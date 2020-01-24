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Все про:Правоохоронні органи (679) прокуратура (2041) Корчинська (26) Дугарь Яна (36)

 Співробітників 66 військового госпіталю, які працювали з Дугарь, викликають на допити без повісток, за наказом керівництва, - Корчинська

Екснардепка Оксана Корчинська каже про те, що триває "безпрецедентний тиск" на свідків у справі Яни Дугарь, підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це вона заявила кореспонденту Цензор.НЕТ у залі суду, де відбувається засідання щодо зміни запобіжного заходу Дугарь.

За словами Корчинської, медсестер, які працювали разом з Дугарь, запрошують до прокуратури без повісток.

"Нам соромно за поведінку військово-мобільного госпіталю №66, вони просто усно наказують медсестрам і лікарям госпіталю ходити на допити без повісток", - додає Корчинська.

Також читайте: ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію слідчим доказів причетності Дугарь до вбивства Шеремета, - адвокат

З повною версією текстової трансляції із засідання суду щодо зміни запобіжного заходу Дугарь можна ознайомитися тут.

На цей момент, за її інформацією, прокуратурою Києва та Покровська були допитані вже понад 20 співробітників госпіталю - це люди, які служили з Яною Дугарь у 2016 році.

Напередодні Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Яною Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171673
 
 
 Топ коментарі
 
У власти откровенные мерзавцы и предатели.
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У власти откровенные мерзавцы и предатели.
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Ну, а прєдставьтє, єслі б остался Порошенко?
Тогда б, всє еті каратєлі лугандонского наріта билі би на волє.
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Они вместе с тобой сидели бы и были бы обменным фондом кацарылый.
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ох зарази такi, i влада i бiля влади, бо не було ще i не буде нiколи влади, яка б задовольняла геть усiх
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щось не зрозумiв я тебе, бо я писав про весь свiт, а тебе що, заклинило?
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Шльома, шо ви кипишите? Оно вам нада с гоями сперечаться?
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Та що ж незрозумілого?
Ну от дивись.
Минула влада не задовольняла тих, для кого Бандера був ворогом, а Україна, Армія, Віра, Мова, викликали емоції ненависті.
І вони обрали владу, для якої герой Термос, а Україна, то порноповія, і Жрать, Срать, Ржать.
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Більше того , - більшість усіх влад , всіх часів і народів , в більшості своїй, ніколи не задовольняли більшість.
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Напишіть запит нач госпіталю а копію в прокуратуру про те що він порушує
Закон Співробітників 66 військового госпіталю, які працювали з Дугарь, викликають на допити без повісток, за наказом керівництва, - Корчинська - Цензор.НЕТ 5157
Нехай чухає лисину
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Где написано и кто кроме Корчинской сказал, что без повестки нельзя приглашать для беседы граждан Украины в правоохранительные органы? Каким способом это приглашение осуществляют-это другое дело.
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Конституцию почитай. Там черным по белому написано, что гос.органы ОБЯЗАНЫ действовать ТОЛЬКО в списиб, прописанный Законами. Так вот на допрос человек вызывается повесткой. Иных способов не предусмотрено.
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ідійот) повістка не є виключним способом виклику особи, це захід забезпечення кримінального провадження, а тому повістка навпаки надсилається у випадку необхідності, коли особа не являється до слідчого або коли слідчий визнає це за необхідне.
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ти новенький - зебіл, чи просто придурюєшся дебілом?
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не дебіл це той хто вважає що на допит особу викликають тільки повісткою)
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Лёлик, ты не прав...
Если лицо самостоятельно дает является без повести - то повестка и не нужна !
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Побеседывать, они сами могут приехать в 66 военный госпиталь, И, если сотрудники госпиталя захотят, они полялякают с этим ФБРовцем о погоде, как сало каптить, сколько крови нужно для переливания в среднем и т.д. Без повесток опрашивать человека по какому-либо уголовному делу нельзя.
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це лише ваші фантазії))) повістка - це захід забезпечення кримінального провадження як будь-який захід забезпечення він застосовується тільки при необхідності .
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Повестка- не обязательна, если лицо не против и без неё явится..!
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Оно руцкий дурак. Это за поребриком так можно
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а Аваков где, дядя ?
Коломойский тут лишний,
там аваков должен быть
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І самий великий злочинець серед них, не Беня. Він діяв відкрито і він все-таки бізнесмен, має кошти, має свої медіапесурси, підприємства... Самий великий злодій це Рюкзаков. Він вдягнув маску патріота, а фактично злив країну, злив всі її завоювання за останні 5 років. Зараз цей дім розбирається не на матерали, як розбирають старі будівлі - зверху, а щоб кинути з великої висоти і все розбити. Підмиваються стіни і фундамент одночасно.
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Так понимаю, очень нужно назначить виновных, чтобы не выйти на истиных заказчиков и исполнителей.
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аваков заигрался. это "дело" - явно политический заказ. "мусора не люди"(с)
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зеленский смешал с говном голосовавших за него
зеленский поступил как подонок
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.. а почему , как подонок? Он полностью подтверждает это. И никаких **КАК**!!
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Я так понимаю Зеленский не настолько подонок насколько глупый нарцисс. Он глуп.
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Так, ворогам України був непотрібен розумний Порошенко.
І його звалили руками недолугого електорату, накачанного фейковою гімнопрпагандою.
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"розумний Порошенко" - )))))) - я б навiть сказав би що занадто
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Да с янелохом просто в разных весовых категориях! Разные лиги! Это ж становится очевидно!
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Нет! Нет! ПарашенкаваравалначалвайнуоннетакойПасадить!
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«Петро Порошенко у 1989 році з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю: «Міжнародні економічні відносини». (Перед тим пройшов по конкурсу до Одеського морського училища, але вибрав навчання в Університеті). Відслужив 2 роки строкової служби у військах протиповітряної оборони СРСР. До 1992 навчався в аспірантурі та працював асистентом кафедри міжнародних економічних відносин Київського університету.
Володіє: українською, англійською, румунською (молдовською), російською мовами.
Кандидат в майстри спорту з дзю до.»
Назвіть Вашу освіту.
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... то може Ви розумнійший, коли вирішили стверджувати щодо розуму Порошенко?!)))) Чи може і зараз на посту президента країни людина , розумніша за Порошенко. Але я точно знаю, що сьогодняшний преЗедент точно дурнійший за Вас. А Ви на фоні Порошенко .... (дописуйте самостійно).....
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Для знатоков Конституции. Гос. органы обязаны действовать только в способ предусмотренный Законом! А Закон, то бишь УПК Украины, предусматривает приглашение для беседы не только повесткой, а если вы еще не знали то и по телефону.
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Русский, уходи. Ты глуп и некомпетентен. По телефону можно послать нафуй кого угодно, потому, как к делу это не пришьёшь. Уходи, русский.
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на рахунок вашої компетентності є ще більше питань. Виклик повісткою це ПРАВО слідчого, а не обов'язок, обов'язком виклик стає лише у тому випадку ,якщо іншим способом свідок не приходить або ігнорує слідчого. Розкрию вам таємницю - 99 % учасників провадження повістками не викликаються, повістками починають викликати тільки упертих і для того ,щоб у подальшому можна було застосувати через суд привід або для підозрюваного - запобіжний захід)))
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"Можно и послать", тогда будет повестка. Но ничто не запрещает ходить БЕЗ повестки !
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Ничто не запрещает ходить БЕЗ повесток !
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"Нові обличчя", старі методи. Треба щось робити с цим кварталом.
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Що у даному випадку не так? Це стандартна процедура, коли необхідно допитати велику кількість людей із одного органу, слідчий звертається до керівництва органу закладу, щоб той адекватно розподілив по днях хто і коли зможе прийти на допит, оскільки слідчий не знає: хто коли чергує хто коли на лікарняному і т.п., тому такі дії слідчого аж ніяк не можуть визнаватися протиправними.
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