 У разі затримок соцвиплат українцям планують виплачувати компенсації, - Гончарук

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що законопроєкт буде поданий до парламенту.
"Для усунення корупційних ризиків встановлено вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення термінів виплати яких проводиться компенсація", - йдеться в повідомлення.
Компенсації будуть здійснюватися у разі затримки виплат:
- пенсії або щомісячного довічного грошового утримання;
- соціальних виплат;
- стипендій;
- заробітної плати (грошового забезпечення);
- суми індексації грошових доходів громадян.
«Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит». В сеть попала очередная переписка «слуг народа» (фото).
«Слугу народа» Павлиша поймали на переписке о «наглом разделении бюджета» с замминистра здравоохранения
Народного депутата Украины от президентской партии «Слуга народа» Павла Павлиша подловили за скандальной перепиской с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом.
Так, в переписке Семиволос отмечает, что некий «Миша», а единственный нардеп в профильном комитете - глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, намерен «нагло делить бюджет».
Полная стенограмма переписки:
https://glavcom.ua/ru/news/tut-mozhno-horosho-pribarahlitsya-vnukam-hvatit-v-set-popala-ocherednaya-perepiska-slug-naroda-foto-654728.html
Микола Розумовський1 час назадКажуть, що "Рошен" выпустив новий торт "ЗЕфир", рецепт як у "Наполеона", тільки без яєць.
наверное, "бывшие отморозки" были несколько получше приведенных вами 21.04.19, не так ли?
Сколько там пенсионеров и сидящих на соцвыплатах голосовало за "прастого, честного парня из народа"?
буржуйпенсионер...
73% дебілів. Ви зробили це разом
Ну , то кому ше Порошенко заважає??????
Вы только вдумайтесь, на соцвыплаты денег нет, а на компенсацию отсутствия денег на соцвыплаты деньги ЕСТЬ.
по-перше, затримки з виплати соціальних виплат відбуваються не через конкретного чиновника, а через відсутність грошових коштів на відповідних казначейських рахунках - наповнюйте бюджет.
по-друге, кожен громадянин, який невчасно отримав виплати (соціальні чи заробітню платню), має право звернутися до суду з відповідним позовом в якому може попросити й відшкодування моральних або матеріальних збитків (й не треба писати про десять кіл пекла, так десять кіл, але так працює державна машина - займіться її налагодженням).
по-третє, за рахунок чого ці банкрути збираються брати на держбюджет додаткові фінансові зобов'язання?
ну й по-четверте, якщо у вас немає грошей вчасно виплачувати соціальні виплати, то звідки ж ви їх братиму ще й на компенсації, тупні?
Вот скинем "соевую пандухеть" і зажевемо щасливим омансько-квартальним зежиттям..
Железно, пришел конец эпохи бедности, переходим к эпохе нищеты.
Но есть деньги выплатить не выплаченное и доплатить компенсацию...