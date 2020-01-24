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 Політика України, Суспільство
  2019  37
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 Окупанти заявили про затримання в Криму нібито українського диверсанта

У ФСБ окупантів заявили про затримання в Криму місцевого жителя, який нібито за завданням українських спецслужб обладнав схрони з боєприпасами.

Російські силовики заявили, що нібито виявили у нього дев'ять електродетонаторів, три запали, детонатори уповільненої дії і бризантну вибухову речовину загальною масою п'ять кілограмів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на krymsos.

"ФСБ Росії затримала жителя республіки Крим, що обладнав за завданням спецслужб України на території регіону схрони з боєприпасами і вибуховими речовинами", - повідомляють росЗМІ з посиланням на відомство окупантів.

Спецслужба повідомляє, що "стосовно затриманого слідчим управлінням ФСБ Росії по Криму і Севастополю порушено кримінальні справи за ч. 2, ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 КК РФ (незаконне придбання, зберігання, перевезення вибухових речовин і боєприпасів, вчинені групою осіб за попередньою змовою)".

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"Суд" відправив підозрюваного під арешт.

Федеральна служба безпеки розповсюдила відео нібито з місця виявлення схованок з боєприпасами в Криму.

На ньому видно, як співробітники спецслужби дістають з неглибоких ям в землі пакети та пластикові пляшки з-під харчових продуктів і побутової хімії. Всередині пакетів - замасковані під перманентні маркери детонатори та запали. В одному з тайників знайшли каністру з речовиною коричневого кольору. Самі схрони були обладнані в лісосмузі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171665
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапи поповнюють обмінний фонд.
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Ну що 73%, готові узяти на себе відповідальність? Вам пояснювали, що проводячи обміни аля Зеленський, ви збільшуєте ймовірність терактів і викрадення наших громадян заради обмінного фонду. Тупість завжди закінчується хреново.
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Шкода тільки що окупанти ловлять садять і катують,а ми ловим відгодовуєм і депортуєм.бо у нас (демокрактія).
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Готовьте оставшихся убийц, террористов, беркутов по сусекам поскребите...
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Так и знал... А,шо у тебя номера меняются? Опять аудит?
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Могло ли ***** в 2014 мечтать, что через пять лет его люди вызовут Порошенко на допрос по делу об "измене Родины", а ты, кацапская крыса, будешь безнаказанно злорадствовать по этому поводу?
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Кацапов хлебом не корми, дай только врагов выискивать
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Шкода тільки що окупанти ловлять садять і катують,а ми ловим відгодовуєм і депортуєм.бо у нас (демокрактія).
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Да нет у нас никакой демократии. Демократия ето соблюдение прав человека и законов. У нас же просто разгул бандитизма, колоборационизма, измена Родины и работа на вражеское государство.
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Я й не заперечую,просто ця демократія більше на зраду схожа,а решта все так.
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Ну что, зебилы, сколько квадратов земли отдадите оркам сейчас? Когда дойдет, что то, что делает Зеленский и его бригада - это пособничество и поощрение терроризму?
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Як же легко підаросіянам поповнювати обмінний фонд! Хапай любого кримчанина, назви бандерівцем і все, можна міняти на своїх *********, яких полонила Україна.
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Этому не будет конца никогда... Как только обменяют нескольких - они тут-же наловят опять...
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Ну вот, еще месяц-другой и насобирается достаточно "военнопленных" что бы обменять на воду в Крым. Ведь всех кто, что-то стоил для обмена уже отдали.
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И об этом...В ближайшее время животные исчезнут из украинских цирков. Министерство культуры планирует вывести их из государственных цирков уже до 2021 года. Многие цирки пошли на хитрость ,они сейчас шьют одежду для животных и приравнивают их к обычным работникам цирка и присваивают им разряд.Оккупанты заявили о поимке в Крыму якобы украинского диверсанта - Цензор.НЕТ 3956 / Фото: Pixabay
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Але все одне ми не вберегли біля 300 000 тваринок:

Российское гражданство в 2019 году получили более 299 тыс. украинцев, - МВД РФ
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Ну що 73%, готові узяти на себе відповідальність? Вам пояснювали, що проводячи обміни аля Зеленський, ви збільшуєте ймовірність терактів і викрадення наших громадян заради обмінного фонду. Тупість завжди закінчується хреново.
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Да готовы! По шЫколадному "ничего не делать и пусть сидят?"
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А робити по уму, не пробували? А чого, Весна пройшла?
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гатовьтє кримскій канал - ща воду дадут
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Даремно ви глузуєте, це питання педалюється в турборежимі. І є лише одна загвоздка - як пояснити наріду, що це не капітуляція, а хитрий план найвидатнішого політика **********.
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йа тоже сірйозно - якшо разговор про кримців, то ***** затребував воду. Шоп Україна підписала зобов'язання поставляти воду безперебійно, а якшо хтось задумає нарушити, то ***** легально введе аж до Придністров'я. Отаке
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Най введе. Завалимо до Владика могилами дурних кацапів.
Не слід старшилки плутати із реальностями. Кіби ***** могло, воно вже давно би це зробило.
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Я б так не казав. Армія планомірно деморалізується, ветеранів і волонтерів маргеналізують - політика зеленої влади направлена на послаблення України зсередини. Іншими словами все йде по плану *****.
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У цьому році кацапстан проводить широкомаштабні навчання, метою яких є відпрацювання вторгнення в Україну. Всі готуються до цього - США форсує військову логістику в Європі, НАТО буде проводити аналогічне навчання, поляки подвоюють чисельність своїх ЗС і тільки главуклоніст проводить політику перестатьстрілять, яка вилізе нам боком.
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