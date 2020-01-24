 Зустріч Зеленського і Путіна до "нормандського саміту" в квітні не планується, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Питання про те, чи можлива така зустріч до саміту, який, як раніше повідомлялося, може відбутися у квітні цього року в Берліні, було поставлено в ході спілкування прессекретаря з журналістами в п'ятницю.
"Зараз якихось планів на цей рахунок немає", - сказав Пєсков.
Разом з тим він зазначив, що "між президентами налагоджений досить конструктивний робочий контакт".
"Якщо вони вважатимуть за необхідне, вони будь-якої миті зможуть домовитися про це", - сказав Пєсков.
а пацилавать?
Хоть Дмитро его зовут,
За морковкой он пойдёт,
Нет, толпою побегут...
Цього досить. В Омані вони контакт налагодили.
моника он уже в дичайшей депрессухе...
А там и 9 МАЯ ... Зюзя на Красную площадь поедет и там они все порешают
"Обиженный президент".
В Омане, в Давосе, в Израиле и пролетая над Румынией.
Особенной остроты ему придал бы тюремно-жаргонный смысл слова "обиженный". А вообще это конечно моща президент. Кремень. Скала. Обиделся. Устал (за пол года). Деток не видит. Терпит нас, калечных. Не президент. ПРЕЗИДЕНТИЩЕ!!!
это основная причина победы Зе....
предпочли капитуляцию рискам...
пора уже сказать правду..
Или ты думаешь, что в семье жлобов может внезапно вырасти интеллигент-интеллектуал?
последний был в середине декабря.....
это все о чем вы хотели спросить, но стеснялись.... - "Как делаются рейтинги в Украине, кому служат медиа и разные институты за это ответственные ?" ... - молчат журналисты, молчат и лидеры партий...
Вот интересно... - ПОЧЕМУ?
НО ПОЧЕМУ ОНИ ПРОПАЛИ?
Какой сейчас рейтинг Зе?
А там и 9 МАЯ ... Зюзя на Красную площадь поедет и там они все порешают
Ну насчет этого мы уже в курсе. И последствия сотрудничества ЗЕ с врагом тоже очевидны.
Владимир Зеленский, как отметила Таня Адамс на своей странице в «Фейсбук», не сумел «прекратить войну» по одной простой причине - он выбрал поражение.
Блогер добавила, что нынешний президент, по всей видимости, не знает, что на карте Украины нет такой точки, где Россия согласится полностью остановиться.
Впрочем, возможно, он знает об этом, просто надеется, что для него в «великой российской империи» найдется пара корпоративов. Как оказалось, «разведение сил» не работает.
Оказывается, что это не Петр Порошенко ведет войну, как нам всем рассказывали в течение 5 лет.
Оказывается, что Вованька, по ходу, так себе миротворец, пальцем деланный. Мы-то думали, что он придет, ножкой топнет, и все - мир наступит.
Те, кого война не зацепила, должны понять одно. От «северного зверька» вас отделяет только лишь тонкая стена из человеческих тел, которые способны держать оружие в руках, и добровольно поменявшие «Вечерний квартал» и суши на сырой окоп и прилет 120-х мин. Этим людям жизненно необходимо понять, зачем они там стоят, пока Верховный главнокомандующий блеет «какая разница». «Зеленые миротворцы», выбравшие ЭТО, должны еще и заставить ЭТО работать. В ином случае иллюзии в один прекрасный день лопнут так, что мозги со стенки придется отскребать шпателем
Например:
/// Владимир Зеленский, как отметила Таня Адамс на своей странице в «Фейсбук», не сумел «прекратить войну» по одной простой причине - он выбрал поражение. ///
Почему она так считает? Ей так кажется?
Пусть стреляют в нас....
Однако президент Украины выразил мнение, что это станет возможным «завтра», если «все стороны захотят прекратить войну».
«Я уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра, потому что Украина защищает свои земли», - подчеркнул Зеленский.
Он также добавил, что Украина «в своем мозгу понимает», что готова к прекращению военных действий «сегодня».
Да. Нездоровый контакт. Я бы даже сказал "неприличный"
Затем благодарности не раз звучали из уст премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента Реувена Ривлина, которые провели с российским лидером всю первую половину дня.
В частности, на открытии памятника «Свеча памяти», посвященного защитникам и погибшим в блокаде Ленинграда, президент Ривлин говорил о выдающейся роли советского народа и Красной армии, о личной истории семьи Путина, у которого, по словам израильского президента, была еврейская бабушка, которая иногда за ним приглядывала. «Мы всегда будем помнить, что именно солдаты Красной армии открыли ворота Освенцима», - сказал премьер
Нетаньяху.
https://www.rbc.ru/politics/23/01/2020/5e295b2f9a79476d00fdd683?from=center
Затем благодарности не раз звучали из уст премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента Реувена Ривлина, которые провели с российским лидером всю первую половину дня.
В частности, на открытии памятника «Свеча памяти», посвященного защитникам и погибшим в блокаде Ленинграда, президент Ривлин говорил о выдающейся роли советского народа и Красной армии, о личной истории семьи Путина, у которого, по словам израильского президента, была еврейская бабушка, которая иногда за ним приглядывала. «Мы всегда будем помнить, что именно солдаты Красной армии открыли ворота Освенцима», - сказал премьер
Нетаньяху.
https://www.rbc.ru/politics/23/01/2020/5e295b2f9a79476d00fdd683?from=center
Канал рассказал, что в Давосе президент Украины выступал практически перед пустым залом, так как мировые лидеры якобы поняли, что он «является крайне ограниченным человеком».
«Зеленский не представляет собой ничего», - говорится в статье.
https://www.facebook.com/100010216398389/videos/821083391575533/
На выборах многие голосовали за мир. Путин просто не воспринимает Порошенко, думали избиратели. Пока у власти Порошенко, война будет продолжаться, потому что Путин не будет с ним договариваться, рассуждали они. А вот выберем Зеленского, который никогда ничего плохого про Путина не говорил, Зеленский встретится с Путиным и сойдутся где-то посередине. Война закончится. Путин уйдет с Донбасса. А вопрос Крыма пусть так и висит себе в воздухе. Такой был план.
Порошенко у власти больше нет. В январе 2020 года потери ВСУ уже вдвое больше, чем были при Порошенко в январе 2019-го, а январь ведь еще даже не закончился. Логично, что возникает у многих вопрос: почему снова смерти? Почему не сработал этот «замечательный» план примирения с Путиным через нового президента? Ведь в Давосе Зеленский не называл Россию оккупантом, как Порошенко, а стыдливо упоминал о неких «сторонах», которые могут прекратить «конфликт». Глава фракции «Слуга народа» Арахамия говорил об отказе от евроинтеграции.
Путин мог бы гордиться таким сговорчивым новым партнером. Вместо этого он организовал Зеленскому позорный скандал в Израиле. Правда в том, что Путину без разницы, кто президент: Порошенко, Зеленский или красивый Нефьодов. Любого президента Украины Путин будет публично унижать, делать слабым, втаптывать в грязь.
По словам блогера, можно вспомнить Оманские гастроли президента Зеленского. Не сложно догадаться, кто рассекретил «слугу» народа в дорогущем отеле? Не Бигус и не Радио Свобода, а Страна.юа друзей Путина.
Интерес Путина к любому президенту Украины один: максимально ослабить и лишить поддержки, чтобы на коленях приполз и покровительства просил. Так что нет, с избранием Зеленского война с Россией не закончится. Она или продолжится, или мы капитулируем, возместим России ущерб от нашего сопротивления.