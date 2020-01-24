 Окупанти заявили про затримання в Криму нібито українського диверсанта

Російські силовики заявили, що нібито виявили у нього дев'ять електродетонаторів, три запали, детонатори уповільненої дії і бризантну вибухову речовину загальною масою п'ять кілограмів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на krymsos.

"ФСБ Росії затримала жителя республіки Крим, що обладнав за завданням спецслужб України на території регіону схрони з боєприпасами і вибуховими речовинами", - повідомляють росЗМІ з посиланням на відомство окупантів.

Спецслужба повідомляє, що "стосовно затриманого слідчим управлінням ФСБ Росії по Криму і Севастополю порушено кримінальні справи за ч. 2, ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 КК РФ (незаконне придбання, зберігання, перевезення вибухових речовин і боєприпасів, вчинені групою осіб за попередньою змовою)".

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"Суд" відправив підозрюваного під арешт.

Федеральна служба безпеки розповсюдила відео нібито з місця виявлення схованок з боєприпасами в Криму.

На ньому видно, як співробітники спецслужби дістають з неглибоких ям в землі пакети та пластикові пляшки з-під харчових продуктів і побутової хімії. Всередині пакетів - замасковані під перманентні маркери детонатори та запали. В одному з тайників знайшли каністру з речовиною коричневого кольору. Самі схрони були обладнані в лісосмузі.