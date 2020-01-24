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Все про:Волинь (373) жалоба (52) Донбас (13079) снайпери (147)

 На Волині оголосили жалобу за загиблим бійцем ООС Миколою Сорочуком

У Волинській області 24 і 25 січня оголошено днями жалоби за загиблим у зоні Операції Об'єднаних сил 22-річним військовослужбовцем Миколою Сорочуком.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Розпорядженням голови Волинської облдержадміністрації 24 та 25 січня 2020 року оголошено Днями жалоби за загиблим у зоні проведення Операції Об’єднаних сил волинянином-військовослужбовцем Миколою Сорочуком... Відповідно до цього розпорядження на всій території Волинської області на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій будуть приспущені Державні Прапори України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 22 січня на Донбасі від кулі снайпера загинув військовослужбовець Микола Сорочук, житель села Лище Підгайцівської об'єднаної територіальної громади.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171670
 
 
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