков

Планів зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського до чергового саміту в "нормандському форматі" поки немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Питання про те, чи можлива така зустріч до саміту, який, як раніше повідомлялося, може відбутися у квітні цього року в Берліні, було поставлено в ході спілкування прессекретаря з журналістами в п'ятницю.

"Зараз якихось планів на цей рахунок немає", - сказав Пєсков.

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Разом з тим він зазначив, що "між президентами налагоджений досить конструктивний робочий контакт".

"Якщо вони вважатимуть за необхідне, вони будь-якої миті зможуть домовитися про це", - сказав Пєсков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171674
 
 
 Топ коментарі
 
зеленский-это жлоб с ужимками идиота. Никто. Как!? Ну как можно было повестись на ТАКОЕ!? Может действительно враги объединились со жлобами и выбрали вот такое!? Но ведь и молодые голосовали за него! За обещание закончить войну и договорится с врагом!? Порошенко начал войну и наживался на этом!? В это верили!? И кому от этого дебильного выбора стало лучше!?
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Мне бы больше понравилась фотография, где ты в бюллетене за Зелемойского галочку поставил.
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Зашквари ві ЗЕплісняви з кожним днем все зашквареніші , а бліаді БЕні ПІнчуки з ФІрташами та АХмєтовими у повному гівні . Цікаво, як тепер вони усі воні скопом будуть йти на поклін до Хубла - що наш НАРІД скаже?
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Справжні захисники- патріоти гинули й гинуть сьогодні, всілякі нацжони псевдопатріотичні вже розсекречені, Авакову захопити владу не вдається ( Білецький на сцені тому підтвердження) - це називаеться жарять суки олігархіні ЗЕпліснявими зашкварами самі себе... А ***** залишось лиш чекати
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Мне бы больше понравилась фотография, где ты в бюллетене за Зелемойского галочку поставил.
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А мені краще . щоб *забугорна * сексота злиняла з сайту і не повчала українців та ще мовою окупанта ! Зустріч Зеленського і Путіна до "нормандського саміту" в квітні не планується, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5405
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Малоросс, тогда переведи на украинский значок - галочка за Зелемойского.
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Перекладаю українською "..наша Галя всім дає..."
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"..наша Галя всім дає..." (c)
Хоть Дмитро его зовут,
За морковкой он пойдёт,
Нет, толпою побегут...
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"налажен достаточно конструктивный рабочий контакт"Источник: https://censor.net.ua/n3171674
Цього досить. В Омані вони контакт налагодили.
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Если бы контакт наладили, то Вова сидел бы в первом ряду на форуме памяти. А так Вова вчистую бортанул российского диктатора.
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Якби контакту не було то Зе зробив би як Ду.
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Что так скромно фантазируешь? Он бы обнимался с Х*****
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Та навпаки))). Це ж бортанули Зелемойського не дав йому слова. То воно типу образилось на Йаад Вашем.
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Если бортанули Зеленмкого, то бортанули Украину. Так еще лучше.
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А чому б не зробити так, як це зробили президенти Польщі, Літви? Тоді би в Ізраїлі зрозуміли, що за сцаря ***** вони втрачають своїх союзників і ринки збиту.
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Тому що Україна є в значно гіршому стані ніж Польща та Литва
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потомучто моника еврей и еврейство ему важнее всех украинцев и им забот
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твій вова просто здрефив сказати, що при Сраліні На Україні було розстріляно 200 000 жидів і 300 000 було вивезено в Гулаг!
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нельзя так долго не встречаться - заскучают друг за другом...
моника он уже в дичайшей депрессухе...
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пыня другим занят, у него подгорает..... конституцию кроит в контексте международного права в предверье мартовской Гааги.....
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в Омане все "парешали"..., да заодно и счета-конто проверил...
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Бубочка час не гає, 5 років пролетять швидко, якщо досидить. Бабло у оманських офшорах порозпихав. Тепер новий план назрів, де б війська відвести, який би шматок України здати путіну... і щоб дорожче. Апетит росте.
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до "нормандского саммита" в апреле не планируется

А там и 9 МАЯ ... Зюзя на Красную площадь поедет и там они все порешают
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Цікаво до 9 травня встигне Зе розвалити Україну і на червоній площі приймати парад капітуляції разом з іншим вовкою на мавзолеї вовки?
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Арахамия зовет сторонников Зеленского выйти на улицы в защиту обиженного преЗЕдента

"Обиженный президент".
В Омане, в Давосе, в Израиле и пролетая над Румынией.
Особенной остроты ему придал бы тюремно-жаргонный смысл слова "обиженный". А вообще это конечно моща президент. Кремень. Скала. Обиделся. Устал (за пол года). Деток не видит. Терпит нас, калечных. Не президент. ПРЕЗИДЕНТИЩЕ!!!
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Обиженный, недолюбленный... В Давосі жалівся бідолашний, що його інвестори не дуже *******, а ми ж cheap (дешеві).
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зеленский-это жлоб с ужимками идиота. Никто. Как!? Ну как можно было повестись на ТАКОЕ!? Может действительно враги объединились со жлобами и выбрали вот такое!? Но ведь и молодые голосовали за него! За обещание закончить войну и договорится с врагом!? Порошенко начал войну и наживался на этом!? В это верили!? И кому от этого дебильного выбора стало лучше!?
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молодые малороссы боялись служить, а их мамочки с папочками, дедушки с бабушками вообще были в панике за своих мальчиков и внучечков... - вдруг отправят в ООС, вдруг война..
это основная причина победы Зе....
предпочли капитуляцию рискам...
пора уже сказать правду..
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Кто сказал, что молодые не могут быть жлобами?

Или ты думаешь, что в семье жлобов может внезапно вырасти интеллигент-интеллектуал?
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Я знаю их родителей и склонен считать, что выбрали из боязни попасть на войну.
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Да , но почему нет соцопросов от УВАЖАЕМЫХ БЕКЕШКИНЫХ - после парада у Кремля с нашим Залей появятся, как думаете ?
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Nataliia Radchenko - соцопросы по РЕЙТИНГАМ пропали....

последний был в середине декабря.....
это все о чем вы хотели спросить, но стеснялись.... - "Как делаются рейтинги в Украине, кому служат медиа и разные институты за это ответственные ?" ... - молчат журналисты, молчат и лидеры партий...
Вот интересно... - ПОЧЕМУ?
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Соцопросы-это вчерашний день. В Америке, с недавнего времени-это политический инструмент и в них мало кто верит. Российские гибридные методы войны изменили мир и мы ещё это поймём когда-то в полной мере.
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допустим вчерашний день...
НО ПОЧЕМУ ОНИ ПРОПАЛИ?
Какой сейчас рейтинг Зе?
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Він гопник, а у більшості в тому числі серед молоді психологія гопника.
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Разлука настоящей мужской любви не помеха.
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до "нормандского саммита" в апреле не планируется

А там и 9 МАЯ ... Зюзя на Красную площадь поедет и там они все порешают
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Шо, знову почнеться арія: «Пазвані, мнє пазваніііі!!!!» ?
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"между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт"

Ну насчет этого мы уже в курсе. И последствия сотрудничества ЗЕ с врагом тоже очевидны.
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Блогер: Оказывается, не Порошенко ведёт войну, как рассказывали пять лет! А Вованька, по ходу, такой себе миротворец, пальцем деланный!

Владимир Зеленский, как отметила Таня Адамс на своей странице в «Фейсбук», не сумел «прекратить войну» по одной простой причине - он выбрал поражение.
Блогер добавила, что нынешний президент, по всей видимости, не знает, что на карте Украины нет такой точки, где Россия согласится полностью остановиться.

Впрочем, возможно, он знает об этом, просто надеется, что для него в «великой российской империи» найдется пара корпоративов. Как оказалось, «разведение сил» не работает.
Оказывается, что это не Петр Порошенко ведет войну, как нам всем рассказывали в течение 5 лет.
Оказывается, что Вованька, по ходу, так себе миротворец, пальцем деланный. Мы-то думали, что он придет, ножкой топнет, и все - мир наступит.

Те, кого война не зацепила, должны понять одно. От «северного зверька» вас отделяет только лишь тонкая стена из человеческих тел, которые способны держать оружие в руках, и добровольно поменявшие «Вечерний квартал» и суши на сырой окоп и прилет 120-х мин. Этим людям жизненно необходимо понять, зачем они там стоят, пока Верховный главнокомандующий блеет «какая разница». «Зеленые миротворцы», выбравшие ЭТО, должны еще и заставить ЭТО работать. В ином случае иллюзии в один прекрасный день лопнут так, что мозги со стенки придется отскребать шпателем
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Это сплошная демагогия. Она что-то говорит, но не подтверждает фактами. Набор фраз пустых фраз.
Например:
/// Владимир Зеленский, как отметила Таня Адамс на своей странице в «Фейсбук», не сумел «прекратить войну» по одной простой причине - он выбрал поражение. ///
Почему она так считает? Ей так кажется?
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он выбрал поражение Надо просто перестать стрелять
Пусть стреляют в нас....
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А в Давосі видав нову геніальну сентенцію: "Щоб Україні вступити в Європейський союз, треба просто щоб Європа прийняла Україну в ЄС".
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Украинский лидер отметил, что полностью прекратить огонь в регионе не удалось, поэтому страна теряет своих граждан.
Однако президент Украины выразил мнение, что это станет возможным «завтра», если «все стороны захотят прекратить войну».
«Я уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра, потому что Украина защищает свои земли», - подчеркнул Зеленский.
Он также добавил, что Украина «в своем мозгу понимает», что готова к прекращению военных действий «сегодня».
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Для этого, тебе, лось сохатый, нужно посмотреть в библиотеке, что означает термин "война", потом сравнить к-во погибших украинских воинов, за январь 2017, 2018, 2019 и 2020, когда у руля оманский ишак. Тогда поймешь-война идет, по нарастающей, а то что ее уже нет в твоем телевизоре, это еврейская технолгия для быдла.
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Единственное замечание - после прилета 120-ки, соскребать со стены будет нечего, стены не будет.
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Кремль в ожидании: понял, что "Блазень" в Украине - не "хозяин".. Теперь ждут - "хахлы" "голову отвинтят "Блазню", до весны, или он "хозяином" станет.... А потом будут "определяться"... Бесполезное занятие....... Наркоман с "дорожки" не спрыгнет, а та "шобла", что его "под руки водит", не возьмёт на себя ответственность "рулить" - они пришли красть, а не работать...
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Согласен. Янелох для путина отработанный вариант. Он на все согласен и его даже не нужно дожимать. Сейчас русские просто следят за ситуацией в предверии капитуляции. И встречаться с косноязычным дебилом просто так путину в западло.
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Кремль підкреслено йому показав, що блазень він скрізь блазень, і в Кремлі, і в Україні, і в Давосі і в Ізраїлі.
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Вместе с тем он отметил, что "между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт.

Да. Нездоровый контакт. Я бы даже сказал "неприличный"
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Вове нравятся молоденькие мальчики, а нелоху уже 42!
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а нахрена встречаться? можна и по телефону ц. у. полчить или тихаря в оман смотаться
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Встречавший российского президента министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил его за то, что, освобождая Освенцим, Красная армия освободила и мать министра.

Затем благодарности не раз звучали из уст премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента Реувена Ривлина, которые провели с российским лидером всю первую половину дня.
В частности, на открытии памятника «Свеча памяти», посвященного защитникам и погибшим в блокаде Ленинграда, президент Ривлин говорил о выдающейся роли советского народа и Красной армии, о личной истории семьи Путина, у которого, по словам израильского президента, была еврейская бабушка, которая иногда за ним приглядывала. «Мы всегда будем помнить, что именно солдаты Красной армии открыли ворота Освенцима», - сказал премьер
Нетаньяху.

https://www.rbc.ru/politics/23/01/2020/5e295b2f9a79476d00fdd683?from=center
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Встречавший российского президента министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил его за то, что, освобождая Освенцим, Красная армия освободила и мать министра.

Затем благодарности не раз звучали из уст премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента Реувена Ривлина, которые провели с российским лидером всю первую половину дня.
В частности, на открытии памятника «Свеча памяти», посвященного защитникам и погибшим в блокаде Ленинграда, президент Ривлин говорил о выдающейся роли советского народа и Красной армии, о личной истории семьи Путина, у которого, по словам израильского президента, была еврейская бабушка, которая иногда за ним приглядывала. «Мы всегда будем помнить, что именно солдаты Красной армии открыли ворота Освенцима», - сказал премьер
Нетаньяху.

https://www.rbc.ru/politics/23/01/2020/5e295b2f9a79476d00fdd683?from=center
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Израильский телеканал Arutz 7 заявил, что украинский президент Владимир Зеленский ограниченный человек и потерпел фиаско на Всемирном форуме в Давосе.
Канал рассказал, что в Давосе президент Украины выступал практически перед пустым залом, так как мировые лидеры якобы поняли, что он «является крайне ограниченным человеком».
«Зеленский не представляет собой ничего», - говорится в статье.
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Как же они могли так своего соплеменника унизить ? 😳
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Бедная ЗЕбубачка, выдержит хоть до апреля???
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Ну і що тепер робити нестримним петріотам - ще два місяці ганяти двигун перманентного спротиву вхолосту? Зустріч Зеленського і Путіна до "нормандського саміту" в квітні не планується, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2339
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В Румынии произошел политический скандал из-за ошибки Офиса Зеленского в переводе его речи
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Сегодня многим украинцам, принимавшим участие в выборах в 2019-м году, начинает понемногу становится ясно, что проблема была все-таки не в Порошенко.
На выборах многие голосовали за мир. Путин просто не воспринимает Порошенко, думали избиратели. Пока у власти Порошенко, война будет продолжаться, потому что Путин не будет с ним договариваться, рассуждали они. А вот выберем Зеленского, который никогда ничего плохого про Путина не говорил, Зеленский встретится с Путиным и сойдутся где-то посередине. Война закончится. Путин уйдет с Донбасса. А вопрос Крыма пусть так и висит себе в воздухе. Такой был план.
Порошенко у власти больше нет. В январе 2020 года потери ВСУ уже вдвое больше, чем были при Порошенко в январе 2019-го, а январь ведь еще даже не закончился. Логично, что возникает у многих вопрос: почему снова смерти? Почему не сработал этот «замечательный» план примирения с Путиным через нового президента? Ведь в Давосе Зеленский не называл Россию оккупантом, как Порошенко, а стыдливо упоминал о неких «сторонах», которые могут прекратить «конфликт». Глава фракции «Слуга народа» Арахамия говорил об отказе от евроинтеграции.
Путин мог бы гордиться таким сговорчивым новым партнером. Вместо этого он организовал Зеленскому позорный скандал в Израиле. Правда в том, что Путину без разницы, кто президент: Порошенко, Зеленский или красивый Нефьодов. Любого президента Украины Путин будет публично унижать, делать слабым, втаптывать в грязь.

По словам блогера, можно вспомнить Оманские гастроли президента Зеленского. Не сложно догадаться, кто рассекретил «слугу» народа в дорогущем отеле? Не Бигус и не Радио Свобода, а Страна.юа друзей Путина.
Интерес Путина к любому президенту Украины один: максимально ослабить и лишить поддержки, чтобы на коленях приполз и покровительства просил. Так что нет, с избранием Зеленского война с Россией не закончится. Она или продолжится, или мы капитулируем, возместим России ущерб от нашего сопротивления.
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Яка важлива новина.)) І табун народу обговорює ніщо.(
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тобто фуйло не хоче спілкуватись з зелькою ?
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ну да, шестерки все указания передедут
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