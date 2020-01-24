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Все про:Болгарія (129) Росія (15108) шпигунство, шпіонаж (366)

 У Болгарії двох російських дипломатів звинуватили в шпигунстві

Генпрокурор Болгарії Іван Гешев поінформував міністра закордонних справ країни про збір доказів щодо розвідувальної діяльності, здійснюваної на території країни двома громадянами РФ, які користуються дипломатичним імунітетом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Болгарії.

У ході розслідування в рамках одного з досудових проваджень було встановлено, що з 2017 року до сьогодні громадянин Російської Федерації проводив розвідувальну діяльність, в ході якої він запитував інформацію про механізми виборчого процесу в країні. Встановлено, що громадянин Росії має статус дипломата, він акредитований у Болгарії як перший секретар у консульському відділі посольства Російської Федерації в Софії.

Під час іншого досудового розслідування прокуратура Болгарії зазначала, що в період з жовтня 2018 року до сьогодні інший громадянин Росії здійснював збір розвідувальної інформації, в т.ч. державну та службову таємницю в галузі енергетики та енергетичної безпеки країни, яку він направляв у штаб-квартиру російської розвідки в Москві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Болгарії висунула офіційне звинувачення трьом росіянам за спробу отруїти збройового бізнесмена Гебрева

Для здійснення своєї незаконної діяльності російський представник встановив контакти з болгарськими громадянами, які мали доступ до інформації в цій галузі. Подальша перевірка встановила, що громадянин Росії користується дипломатичним імунітетом, оскільки він є співробітником Торгового представництва Російської Федерації в Софії.

Зазначається, що незважаючи на наявність підстав для притягнення їх як обвинувачених за вчинення злочину, передбаченого ст. 104 пункт 1 КК РФ, кримінальна справа щодо двох громадян Росії призупинено на підставі ст. 25 параграф 1 п. 3 КПК - "працівник - це особа з недоторканністю".

Нагадаємо, раніше прокуратура Болгарії висунула офіційне звинувачення трьом росіянам за спробу отруїти збройового бізнесмена Гебрева.

Читайте: МЗС Болгарії дало підозрюваному в шпигунстві російському дипломату 24 години, щоб покинути країну

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171668
 
 
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І тільки в Україні,за шість років війни,не зловили жодного росіянського шпигуна.Дякую Поця і З
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"Кротик", "Поци" нет больше полугода....... Много "зелёные", "шпиёнов" поймали?... Лижут "путе" жопу, аж "прицмакивают".. "Поця" не скулил, как "Блазень", встречи выпрашивая - это его убеждали в необходимости встречи с "обезбашенной Рассеей"!... Вот тут ты свою "лахтинскую" сущность и раскрываешь...........
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в кремле просто переиминовли разведывательный отдел кгб в мид рф ещё и коксом по случаю барыжат....
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кацапня вже і у Болгарії встигла насрати
добре, де їх нема, а вони всюди
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кацапский дипломат не шпион ето персонаж вымышленный.
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не может быть...
вот русафобы)))
когда там про "болгаробИндерафцеф" репортаж будет?
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