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 Суспільство, За кордоном
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Все про:громадянство (603) МВС РФ (35) Росія (15108)

 Російське громадянство у 2019 році отримали понад 299 тис. українців, - МВС РФ

Російська Федерація у 2019 році надала громадянство 299 тис. 422 громадянам України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в статистичних відомостях щодо міграційної ситуації Міністерства внутрішніх справ РФ.

За січень-грудень минулого року саме така кількість громадян України отримали громадянство РФ (прийняли, відновили, визнали).

Також за цей період ухвалено рішення про видачу 53 тис. 378 дозволів на проживання для українців; всього ж наразі в РФ проживають за посвідками на проживання 155 тис. 863 українці.

Крім того, громадяни України в 2019 році отримали 53 тис. 915 дозволів на тимчасове проживання. Проживають нині за такими дозволами в РФ 114 тис. 537 українців.

Також у МВС РФ нарахували в 2019 році 550,1 тис. громадян України, які відвідували РФ із приватними візитами, 435,5 тис. - на роботу, 35,3 тис. - з метою навчання, 56,8 тис. - як туристи і з інших причин - 56,2 тис.

Зокрема, у січні-грудні 2019 року МВС РФ поставило на міграційний облік 1 млн 641 тис. 730 українців, з них 133 тис. 832 осіб були зареєстровані за місцем проживання і 1 млн 507 тис. 898 осіб - поставлені на облік за місцем перебування. Водночас у 2019 році РФ зняла з міграційного обліку 1 млн 309 тис. 198 українців.

Як повідомлялося, в 2017 році російське громадянство отримали 85 тис. 119 українців, у 2018 році - 83 тис. 81 українець.

Протягом 2017 року 503,3 тис. українців в'їхали до РФ на роботу, 485,1 тис. - з приватним візитом, 42,9 тис. - з метою туризму і 28,1 тис. - для навчання.

Протягом 2018 року 524,7 тис. громадян України відвідували Росію з приватними візитами, 460,6 тис. - на роботу, 29,1 тис. - з метою навчання і 44,2 тис. - як туристи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 125 тис. мешканців окупованого Донбасу вже отримали російські паспорти, - МВС РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171659
 
   
 Топ коментарі
 
Прекрасно! Тепер в обов"язковому порядк на ПМЖ нехай заберуть новоспечених "граждан".
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це не Українці це Хохли,триколор їм в сраку!!!!
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Позбавляти громадянства України без права поновлення.
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Прекрасно! Тепер в обов"язковому порядк на ПМЖ нехай заберуть новоспечених "граждан".
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Паспорт обязана прописка, если ее нет он теряет ценность как документ, а это надо иметь права РФ, если машина в наличии Что потеряли - около 6 000фулей на паспартину только и преобрели головняк от радости и беспомощности еще больше, а что дальше , а дальше только рвать на паРашу к путинхлу
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Не можу не порадіти за них. Від щирого серця.
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Чему радоваться, это мы сейчас отводим войска со своей земли, что бы с ними породниться?
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Кусок туалетной бумаги с паРаши путина не чему не обязывает ни кого, кроме проблем получателю и головной боли у него. Выданы они под дулом автомата и подвала или потерять работу за кусок хлеба.
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В/рада должна дать ответ без ЗЕ ввиде закона.
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Очень сложный социальный процесс, в результате которого повысился средний IQ обоих наций!
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Не згоден.
В українців він і на початку був високий.
А у хахлов, як був рівень русского, таким і зостався.
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Тю, а Зеленський гундосить, що "там наши людзі"... Российское гражданство в 2019 году получили более 299 тыс. украинцев, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 371
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це не Українці це Хохли,триколор їм в сраку!!!!
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Це ТАМ вони будуть хахли, а ТУТ вони були русскімі. Це, як кажуть, в Ізраїлі - ТАМ я був жидовская морда, а ТУТ русская свінья...отака доля нєапрєдєлівшихся...
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Ну якщо ще трохи протягнемо з припиненням безглуздої кровавої бійні на Донбасі, то там буде більше жителів з громадянством Росії аніж без нього.
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Ну якщо ще трохи протягнемо з припиненням безглуздої кровавої бійні на Донбасі, то там буде більше жителів з громадянством Росії... (с)
І як припинаити?
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Позбавляти громадянства України без права поновлення.
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Достаточно сделать серьезные ограничения по двойному гражданству
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Ні не достатньо.У нас є заборона на подвійне громадянство,а бів парламента має подвійне чи потрійне а то й більше.А от коли буде закон про обов"язкове позбавлення Українського при набутті пуйлівського,тоді задумаються ті у кого є чим.
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Так, заборонене. Але немає серйозної відповідальності, нажаль...
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От і я за те щоб з набуттям парашного втрачали українське без права поновлення.
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Все вірно каже смицький, треба було припиняти безглузду бійню в 1941, бо власівців було 2 млн.
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Отлично. Украинский паспорт етим тварям анулировать чтобы не смогли нам тут выбирать прокацапскую власть и под хвост коленом запоребрик. Тот же кто продвигает в Украине двойное гражданство тот враг №1.
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Надо ввести огранечения в бизнесе и прочих делах при двойном гражданстве. Ведь это уход от налогов.
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В частности, гражданство Украины получил 181 россиянин, 179 из которых были определены как иностранцы, а двое как беженцы.Источник: https://censor.net.ua/n317162
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А нащо тут москалі, я би і цим не дав, до того ж українське громадянство на порядки важче отримати ніж мокшанське.
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украинское очень легко получить, я за полгода по отцу получил, даже не надо подтверждать знание украинского языка, и пакет документов очень простой - свидетельство рождения родителя и пару бумажек.

а вот на рф гражданство надо сдавать тест по русского языку(не легкий) - стоит 100$, и документов дофига придется собирать. родитель должен быть не просто рожден в РФ, а иметь сам гражданство рф и прописку в рф
в реальности русское гражданство в упрощенном порядке это миф и брехня.

из этого я сделал вывод, что Украине не нужны украинцы, иначе не раздавали бы паспорт кому попало.
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Всі хто набув громадянства пуйлостану,повинні бути автоматично позбавлені громадянства України і це треба прийняти окремим законом. Российское гражданство в 2019 году получили более 299 тыс. украинцев, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 8119
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Вот если бы они в Украине больше никогда не появились, это было бы здорово. А так... Получили, но продолжают жить в Украине.
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Потому что должна быть криминальная ответственность за ето. Ето фактически измена Родины присягнуть другому государству.
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Ну, что должна быть - то понятно. Мы говорим о том, что есть по факту.
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криминальная ответственность - это что-то новенькое в русском языке!
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Можно даже сказать что жиденько...жиденько паРаша обосралась....
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Цифра под сомнением большим - это для пропаганды и страшилок
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Отримали, то й нехай. Як на мене, то головне, щоб вони не були і гражданамі росіі, і громадянами України.
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Ну что остаётся безболезненно освобождать нашу землю землю от оккупантов,а оставшихся в живых депортировать в Московию с её колониями.
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променять тризуб и свободу на двухголового петуха и севкорею 2.0.... не это не украинцы это приспособленцы.......
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Это подсадной народ,который для московской Орды помогает отжимать чужие земли,просто государству нужно прекратить финансировать из бюджета бесплатное образование на русском языке будущих возможных предателей. Російське громадянство у 2019 році отримали понад 299 тис. українців, - МВС РФ - Цензор.НЕТ 4926
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Двойное гражданство ето как двойное замужество. Ето самое большое преступление и измена которая может быть. Фактически человек дал присягу вражескому государству и работает на врага.
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Гарно сказано! Як зберігати вірність двом державам, особливо, коли вони в стані ворогування і гібридної війни.
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Человек и своему государству никогда не давал присягу. Двойное гражданство очень удобно. Тем более если одно из них страны ЕС. Так что идите все куда подальше, нравственные вы наши.
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Так забирайте их себе. Тут воздух будет чище. П.С. Уверен, там очень мало одесситов.
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Одесити завжди славилися волелюбством, здоровим глуздом і хорошим гумором, що в наросії являється неприємливим.
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К сожалению, уважаемый, тут ваты очень много. Большинство все - ПОХ, есть за Украину, есть за рашку.. Но рашкованов не выгнать
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Оце й проблема. Де підаросіянин осяде, там хоче наросію. Їх нікуди, не тільки в Україну, не можна пускати на ПМЖ.
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Яка б не була цифра але основна маса "нових громадян рф" це мешканці ОРДЛО. Тобто сепарська наволоч переїхала до хйулостану, а це не може не радувати.
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Ватаголовым надо брать пример и уе_вать на родину, в сыктывкар...
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То что получили гражданство и уехали это очень хорошо, плохо, что получили и остались тут типа Медведчуков, Рабиновичей и им подобной свочи. Плохо то, что сидят на каналах 112, ZIK и тд журналюги-украИнцы, и трындят типа альтернативное мнение, а очередной будущий киевский мер Пальчевский их поддерживает. Плохо то, что у нас СБУ занимается бизнесом, "кантрабасом" и не имеет чёрных списков на выдворение ватников за пределы Украины. Плохо то и очень плохо, что Президент это всё прекрасно знает
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Теперь эти мокшане будут выбирать нам власти голосуя ,украинским паспортом в Параше.
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Тупоголовые кацапы у них как им не обьясняй разницу между украинцами и хохлами нет разницы
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Если они украинцев хохлами называют, это еще не значит, что они разницы не знают, Коля!
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Теперь пусть валят на Рашу, Челяба, Магадан, Дальняк...Раися большая,главное чтоб не возвращались
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я б відзначив - не українців, а ватоголових кацапят, які, ТИМЧАСОВО, мають місце проживання в Україні. І, на мою думку, з цією несправедливістію (їх існуванням тут) потрібно щось терміново вирішувати. Щось таке, що вкладається в термін "валіза - вокзал- під жопу коліном-в рашкастан".
ї
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