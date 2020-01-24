 Співробітників 66 військового госпіталю, які працювали з Дугарь, викликають на допити без повісток, за наказом керівництва, - Корчинська

Про це вона заявила кореспонденту Цензор.НЕТ у залі суду, де відбувається засідання щодо зміни запобіжного заходу Дугарь.

За словами Корчинської, медсестер, які працювали разом з Дугарь, запрошують до прокуратури без повісток.

"Нам соромно за поведінку військово-мобільного госпіталю №66, вони просто усно наказують медсестрам і лікарям госпіталю ходити на допити без повісток", - додає Корчинська.

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З повною версією текстової трансляції із засідання суду щодо зміни запобіжного заходу Дугарь можна ознайомитися тут.

На цей момент, за її інформацією, прокуратурою Києва та Покровська були допитані вже понад 20 співробітників госпіталю - це люди, які служили з Яною Дугарь у 2016 році.

Напередодні Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Яною Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".