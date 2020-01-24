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 Убивство Шеремета: суд змінив Дугарь запобіжний захід на нічний домашній арешт. ВIДЕО

Печерський районний суд Києва 24 січня продовжує розгляд клопотання захисту про зміну запобіжного заходу військовому медику Яні Дугарь, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

16:10Суд изменил Яне Дугарь меру пресечения на ночной домашний арест - с 20:00 до 7:00. Как отметили адвокаты, теперь они также постараются добиться, чтобы Яне разрешили сдать сессию в ближайшее время - она учится на реабилитолога.

15:10 Слово дали Яне Дугарь. Она напомнила, что найденная у нее учебная сумка сапера принвдлежит не ей, а ее соседу - он военный, инструктор по саперному делу. Также она подтвердила, что отлучалась из части в 2019 году в законные выходные (из ППД) и на сессию по официальному вызову. В данный момент судья ушел в совещательную комнату для принятия решения.

14:40Прокурор говорит о том, что позднее - в 2019 году - Дугарь "самовольно оставляла воинскую часть", что подтверждается ее телефонными разговорами о пребывании в других населенных пунктах. Как ранее уже отмечала защита, речь идет о периоде сессии, на которую у Дугарь был официальный вызов, и о выходных - они есть у военных во время пребывания в месте постоянной дислокации.

Прокурор говорит о 2019 г., потому что, по его мнению, это могло бы подтвердить и возможность отлучения Дугарь из части в зоне АТО в 2016 году.

14:32Прокурор переходит к рассказу о макете МОН - и его останавливает судья, напоминая, что это заседание по Дугарь, не по Антоненко.

14:30Заседание продолжилось, в данный момент выступает прокурор. Он рассказывает о том, что люди на видео - якобы Кузьменко и Антоненко - шли к месту преступления дворами, что мужчина на местности ориентировался. Какое отношение это имеет к Дугарь - пока не ясно.

13:29В суде объявлен перерыв, судья ушел из зала.

13:09Защита просит отпустить Дугарь под личное обязательство, тогда она сможет продолжить военную службу и обеспечивать себя. Напомним, Яна Дугарь - сирота

13:07Отсутствуют, по мнению адвоката, и риски. Яна всегда приезжала на заседания, в том числе и из Днепропетровской области. На следственный эксперимент ее просто не вызывали - хотя позднее в ряде СМИ появилась информация, что Дугарь отказалась от участия в нем. Также прокуратура игнорирует требование защиты предоставить им некоторые материалы экспертиз, в частности касающиеся роста.

13:02Также Виталий Коломиец отмечает, что присоединенные к делу общие фото Дугарь и Кузьменко были сделаны осенью 2019 года, уже после обыска у Инны Грищенко, где они познакомились. С Антоненко Дугарь не знакома до сих пор.

12:51В то же время, других доказательств против Дугарь у следствия нет - остальные материалы не имеют к делу отношения или касаются других людей. Нет и доказательств того, что у Дугарь мог быть мотив.

12:49Исследования, на основе которых сделаны выводы экспертов, провели с нарушением методологических требований и не могут быть доказательствами в суде.

12:45Адвокат Коломиец долго говорит о несуществующих методиках, по которым "узнавали" Дугарь, в частности о том, что "психологический анализ" невозможно провести исключительно по видео с камер видеонаблюдения.

12:33Прокурор просит присоединить к делу материалы о порядке входа и выхода с территории 66 мобильного госпиталя. Защита напоминает о своих ходатайствах о смене меры пресечения.

12:30Судья возвращается в зал и озвучивает решение обьединить дела - то есть рассматривать ходатайства адвокатов Дугарь не отдельно.

12:08Адвокат Дугарь Виталий Коломиец также напоминает военнослужащим, что командиры не могут давать им приказ прийти на допрос без повестки, без адвоката. "Обязательно перечитывайте протоколы, которые вам дают на подпись. Потому что есть преценденты - люди потом читают и удивляются, что подписали совсем другие показания", - подчеркивает он.

12:02Оксана Корчинская говорит о том, что продолжается "беспрецендентное давление" на свидетелей по делу Дугарь. Медсестер, которые работали вместе с ней, приглашают в прокуратуру без повесток. "Нам стыдно за поведение военно-мобильного госпиталя №66, они просто устно приказывают медсестрам и врачам госпиталя ходить на допросы без повесток", - добавляет Корчинская. На данный момент, по ее информации, было допрошено уже более 20 сотрудников госпиталя - это люди, которые служили с Яной Дугарь в 2016 году.

Некоторых медсестер, которые работали с Яной, вызывали в прокуратуру Киева и Покровска уже по 3-4 раза.

11:58Заседание по делу Яны Дугарь началось. Судья уточняет, есть ли у сторон процесса отводы или самоотводы, однако их нет ни у прокурора, ни у адвокатов. Учитывая то, что ходатайства адвокатов Дугарь рассматриваются отдельно по техническим причинам - прокурор напоминает о том, что стоило бы объединить материалы дел. Защита не возражает. Судья удаляется в совещательную комнату для решения вопроса.

11:48Сейчас все, в том числе и Яна Дугарь, ждут начала заседания в коридоре суда.

11:40Если рассмотрения ходатайств по изменению мер для Кузьменко и Антоненко в суде только стартовали, то по делу Дугарь в Печерском суде уже прошло два заседания, заслушали свидетелей - раненых бойцов, подтвердивших алиби Яны.

11:30Сегодня запланировано продолжение рассмотрения ходатайств адвокатов Дугарь об изменении ей меры пресечения (сейчас Яна под домашним арестом). Отметим, что ходатайств два - по техническим причинам, в прошлый раз ходатайства двух адвокатов Дугарь рассматривали отдельно. Сегодня их должны обьединить в одно дело - по крайней мере, за это ранее выступали все участники процесса.

Напомним, на данный момент Дугарь находится под домашним арестом в Киеве. На сегодняшнем заседании, как и на предыдущем, должны заслушать свидетелей, которые могут подтвердить алиби Дугарь. Также ее готовы взять на поруки народные депутаты, в частности Яна Зинкевич ("ЕС"), и общественные деятели - экс-нардеп Оксана Корчинская, глава рабочей группы Минветеранов по делам осужденных и взятых под стражу ветеранов Денис Полищук и другие.

Напередодні Цензор.НЕТ опублікував інтерв'ю з Яною Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171664
 
   
 Топ коментарі
 
Расправа зели и собакова над патриотами и волонтерами. Зато когда сбили украинский самолет зеля засунул язык в жопу, а тут ну такой прямо эксперт куда там. Земрази конченные...
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Дестабилизовать обстановку в стране? Это же надо придумать такое! Она уже давно дестабилизирована запрплатами и премиями ваших министров, нардепов и прочей провластной сволочи!
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зеленский поступил как подонок ...
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Послушал запись, прокурору сказать было нечего.
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Расправа зели и собакова над патриотами и волонтерами. Зато когда сбили украинский самолет зеля засунул язык в жопу, а тут ну такой прямо эксперт куда там. Земрази конченные...
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Дестабилизовать обстановку в стране? Это же надо придумать такое! Она уже давно дестабилизирована запрплатами и премиями ваших министров, нардепов и прочей провластной сволочи!
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хотите сказать, что шатуна Петро придумал?
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Только что подумалось Кого в Украине надо грохнуть Чтоб дестабилизировать обстановку ? А вот ежели не одного пмсаку взорвать а скажем целый табун и не просто взорвать а и четвертовать Вот тогда интересно холопы дестабилизировались бы аль нет Вот я бы дестабилизироватся не смог Удивился бы Но не дестабилизировался
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твари эти прокуроры, уже не знают за что прицепиться, даже не понимают кого судят и за что
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Відпускайте Яну, якщо не можете довести її вину.
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Цікаво, ще щось залишилось в Україні, що не переведено в режим "фарс". Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь - Цензор.НЕТ 1801
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А я жду новини коли зєбіла визвуть до суду за держзраду.
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Якщо у Дугарь був привід вбити Шеремета - то справа вартує розгляду. А чи могла вона вбила його без приводу? - це малоймовірно. Шеремета ж вбили за щось, чи по приколу?
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Вже ж сказали - вбили для дестабілізації ситуації. Особисто я вважаю що в цьому ділі присутнє шерше ля фам і не цю жінку допитуюють.
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Це не привід. Яка дестабілізація і для чого? Її не було. Може це Ви вбили Шеремета для дестабілізації ситуації? Якщо вбивати для дестабілізації - то, як мінімум - міністра.
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Я не можу проникнути в голову презедента - там великий протяг і мене постійно здуває.
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Об этом речь изначально. Никакого мотива убивать Шеремета ни у кого из задержанных не было. Причины придумывают бредовые. Даже версия предложенная Вашим оппонентом гораздо более правдоподобна.
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в сенсі у всьому винен протяг в голові?
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Навіть дивно, що у вас ще й група підтримка форумчан щодо цього є. Чи то ваша ОПГ?
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як ви тим переймаєтесь - то це ваша риса
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Гениально! вот мы с вами и раскрыли преступление. Наконец то все сходится. Убийство - по приколу - вот настоящий мотив. Главная улика - рост - все сходится. Какой там рост у зе Осла - в районе 170 см. его Ленка - чуть пониже. Вуа ля. Все как на единственной экспертизе., до его призеденства. А после - стремление сбить следствие со следа настоящих убийц оказание на него давления, попытка, как можно скорее предъявить обвинение. Совпадение? Не думаю. А ведь, какова циничность? Уму не постижимо. Сам поперся на брифинг, Теперь понятно, зачем ему было нужно это призеденство. Бинго.
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прокурвори й надалі намагаються зліпити з гівна кулю
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Хуже всего, что д-мо собачье, которое в данный момент является министром внутренних дел, даже после того, как зеленский пролетит на следующих выборах, останется при власти.
И отвечать за этот произвол и беззаконие не будет.
Принцип г-но не тонет, в нашей стране работает как швейцарские часы.
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Так, з боку виглядає, що Шеремета могли вбити з сімейно-побутових причин, з кар'єрних причин, чи з причин здачі або відмови підтримувати чиїсь інтереси. Дестабілізація ситуації тут ні до чого.
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Свободу патриотам! Клоунов и Беню кукловода на нары!
Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь - Цензор.НЕТ 3501
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а что с этим кАзлом будут нормальные люди работать?
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Питання - ХТО ТАКИЙ ШЕРЕМЕТ ? ЧОГО ПРО НЬОГО НІХТО НІЧОГО НЕ ЗНАВ ДО ЙОГО ВБИВСТВА ?

Мабуть так не треба казати, але скажу - вбили якусь риговську шалупень із за якої зараз садять патріотів України.
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не то из Белоруссии журналист был по приглашению бородатоё тёлки серёни и мустафы в найём сюда перебрался имел конфликт с помощником Белецкого Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь - Цензор.НЕТ 3104 тусовался с Притулой Убивство Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу Дугарь - Цензор.НЕТ 3104
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А от Олена Притула... Покійний Гонгадзе теж був її коханцем.
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маемо те що маемо Убивство Шеремета: суд змінив Дугарь запобіжний захід на нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 2489 тут навіть тупий Лейстрейд шукав би у цому напрямку Убивство Шеремета: суд змінив Дугарь запобіжний захід на нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 6501
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дело рассыпалось...
сначала под домашний, а потом тихонечко и закроют дело...
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Но помурыжат человека, отнимут МАССУ нервов, которые не восстанавливаются, возможностей, денег, и наверняка сколько-то лет жизни... И взятки гладки. Ох, пора уже "тихонечко" таких прокуроров...
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Прокурор говорит о 2019 г., потому что, по его мнению, это могло бы подтвердить и возможность отлучения Дугарь из части в зоне АТО в 2016 году.

То есть, если я сегодня ухожу с работы на обед домой, то логично, что 3 года назад я тоже так делал, хотя никаких свидетельств этому нет... Это что за логика блд такая???
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Аразве есть логика хоть в чем-либо другом у ЗЕленой власти
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вважаю, за непристойно протизаконні арешти хтось має скласти погони та здати посвідчення.
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немае а ось привід відволікти від провалу та краху Шмарклі у зовнішній політиці Убивство Шеремета: суд змінив Дугарь запобіжний захід на нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 2197
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Що, посипалась справа? Хай тепер аваков, рябошапка і зелнський вийдуть з заявою.
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Зе - полное дерьмо. Теперь и за Пояркова СБУ взялось. Видимо потому, что Зе - полное дерьмо.
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Какой то бред: если она убийца и есть неопровержимые факты, то какой ночной домашний арест? А если нет ни одного доказательства в её причастности, то за что домашний арест?
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Ну не отпускать же. Зеля сказал, что виновна, значит, виновна. Но доказательств нет, а внимание к процессу огромное. Судья не знает, как ему выйти из ситуации. Пытается спустить дело на тормозах.
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Именно отпустить из за отсутствия фактов. Выдать повестку на следующее заседание, пока на тормозах спускать будут. Но как можно применять меру пресечения, которая ни каким боком не лезет к статье обвинения? Обвиняли бы её в растрате средств, или взяточничестве, или ДТП с последствиями, можно было бы понять ночной домашний. Но её обвиняют в предумышленном убийстве совершенной группой лиц по предварительному сговору. Это же полный пароход!!!!
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Ты на логику давишь, а логика тут не работает. Работает пиар-эффект. Отпустить до суда - плохой пиар, это значит признать, что зеля снова обосрамшись. Закрыть в СИЗО - тоже плохой резонанс, можно до уличных протестов довести. Их задача, чтобы 73% избирателей услышали, что арест Дугарь продлен, и подумали, что типа "дыма без огня не бывает". И при этом чтобы "активное меньшинство" до предела не доводить
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Логика вещь хорошая, но в данном случае речь об уголовном кодексе. Или наш суд имеет право выбирать меру пресечения от балды и личных предпочтений?
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Я к тому, что судья всегда мог бы съехать типа на обвинили, ну статья тяжелая, ну закрыли до выяснения, что бы не сбежала, ну разобрались, поняли что улик нет, отпустили под подписку для нормального завершения процесса. И ни кто бы не смог обвинить в предвзятости, работа такая закрывать по подозрению в предумышленном убийстве. Но теперь, когда ясно, что всё шито белыми нитками и придётся в конце концов отпускать, данная мера пресечения - полный зашквар!
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Ну это наверное делается для того, чтобы компенсация, которую потом Украина ей заплатит, за неполучение денег на работе, была не такой большой. А если ее сейчас отпустить, то надо снимать обвинения, причем со всех троих, вот они и сдают задом потихоньку
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Так наоборот, чем дольше она на мере пресечения тем больше платить. Даже ночной арест - это ограничение свободы, и любой суд по правам человека спросит: а на основании чего? На сегодня уже ясно, что доказать вину прокурор не в состоянии, сколько бы ни длилась эта бодяга, придётся всех отпустить и оправдать. И что потом?
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Но ночной арест не помешает ей сдавать сессию и ее не отстранят от учебы. Да и работать можно (если она не по сменам). Вот уже и убрались причины для материальной компенсации.
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"Убийство Шеремета: суд изменил Дугарь меру пресечения на ночной домашний арест" - это уже не первый спектакль, в масштабах Украины, устроил Авако-рюкзак, и до сих пор ему всё сходило с рук, даже компенсацию МЧэСникам выплатили из государственного кармана, а не из кармана Авакова, по закону, вот мне интересно, кто инициатор наезда на участников войны и волонтёров, и для какой цели компрометировать патриотов, кому это надо, Лицедею, или Авако-рюкзаку?
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Нужен сайт по типу Миротворца для чиновников казнокрадов и коррупционеров, для оборотней в пагонах и мантиях, чтоб после смены власти в три дня всех "люстрировать" с отменой моратория на смертную казнь, шоб как в Китае.
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Прокуроры какие-то недоумки. Хотя как еще можно выглядеть если пытаешься натянуть сову на глобус.
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Дело Шеремета. Яна Дугарь ночной домашний арест.
Громкий пиар Янелоха с Собаковым превращается в дерьмо.
Янелох и Сабаков воняют
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Судя по всему, жидко обосралась зебильно-кагальная шобла.
Потихоньку сдают назад...
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Так зачем она камеры фотала возле дома Шеремета?
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Не могут суки Зеленые успокоится в своём проколе. Дайте ребёнку возможность сдать сессию
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Дождутся судьи и прокуроры, что их начнут стрелять, ох дождутся...
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