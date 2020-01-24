 У Болгарії двох російських дипломатів звинуватили в шпигунстві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Болгарії.

У ході розслідування в рамках одного з досудових проваджень було встановлено, що з 2017 року до сьогодні громадянин Російської Федерації проводив розвідувальну діяльність, в ході якої він запитував інформацію про механізми виборчого процесу в країні. Встановлено, що громадянин Росії має статус дипломата, він акредитований у Болгарії як перший секретар у консульському відділі посольства Російської Федерації в Софії.

Під час іншого досудового розслідування прокуратура Болгарії зазначала, що в період з жовтня 2018 року до сьогодні інший громадянин Росії здійснював збір розвідувальної інформації, в т.ч. державну та службову таємницю в галузі енергетики та енергетичної безпеки країни, яку він направляв у штаб-квартиру російської розвідки в Москві.

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Для здійснення своєї незаконної діяльності російський представник встановив контакти з болгарськими громадянами, які мали доступ до інформації в цій галузі. Подальша перевірка встановила, що громадянин Росії користується дипломатичним імунітетом, оскільки він є співробітником Торгового представництва Російської Федерації в Софії.

Зазначається, що незважаючи на наявність підстав для притягнення їх як обвинувачених за вчинення злочину, передбаченого ст. 104 пункт 1 КК РФ, кримінальна справа щодо двох громадян Росії призупинено на підставі ст. 25 параграф 1 п. 3 КПК - "працівник - це особа з недоторканністю".

Нагадаємо, раніше прокуратура Болгарії висунула офіційне звинувачення трьом росіянам за спробу отруїти збройового бізнесмена Гебрева.

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