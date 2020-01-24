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Все про:Кабмін (3254) соцвиплати (99) Гончарук_Олексій (560)

 У разі затримок соцвиплат українцям планують виплачувати компенсації, - Гончарук

Уряд ініціює здійснення компенсацій людям у разі затримок з виплатами.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що законопроєкт буде поданий до парламенту.

"Для усунення корупційних ризиків встановлено вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення термінів виплати яких проводиться компенсація", - йдеться в повідомлення.

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Компенсації будуть здійснюватися у разі затримки виплат:

- пенсії або щомісячного довічного грошового утримання;

- соціальних виплат;

- стипендій;

- заробітної плати (грошового забезпечення);

- суми індексації грошових доходів громадян.

У разі затримок соцвиплат українцям планують виплачувати компенсації, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171671
 
 
 Топ коментарі
 
Идиот. За то, что чиновник и втянет выплату(а они всегда все затягивают), компенсировать будут за счёт налогоплательщиков? Заберите клоунов в цирк.
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Невыплата пенсионным фондом пенсий за декабрь составляет 12%. Про задержки и невыплаты зарплат бюджетника и шахтерам не рассказывает уже только ленивый. Докерувались зеленые "эффективные менеджеры" до финиша.
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ЗеДятлы, вы уже поняли КАКИХ ДЕБИЛОВ вы посадили людям на голову? У разі затримок соцвиплат українцям планують виплачувати компенсації, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6233
Вы только вдумайтесь, на соцвыплаты денег нет, а на компенсацию отсутствия денег на соцвыплаты деньги ЕСТЬ. У разі затримок соцвиплат українцям планують виплачувати компенсації, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9374 У разі затримок соцвиплат українцям планують виплачувати компенсації, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3686 У разі затримок соцвиплат українцям планують виплачувати компенсації, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8684
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давайте сразу второй закон пакетом ОПЛАТА ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ роялти и % премий в случае задержек выплат компенсаций от властей Украины .. а также третий Закон О праве Народа Украины расстреливать и вешать чиновников нардепов министров Премьера и ***********.. за бла-бла- бла и не выплат и задержка даже на 1 час....
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Невыплата пенсионным фондом пенсий за декабрь составляет 12%. Про задержки и невыплаты зарплат бюджетника и шахтерам не рассказывает уже только ленивый. Докерувались зеленые "эффективные менеджеры" до финиша.
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А тепер пенсіонерів з іншими тішать платіжки за газ. У деяких районах Львівської області їх видали 20-21 січня. А 24 січня принесли рахунки за доставку газу. За два місяці - січень і лютий. Пропонують оплатити до 20 числа. Якого місяця (січня, чи лютого), не вказано. Розділили мабудь на два платежі, щоб людей не шокувати. І збирають наперед. Коефіцієнт приведення достандартниз умов ліплять далі попри заборону це робити. Так за січень цей коефіцієнт був 1,03.Тобто на кожній тисячі мають 30 гривень. Ось так закінчується ера зубожіння.
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Шахтеры уже сегодня радуются вовсю

У разі затримок соцвиплат українцям планують виплачувати компенсації, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6859
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...річь в тому,що "коболєви" взяли великих "спеців" ,які при "януковичах ".таке робили в Житомирі з тарифами по "теплу"...Банально вкрали гроші і людей,які викрали цю аферу,та виграли в європейському суді -змусили замовкнути...Ось така "хуня" ,малята, як казав дід Панас...
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мені знову на тиждень пізніше чорнобильські прийшли... Ну, хоч на тиждень,, не на три місяці, як було восени.
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Бо Вовка - "свой парєнь". А своїм можна все пробачити і навіть в одну відому позу стати.
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залучених ОВДП на всіх не вистачає... Та й пів-року пройшло після перших займів, вже й віддавати доводится, а там було 18%річних...
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Это, кстати, еще не самый худший вариант из земразей. Если придут откровенно бенины животные, а они обязательно придут, вот тогда "похохочем". Зебилам конечно побоку все это...
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Ви Юлю обізвали "жівотним". Це жінка, треба щось ніжніше, напр. "тварюля"
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"Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит!" Слуги мудрого нарідуВ случае задержек соцвыплат украинцам планируют выплачивать компенсации, - Гончарук - Цензор.НЕТ 725
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Здесь нужно писать более развернуто.

«Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит». В сеть попала очередная переписка «слуг народа» (фото).

«Слугу народа» Павлиша поймали на переписке о «наглом разделении бюджета» с замминистра здравоохранения

Народного депутата Украины от президентской партии «Слуга народа» Павла Павлиша подловили за скандальной перепиской с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом.

Так, в переписке Семиволос отмечает, что некий «Миша», а единственный нардеп в профильном комитете - глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, намерен «нагло делить бюджет».

Полная стенограмма переписки:
https://glavcom.ua/ru/news/tut-mozhno-horosho-pribarahlitsya-vnukam-hvatit-v-set-popala-ocherednaya-perepiska-slug-naroda-foto-654728.html



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В случае задержек соцвыплат украинцам планируют выплачивать компенсации, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2869

Микола Розумовський1 час назадКажуть, що "Рошен" выпустив новий торт "ЗЕфир", рецепт як у "Наполеона", тільки без яєць.
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Идиот. За то, что чиновник и втянет выплату(а они всегда все затягивают), компенсировать будут за счёт налогоплательщиков? Заберите клоунов в цирк.
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В случае, да задержки уже пошли, сосед инвалид первой группы уже четвертый день матерится, а все компенсации вы уже себе на премии выгребли, у вас даже на основные выплаты денег нет. Убрали одних отморозков мародеров, на смену пришли другие отморозки мародеры.
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На смену пришли клоуны, которых раскрутили, показывая ужасы про мародеров. Отупляй население и рекламируй тупую власть - и страна быстро закончит существование.
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А перед этим кто был, дебилы, которые рассказывали, что украинцы много жрут.
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почему ж при "бывших отморозках" все было - и рост промышленности, и субсидии, и рост зарплат, а при "таких же нынешних отморозках" ни субсидий, ни зарплат, в промышленности все валится и армия разбегается?

наверное, "бывшие отморозки" были несколько получше приведенных вами 21.04.19, не так ли? У разі затримок соцвиплат українцям планують виплачувати компенсації, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5398
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Уже готовятся к невыплатам.
Сколько там пенсионеров и сидящих на соцвыплатах голосовало за "прастого, честного парня из народа"?
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А как же регресс с 2020года сделали платить на месяц позже ?
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А когда учителям по 4000 долларов и пеню за задержку заплатите, зелёное шапито?
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Копят. Хотят сразу по 8000 начать платить )))
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А в случае задержки компенсации выплатят пеню, а в случае ... выплатят штраф! Ну откуда столько идиотов? Я про 75% голосовавших за кретинов
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Ешь ананасы..рябчиков жуй...день твой последний приходит..буржуй пенсионер... У разі затримок соцвиплат українцям планують виплачувати компенсації, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4110
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"Сєрп і молот - нужда і голод. Хочєшь жні, а хочєш куй - всьо равно "палучіш" ...уй"
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет??
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Якщо вже мова йде про затримки з соц виплатами, тоді все ДОКЕРУВАЛИСЬ
73% дебілів. Ви зробили це разом
Ну , то кому ше Порошенко заважає??????
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"Кум рулює, я газую - їдемо; кум на плоті, я на дроті - висимо"
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ЗеДятлы, вы уже поняли КАКИХ ДЕБИЛОВ вы посадили людям на голову? У разі затримок соцвиплат українцям планують виплачувати компенсації, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6233
Вы только вдумайтесь, на соцвыплаты денег нет, а на компенсацию отсутствия денег на соцвыплаты деньги ЕСТЬ. У разі затримок соцвиплат українцям планують виплачувати компенсації, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9374
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"Вдумайтєсь" це не до них. Там все втрачене навіки.
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це абсолютно популістська маячня та відсутнітсь розуму.
по-перше, затримки з виплати соціальних виплат відбуваються не через конкретного чиновника, а через відсутність грошових коштів на відповідних казначейських рахунках - наповнюйте бюджет.
по-друге, кожен громадянин, який невчасно отримав виплати (соціальні чи заробітню платню), має право звернутися до суду з відповідним позовом в якому може попросити й відшкодування моральних або матеріальних збитків (й не треба писати про десять кіл пекла, так десять кіл, але так працює державна машина - займіться її налагодженням).
по-третє, за рахунок чого ці банкрути збираються брати на держбюджет додаткові фінансові зобов'язання?
ну й по-четверте, якщо у вас немає грошей вчасно виплачувати соціальні виплати, то звідки ж ви їх братиму ще й на компенсації, тупні?
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Дорогілохи..любі мої зе віслюки..нужна еще патерпеть..
Вот скинем "соевую пандухеть" і зажевемо щасливим омансько-квартальним зежиттям..
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То есть, задержки будут неизбежно, к этому народ и готовят. А компенсации... Увидите, что это будут смешные копейки, порядка 1% годовых.
Железно, пришел конец эпохи бедности, переходим к эпохе нищеты.
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Льоха, ти мав рацію - ти дійсно тупий. Все що українці з таким трудом і кров'ю здобували і строїли 5 років під час війни, ви, дегенерати зелені, успіли за півроку просрати.
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Скорей бы весна--зелебобики поломятся на свои пока ещё 6 соток сажать петрушку-- как завещал великий Зе!--а также морковку,кабачки и картоху.
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Одно радует, что этот ишак оманский своих избирателей теперь имеет во всех позах, а они бэкают как бараны от возмущения. Вы зробили це разом!
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А компенсація за невчасну виплату компенсації буде?
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В тебе ж діра в бюджеті, про які компенсації ти говориш, ти же профан!!!
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На выплаты денег нет, а на компенсацию - да? Кого он за дураков держит?
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че за бред. как это задержки??? а пенсионерам сдохнуть чтоли???
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Этот умный премьер ещё и облигации выпустит на это дело и в автоматическом порядке своим указом выдам их каждому пенсионеру. А чё держава в смартфоне. А пенсионерам быть покинутыми не привыкать. Они при совке натринеровались. Премьер, очередной гений.
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ГДЕ логика, - у них нет денег выплатить ...
Но есть деньги выплатить не выплаченное и доплатить компенсацию...
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